遭控訓練中國軍隊恐面臨65年刑期，美國前軍官喊冤：培訓內容都是公開資訊，可以去google

綜合《CNN》與《ABC News》報導，前美國海軍陸戰隊軍官，現居住在澳洲的杜根（Daniel Duggan）遭美國政府指控，訓練中國軍事飛行員、散播美國軍事技術及洗錢等多項罪名。美國已起訴杜根，並要求澳洲引渡他回國。

杜根承認訓練中國飛行員，但否認課程涉及軍事技術，並表示訓練內容都是網路上查得到的資訊。杜根的家人也於7月25日，前往雪梨法院為杜根聲援，要求政府不要引渡他回美國。

美國的指控為何？

美國於去（2022）年12月啟封針對杜根的起訴書，指控他於2009年11月至2012年11月間，在中國訓練該國的軍事飛行員，對中國出口軍事技術。與杜根合謀的還有南非測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa，TFASA）。

根據起訴書，杜根與一家中國公司達成協議，接受中國約18萬2000美元的報酬，換取其提供對中國飛行學員的評估、海軍航空的設備測試及戰術指導，以及教導學員從航空母艦上起飛和降落飛機的程序等一系列國防服務。

起訴書指出，杜根與TFASA提供的訓練設備，包括T-2 七葉樹教練機（T-2 Buckeye）。這是美國海軍的中級教練機，也是軍事訓練的最佳入門飛機。

曾於杜根共事2年的，美國退休上校漢考克（Ben Hancock），接受《CNN》採訪時表示，他雖然認為杜根是一個「有品格的好人」，但在民用飛行學校使用T-2 七葉樹教練機極度「不尋常」，因為該款飛機大部分已遭封存，且主要用於軍事訓練。

杜根與TFASA如何回應指控？

杜根並不否認培訓中國的飛行員，但他強調，接受他訓練的都只是平民，是為了尋求提高飛行技能的飛機愛好者。

杜根也告訴《CNN》，他所有的培訓內容均不涉及洩露軍事技術或機密。他表示：「所有的內容都是公開訊息，你們如果感興趣，可以去google或是維基百科上查找。」

前澳大利亞國軍，現為律師的科洛梅茨（Glenn Kolomeitz）也為杜根辯護，表示：「杜根只是一名飛行員教練，僅此而已。他不是公司（TFASA）的一員，也沒有以任何方式參與行政、管理的工作，甚至沒有思考過自己的行為有違法的可能性。」

對於為何訓練設備包括涉及T-2 七葉樹教練機，TFASA並無正面回應，僅表示自己是從南非的一個商業夥伴那裡，租下了這架飛機。

家人前往法院抗議，反對引渡

若針對杜根的指控屬實，杜根將面臨最高65年的刑期。杜根的妻子薩芙琳・杜根（Saffrine Duggan）於7月25日，帶著他的數個孩子，前往雪梨法院為杜根聲援，杜根的律師科拉里（Bernard Collaery）也於當天出庭，爭取澳洲政府暫緩引渡杜根。

科拉里表示，根據澳洲的《引渡法》，只要案件正在受外國政府調查，澳洲基本上會接受外國的引渡要求。科拉里表示，這樣的《引渡法》不符合無罪推定原則，對杜根非常不公平。

薩芙琳・杜根表示：「我和孩子們每天都心煩意亂，這是一場長期的鬥爭。我從來沒有想過這種事會發生在澳洲，更不用說發生在我家人身上了。我的丈夫、家人很勇敢，我們的朋友也是如此，但我們都因為此事被搞的四分五裂。」

杜根為了這起案件的官司，已經花費了許多訴訟費，甚至必須出售他們的房子。他也表示：「美國在這件事上沒有什麼好失去的，但無論最終有沒有罪，我都會負債累累。」

科拉里則直言：「這些指控完全是出於政治動機，在美中關係緊張之際，這是一場很好的『表演』。若澳洲最後引渡杜根，就會成為美國的棋子，這非常令人擔憂。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺