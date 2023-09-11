2023/09/11,
經濟

隨著AI逐漸取代人力，「無條件全民基本收入」或許可以解決不可逆轉的失業趨勢

隨著AI逐漸取代人力，「無條件全民基本收入」或許可以解決不可逆轉的失業趨勢
Photo Credit: shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

隨著ChatGPT、Midjourney等第三代生成式AI的發展逐漸成熟，哪些工作會被AI取代的討論也浮上檯面。但依據不同行業的工作性職，被取代的項目或影響程度也隨之改變，那這時政府是否應該端出政策來扶助這些受影響個案呢？

文： 簡錫堦（反貧困聯盟召集人）

十八世紀英國工業革命，蒸汽機替代手工製造；十九世紀末進入電氣化大規模生產，取代非技術勞工；二十世紀中葉，電腦、網路的發展使服務業突飛猛進。

即將到來的第四次工業革命，AI智慧機器人的精進，能自我學習、思考研判，操作精準度超越人類。

第三代AI生成式ChatGPT聊天機器人問世，因不斷演進打破制式與規格式對話，達到擬人化的境界。

亞馬遜AI庫存管理、出貨和無人機交貨，替代了倉儲、零售、運送勞工；自動駕駛造成計程車、公車、卡車司機的失業；而會計、論文、繪圖、作曲可能比人類精準，更具創造力。

快速閱讀文件，大數據分析優於人類頭腦，也可能取代律師法庭辯論，機器人達文西手術已可逐漸取代醫師的執業。

何況機器人無需休假，不爭加班費和福利，也無需勞健保和資遣、退休支出，取代人工迅速成長。

正面的影響，機器人高效率的生產和服務，解決少子化人口危機，人類可減少工時，從事自我興趣的發展，除了可提升生活品質，增強人際關係與合作，還能建構人性化社會，實踐烏托邦理想。

但負面的影響也不小，未來可能出現普遍失業或低薪工作者，利潤集中在少數資本家和發明人手上，進而成為擁有政治權力的統治者。

貧富懸殊呈兩極，經濟社會體系難維繫，若未能完善預防措施，AI恐釀大災難。

最近，測試人員要求GPT-4幫助網購一把無證的槍。GPT-4在未提醒當局的警告下，迅速提供一份購買建議清單，包括暗網市場的鏈接。

著名物理學家史蒂芬．霍金（Stephen Hawking）曾警告，智能機器人的發展雖可幫助人類消除疾病、改善生活與阻止氣候變化，但自主型殺人機器的問世也是遲早的事。

一旦失控，恐會殺害人類，甚至通過核武或生物戰爭毀滅人類。

歐盟議會議程研議相關對策，為各種衝擊預作準備，包括探討以「全民基本收入」保障龐大失業者有尊嚴的生活；成立處理「人工智能問題」的專門機構；是否賦予智能機器人擁有若干公民權利。

瑞典總工會主張，視機器人與人一樣享有權利與義務，要有工時、休假，並依所得繳稅，分享社會福利。

如此則有充裕的稅收，才能普及發給失業者生活津貼，藉以解決勞動市場不可逆轉的趨勢。我國不應只著重智能機器人發展，對其所造成社會衝擊的因應政策，應予並重研究。

解決AI失業，正視「無條件全民基本收入」制度的實施

全球最富有的1%人口占全球財富的比例已達高達46%，貧富懸殊情形倒退至1820年水準，貧困造成消費能力減弱，經濟景氣持續低迷。

過去各國慣行的社會救助與社會福利成效並不彰，因社會救助為避免浮濫常會設立門檻，致使許多貧困者和近貧者遭受排擠；而社會福利變質為「工作福利」，就業者必須繳交保費才能享有失業津貼、健保、退休年金，致使貧富差距益趨擴大。

實施「無條件基本收入」政策，可進行「財富重分配」，保障人民生存權利，消除貧困、增進消費，讓經濟正常運行，尋求解決的有效路徑。

無條件基本收入UBI （Universal Basic Income），是定期定額現金給付，以個人而非家庭，無條件發給所有合法國民，無須審查資產，也不強制工作，是積極的福利制度。

主張對所有國民，不論貧富、有無工作，都平等發給生活所需的生活費，以因應未來人工智慧機器人取代人力，造成大規模失業的社會問題。

保障每個國民的生存權，消除現行社會安全網沉重評核成本；人人有基本生活保障，較願意參加職能訓練，或擔任社福志工，或找到自己喜歡的工作；不需加班補貼家用，享有家庭生活和育兒時間；增進消費，刺激景氣，使經濟平穩發展；社會將不再有貧民行乞或街友。

一視同仁免予歧視，不再誤將病人或無工作能力者視為懶人。公平發給個人，女性不再是依附者，工作的義務全免，增強勞動市場議價能力，獲得真正的自由。

1796年，知名左派政治哲學家潘恩（Thomas Paine）在其著作《土地正義》，提出不論貧富發給人人有份的補助金，義務全免的現金給付，終身基本收入的方案。

從70年代開始，加拿大曼尼托巴省多芬鎮、荷蘭烏德勒支市，以及美國紐澤西州、賓州、愛荷華州等地，都曾陸續進行「發放基本所得」實驗。

1974年，加拿大多芬鎮實驗基本收入政策，當時許多家庭仰賴這項制度撐過困境，不少人有機會進修，隨後找到就業機會，鎮民身心狀態獲得改善，爾後，此項實驗因缺乏預算而終止。

但加拿大經濟學家傅婕（Evelyn Forget）追蹤多芬鎮的實驗後指出，接受補助的家庭其整體工時略為減少，但勞動力幾乎沒有損失。

許多人有時間接受教育，找到符合專長的工作，除增加生產力，也改善經濟條件。而人們生活穩定後，減少酗酒、家暴、中輟生等社會問題，連帶降低因車禍、意外等衍生的醫療支出。

2017年，芬蘭隨機選擇2000名年紀在25至58歲間的失業者，每月發給560歐元（約台幣1.65萬元），無附帶任何求職或工作要求，找到新工作者可續領同等金額。但因為對象受限，而且金額不足以維持生活，而告失敗。

2013年，瑞士公民倡議「無條件基本收入公投」，這是付諸法律的公民行動。網站和提案者提出基本收入金額，成年人每月2500瑞郎（約台幣8萬5000元）、兒童每月625瑞郎（新台幣2萬1000元）。


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