《有一種愛是放手》：哪幾類人適合「斷食往生」？

文：畢柳鶯

哪些人適合斷食往生？

第一類是「老衰、生命末期」的病人。

人類死亡的自然機制是器官逐漸衰竭，包括消化系統，所以會自然吃不下也喝不下。但是不論是一般醫護或者家屬，如果沒有這個觀念，以為病人要多吃多喝才能保有體力、免疫力，而強餵病人或者打點滴，其實病人是很受罪的。可能造成病人身體腫脹，甚至有胸水、腹水。若經過心肺復甦術，病人吐血水、針孔也冒出水來的景象，縈繞在家屬腦海中，將造成很深的創傷和遺憾。當不能吃了，不想吃了，就順其自然，病人會出現「臨終脫水」現象，如乾枯的樹枝、落葉，神態安詳的往生。

前台大加護病房的黃勝堅醫師就經常在演講中提到，病人在加護病房死亡，護理人員會請家屬去買大兩號的衣服，因為病人身體腫脹穿不下以前苗條的衣服了 。

有位九十五歲的婆婆，八個月前下肢水腫，醫師診斷心臟衰竭，給予藥物。最近兩週虛弱無法下床，不吃不喝，口吹泡泡，喉嚨有咕嚕咕嚕聲，有時昏睡、有時唉唉叫。婆婆的兒子很擔心，看母親不舒服，一直想送醫，媳婦覺得不妥，詢問我是否可以進行斷食往生。我說這是婆婆已經臨終的表現，她自己在進行斷食了，這樣才能輕鬆啟程。還是可以準備食物餵她，若她不吃不要勉強，順其自然就好。我告訴她當婆婆清醒時，請家人跟婆婆道謝、道愛，讓她身體舒適。這媳婦很有心，放音樂給婆婆聽，幫她用精油按摩。過程中，婆婆偶爾可以吃半碗粥，一週以後連水都不喝，再過十天就在家人陪伴下安詳往生。

我只是遠距通話，安定家屬的心。臨終不送醫，避免無效醫療的折磨，就能讓老人家壽終正寢。家有老人或重病者，對臨終現象的認識以及具備照護的能力，實在非常重要。懂得向外求援也很重要。現在網路很方便，搜尋「安寧資源地圖」聯絡居住地縣市的居家安寧團隊，他們會來居家訪視，給予必要的醫療或安寧照顧。這些服務都有健保給付。

有位六十五歲的女性病人，因為呼吸心跳停止送往醫院急救，插了氣管內管。家屬依照病人之前的意願拒絕讓病人插鼻胃管。因為腦部嚴重損傷，無復原可能，所以要求拔管。移除呼吸管後，病人有自行呼吸的能力，醫師再度建議插鼻胃管，家屬仍拒絕。來信問我，如何斷食善終？我說，目前沒有插鼻胃管，只要醫師不打營養針，拔掉點滴，這樣就是斷食往生了。通常當事人健康時曾經交代不插管、不臥床，子女就比較容易做出放手的決定。病人在三週後安詳往生。

另一位醫師朋友的母親已經九十六歲，嚴重腦中風，失明、失聰多年，生活品質本來就很差，且中風沒有復原機會，決定拒絕無效的治療，因此沒有插鼻胃管（但是持續點滴注射），兩週後安詳過世。她在美國執業的同學聽到這件事非常驚訝，台灣醫學中心的醫師（她們夫妻和主治醫師）竟然不知道病人臨終有脫水的生理過程，應該停止所有輸液。看來不只民眾的死亡識能不足，許多醫師也是如此，包括幾年前的我。

一位讀者九十九歲的父親往生，她寄給我的謝函如此描繪其情景：

二月九日爸爸開始不喝不食，我常問他你口渴嗎？他說不會。您餓嗎？他說不會。哪裡不舒服嗎？他說：沒有，我要睡了，躺著最舒服。我問他：您是想要趕快飛上天和耶穌作夥嗎？他點點頭對我神祕微微笑。我看他意志堅定，就和家人商量決定遵照他自然斷食善終的意願，五天來只以粗棉棒沾營養品讓他吸吮。第六天早上我喚他，異於往昔，他已經沒氣回應，眼睛不再睜開，胸部起伏急促的抽氣聲，看了令人心疼，但很快就斷氣，身體一切運作都平靜了。靈魂進入主裡的安息與自由。我們放了幾首好聽、熟悉、撫慰心靈的詩歌，伴隨安詳睡在耶穌懷裡的爸爸。

日本NHK電視台曾經製作一部紀錄片，並出版同名書籍《老衰死》。隨著人口老化，「老衰死」的比例逐漸增加。這些人除了高齡以外，並沒有特殊嚴重的疾病，沒有緣由的睡眠時間越來越長，進食量越來越少。有經驗的醫師和照護人員，並不會特別把病人叫起來吃東西，讓他們想睡就睡，醒來了想吃再吃，吃多少完全由病人決定，不強迫病人。許多病人沒有什麼痛苦，也不需要任何醫療處置，在不吃不喝兩週到一個月左右，平靜的走了。就像即將燃盡的蠟燭一樣，連進食的欲望都沒有，也沒有吸收食物的能力，自然的停止飲食往生。這時候如果人工灌食或者打點滴，只是讓病人因痰增加、身體腫脹而死，徒增其痛苦。

書中引用了安寧照護（Hospice）的創始者，西西里．桑德斯（Cicely Saunders）留下的一句話：「Not doing but being.」不必再做任何事，只要陪在身邊就好。

二○二二年五月開始，台灣政府將衰老者也列入安寧緩和醫療的健保給付項目中，若遇到上述老衰病人，睡眠增加，進食快速減少或者不願吃喝等情況時，也可以申請居家安寧照顧，在宅善終。

第二類是疾病本身太痛苦，無法治癒，情況只會越來越壞，如癌症末期、慢性肺病、慢性肝病、慢性腎衰竭、心臟衰竭等。

我遇到幾位癌症末期病人，雖然接受止痛和鎮定治療，還是痛不欲生。兒女告知斷食善終的方法以後，他 她們開始斷食，也許是知道痛苦可以提早結束，下定決心後病人就變得比較平靜了。有位病人吃了二十幾年安眠藥，決定斷食當天竟然沒有服藥就可以睡了。因為水分進得少，痰減少、水腫改善，也減少了不適，後來都能輕鬆、平靜地離開。