《東南亞的當代新秩序》：恐怖主義、菲律賓南部與羅興亞危機

文：洪清源

編按：本文摘自《東南亞的當代新秩序》，主題為討論東南亞的恐怖主義威脅與緬甸「羅興亞人」危機。

在本書結束以前，還需要討論另兩個議題：

（a）東南亞的恐怖份子威脅，以及 （b）可能影響東協凝聚力的緬甸「羅興亞」（Rohingya）危機。

本書第三章討論恐怖主義議題的根源，以及東協就算不能解決、至少還能應付這個議題。當時這項威脅來自基地組織。達吉．辛哈（Daljit Singh）指出，東南亞在「對抗恐怖主義之戰中取得重要勝利」，雖說「這項威脅絕對談不上已經去除，但與2001到2002年高峰期相比，它已經減弱」。從2014年起，這項來自基地組織的威脅，已經由來自伊拉克與敘利亞的「伊斯蘭國」（Islamic State，ISIS）的威脅取代。「伊斯蘭國」由基地組織衍生，並在2014年年初脫離基地組織，「在控制它奪取的土地時手段更野蠻，更有效」，而且「比基地組織更冷血」。根據傳統觀點，「伊斯蘭國的邪惡招來它最後難逃毀滅的命運」，但史蒂芬．華特（Stephen Walt）這類修正主義學者認為伊斯蘭國是「一種革命性的國家構築組織」。

2014年9月，東協外長發表第一篇聯合聲明，對伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞崛起的情勢表示關切（不過個別東南亞國家之前已經譴責伊斯蘭國與其行動）。菲律賓境內的「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）組織早已宣誓向伊斯蘭國效忠，一些馬來西亞人據說也正起身前往敘利亞，準備與伊斯蘭國並肩作戰。據說若干印尼青年也走上激進之路，為伊斯蘭國招募。之後幾年，更多來自東南亞國家的穆斯林因支持伊斯蘭國而被捕。2015年三月，東協國防部長簽署一項聯合聲明以加強區域安全，特別是對抗伊斯蘭國造成的威脅。

Photo Credit: GettyImages 2022年7月30日，一群過去是「阿布沙耶夫」組織的成員，在一場繳交武器的儀上宣誓效忠菲律賓政府。

2015年11月，根據報導，藏身在南菲律賓的馬來西亞叛亂份子計劃結合馬來西亞、菲律賓與印尼境內恐怖組織，包括「回教祈禱團」（Jemaah Islamiyah）與阿布沙耶夫等等，建立伊斯蘭國在東南亞的「正式」分支。他們的目標是在東南亞建立一個「哈里發國」（caliphate，譯注：即伊斯蘭最高教主統治之地）。2016年1月14日，雅加達一連發生幾起伊斯蘭國宣稱負責的自殺炸彈攻擊事件，伊斯蘭國的威脅似乎迫在眉睫。這些事件是否預示伊斯蘭國已經發動在東南亞的大規模攻勢，分析家們看法不一，但他們在兩個問題上觀點一致。

首先，東南亞由於擁有龐大的穆斯林人口，可以輕鬆徵召許多不滿現狀的穆斯林加盟，是伊斯蘭國運作的「沃土」。多年來一直為伊斯蘭叛軍盤據的「民達那峨島」（Mindanao，又譯「棉蘭老島」，位於南菲律賓）尤其是伊斯蘭國領導層覬覦的軟肋。泰國南部自2004年起也出現叛軍活動，不過直到目前為止，泰境穆斯林分離份子還沒有展現與伊斯蘭國聯手的意願。但這不表示這事不會發生。事實上分析家已經提出警告，認為伊斯蘭國可能利用泰南這些叛軍擴張勢力。

在2016到2017年的雅加達炸彈恐攻期間，吉隆坡郊外發生手榴彈攻擊事件，巴淡（Batam）的一群伊斯蘭國恐怖份子曾企圖對新加坡「濱海灣」（Marina Bay）發動火箭攻擊，但沒有成功—這些事件都讓恐怖主義再次成為新聞頭條。隨著伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞戰場上失利，東南亞的恐怖主義威脅更加甚囂塵上。到2016年年底，伊斯蘭國在伊拉克境內只剩下最後一處據點，也就是摩蘇爾（Mosul）。2017年一月，據報導，因為試圖加入伊斯蘭國而被捕的馬來西亞人越來越多。2017年9月，伊斯蘭國發表一個以一名新加坡戰士為主角的徵兵影片。恐怖主義專家認為，這個影片顯示伊斯蘭國已經聚焦於東南亞。同時分析家指出，曾在2000年代初期搶盡風頭、主導2002年巴里炸彈恐攻事件的回教祈禱團正在印尼「重振旗鼓」，它儘管未必能構成立即威脅，但它「可以養成新一代極端份子」。

Photo Credit: GettyImages 2003年8月，位於印尼首都雅加達市內萬豪酒店相發生炸彈攻擊事件，基地組織事後承認是其所為。

2017年五月，在菲律賓保安軍突襲一處公寓、逮捕伊斯尼隆．哈皮隆（Isnilon Hapilon，分析家認為，他是伊斯蘭國派在東南亞的首席代表）之後，南菲律賓穆斯林聚居的城市馬拉維（Marawi）爆發戰鬥。菲律賓總統杜特蒂因此宣布在民達那峨島實施戒嚴。阿布沙耶夫與一個叫做「毛蒂」（Maute）的新團體—都是伊斯蘭國的盟友—在馬拉維並肩作戰。根據那一年6月的報導，印尼好戰份子也與毛蒂戰士一起作戰。有人擔心，如果不能遏阻這股伊斯蘭好戰份子的氣焰，恐攻威脅可能擴散到新加坡、馬來西亞與印尼。同時，這些伊斯蘭好戰份子如果被擊敗，可能竄逃到鄰近國家。

最後，值得關注的還有緬甸的羅興亞危機。像南泰國與南菲律賓的叛亂事件一樣，緬甸的羅興亞危機也是一個由來已久的國內議題，即使不能對國際、至少對區域有一定影響。限於篇幅，我們無法詳述羅興亞危機的源起與歷史，只能指出，緬甸政府不承認羅興亞是它的135個族裔團體中的一個，佛教徒與羅興亞穆斯林之間的仇怨歷史悠久。

為本書行文之便，我們從2011年緬甸開始轉型走向相對民主說起。這項轉型造成佛教極端派崛起的始料未及的後果。佛教極端派的崛起隨於2012年6月導致佛教徒與「若開邦」（Rakhine State）羅興亞穆斯林之間的暴力衝突再起。三名穆斯林—其中兩人據說是羅興亞人—強暴了一名若開邦女子，引發報復性攻擊事件。緬甸政府站在族裔阿拉干佛教徒（Arakan Buddhists）這一邊，將衝突暫時壓制。2016年10月9日，幾百名男子從孟加拉越界進入若開邦，攻擊三個邊界哨站，殺了九名警衛，偷走幾千發子彈，衝突隨即再次引爆。