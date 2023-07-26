TNL+ 2023/07/26,
影劇

魏德聖的缺陷來自於人格特質，他總認為夢想可以透過「己願他力」來完成

魏德聖的缺陷來自於人格特質，他總認為夢想可以透過「己願他力」來完成
Photo Credit: 台南市政府

我們想讓你知道的是

作者認為，導演魏德聖與郭台強的債務爭議，簡單說可分為兩塊，一塊是魏德聖對外以投資之名行贊助之實，另一塊則是魏德聖沉浸在電影夢之中，為了能真實呈現台灣歷史，而脫離現實太遠。

魏德聖欠債又失去電影版權，問題到底出在哪？

《賽德克・巴萊》導演魏德聖與中影國際董事長郭台強，近日因4500萬的債務撕破臉。

7月19日魏德聖的財產遭法院查封。21日魏德聖透過律師表示，郭台強「虛構借款債務」，更痛批郭台強「蠶食鯨吞」，騙走《賽》片版權。

中影國際也發出聲明反擊，說魏有資轉需求，是郭台強用私人公司「鑫鴻國際投資股份有限公司」借貸給魏，孰料魏德聖最後無力償還，才簽下本票認債。

此事，魏德聖所屬的果子公司跟中影國際都發出聲明稿。對於《賽德克・巴萊》的製作經費與映後收益，都提出說明，目的是要證明自己沒錯。

但因雙方聲明稿都有保留之處，特別對於股權計算部分，都沒說清楚，所以外界一時也難論對錯。但此事也引發輿論炎上，PTT臉書上都有多篇長文替魏郭算帳，都因為缺乏股權轉換的核心資訊，所以都只能臆測。

輿論的風向，圍繞著魏德聖轉，分成挺魏跟反魏兩大派。

挺魏者除了對他台灣意識的認同，更有不少是反商主義者，其中不少因為郭台強為郭台銘的弟弟，因為政治立場而反郭台強，也就順勢挺魏。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。