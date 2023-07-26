台積電竹科銅鑼園區設先進封裝廠，國科會感謝力積電黃崇仁大方讓地

力積電讓地台積蓋先進封裝廠，國科會感謝黃崇仁協助

（中央社）力積電同意讓地之下，讓台積電順利規劃於竹科轄下銅鑼科學園區，設立生產先進封裝的晶圓廠。國科會主委吳政忠25日說，感謝力積電協助，若有需求，高雄園區也有土地提供力積電做完整安排。

媒體25日報導，台積電高層今年5月底向經濟部求助，評估先進封裝訂單比預期多，希望能取得建廠用地興建新廠，經濟部將台積電此需求提升至行政院層級，政府透過管道協調力積電董事長黃崇仁，將尚未啟動建廠計畫的用地讓出，改由台積電承租，竹科管理局並在20日回函同意台積電承租。

台積電也宣布，規劃斥資近新台幣900億元，於竹科轄下銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，預計創造約1500個就業機會。

國科會主委吳政忠下午出席活動受訪指出，力積電當初是第一個進駐銅鑼科學園區的業者、也希望擴廠，而台積電、力積電都是台灣非常好的企業，這次感謝黃崇仁大氣讓地。

吳政忠表示，科學園區內，仍有土地給力積電使用，在高雄園區有5到10公頃的地，可做非常完整的安排。他說，台灣各家廠商都為了台灣整體的發展而努力，台灣不只在先進製程非常有機會，在成熟製程方面，只要技術夠好，也是台灣強項。

台積竹科銅鑼園區設先進封裝廠，經部：水電供應無虞

（中央社）台積電CoWoS先進封裝晶圓廠將落腳竹科銅鑼園區，預估2026年底完成建廠。經濟部估計，該廠每日用水約0.6萬噸、用電6萬瓩，已確認水電供應無虞，台積電將先進封裝技術留在台灣，持續鞏固台灣在半導體供應鏈的優勢。

台積電25日表示，因應市場需求，規劃斥資近新台幣900億元，於竹科轄下銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，預計創造約1500個就業機會。

經濟部官員表示，台積電銅鑼先進封裝晶圓廠用地面積約7.9公頃，預計2026年底完成建廠，量產時間落在2027年第2季或第3季，專注生產CoWoS。

經濟部官員表示，台積電銅鑼先進封裝廠每日用水0.6萬噸、用電6萬瓩，由於封裝廠的水電用量較少，隨著大潭8號機陸續上線投入供電行列，足以供應台積電新廠用電。

用水方面，經濟部官員表示，建廠第一階段將供給自來水，隨著再生水建置完成，第二階段可使用再生水；此外，水利署規劃的海淡廠完工後，台積電也願意認購，但因部分製程水質敏感，水利署將透過「換水」機制，以等量自來水供給。

隨著人工智慧（AI）帶動伺服器、高階晶片訂單成長，先進封裝供不應求，經濟部官員表示，台積電預估2年內產能仍無法滿足需求，因此建廠需求迫切，也感謝力積電董事長黃崇仁在考量產業戰略和國家利益下，將尚未啟動建廠計畫的用地讓出。

經濟部官員強調，台積電在銅鑼建廠除了是要留住先進製程的訂單，在台灣進行先進製程也比較容易成功；最新的CoWoS先進封裝技術留在台灣，也將持續鞏固台灣在半導體供應鏈中的優勢。

台廠拚先進封裝，法人：全球6大廠占逾8成產能

（中央社）人工智慧（AI）帶動伺服器、高階晶片及先進封裝需求，觀察全球先進封裝競爭態勢，法人指出，包括台積電等6大半導體廠，囊括全球超過80%先進封裝產能，日月光投控、力成、聯電等台廠，也持續切入先進封裝。

AI應用帶動AI伺服器和高階AI晶片需求，先進封裝也供不應求，晶圓代工龍頭台積電CoWoS封裝產能吃緊，台積電證實規劃斥資近新台幣900億元，在竹科轄下銅鑼科學園區設立先進封裝的晶圓廠。

台積電在日前法人說明會中預期，今年資本支出偏向320億美元區間，其中約70%至80%用在先進製程技術，10%至20%用在成熟和特殊製程技術，其他用在先進封裝和光罩生產。

觀察先進封裝競爭態勢，亞系外資法人報告指出，除了台積電，包括美國英特爾（Intel）、韓國三星（Samsung）等整合元件製造廠（IDM），以及半導體後段專業封測委外代工（OSAT）如台灣日月光投控、艾克爾（Amkor）、中國江蘇長電等，也積極切入先進封裝領域，這6家廠商囊括全球超過80%的先進封裝晶圓產能。

此外，日本索尼（Sony）、台灣力成、美國德州儀器（TI）、韓國SK海力士（SK Hynix）、聯電等，也布局先進封裝產能。

日月光投控表示，在先進晶片封測部分持續提供客戶服務，與台積電是合作大於競爭，在鞏固先進製程剛性需求戰略上，與台積電方向一致。

觀察全球先進封裝布局，日月光投控分析，半導體供應鏈逆全球化將成新常態，封測廠將隨著晶圓廠在歐美設先進封測廠，服務晶圓廠在當地生產的先進製程晶片，以維持台灣封測市占規模與技術領先優勢。

市場研究調查機構TrendForce指出，AI及高效運算（HPC）等晶片對先進封裝技術需求日益提升，其中以台積電的CoWoS是目前AI伺服器晶片主力採用者。

TrendForce評估，在高階AI晶片等強烈需求下，台積電今年底CoWoS月產能有機會達到1.2萬片，其中，輝達（Nvidia）對CoWoS產能較今年初需求量將提升近5成，加上超微（AMD）、谷歌（Google）等高階AI晶片需求成長，對先進封裝需求將延續至2024年，產能將再成長3成至4成。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀