要時尚業負起生產者責任，歐盟打算預收「每件T恤台幣四元」廢棄處理費
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歐盟每年丟棄的紡織品廢棄物約為1260萬噸，衣服與鞋子占520萬噸，相當於每人每年丟掉12公斤的衣服和鞋子。用過的廢棄物僅22%回收再利用，其餘均送到焚化廠燒毀或當垃圾掩埋。然而目前僅有少數國家將紡織品納入「延伸生產者責任」。
環境資訊中心綜合外電；曹可芝 編譯；許祖菱 審校
衣櫃滿滿，卻永遠少一件？隨著快時尚風行，丟棄衣服的速度也加快。平均下來，歐盟每人每年丟掉12公斤的衣服和鞋子。為促進紡織品的永續利用，歐盟4日提出草案，要求生產者預付廢棄管理費，預估約每件T恤約0.12歐元（約台幣四元），隨著回收與處理的難易而異。
這是歐盟2030年紡織品循環利用目標的一部分，相關法規還包括禁止業者銷毀未售出的服裝、建置紡織品廢棄物回收系統、管理不實的綠色標籤等。以更強硬的法規管制過去少被管理的紡織品問題。
快時尚也加快廢棄，歐盟要生產者付費
Zara，H&M的成功，帶動SHEIN、Boohoo等更多快時尚品牌湧入市場，以流行、便宜吸引消費者。不僅購買量上升，汰換跟廢棄速度也變快。從製作所需的原料、水、電，到廢棄處理，都對環境造成壓力。
歐洲環保署（EEA）2019年統計，歐盟每年每人的服裝、鞋類和家用紡織品消費用掉約1.3噸的材料和超過10萬公升的水，這些數據還在快速成長中。紡織已成了歐盟第四大環境負擔源，緊追在食物、住房與交通運輸之後。
歐盟執委會資料指出，歐盟每年丟棄的紡織品廢棄物約為1260萬噸，衣服與鞋子占520萬噸，相當於每人每年丟掉12公斤的衣服和鞋子。用過的廢棄物僅22%回收再利用，其餘均送到焚化廠燒毀或當垃圾掩埋。
「服飾業是自然資源和污染問題很大的壓力源。」歐盟執委會環境專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）表示，我們不能禁止民眾購買他們喜歡又負擔得起的新東西，但我需要確保這些商品最後有個比較好的去處，而不是銷毀或丟到非洲。
執盟打算將把紡織品納入「延伸生產者責任」（EPR），這項作法已經用於包裝業、電池以及電氣和電子設備。業者須預先支付一筆款項，以利後續的廢棄回收管理。
目前僅少數國家如法國、西班牙將紡織品納入EPR。歐盟官員向《金融時報》說明，平均每件T恤價格大約落在0.12歐元（約台幣4元）左右，金額隨不同品項、處理方式而異。
紡織品EPR將搭配「生態調節」（eco-modulation），若業者從設計階段就納入減少浪費的考量與回收跟再利用的方便性，預先支付的回收費就會降低。
從源頭減廢，歐盟全方位促紡織品循環
歐盟新提案要經歐洲議會、理事會討論才會定案。完整的紡織品循環藍圖還包括：成員國要在2025年前建置紡織品廢棄物回收系統、提高回收使用率、禁止銷毀未使用或未銷售之紡品及鞋類等。針對業者「生態標籤」（Eco Label）名不符實的情況，執委會也正在研擬管制法規。
《路透社》報導，H&M與Zara並沒有放慢產品週期的計畫，只是從節省用水與能源，或是使用再生布料等著手。
《金融時報》指出，H&M已宣布2025年30%布料使用再生布料的目標。歐洲成衣暨紡織工業聯盟（EURATEX）正進行實驗計畫，他們與11個區域的小型製造商共同研究，從一開始的設計就考量回收的便利性，希望創造封閉的紡織品循環體系。
參考資料
- 歐盟執委會（2022年7月5日），Circular economy for textiles: taking responsibility to reduce, reuse and recycle textile waste and boosting markets for used textiles
- 歐洲環保署（2020年11月23日），Private consumption: Textiles EU's fourth largest cause of environmental pressures after food, housing, transport
- 亞馬遜，2022起，亞馬遜德國、法國站賣家需確保生產者責任延伸 (EPR)合規！
- 路透（2023年6月27日），EU wants all textile waste rules in place by 2028, commissioner says
- 金融時報（2023年7月5日），EU set to make textile industry pay for waste
- FashionExpress（2023年1月6日），2023歐盟新規：將對紡織、服裝和鞋類採取更強硬的態度
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：要時尚業負起生產者責任 歐盟打算預收每件T恤台幣4元廢棄處理費
延伸閱讀
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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