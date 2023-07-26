【影評】《Barbie芭比》：粉色世界呈現什麼樣的女性主義，「男性代表」肯尼該如何做自己？

「她是全世界，而他只是肯尼。」（She’s everything. He’s just Ken.）

由葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）執導的《Barbie芭比》海報宣傳標語如此寫道。從這句宣傳語便能看出《Barbie芭比》想談的不只是「芭比」，還有肯尼，芭比與肯尼的關係，以及兩者所代表的——女性與男性的關係。

一次訪談中，葛莉塔潔薇與製作人兼主演瑪格羅比（Margot Robbie）均表示，《Barbie芭比》無疑是一部女性主義電影。

嘗試以女性主義、兩性議題解構「芭比」這個充滿爭議與矛盾、交織著人們愛與恨的文化符碼本就是挑戰，我不敢說《Barbie芭比》有完全地解構又重構了這個一直「尷尬地」陪女孩們、女性們的長大的存在。但至少，它拍出了這個娃娃乘載的「everything」——芭比的「全世界」如何被顛覆，芭比如何看見她世界以外的世界，以及，芭比如何面對「全世界」加諸其上的複雜。

這個「全世界」的概念在電影開場就已被引入，由海倫米蘭（Helen Mirren）口白敘述著「芭比」降世，取代了原來女孩們手中的嬰兒娃娃。

畫面是對庫柏力克（Stanley Kubrick）《2001太空漫遊》的戲仿致敬，瑪格羅比飾演的巨大芭比娃娃雙腿佇立荒原，小女孩們如同庫柏力克電影裡的黑猩猩仰望著那龐然、神秘、新奇之物——芭比帶來的是「解放」與「進化」，她成了這些女孩們的「全世界」。

如此開場有趣在，它不只讓影迷看了會心一笑，更代表著《芭比Barbie》將帶出芭比娃娃與此符號的歷史，以及它隨著時代，隨著不同世代女孩、女性們成長的轉變與愈趨難解的複雜面向。

芭比樂園「完美」世界的建構與破壞

葛麗塔潔薇必須在電影裡建立起完整的「芭比」世界觀，卻又必須找到新的、屬於她的，一個2023年的芭比電影世界觀。「Barbie」經典字體的標題字卡出現後，我們隨即來到芭比樂園（Barbie Land），從瑪格羅比的芭比起床、著裝、洗漱開始，到她出門與鄰居打招呼，坐上粉紅跑車來到海邊，一路遇上不同的「芭比」與「肯尼」。