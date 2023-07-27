2023/07/27,
商業

要時尚業負起生產者責任，歐盟打算預收「每件T恤台幣四元」廢棄處理費

要時尚業負起生產者責任，歐盟打算預收「每件T恤台幣四元」廢棄處理費
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

歐盟每年丟棄的紡織品廢棄物約為1260萬噸，衣服與鞋子占520萬噸，相當於每人每年丟掉12公斤的衣服和鞋子。用過的廢棄物僅22%回收再利用，其餘均送到焚化廠燒毀或當垃圾掩埋。然而目前僅有少數國家將紡織品納入「延伸生產者責任」。

環境資訊中心綜合外電；曹可芝 編譯；許祖菱 審校

衣櫃滿滿，卻永遠少一件？隨著快時尚風行，丟棄衣服的速度也加快。平均下來，歐盟每人每年丟掉12公斤的衣服和鞋子。為促進紡織品的永續利用，歐盟4日提出草案，要求生產者預付廢棄管理費，預估約每件T恤約0.12歐元（約台幣四元），隨著回收與處理的難易而異。

這是歐盟2030年紡織品循環利用目標的一部分，相關法規還包括禁止業者銷毀未售出的服裝、建置紡織品廢棄物回收系統、管理不實的綠色標籤等。以更強硬的法規管制過去少被管理的紡織品問題。

快時尚也加快廢棄，歐盟要生產者付費

Zara，H&M的成功，帶動SHEIN、Boohoo等更多快時尚品牌湧入市場，以流行、便宜吸引消費者。不僅購買量上升，汰換跟廢棄速度也變快。從製作所需的原料、水、電，到廢棄處理，都對環境造成壓力。

歐洲環保署（EEA）2019年統計，歐盟每年每人的服裝、鞋類和家用紡織品消費用掉約1.3噸的材料和超過10萬公升的水，這些數據還在快速成長中。紡織已成了歐盟第四大環境負擔源，緊追在食物、住房與交通運輸之後。

歐盟執委會資料指出，歐盟每年丟棄的紡織品廢棄物約為1260萬噸，衣服與鞋子占520萬噸，相當於每人每年丟掉12公斤的衣服和鞋子。用過的廢棄物僅22%回收再利用，其餘均送到焚化廠燒毀或當垃圾掩埋。

「服飾業是自然資源和污染問題很大的壓力源。」歐盟執委會環境專員辛克維丘斯（Virginijus Sinkevičius）表示，我們不能禁止民眾購買他們喜歡又負擔得起的新東西，但我需要確保這些商品最後有個比較好的去處，而不是銷毀或丟到非洲。

執盟打算將把紡織品納入「延伸生產者責任」（EPR），這項作法已經用於包裝業、電池以及電氣和電子設備。業者須預先支付一筆款項，以利後續的廢棄回收管理。

目前僅少數國家如法國、西班牙將紡織品納入EPR。歐盟官員向《金融時報》說明，平均每件T恤價格大約落在0.12歐元（約台幣4元）左右，金額隨不同品項、處理方式而異。

紡織品EPR將搭配「生態調節」（eco-modulation），若業者從設計階段就納入減少浪費的考量與回收跟再利用的方便性，預先支付的回收費就會降低。

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Photo Credit: European Union, 2022
為促進紡織品循環再利用， 歐盟擘劃完整藍圖

從源頭減廢，歐盟全方位促紡織品循環

歐盟新提案要經歐洲議會、理事會討論才會定案。完整的紡織品循環藍圖還包括：成員國要在2025年前建置紡織品廢棄物回收系統、提高回收使用率、禁止銷毀未使用或未銷售之紡品及鞋類等。針對業者「生態標籤」（Eco Label）名不符實的情況，執委會也正在研擬管制法規。

路透社》報導，H&M與Zara並沒有放慢產品週期的計畫，只是從節省用水與能源，或是使用再生布料等著手。

《金融時報》指出，H&M已宣布2025年30%布料使用再生布料的目標。歐洲成衣暨紡織工業聯盟（EURATEX）正進行實驗計畫，他們與11個區域的小型製造商共同研究，從一開始的設計就考量回收的便利性，希望創造封閉的紡織品循環體系。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：要時尚業負起生產者責任 歐盟打算預收每件T恤台幣4元廢棄處理費

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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