公務員也能換工作：「商調」會影響考績和升遷嗎？機關長官不放人怎麼辦？
我們想讓你知道的是
其實政府業務超級多元，有服務民眾的、有常辦活動的、要寫文案的、要接觸記者媒體的、要交際應酬的、要研訂法規的、要政策規劃的、要國際交流的、要採購跟廠商互動的、要維護或剝奪民眾權益的，到不同機關可以讓自己擺脫本位主義，學習用不同層面換位思考，而很多人在職場上困住的原因，可能就是放錯位置了。不過，是否該讓主管同事知道我想商調呢？
當上公務員、高普考的三年限制轉調期滿之後，商調考量就開始跟著我們了，因為這是維持公務員身分又可以換工作的最常見的方法（見多識廣之後，就會看到別種方法）。
商調對於還沒有經驗過的人來講，應該常常有著各式各樣的疑問，有時又不太想先讓機關的人知道自己要離開，因此在機關內也不敢跟同事或人事詢問，克莉爾還發現自己在PTT公職版唯二發過的文章，全都是十幾年前跟商調有關的蠢問。
恩不過十幾年後的現在，我已經是商調經驗頗為豐富的人拉！整個公職生涯我總共待過五個機關，也就是成功商調過四次，因此這篇文章就來就談談「商調」這個比公務還讓人困擾的議題吧，只是寫著寫著字數又爆棚了，商調會分成上下篇，有關「面試」相關的部分也會有專門的主題跟大家分享！
什麼是商調
順便跟非公職的讀者科普一下，政府各個不同機關都像是一個個獨立的企業一樣，從A機關調職到B機關，並不是用「申請」的，而是像民間工作一樣，要在政府機關的求職平台上面找適合自己的職缺、投履歷、面試，跟民間唯一的差別，就是在民間公司你想拍拍屁股走人，不需要雇主同意，而在政府機關裡，若想調到別的機關，還得要先經過現任機關（也就是現任雇主）的同意。
公務員在職業自由上相較是很受限制的，規定的理由應該是擔心國家社會遇到危急的時候，機關沒有因應的人力，例如疫情期間（2022年5月）如果區公所跟衛生所的員工全部跑光，基本的疫調就會出狀況。但這種現任機關擁有阻止公務員調職的權力的制度，卻很常被濫用，反而讓管理者不用去面對、檢討自己管理失能、分工不均所造成的人力流失；更有甚者，竟然把這個權力當成霸凌的手段。
此外，公務員考上之後，除非是一條鞭制度（例如人事、會計等）下的人員，又遇到特殊情形（組織改造），否則是不會跨機關之間的調動的（因為一個機關就是一個獨立的企業），頂多只有內部單位內的職務調動，所以如果自己沒有嘗試商調，在一個單位待到退休、至死不渝也是可能的。
我應該商調嗎？
過去都認為公務員的性質是穩定、安逸，確實老公務員也不乏許多從一而終，從來沒有換過單位的人，不過大家看克莉爾的經歷就知道，我絕對不是這樣的人。所以我要跟大家分享商調的優點。
- 商調優點一：增廣見聞，發現自我，避免以管窺天
其實政府機關的業務可以說是五花八門，非常多層面，可惜的是部門間與部門內分工很細、機關的本位主義也很重（這是我的業務、那不是我的業務），不同機關之間往往也不太知道別人在做什麼，在同一個機關待久了，很容易以為全世界就是這樣了、還會以為自己做的事情就是天一樣了不起。
其實政府業務超級多元，有服務民眾的、有常辦活動的、要寫文案的、要接觸記者媒體的、要交際應酬的、要研訂法規的、要政策規劃的、要國際交流的、要採購跟廠商互動的、要維護或剝奪民眾權益的，你可能是面對特定產業記者議員外國人新創業者嗷嗷待哺的弱勢，唉一大堆我就不舉例了。
到不同機關可以讓自己擺脫本位主義，學習用不同層面換位思考，可以讓你更能夠與他人溝通，學習不同領域的業務，也可以知道「世界很大，原來世界上有人在做這些事、原來他們是這樣做事的！」這會讓你漸漸變得謙遜、博知又開放，而這在職場上是很好的人格特質。
而很多人在職場上困住的原因，可能就是放錯位置了，還讓你以為自己沒有價值，例如喜歡服務助人，結果卻去研訂法規；個性保守謹慎，卻去舉辦活動….。而有時候主管也不一定有能力發現你適合或不適合什麼樣的工作，那靠著調動去探索及爭取機會，就是一個方法。
- 商調優點二：到新機關有蜜月期，減緩職業倦怠
在同一個單位待久了，手上總是累積一大堆雜事，日復一日面對類似的民眾問題、回答一樣的答案，每個禮拜填報一樣的表單，套一樣的舊稿件，每天一樣的生活如果已經很無聊很乏味很倦怠。
換機關的好處就是，你必須學習新的業務、新的單位風氣、了解新的法令規章，一定至少有好幾個月的時間不會覺得無聊。
- 商調優點三：累積人脈跟資歷，某天一定用得到
公部門是一個大體系，大家調來調去、升遷來升遷去，有時總是相遇的到，開會或者業務往來，突然遇到以前的老同事也是常見的事情，遇到舊識（不是撕破臉的那種）溝通起來、拜託對方幫忙不是都更好說話了嘛；老長官升官想要培養自己的人馬幕僚，想到你了來挖角，就因此得到一個機會也是有的，公職體系中的人脈並沒有不重要，而這些人脈有時不是逢迎拍馬得到的，而是靠你做好自己的事得到的。至於換過幾個機關，當然就是一種開發潛在人脈的方式。
不只是公職內部的人脈，機關經常互動的非營利組織、智庫、廠商、產業，通常也都是跟你本質的領域相關，如果想要未來有一天改換到民間工作，他們也是不可或缺的人脈。
履歷的部分，就像前面講的，政府機關有很多接觸不同面向的工作的機會，如果你處理過不同類型的業務，在履歷上也可以說服別人你可以辦到那些事、適應力好、學習力好，而所有的一切的累積都不會白費。
相對而言，如果超過十年在同一個機關、甚至一直從事相同工作，要是某天不得已要調動，對方也會擔心你已經僵化，而無法適應新環境了阿。
- 商調優點四：快刀斬亂麻，不適合的快分手
最常讓大家想走的原因跟「人」常常有關，有些機關存在體制、風氣的根本問題（保守或自由、循規蹈矩或者變化多端、重視禮儀或是平行討論），基本上很難改變，因為那跟機關任務目標、組織中各個人員單位錯綜複雜的歷史因素都有關係；另外就是遇到不適任主管、單位內分工嚴重不均、派系明爭暗鬥，這也是常見的痛苦成因；加上現在選舉因素，政務官往往四年變動一次，換人之後大搬風整肅，加上每政務官風格履歷都不同，不一定是變好變壞，往好處想，是熬個幾年，現在讓你痛苦的長官可能就改朝換代走人了，但也說不定連任、而且原本討厭的人還升官了。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
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