洪森不意外贏得柬埔寨大選，長子洪馬內八月接班後如何組「政二代」內閣受關注

在政治學領域談論民主，柬埔寨被歸為「軍人威權統治」類型的政治體制，與埃及、蘇丹類似，雖然都有定期的全國選舉，但往往由少數的固定人士或單獨政黨長期執政，他們多握有軍權，且某種程度上嚴格監管言論自由並透過各種手段打擊反對派。

柬埔寨於上週日舉行五年一次的大選，洪森領導的人民黨（CPP）再次取得全數的國會席次，這種「壓倒性勝利」也在意料之中，除了根本就沒有什麼真正有實力的反對勢力，大多數可能威脅到執政黨的力量多半會被扼殺，例如去年一度在地方選舉取得佳績的燭光黨，不僅被取消參選資格，多名該黨重要幹部更是被捕入獄，其餘的很多也逃往鄰近的曼谷，尋求在地聯合國機構的政治庇護。

除了掌握軍權和政治手段的打壓異己外，真正讓洪森與CPP長年人氣不衰的還有一個因素，那就是他確實讓柬埔寨的經濟發展走上軌道，平均生活水準與十年前相較也都好得多。此外，柬埔寨在經濟上極度仰賴中國，金邊皇家大學東南亞研究中心的研究指出，由中資支持的基礎建設，不僅有利於柬國大眾，更是在政權的合法性上起到穩定的力量，這也是為什麼洪森政府無論是政治或外交，一律以中國馬首是瞻。

本次大選是自1993年以來的第七次全國大選，約971萬的合格選民中，要投票選出125個國會議員。儘管有包含聯合國在內的多個國際組織呼籲，應盡量建立自由公平的選舉環境，由人權專家團體組成的獨立委員會，也一再要求釋放異議人士與反對黨成員，並保障所有人的政治與公民權利，但這在現階段的柬埔寨對洪森政權完全不造成影響，稍有點勢力的反對派燭光黨和民族團結黨（KUGNP）被拒絕登記參選並取消參政資格，其餘選票上的17個政黨，本質上都是「陪選」性質，營造出一種「政黨政治」的民主樣貌，但實際上也就是CPP贏者全拿的局面，一如中共的例行選舉。

Photo Credit: GettyImages 目前流亡海外，身為柬埔寨燭光黨創黨人之一的桑蘭西2003年投票的檔案照。

洪森政權的「政二代」交接

已執政38年的洪森，也選後宣布會交出政權，安排由長子洪馬內接班。這位從小被特別栽培的「皇儲」畢業於美國西點軍校，又有紐約大學的經濟碩士和英國布里斯托大學的博士學位，回柬任軍職後年紀輕輕就被拔擢為四星上將，並參與多項國家的重大政策，以及在國防外交等會議上頻頻露面。

今年的大選結果如CPP所期待，原本外界評估洪森仍會繼續擔任總理，並逐步在2025年以前過度給兒子洪馬內，順理成章扶植長子在「民主制度」下登上總理寶座。但眼看各地回報的開票佳績，洪森或許覺得政權已足夠穩固無需有過渡時期，於是乎在週三對外宣布，下個月（八月）就會啟動接班程序，而他自己則繼續保留CPP黨主席的角色，協助新政府的運作。

有趣的一點是，在軍人威權統治的柬埔寨，除了總理由洪森個人把持近40年之外，各部會首長和重要單位的領導人，多半也都是洪森的「自己人」，同一個時代一起打拼的「家臣們」年紀必也不小了，例如現任國防部部長狄班（Tea Banh）已經77歲；外交部長Prak Sokhonn，69歲； 主掌建設的土地與建設部部長Chea Sophara，70歲；商務部長Pan Sorasak，68歲，這些洪森的「好哥們」都是柬埔寨政壇的常客，但也都到了該扶植二代接班的時候。一個很值得觀察的重點便是，當洪馬內順利接班後，這票老領導的第二代子女，會不會出現在選後組閣的名單上，紛紛以副手或秘書的角色被開始安插在各個部會。