《新加坡的非典型崛起》：假如新加坡不算奇蹟，世上還有奇蹟可言？
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要在彈丸之地、小國寡民當中建構這個「非典型強權」，教育和兵役是兩個重要的渠道。新加坡國民還是兒童時，就開始愛國教育，培養他們對新加坡國民身分的認同感，並將國民身分塑造成壓倒所有其他民族、宗教、文化身分的第一身分，對一個多民族國家而言，這是殊不容易的。
文：沈旭暉（香港中文大學社會科學院副教授及全球研究課程主任）
約翰．培瑞的著作《新加坡的非典型崛起》可謂研究新加坡的國際經典，喜見終於有中譯本面世，值得詳加介紹。
提起新加坡的獨立故事，相信不少讀者都有所認識：原本作為馬來西亞一部份的新加坡，在1965年被其國會全票通過驅逐而「被逼」獨立。李光耀由一州之長，一夜間，變成一國總理。當時他在鏡頭前落淚，訴說其「大馬來西亞情意結」、說星馬兩地血濃於水云云的片段，成為經典一幕。但李光耀又隨即堅定地向世界宣告，新加坡將不分語言、文化、宗教而團結一致，成為一個多民族國家，更豪言「新加坡會生存下去」（Singapore will survive）。
李光耀沒有嘗試乞求馬來西亞讓新加坡「回歸祖國」，這在今天看來，顯然是一個明智的決定：當地經濟在獨立後快速增長，人均生產總值遠遠拋離同區其他國家，超過前宗主國馬來西亞四倍以上；新加坡擁有區內最負盛名的大學，亦是區內高科技產業、金融服務業等高端產業發展最蓬勃的國家，同時擁有堅實的煉油、造船、機械等工業基礎。根據聯合國開發計劃署2019年的評估，新加坡的「人類發展指數」（Human Development Index），在189個國家當中位列第9，再一步印證當地的整體發展程度已達到世界最先進的水平，在東南亞各國中鶴立雞群。新加坡不但「生存」了下來，而且活得比大部分地方都要好。
不過若我們是1960年代的新加坡人，卻一定會對自己家園的未來充滿徬徨和不安。而這一份徬徨，相信今天不少其他地方的華人都有所感。
事實上，新加坡也不是一直屬於馬來亞。當英國人在19世紀初開始殖民統治馬來半島時，他們是把新加坡、檳城、麻六甲這些港口合組成「海峽殖民地」（Strait Settlement），與當時的柔佛王朝及其他土邦分開管理。到後來，英國重組馬來半島的殖民地成為馬來亞聯邦，也沒有把新加坡併入其中。事實上，新加坡只有在1963至1965這兩年被納入馬來西亞版圖。
換言之，可以確定的是李光耀那「大馬來西亞情意結」並非甚麼家國情懷，而是赤裸裸的現實政治考慮：新加坡這片彈丸之地面積，只有香港的一半，缺乏經濟發展所需的一切資源，內需也極為有限，沒可能支撐當地上百萬勞動人口的工作需求。失去了馬來西亞，新加坡就是一個沒有腹地的港口，空有航運便利，而沒有相應的進出口需求。更嚴峻的是，在新加坡居住的民族多樣化，有馬來人，有華人，有印度人等，各自有其文化傳統，故當地從來都沒有一個自然生成的民族身分。也就是說新加坡這個地方，確實有可能被民族矛盾及衝突瓦解。
不過，新加坡的人民行動黨政府卻很成功的把這些先天劣勢，轉化成建構新加坡國民身分認同的上佳材料。新加坡政府很清楚這個地方的最大、且唯一優勢，就是它位處全球最重要海上貿易路線之一的要衝，於是他們相信，既然新加坡無法利用馬來西亞這個近水樓台，就只能夠全力開拓海外市場，運用其地理優勢大力發展轉口貿易，把歐洲、美國、日本這些強大經濟體，統統轉化為自己的腹地，從而賺取比單單依靠馬來西亞市場豐厚得多的經濟利益。
因此，新加坡政府花了很多心力，為當地打造國際海洋貿易樞紐的品牌。舉例說，他們在早年發展新加坡的工業時，都集中資源發展造船、煉鋼等與海洋航運相關的產業。他們特意設計一個教育制度，去迎合新加坡發展成國際港口的需要，包括著重於培養國民的英語能力，讓新加坡男女老幼，不論是什麼種族的國民，都操得一口流利英語，於是新加坡就消弭了他們與歐美先進國家之間的語言隔閡，方便外商與新加坡人合作做生意，或是聘請當地人為他們打工時的溝通。他們著重培養國民的實用學識和技術，亦相當與時並進。譬如近年資訊科技產業發展迅速，新加坡政府就要求學生必修程式語言，以迎合國際市場不斷變化的需求。新加坡政府一直擁抱自由主義市場經濟，盡量減少政府對市場的控管，把稅率維持在相對低的水平，並致力把這些特點向世界宣傳。這些種種，曾經都是香港的強項，但此消彼長下，世事變幻無常，恐怕未來就是另一幅光景了。
另一方面，新加坡政府又成功創造了另一個奇蹟：超越當地民族社群差異的強烈國民身分認同。新加坡突然「被迫」獨立，當時的新加坡人自然是晴天霹靂，憂慮這個小港口會從此失去靠山，無法生存。但李光耀和其他建國元老，卻把握這個機會，在國民間營造新加坡勢孤力弱的氣氛，藉此刺激新加坡人的憂患意識：「新加坡人必須不分種族，團結一致，才有活路」這種思想，從那時起就植根於新加坡人的思想中，成為新加坡人國民身分認同的堅實基礎。而這股隨時會「國破家亡」的危機感，也成為新加坡人發憤自強建設國家，造就傲人發展成就的推動力。
即使到今時今日，新加坡作為亞洲航運及金融中心的地位早已蜚聲國際，並經常被拿來跟功能近似的香港作比較，但上述的憂患意識仍然存在，擔心當前地位可能會因為國際政治格局變化而失落。李光耀生前不時這樣那樣的警告，一旦國際形勢大變，新加坡可以不復存在。但新加坡人又擔心要是一面倒擁抱西方價值觀的話，又會失去新加坡一直擁有的獨特性，畢竟這是一個華裔主導的社會，不得不顧及另一邊的世界。因而新加坡仍然用各種方法，維持其國民的「愛國情懷」。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航