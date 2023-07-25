國際需求與天災導致印度稻米供不應求，政府頒出口禁令引發海外印度人搶購囤米
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印度作為世界上最大的稻米出口國，約佔全球稻米出口量的40％。然而，受到天災、聖嬰現象所導致印度國內稻米產量不穩、價格飆漲等問題，近日印度政府宣佈要對部分稻米實施出口禁令，外界也擔憂這將影響全球的糧食價格與供應。
根據印度政府的官方新聞稿，7月20日，印度政府下令立即對「非巴斯馬蒂白米」（Non-basmati white rice）實施出口禁令，旨在確保國內能供應足夠的糧食，以及避免國內糧食價格持續上漲。印度政府指出，稻米的銷售價格在一個月內上漲了3％，而和過去12個月相比上漲了11.5％。
由於印度在未來幾個月後將進行地方選舉，且將在明（2024）年4月進行全國大選，糧食價格的上漲對政府而言是相當敏感的議題。
為何印度實施稻米出口禁令影響著全球糧食價格？
根據《美國之音》報導，由於俄羅斯退出《黑海穀物協議》，將影響烏克蘭向全球出口小麥、玉米等糧食作物，而稻米是小麥的重要替代品。然而，印度稻米出口禁令將限制1000萬噸的稻米出口，這勢必會對全球糧食的價格與供應產生衝擊。
據《路透社》統計，印度是世界上最大的稻米出口國，約佔全球稻米出口量的40％，並且向140多個國家出口稻米。2022年，印度就出口了1030萬噸非巴斯馬蒂白米。
由於世界其他稻米出口國家的貿易量都遠不及印度，一旦印度減少出口，便有可能造成全球糧食價格上升。2022年印度稻米總出口量達到2220萬噸，超過了泰國、越南、巴基斯坦和美國這4個世界主要稻米出口國的總出口量。
泰國與越南分別是全球第二大與第三大稻米出口國，兩國的稻米的出口量皆約佔全球10％至20％，而巴基斯坦和美國的稻米出口量皆不到全球的10％。
此外，自去（2022）年以來，印度就不斷限縮農產品的出口。去年9月，印度對非巴斯馬蒂白米徵收20％的出口關稅，以降低價格並改善國內供應狀況。然而，受到地緣政治、聖嬰現象與極端氣候的影響，國際對對印度稻米的需求有增無減，因而使該項措施成效不佳。
另外，去年5月印度所實施的小麥出口禁令，至今仍未解除。
天災與聖嬰現象重創印度的稻米產量
6月到9月，是印度稻米生長的季節。然而，過去幾週印度北部的暴雨淹沒了旁遮普邦和哈里亞納邦剛播種的秧苗，導致農民被迫等到洪水退去才能重新種植。此外，印度南部由於降雨不足，再加上缺乏灌溉系統而無法移植秧苗。
另一方面，人們憂懼聖嬰現象可能將衝擊印度的稻米產量。稻米是全球超過30億人的主食，聖嬰現象通常會對印度造成乾燥、炎熱且降雨量減少的現象。由於種植稻米需要充足的水資源，聖嬰現象也對稻米產量的供應增添了不確定性。
在聖嬰現象的影響之下，越南稻米出口價格飆升至2011年以來的最高點，碎米的價格約在每噸515至525美元之間。
海外印度人恐慌性搶購米糧
根據《彭博社》報導，在印度實施稻米出口禁令之後，美國、加拿大和澳洲等地的海外印度人爆發了囤貨、搶購米糧的現象。部分商店隨即實施了購買限制，而一些商店則提高米的售價。
澳洲一間雜貨店的經理表示：「過去幾天，人們購買的米量可能是平時的兩倍，所以我們必須限制購買量。」現在，該商店只允許每人購買一袋5公斤的米。
據報導，位於多倫多部分的南亞雜貨店也實施了購買限制，並提高售價。
新聞來源
- Centre amends Export Policy of Non Basmati White Rice to ensure adequate domestic availability at reasonable prices（Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution）
- India’s Ban on Rice Exports Could Impact Global Prices（Voice of America）
- India imposes major rice export ban, triggering inflation fears（Reuters）
- Factbox: Why Indian rice export ban is so important to global trade（Reuters）
- Panic Buyers Load Up on Rice Supplies as India Bans Exports（Bloomberg News）
延伸閱讀
- 《黑海穀物協議》破局，俄將烏運糧船視為「軍事目標」，通膨推升糧價各國央行恐重啟升息
- 印度爆發「蕃茄之亂」：高溫＋暴雨導致價格飆漲341％，攤販聘請「蕃茄保鑣」怕被搶
- 俄烏戰爭＋極端氣候，全球稻米產量面臨20年來最大短缺，衝擊全球35億主食為米飯的人口
- 全球第一大產糖國印度限制出口穩糖價，各國「糧食保護主義」愈演愈烈
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：羅元祺
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL