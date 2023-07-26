台積電竹科銅鑼園區設先進封裝廠，國科會感謝力積電黃崇仁大方讓地
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隨著人工智慧（AI）帶動伺服器、高階晶片訂單成長，先進封裝供不應求，經濟部官員表示，台積電預估2年內產能仍無法滿足需求，因此建廠需求迫切，也感謝力積電董事長黃崇仁在考量產業戰略和國家利益下，將尚未啟動建廠計畫的用地讓出。經濟部官員強調，最新的CoWoS先進封裝技術留在台灣，也將持續鞏固台灣在半導體供應鏈中的優勢。
力積電讓地台積蓋先進封裝廠，國科會感謝黃崇仁協助
（中央社）力積電同意讓地之下，讓台積電順利規劃於竹科轄下銅鑼科學園區，設立生產先進封裝的晶圓廠。國科會主委吳政忠25日說，感謝力積電協助，若有需求，高雄園區也有土地提供力積電做完整安排。
媒體25日報導，台積電高層今年5月底向經濟部求助，評估先進封裝訂單比預期多，希望能取得建廠用地興建新廠，經濟部將台積電此需求提升至行政院層級，政府透過管道協調力積電董事長黃崇仁，將尚未啟動建廠計畫的用地讓出，改由台積電承租，竹科管理局並在20日回函同意台積電承租。
台積電也宣布，規劃斥資近新台幣900億元，於竹科轄下銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，預計創造約1500個就業機會。
國科會主委吳政忠下午出席活動受訪指出，力積電當初是第一個進駐銅鑼科學園區的業者、也希望擴廠，而台積電、力積電都是台灣非常好的企業，這次感謝黃崇仁大氣讓地。
吳政忠表示，科學園區內，仍有土地給力積電使用，在高雄園區有5到10公頃的地，可做非常完整的安排。他說，台灣各家廠商都為了台灣整體的發展而努力，台灣不只在先進製程非常有機會，在成熟製程方面，只要技術夠好，也是台灣強項。
台積竹科銅鑼園區設先進封裝廠，經部：水電供應無虞
（中央社）台積電CoWoS先進封裝晶圓廠將落腳竹科銅鑼園區，預估2026年底完成建廠。經濟部估計，該廠每日用水約0.6萬噸、用電6萬瓩，已確認水電供應無虞，台積電將先進封裝技術留在台灣，持續鞏固台灣在半導體供應鏈的優勢。
台積電25日表示，因應市場需求，規劃斥資近新台幣900億元，於竹科轄下銅鑼科學園區設立生產先進封裝的晶圓廠，預計創造約1500個就業機會。
經濟部官員表示，台積電銅鑼先進封裝晶圓廠用地面積約7.9公頃，預計2026年底完成建廠，量產時間落在2027年第2季或第3季，專注生產CoWoS。
經濟部官員表示，台積電銅鑼先進封裝廠每日用水0.6萬噸、用電6萬瓩，由於封裝廠的水電用量較少，隨著大潭8號機陸續上線投入供電行列，足以供應台積電新廠用電。
用水方面，經濟部官員表示，建廠第一階段將供給自來水，隨著再生水建置完成，第二階段可使用再生水；此外，水利署規劃的海淡廠完工後，台積電也願意認購，但因部分製程水質敏感，水利署將透過「換水」機制，以等量自來水供給。
隨著人工智慧（AI）帶動伺服器、高階晶片訂單成長，先進封裝供不應求，經濟部官員表示，台積電預估2年內產能仍無法滿足需求，因此建廠需求迫切，也感謝力積電董事長黃崇仁在考量產業戰略和國家利益下，將尚未啟動建廠計畫的用地讓出。
經濟部官員強調，台積電在銅鑼建廠除了是要留住先進製程的訂單，在台灣進行先進製程也比較容易成功；最新的CoWoS先進封裝技術留在台灣，也將持續鞏固台灣在半導體供應鏈中的優勢。
台廠拚先進封裝，法人：全球6大廠占逾8成產能
（中央社）人工智慧（AI）帶動伺服器、高階晶片及先進封裝需求，觀察全球先進封裝競爭態勢，法人指出，包括台積電等6大半導體廠，囊括全球超過80%先進封裝產能，日月光投控、力成、聯電等台廠，也持續切入先進封裝。
AI應用帶動AI伺服器和高階AI晶片需求，先進封裝也供不應求，晶圓代工龍頭台積電CoWoS封裝產能吃緊，台積電證實規劃斥資近新台幣900億元，在竹科轄下銅鑼科學園區設立先進封裝的晶圓廠。
台積電在日前法人說明會中預期，今年資本支出偏向320億美元區間，其中約70%至80%用在先進製程技術，10%至20%用在成熟和特殊製程技術，其他用在先進封裝和光罩生產。
觀察先進封裝競爭態勢，亞系外資法人報告指出，除了台積電，包括美國英特爾（Intel）、韓國三星（Samsung）等整合元件製造廠（IDM），以及半導體後段專業封測委外代工（OSAT）如台灣日月光投控、艾克爾（Amkor）、中國江蘇長電等，也積極切入先進封裝領域，這6家廠商囊括全球超過80%的先進封裝晶圓產能。
此外，日本索尼（Sony）、台灣力成、美國德州儀器（TI）、韓國SK海力士（SK Hynix）、聯電等，也布局先進封裝產能。
日月光投控表示，在先進晶片封測部分持續提供客戶服務，與台積電是合作大於競爭，在鞏固先進製程剛性需求戰略上，與台積電方向一致。
觀察全球先進封裝布局，日月光投控分析，半導體供應鏈逆全球化將成新常態，封測廠將隨著晶圓廠在歐美設先進封測廠，服務晶圓廠在當地生產的先進製程晶片，以維持台灣封測市占規模與技術領先優勢。
市場研究調查機構TrendForce指出，AI及高效運算（HPC）等晶片對先進封裝技術需求日益提升，其中以台積電的CoWoS是目前AI伺服器晶片主力採用者。
TrendForce評估，在高階AI晶片等強烈需求下，台積電今年底CoWoS月產能有機會達到1.2萬片，其中，輝達（Nvidia）對CoWoS產能較今年初需求量將提升近5成，加上超微（AMD）、谷歌（Google）等高階AI晶片需求成長，對先進封裝需求將延續至2024年，產能將再成長3成至4成。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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