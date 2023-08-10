《有一種愛是放手》：哪幾類人適合「斷食往生」？
我們想讓你知道的是
人類死亡的自然機制是器官逐漸衰竭，包括消化系統，所以會自然吃不下也喝不下。但是不論是一般醫護或者家屬，如果沒有這個觀念，以為病人要多吃多喝才能保有體力、免疫力，而強餵病人或者打點滴，其實病人是很受罪的。
文：畢柳鶯
哪些人適合斷食往生？
第一類是「老衰、生命末期」的病人。
人類死亡的自然機制是器官逐漸衰竭，包括消化系統，所以會自然吃不下也喝不下。但是不論是一般醫護或者家屬，如果沒有這個觀念，以為病人要多吃多喝才能保有體力、免疫力，而強餵病人或者打點滴，其實病人是很受罪的。可能造成病人身體腫脹，甚至有胸水、腹水。若經過心肺復甦術，病人吐血水、針孔也冒出水來的景象，縈繞在家屬腦海中，將造成很深的創傷和遺憾。當不能吃了，不想吃了，就順其自然，病人會出現「臨終脫水」現象，如乾枯的樹枝、落葉，神態安詳的往生。
前台大加護病房的黃勝堅醫師就經常在演講中提到，病人在加護病房死亡，護理人員會請家屬去買大兩號的衣服，因為病人身體腫脹穿不下以前苗條的衣服了 。
有位九十五歲的婆婆，八個月前下肢水腫，醫師診斷心臟衰竭，給予藥物。最近兩週虛弱無法下床，不吃不喝，口吹泡泡，喉嚨有咕嚕咕嚕聲，有時昏睡、有時唉唉叫。婆婆的兒子很擔心，看母親不舒服，一直想送醫，媳婦覺得不妥，詢問我是否可以進行斷食往生。我說這是婆婆已經臨終的表現，她自己在進行斷食了，這樣才能輕鬆啟程。還是可以準備食物餵她，若她不吃不要勉強，順其自然就好。我告訴她當婆婆清醒時，請家人跟婆婆道謝、道愛，讓她身體舒適。這媳婦很有心，放音樂給婆婆聽，幫她用精油按摩。過程中，婆婆偶爾可以吃半碗粥，一週以後連水都不喝，再過十天就在家人陪伴下安詳往生。
我只是遠距通話，安定家屬的心。臨終不送醫，避免無效醫療的折磨，就能讓老人家壽終正寢。家有老人或重病者，對臨終現象的認識以及具備照護的能力，實在非常重要。懂得向外求援也很重要。現在網路很方便，搜尋「安寧資源地圖」聯絡居住地縣市的居家安寧團隊，他們會來居家訪視，給予必要的醫療或安寧照顧。這些服務都有健保給付。
有位六十五歲的女性病人，因為呼吸心跳停止送往醫院急救，插了氣管內管。家屬依照病人之前的意願拒絕讓病人插鼻胃管。因為腦部嚴重損傷，無復原可能，所以要求拔管。移除呼吸管後，病人有自行呼吸的能力，醫師再度建議插鼻胃管，家屬仍拒絕。來信問我，如何斷食善終？我說，目前沒有插鼻胃管，只要醫師不打營養針，拔掉點滴，這樣就是斷食往生了。通常當事人健康時曾經交代不插管、不臥床，子女就比較容易做出放手的決定。病人在三週後安詳往生。
另一位醫師朋友的母親已經九十六歲，嚴重腦中風，失明、失聰多年，生活品質本來就很差，且中風沒有復原機會，決定拒絕無效的治療，因此沒有插鼻胃管（但是持續點滴注射），兩週後安詳過世。她在美國執業的同學聽到這件事非常驚訝，台灣醫學中心的醫師（她們夫妻和主治醫師）竟然不知道病人臨終有脫水的生理過程，應該停止所有輸液。看來不只民眾的死亡識能不足，許多醫師也是如此，包括幾年前的我。
一位讀者九十九歲的父親往生，她寄給我的謝函如此描繪其情景：
二月九日爸爸開始不喝不食，我常問他你口渴嗎？他說不會。您餓嗎？他說不會。哪裡不舒服嗎？他說：沒有，我要睡了，躺著最舒服。我問他：您是想要趕快飛上天和耶穌作夥嗎？他點點頭對我神祕微微笑。我看他意志堅定，就和家人商量決定遵照他自然斷食善終的意願，五天來只以粗棉棒沾營養品讓他吸吮。第六天早上我喚他，異於往昔，他已經沒氣回應，眼睛不再睜開，胸部起伏急促的抽氣聲，看了令人心疼，但很快就斷氣，身體一切運作都平靜了。靈魂進入主裡的安息與自由。我們放了幾首好聽、熟悉、撫慰心靈的詩歌，伴隨安詳睡在耶穌懷裡的爸爸。
日本NHK電視台曾經製作一部紀錄片，並出版同名書籍《老衰死》。隨著人口老化，「老衰死」的比例逐漸增加。這些人除了高齡以外，並沒有特殊嚴重的疾病，沒有緣由的睡眠時間越來越長，進食量越來越少。有經驗的醫師和照護人員，並不會特別把病人叫起來吃東西，讓他們想睡就睡，醒來了想吃再吃，吃多少完全由病人決定，不強迫病人。許多病人沒有什麼痛苦，也不需要任何醫療處置，在不吃不喝兩週到一個月左右，平靜的走了。就像即將燃盡的蠟燭一樣，連進食的欲望都沒有，也沒有吸收食物的能力，自然的停止飲食往生。這時候如果人工灌食或者打點滴，只是讓病人因痰增加、身體腫脹而死，徒增其痛苦。
書中引用了安寧照護（Hospice）的創始者，西西里．桑德斯（Cicely Saunders）留下的一句話：「Not doing but being.」不必再做任何事，只要陪在身邊就好。
二○二二年五月開始，台灣政府將衰老者也列入安寧緩和醫療的健保給付項目中，若遇到上述老衰病人，睡眠增加，進食快速減少或者不願吃喝等情況時，也可以申請居家安寧照顧，在宅善終。
第二類是疾病本身太痛苦，無法治癒，情況只會越來越壞，如癌症末期、慢性肺病、慢性肝病、慢性腎衰竭、心臟衰竭等。
我遇到幾位癌症末期病人，雖然接受止痛和鎮定治療，還是痛不欲生。兒女告知斷食善終的方法以後，他 她們開始斷食，也許是知道痛苦可以提早結束，下定決心後病人就變得比較平靜了。有位病人吃了二十幾年安眠藥，決定斷食當天竟然沒有服藥就可以睡了。因為水分進得少，痰減少、水腫改善，也減少了不適，後來都能輕鬆、平靜地離開。
Tags：
王道銀行推「O for YOU扶助存款」 提供全台低收入戶、中低收入戶等弱勢族群台幣活儲優惠 最高年利率5%
我們想讓你知道的是
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，加碼推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行（O-Bank）即日起推出「O for YOU扶助存款」專案，提供經濟弱勢族群新台幣階梯活儲，年利率最高5%，期善盡金融業的企業社會責任，鼓勵弱勢族群儲蓄並給予優惠利率。此外，王道銀行南京復興分行也於本月1日開幕營運，並預計於今年9月擴大舉辦開幕活動，為王道銀行於台北市的全功能分行，即日起至2023年10月31日止更推出開幕優惠，凡於南京復興分行臨櫃透過理專申購王道銀行銷售的全系列基金及海外債，皆享申購零手續費的優惠。
王道銀行為經濟弱勢族群推出「O for YOU扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，即日起至2024年7月31日15:30止，凡持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，及本人扶養持有政府核發之身心障礙手冊或身心障礙證明之親屬且所得符合申請資格者（註1），可至王道銀行內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案；經核准之次一營業日起算一年內，皆適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內之存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元（含）以內之存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元（含）以內之存款享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上的存款則依王道銀行活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息。王道銀行希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。
此外，王道銀行南京復興分行於8月1日開幕營運，並將於9月20日擴大舉辦開幕活動。即日起，南京復興分行不僅提供與線上相同的各項優惠專案，包括兩個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣四個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金三個月定存優惠、年利率4.68%的美元六個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣六個月定存優惠，南京復興分行更加碼提供基金及海外債申購優惠，即日起至2023年10月31日止，凡透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠；此外，為慶祝開行，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。
王道銀行「O for YOU扶助存款」專案詳情請參考: https://www.o-bank.com/web/event/o_for_you/index.html
註1：申請者需出示最近一年度「個人綜合所得稅結算申報收執聯」中含有「身心障礙特別扣除額」之文件進行認定，且所得須符合最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載之「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得低於政府最新公告之台灣省最低生活費的2.5倍以下(依衛生福利部公告之112年台灣省最低生活費之2.5倍為新台幣35,575元)。
本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。