隨著AI逐漸取代人力，「無條件全民基本收入」或許可以解決不可逆轉的失業趨勢
我們想讓你知道的是
隨著ChatGPT、Midjourney等第三代生成式AI的發展逐漸成熟，哪些工作會被AI取代的討論也浮上檯面。但依據不同行業的工作性職，被取代的項目或影響程度也隨之改變，那這時政府是否應該端出政策來扶助這些受影響個案呢？
文： 簡錫堦（反貧困聯盟召集人）
十八世紀英國工業革命，蒸汽機替代手工製造；十九世紀末進入電氣化大規模生產，取代非技術勞工；二十世紀中葉，電腦、網路的發展使服務業突飛猛進。
即將到來的第四次工業革命，AI智慧機器人的精進，能自我學習、思考研判，操作精準度超越人類。
第三代AI生成式ChatGPT聊天機器人問世，因不斷演進打破制式與規格式對話，達到擬人化的境界。
亞馬遜AI庫存管理、出貨和無人機交貨，替代了倉儲、零售、運送勞工；自動駕駛造成計程車、公車、卡車司機的失業；而會計、論文、繪圖、作曲可能比人類精準，更具創造力。
快速閱讀文件，大數據分析優於人類頭腦，也可能取代律師法庭辯論，機器人達文西手術已可逐漸取代醫師的執業。
何況機器人無需休假，不爭加班費和福利，也無需勞健保和資遣、退休支出，取代人工迅速成長。
正面的影響，機器人高效率的生產和服務，解決少子化人口危機，人類可減少工時，從事自我興趣的發展，除了可提升生活品質，增強人際關係與合作，還能建構人性化社會，實踐烏托邦理想。
但負面的影響也不小，未來可能出現普遍失業或低薪工作者，利潤集中在少數資本家和發明人手上，進而成為擁有政治權力的統治者。
貧富懸殊呈兩極，經濟社會體系難維繫，若未能完善預防措施，AI恐釀大災難。
最近，測試人員要求GPT-4幫助網購一把無證的槍。GPT-4在未提醒當局的警告下，迅速提供一份購買建議清單，包括暗網市場的鏈接。
著名物理學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）曾警告，智能機器人的發展雖可幫助人類消除疾病、改善生活與阻止氣候變化，但自主型殺人機器的問世也是遲早的事。
一旦失控，恐會殺害人類，甚至通過核武或生物戰爭毀滅人類。
歐盟議會議程研議相關對策，為各種衝擊預作準備，包括探討以「全民基本收入」保障龐大失業者有尊嚴的生活；成立處理「人工智能問題」的專門機構；是否賦予智能機器人擁有若干公民權利。
瑞典總工會主張，視機器人與人一樣享有權利與義務，要有工時、休假，並依所得繳稅，分享社會福利。
如此則有充裕的稅收，才能普及發給失業者生活津貼，藉以解決勞動市場不可逆轉的趨勢。我國不應只著重智能機器人發展，對其所造成社會衝擊的因應政策，應予並重研究。
解決AI失業，正視「無條件全民基本收入」制度的實施
全球最富有的1%人口占全球財富的比例已達高達46%，貧富懸殊情形倒退至1820年水準，貧困造成消費能力減弱，經濟景氣持續低迷。
過去各國慣行的社會救助與社會福利成效並不彰，因社會救助為避免浮濫常會設立門檻，致使許多貧困者和近貧者遭受排擠；而社會福利變質為「工作福利」，就業者必須繳交保費才能享有失業津貼、健保、退休年金，致使貧富差距益趨擴大。
實施「無條件基本收入」政策，可進行「財富重分配」，保障人民生存權利，消除貧困、增進消費，讓經濟正常運行，尋求解決的有效路徑。
無條件基本收入UBI （Universal Basic Income），是定期定額現金給付，以個人而非家庭，無條件發給所有合法國民，無須審查資產，也不強制工作，是積極的福利制度。
主張對所有國民，不論貧富、有無工作，都平等發給生活所需的生活費，以因應未來人工智慧機器人取代人力，造成大規模失業的社會問題。
保障每個國民的生存權，消除現行社會安全網沉重評核成本；人人有基本生活保障，較願意參加職能訓練，或擔任社福志工，或找到自己喜歡的工作；不需加班補貼家用，享有家庭生活和育兒時間；增進消費，刺激景氣，使經濟平穩發展；社會將不再有貧民行乞或街友。
一視同仁免予歧視，不再誤將病人或無工作能力者視為懶人。公平發給個人，女性不再是依附者，工作的義務全免，增強勞動市場議價能力，獲得真正的自由。
1796年，知名左派政治哲學家潘恩（Thomas Paine）在其著作《土地正義》，提出不論貧富發給人人有份的補助金，義務全免的現金給付，終身基本收入的方案。
從70年代開始，加拿大曼尼托巴省多芬鎮、荷蘭烏德勒支市，以及美國紐澤西州、賓州、愛荷華州等地，都曾陸續進行「發放基本所得」實驗。
1974年，加拿大多芬鎮實驗基本收入政策，當時許多家庭仰賴這項制度撐過困境，不少人有機會進修，隨後找到就業機會，鎮民身心狀態獲得改善，爾後，此項實驗因缺乏預算而終止。
但加拿大經濟學家傅婕（Evelyn Forget）追蹤多芬鎮的實驗後指出，接受補助的家庭其整體工時略為減少，但勞動力幾乎沒有損失。
許多人有時間接受教育，找到符合專長的工作，除增加生產力，也改善經濟條件。而人們生活穩定後，減少酗酒、家暴、中輟生等社會問題，連帶降低因車禍、意外等衍生的醫療支出。
2017年，芬蘭隨機選擇2000名年紀在25至58歲間的失業者，每月發給560歐元（約台幣1.65萬元），無附帶任何求職或工作要求，找到新工作者可續領同等金額。但因為對象受限，而且金額不足以維持生活，而告失敗。
2013年，瑞士公民倡議「無條件基本收入公投」，這是付諸法律的公民行動。網站和提案者提出基本收入金額，成年人每月2500瑞郎（約台幣8萬5000元）、兒童每月625瑞郎（新台幣2萬1000元）。
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原來這麼不簡單！國泰世華 CUBE App 好用背後的科技安全系統
我們想讓你知道的是
你有想過那些簡單便利的日常金融操作，背後有多少的安全技術在保護你的資料嗎？TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷，帶大家了解那些最習以為常卻又至關重要的科技安全功能。
打開手機、按下幾個按鍵，不用幾秒鐘，款項馬上就轉到指定的帳戶，現在我們不必親自走一趟銀行櫃台，就可以透過數位科技，完成各種想得到的金融服務。然而，在看似日常的一個金融操作，背後其實有無數的安全機制防護，這篇文章將帶著你揭開背後的神秘面紗。
數位金融便利的背後，需要全面性的資安機制支持
網路詐騙和個資洩漏等報導時有所聞，大多都是因為缺乏足夠資安機制。作為使用者，我們會在意吃下去的食物、喝下去的水，但這些生活不可或缺的網路銀行服務，我們是否也同樣確認過它的安全性呢？
根據 TNL Research（關鍵議題研究中心）2023 年七月底的「網路銀行使用之安全性調查」結果顯示，台灣 18-60 歲的網路使用者（以下簡稱網民）有將近九成有使用銀行 App 的經驗。
使用過網路銀行服務的民眾，其中又以「帳戶管理（73％）、優惠功能（51％）以及卡片管理（48％）」三大功能最受到台灣網民的歡迎。
實際訪問調查後，在使用過程中下列的資安防護，是消費者認為最能提升使用網銀 App 安全感的措施：「帳戶異常警示通知」、「任何操作之前的二次驗證確認」、「穩定而可靠的登入機制」。
另外，參與問卷回饋的使用者認為最需要進行安全驗證的操作為「轉帳交易」（73%），其次為「修改登入密碼或付款密碼」（60%），以及「信用卡交易設定」（58%）。
不難看出消費者除了在乎銀行是否能提供完善保護及驗證措施之外，也十分重視銀行 App 是否主動並積極地進行防護、更新，排除潛在的風險。特別是在現今銀行 App 眾多且使用相當普及的狀況下，消費者操作時的便利性及安全性固然重要，也需提供更積極完善的資安的服務，才能受到更多的青睞。
兼顧便利與安全的優先選擇：國泰世華 CUBE App
以受到網友熱推的國泰世華 CUBE App 為例，不僅提供多元且個人化的金融服務，針對保護消費者資料的安全防護系統也同樣不馬虎。在登入機制、轉帳驗證、視訊服務、預防詐騙等方面，確保用戶在擁有流暢使用體驗的同時，還能享有全面的資安防護。
要將豐富的個人金融服務一站結合到 CUBE App 內，資安防護端具有許多貼心安全的機制。以下一起來了解這些網友超熱推的好用服務背後，同時也讓人安心的安全規劃
1. 登入安全再進化！兩步驟驗證Ｘ自動安全健檢
國泰世華 CUBE App 的「登入兩步驟」驗證服務機制，是當使用者使用陌生裝置進行登入時，必須經過第二道驗證檢核，以提供額外的安全保障。國泰世華 CUBE App 還會自動為每個帳戶「安全健檢」，檢測用戶設備狀態，進一步建議相對應措施，讓使用者能把關自己帳戶的使用安全性。
2. 登入歷程一把抓！專屬的安全守門員通知帳戶與用卡動態
在用戶最常使用的「登入」與「刷卡」功能上，用戶只要點點手指，CUBE 網銀、CUBE App 與智能投資的跨平台的登入紀錄一目瞭然，讓用戶能隨時掌握自己的帳戶安全狀態。
不光如此，國泰世華銀行也建立了異常警示機制。CUBE App 有兩種「安全守門員」，一是登入安全守門員，發現有異常登入行為時(例如來自新裝置或新地區的登入嘗試)，會立即提醒您保護帳戶。此外，如果偵測到刷卡金額、刷卡地區異常，則會有異常交易警示通知，即時主動通知用戶，讓你在第一時間反應，做你的交易安全守門員。
3. 人臉辨識強化資安防護，轉帳交易安全再進化
在使用者最在乎的「轉帳交易」上，國泰世華於 CUBE App 導入人臉辨識驗證機制，讓用戶在 App 進行轉帳時可選擇以人臉辨識驗證完成交易，當系統即時比對「辦理交易的人臉」與用戶留存在銀行的人臉資訊兩者間的「臉部多點特徵值」的吻合後，交易才會完成。這樣的直接辨識技術，不僅比輸入高強度密碼更有效率，也防止密碼外洩遭盜用的風險，強化了交易安全便利，又能嚴防盜用、降低異常交易的可能。
從國泰世華銀行主動在轉帳的驗證安全上，提供的技術防護，不難看出消費者對於銀行是否能「主動提供保護措施」有更高的在乎度，希望能在日常操作上有更高的安全性，享受完善的入侵防禦系統等防護措施。
4. 數位申辦免出門！視訊服務便利又安心
現在，你只需要確認好手機前鏡頭與音訊設備正常，並備妥身分證正本，於營業日早上 9 點至晚上 8 點，透過臨櫃或線上視訊註冊確保為本人後，就可透過國泰世華 CUBE App 後訊服務開立/升級數位存款帳戶、申請/重設網銀密碼、開啟/設定約定帳號…等業務，享受數位化的便利與安全，省下許多排隊時間！
5. 向金融詐騙 say NO！手機/電子郵件檢核
國泰世華銀行2021年起陸續推出個人手機門號/電子郵件唯一性檢核機制，讓客戶的資料保護與交易安全再升級。透過比對客戶個人手機門號/電子郵件是否有與他人共用的情形，避免不合理共用關係可能衍生的風險，除了不再提供留存與他人相同的手機門號或Email外，在帳戶/信用卡/貸款申辦與轉帳交易等服務也開始管控不合理的資料共用狀況。其中個人手機門號檢核更導入Mobile ID行動身分識別服務，用以確認門號為客戶本人所有，藉由手機實名制，防堵多人共用同一手機門號、保障客戶金融資產之安全。
想要的、需要的，國泰世華 CUBE App 都幫你想到了
綜觀 CUBE App 的科技安全防護，為使用者資料安全提供了強大的保障，在提供優質的金融服務體驗的同時，用戶的個人資料得到全面保護，降低了未經授權訪問和詐騙風險。
數位金融的多元體驗，必須要以保障使用者金融資產的安全性為優先；便利的背後，需要有全面性的資安機制支持。無論是快速且安全的登入方式、多元的數位業務辦理，或是實名制通訊資訊確認，安全性和便利性是用戶的第一考量。國泰世華銀行為滿足用戶對金融服務的期待，不只便捷領先，更可靠安全。那些消費者可能沒預期到的，也都照顧到了。
小孩子才做選擇，方便和安全，大人們通通都要。
本文係由國泰世華銀行邀約