【影評】《Barbie芭比》：粉色世界呈現什麼樣的女性主義，「男性代表」肯尼該如何做自己？
我們想讓你知道的是
嘗試以女性主義、兩性議題解構「芭比」這個充滿爭議與矛盾的文化，本就是挑戰，我不敢說《Barbie芭比》有完全地解構這個一直「尷尬地」陪女孩們、女性們的長大的存在。但至少，它拍出了這個娃娃乘載的「everything」。
「她是全世界，而他只是肯尼。」（She’s everything. He’s just Ken.）
由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《Barbie芭比》海報宣傳標語如此寫道。從這句宣傳語便能看出《Barbie芭比》想談的不只是「芭比」，還有肯尼，芭比與肯尼的關係，以及兩者所代表的——女性與男性的關係。
一次訪談中，葛莉塔潔薇與製作人兼主演瑪格羅比（Margot Robbie）均表示，《Barbie芭比》無疑是一部女性主義電影。
嘗試以女性主義、兩性議題解構「芭比」這個充滿爭議與矛盾、交織著人們愛與恨的文化符碼本就是挑戰，我不敢說《Barbie芭比》有完全地解構又重構了這個一直「尷尬地」陪女孩們、女性們的長大的存在。但至少，它拍出了這個娃娃乘載的「everything」——芭比的「全世界」如何被顛覆，芭比如何看見她世界以外的世界，以及，芭比如何面對「全世界」加諸其上的複雜。
這個「全世界」的概念在電影開場就已被引入，由海倫米蘭（Helen Mirren）口白敘述著「芭比」降世，取代了原來女孩們手中的嬰兒娃娃。
畫面是對庫柏力克（Stanley Kubrick）《2001太空漫遊》的戲仿致敬，瑪格羅比飾演的巨大芭比娃娃雙腿佇立荒原，小女孩們如同庫柏力克電影裡的黑猩猩仰望著那龐然、神秘、新奇之物——芭比帶來的是「解放」與「進化」，她成了這些女孩們的「全世界」。
如此開場有趣在，它不只讓影迷看了會心一笑，更代表著《芭比Barbie》將帶出芭比娃娃與此符號的歷史，以及它隨著時代，隨著不同世代女孩、女性們成長的轉變與愈趨難解的複雜面向。
芭比樂園「完美」世界的建構與破壞
葛麗塔潔薇必須在電影裡建立起完整的「芭比」世界觀，卻又必須找到新的、屬於她的，一個2023年的芭比電影世界觀。「Barbie」經典字體的標題字卡出現後，我們隨即來到芭比樂園（Barbie Land），從瑪格羅比的芭比起床、著裝、洗漱開始，到她出門與鄰居打招呼，坐上粉紅跑車來到海邊，一路遇上不同的「芭比」與「肯尼」。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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