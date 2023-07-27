洪森不意外贏得柬埔寨大選，長子洪馬內八月接班後如何組「政二代」內閣受關注
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柬埔寨大選結果不意外是由洪森繼續擔任總理，各界分析，接班人長子洪馬內可能會擔任第一副總理，洪森可能最快於2025年以健康或其他理由退居二線。一方面，可以讓兒子多幾年的訓練和避免直接接班的風險，另一方面，也有機會開啟全面「二代接班」的新政治班底，因此可以觀察洪森的老臣們的二代子女，是否會在被安插進入選後組閣的名單內。
在政治學領域談論民主，柬埔寨被歸為「軍人威權統治」類型的政治體制，與埃及、蘇丹類似，雖然都有定期的全國選舉，但往往由少數的固定人士或單獨政黨長期執政，他們多握有軍權，且某種程度上嚴格監管言論自由並透過各種手段打擊反對派。
柬埔寨於上週日舉行五年一次的大選，洪森領導的人民黨（CPP）再次取得全數的國會席次，這種「壓倒性勝利」也在意料之中，除了根本就沒有什麼真正有實力的反對勢力，大多數可能威脅到執政黨的力量多半會被扼殺，例如去年一度在地方選舉取得佳績的燭光黨，不僅被取消參選資格，多名該黨重要幹部更是被捕入獄，其餘的很多也逃往鄰近的曼谷，尋求在地聯合國機構的政治庇護。
除了掌握軍權和政治手段的打壓異己外，真正讓洪森與CPP長年人氣不衰的還有一個因素，那就是他確實讓柬埔寨的經濟發展走上軌道，平均生活水準與十年前相較也都好得多。此外，柬埔寨在經濟上極度仰賴中國，金邊皇家大學東南亞研究中心的研究指出，由中資支持的基礎建設，不僅有利於柬國大眾，更是在政權的合法性上起到穩定的力量，這也是為什麼洪森政府無論是政治或外交，一律以中國馬首是瞻。
本次大選是自1993年以來的第七次全國大選，約971萬的合格選民中，要投票選出125個國會議員。儘管有包含聯合國在內的多個國際組織呼籲，應盡量建立自由公平的選舉環境，由人權專家團體組成的獨立委員會，也一再要求釋放異議人士與反對黨成員，並保障所有人的政治與公民權利，但這在現階段的柬埔寨對洪森政權完全不造成影響，稍有點勢力的反對派燭光黨和民族團結黨（KUGNP）被拒絕登記參選並取消參政資格，其餘選票上的17個政黨，本質上都是「陪選」性質，營造出一種「政黨政治」的民主樣貌，但實際上也就是CPP贏者全拿的局面，一如中共的例行選舉。
洪森政權的「政二代」交接
已執政38年的洪森，也選後宣布會交出政權，安排由長子洪馬內接班。這位從小被特別栽培的「皇儲」畢業於美國西點軍校，又有紐約大學的經濟碩士和英國布里斯托大學的博士學位，回柬任軍職後年紀輕輕就被拔擢為四星上將，並參與多項國家的重大政策，以及在國防外交等會議上頻頻露面。
今年的大選結果如CPP所期待，原本外界評估洪森仍會繼續擔任總理，並逐步在2025年以前過度給兒子洪馬內，順理成章扶植長子在「民主制度」下登上總理寶座。但眼看各地回報的開票佳績，洪森或許覺得政權已足夠穩固無需有過渡時期，於是乎在週三對外宣布，下個月（八月）就會啟動接班程序，而他自己則繼續保留CPP黨主席的角色，協助新政府的運作。
有趣的一點是，在軍人威權統治的柬埔寨，除了總理由洪森個人把持近40年之外，各部會首長和重要單位的領導人，多半也都是洪森的「自己人」，同一個時代一起打拼的「家臣們」年紀必也不小了，例如現任國防部部長狄班（Tea Banh）已經77歲；外交部長Prak Sokhonn，69歲； 主掌建設的土地與建設部部長Chea Sophara，70歲；商務部長Pan Sorasak，68歲，這些洪森的「好哥們」都是柬埔寨政壇的常客，但也都到了該扶植二代接班的時候。一個很值得觀察的重點便是，當洪馬內順利接班後，這票老領導的第二代子女，會不會出現在選後組閣的名單上，紛紛以副手或秘書的角色被開始安插在各個部會。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航