《新加坡的非典型崛起》：假如新加坡不算奇蹟，世上還有奇蹟可言？

文：沈旭暉（香港中文大學社會科學院副教授及全球研究課程主任）

約翰．培瑞的著作《新加坡的非典型崛起》可謂研究新加坡的國際經典，喜見終於有中譯本面世，值得詳加介紹。

提起新加坡的獨立故事，相信不少讀者都有所認識：原本作為馬來西亞一部份的新加坡，在1965年被其國會全票通過驅逐而「被逼」獨立。李光耀由一州之長，一夜間，變成一國總理。當時他在鏡頭前落淚，訴說其「大馬來西亞情意結」、說星馬兩地血濃於水云云的片段，成為經典一幕。但李光耀又隨即堅定地向世界宣告，新加坡將不分語言、文化、宗教而團結一致，成為一個多民族國家，更豪言「新加坡會生存下去」（Singapore will survive）。

李光耀沒有嘗試乞求馬來西亞讓新加坡「回歸祖國」，這在今天看來，顯然是一個明智的決定：當地經濟在獨立後快速增長，人均生產總值遠遠拋離同區其他國家，超過前宗主國馬來西亞四倍以上；新加坡擁有區內最負盛名的大學，亦是區內高科技產業、金融服務業等高端產業發展最蓬勃的國家，同時擁有堅實的煉油、造船、機械等工業基礎。根據聯合國開發計劃署2019年的評估，新加坡的「人類發展指數」（Human Development Index），在189個國家當中位列第9，再一步印證當地的整體發展程度已達到世界最先進的水平，在東南亞各國中鶴立雞群。新加坡不但「生存」了下來，而且活得比大部分地方都要好。

不過若我們是1960年代的新加坡人，卻一定會對自己家園的未來充滿徬徨和不安。而這一份徬徨，相信今天不少其他地方的華人都有所感。

事實上，新加坡也不是一直屬於馬來亞。當英國人在19世紀初開始殖民統治馬來半島時，他們是把新加坡、檳城、麻六甲這些港口合組成「海峽殖民地」（Strait Settlement），與當時的柔佛王朝及其他土邦分開管理。到後來，英國重組馬來半島的殖民地成為馬來亞聯邦，也沒有把新加坡併入其中。事實上，新加坡只有在1963至1965這兩年被納入馬來西亞版圖。

換言之，可以確定的是李光耀那「大馬來西亞情意結」並非甚麼家國情懷，而是赤裸裸的現實政治考慮：新加坡這片彈丸之地面積，只有香港的一半，缺乏經濟發展所需的一切資源，內需也極為有限，沒可能支撐當地上百萬勞動人口的工作需求。失去了馬來西亞，新加坡就是一個沒有腹地的港口，空有航運便利，而沒有相應的進出口需求。更嚴峻的是，在新加坡居住的民族多樣化，有馬來人，有華人，有印度人等，各自有其文化傳統，故當地從來都沒有一個自然生成的民族身分。也就是說新加坡這個地方，確實有可能被民族矛盾及衝突瓦解。

李光耀和妻子柯玉芝，照片攝於1970年。

不過，新加坡的人民行動黨政府卻很成功的把這些先天劣勢，轉化成建構新加坡國民身分認同的上佳材料。新加坡政府很清楚這個地方的最大、且唯一優勢，就是它位處全球最重要海上貿易路線之一的要衝，於是他們相信，既然新加坡無法利用馬來西亞這個近水樓台，就只能夠全力開拓海外市場，運用其地理優勢大力發展轉口貿易，把歐洲、美國、日本這些強大經濟體，統統轉化為自己的腹地，從而賺取比單單依靠馬來西亞市場豐厚得多的經濟利益。

因此，新加坡政府花了很多心力，為當地打造國際海洋貿易樞紐的品牌。舉例說，他們在早年發展新加坡的工業時，都集中資源發展造船、煉鋼等與海洋航運相關的產業。他們特意設計一個教育制度，去迎合新加坡發展成國際港口的需要，包括著重於培養國民的英語能力，讓新加坡男女老幼，不論是什麼種族的國民，都操得一口流利英語，於是新加坡就消弭了他們與歐美先進國家之間的語言隔閡，方便外商與新加坡人合作做生意，或是聘請當地人為他們打工時的溝通。他們著重培養國民的實用學識和技術，亦相當與時並進。譬如近年資訊科技產業發展迅速，新加坡政府就要求學生必修程式語言，以迎合國際市場不斷變化的需求。新加坡政府一直擁抱自由主義市場經濟，盡量減少政府對市場的控管，把稅率維持在相對低的水平，並致力把這些特點向世界宣傳。這些種種，曾經都是香港的強項，但此消彼長下，世事變幻無常，恐怕未來就是另一幅光景了。

Photo Credit: GettyImages 貨櫃林立的新加坡港口。

另一方面，新加坡政府又成功創造了另一個奇蹟：超越當地民族社群差異的強烈國民身分認同。新加坡突然「被迫」獨立，當時的新加坡人自然是晴天霹靂，憂慮這個小港口會從此失去靠山，無法生存。但李光耀和其他建國元老，卻把握這個機會，在國民間營造新加坡勢孤力弱的氣氛，藉此刺激新加坡人的憂患意識：「新加坡人必須不分種族，團結一致，才有活路」這種思想，從那時起就植根於新加坡人的思想中，成為新加坡人國民身分認同的堅實基礎。而這股隨時會「國破家亡」的危機感，也成為新加坡人發憤自強建設國家，造就傲人發展成就的推動力。

即使到今時今日，新加坡作為亞洲航運及金融中心的地位早已蜚聲國際，並經常被拿來跟功能近似的香港作比較，但上述的憂患意識仍然存在，擔心當前地位可能會因為國際政治格局變化而失落。李光耀生前不時這樣那樣的警告，一旦國際形勢大變，新加坡可以不復存在。但新加坡人又擔心要是一面倒擁抱西方價值觀的話，又會失去新加坡一直擁有的獨特性，畢竟這是一個華裔主導的社會，不得不顧及另一邊的世界。因而新加坡仍然用各種方法，維持其國民的「愛國情懷」。