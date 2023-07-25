台灣影集《我願意》入圍新加坡亞洲內容大獎，高慧君、柯淑勤、王渝屏、楊大正受國際獎項矚目

由吳洛纓、姜瑞智共同執導、 姚淳耀、高慧君、柯淑勤等人主演的知名台灣影集《我願意》，於日前公布的2023年新加坡亞洲內容大獎（ContentAsia Awards 2023）入圍最佳女主角、最佳女配角與最佳男配角等4項大獎。成為今年戲劇類節目入圍最多獎項的台灣影集，也將與來自新加坡、香港、韓國、日本、泰國、印尼、馬來西亞等作品共同角逐獎項。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作公司提供 《我願意》劇照

邪教犯罪影集《我願意》是台灣首見的影集類題材，獲選108年度文化部超高畫質補助，且入選了109年度金馬創投會議與文策院創意內容大會。本劇集由吳洛纓、姜瑞智共同執導，吳洛纓也同時身兼《我願意》的編劇，她曾以《白色巨塔》獲得第42屆金鐘獎編劇獎，也曾以《痞子英雄》入圍第44屆金鐘獎戲劇節目編劇獎。

至於姜瑞智的影視作品橫跨電影、電視等，曾與何潤東共同執導的《翻牆的記憶》獲得第53屆金鐘獎戲劇節目導演獎。而姜瑞智執導的台灣黑幫電影《角頭－浪流連》票房突破1.5億台幣，成為《角頭》系列的票房新高。

除此之外，《我願意》也曾入選歐洲最大劇集展，法國里爾的「SERIES MANIA」、台北金馬影展等展映，《我願意》在播出之後，事實上，《我願意》去（2022）年在中華電信MOD和Hami Video獨家首播後，在觀眾之間獲得不錯的迴響，此好口碑延續至國際獎項，今年一舉入圍2023年新加坡亞洲內容大獎4項大獎，成為對該劇整體的一項肯定。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 《我願意》劇照

其中，高慧君入圍「最佳女主角」、柯淑勤與王渝屏入圍「最佳女配角」、楊大正入圍「最佳男配角」，此4名演員得知入圍後，對於獲得來自亞洲不同國家的評審及觀眾們的肯定，都表示非常開心。

高慧君在劇中詮釋面臨婚姻失敗、兒女叛逆的輔導老師，入圍之後表示：「入圍名單上是族名，對我來說是個感動！謝謝團隊所有成員堆砌這樣好的表演空間，期待有好成績。」

而此獎項入圍者除了高慧君之外，還有從宋慧喬等人脫穎而出，甫獲「韓國電視青龍獎」肯定的裴秀智；「富察皇后」秦嵐主演的HBO亞洲原創年代劇集《傳家》等等，被視為競爭激烈。

此外，在《我願意》之中飾演檢察官的柯淑勤，入圍時則表示：「熟齡女演員在這樣的大環境，同時期有許多優秀的表演者，要拿到一個好角色不容易，謝謝《我願意》台前幕後的工作人員。」

同時入圍該獎項的，還有飾演被霸凌女學生的王渝屏，她表示：「很榮幸能夠憑藉《我願意》入圍亞洲內容大獎，謝謝導演、劇組台前幕後的所有工作人員。身為演員，能夠和各位一起說一個好故事是我的幸福。」

最後，則是在《我願意》中詮釋因事故導致聾啞的楊大正，楊大正在準備演出時，學習手語，並實地訪談了解瘖啞人士的心理狀況與家庭背景，甚至為角色職業考取大客車駕照。入圍時楊大正表示：「聽到消息後頭皮發麻，這是我人生中第一個入圍的演員獎項，很開心以『演員』的身份被看見。」

除了新加坡亞洲內容大獎之外，《我願意》也已獲得台灣的「Hami Video 2022年度最受歡迎戲劇」，新加玻亞洲內容大獎頒獎典禮將於8月24日在泰國曼谷舉行。

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 《我願意》劇照，高慧君（右）

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 《我願意》劇照，柯淑勤（右）

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 《我願意》劇照，王渝屏（左）

Photo Credit: 絡思本娛樂製作提供 《我願意》劇照，楊大正

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核稿編輯：羅元祺