國際需求與天災導致印度稻米供不應求，政府頒出口禁令引發海外印度人搶購囤米

根據印度政府的官方新聞稿，7月20日，印度政府下令立即對「非巴斯馬蒂白米」（Non-basmati white rice）實施出口禁令，旨在確保國內能供應足夠的糧食，以及避免國內糧食價格持續上漲。印度政府指出，稻米的銷售價格在一個月內上漲了3％，而和過去12個月相比上漲了11.5％。

由於印度在未來幾個月後將進行地方選舉，且將在明（2024）年4月進行全國大選，糧食價格的上漲對政府而言是相當敏感的議題。

為何印度實施稻米出口禁令影響著全球糧食價格？

根據《美國之音》報導，由於俄羅斯退出《黑海穀物協議》，將影響烏克蘭向全球出口小麥、玉米等糧食作物，而稻米是小麥的重要替代品。然而，印度稻米出口禁令將限制1000萬噸的稻米出口，這勢必會對全球糧食的價格與供應產生衝擊。

據《路透社》統計，印度是世界上最大的稻米出口國，約佔全球稻米出口量的40％，並且向140多個國家出口稻米。2022年，印度就出口了1030萬噸非巴斯馬蒂白米。

由於世界其他稻米出口國家的貿易量都遠不及印度，一旦印度減少出口，便有可能造成全球糧食價格上升。2022年印度稻米總出口量達到2220萬噸，超過了泰國、越南、巴基斯坦和美國這4個世界主要稻米出口國的總出口量。

泰國與越南分別是全球第二大與第三大稻米出口國，兩國的稻米的出口量皆約佔全球10％至20％，而巴基斯坦和美國的稻米出口量皆不到全球的10％。

此外，自去（2022）年以來，印度就不斷限縮農產品的出口。去年9月，印度對非巴斯馬蒂白米徵收20％的出口關稅，以降低價格並改善國內供應狀況。然而，受到地緣政治、聖嬰現象與極端氣候的影響，國際對對印度稻米的需求有增無減，因而使該項措施成效不佳。

另外，去年5月印度所實施的小麥出口禁令，至今仍未解除。

天災與聖嬰現象重創印度的稻米產量

6月到9月，是印度稻米生長的季節。然而，過去幾週印度北部的暴雨淹沒了旁遮普邦和哈里亞納邦剛播種的秧苗，導致農民被迫等到洪水退去才能重新種植。此外，印度南部由於降雨不足，再加上缺乏灌溉系統而無法移植秧苗。

另一方面，人們憂懼聖嬰現象可能將衝擊印度的稻米產量。稻米是全球超過30億人的主食，聖嬰現象通常會對印度造成乾燥、炎熱且降雨量減少的現象。由於種植稻米需要充足的水資源，聖嬰現象也對稻米產量的供應增添了不確定性。

在聖嬰現象的影響之下，越南稻米出口價格飆升至2011年以來的最高點，碎米的價格約在每噸515至525美元之間。

海外印度人恐慌性搶購米糧

根據《彭博社》報導，在印度實施稻米出口禁令之後，美國、加拿大和澳洲等地的海外印度人爆發了囤貨、搶購米糧的現象。部分商店隨即實施了購買限制，而一些商店則提高米的售價。

澳洲一間雜貨店的經理表示：「過去幾天，人們購買的米量可能是平時的兩倍，所以我們必須限制購買量。」現在，該商店只允許每人購買一袋5公斤的米。

據報導，位於多倫多部分的南亞雜貨店也實施了購買限制，並提高售價。

#Indians in #US taking home dozens of rice bags fearing shortage, amid ban by Indian govt on exports of non-Basmati rice varieties due to climate induced crop failure this year



India accounts for more than 40％ of global rice exports. First signs of global food supply at risk pic.twitter.com/S9aNCBDRFI — Nabila Jamal (@nabilajamal_) July 24, 2023

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：羅元祺