《東南亞的當代新秩序》：恐怖主義、菲律賓南部與羅興亞危機
我們想讓你知道的是
2015年11月，根據報導，藏身在南菲律賓的馬來西亞叛亂份子計劃結合馬來西亞、菲律賓與印尼境內恐怖組織，包括「回教祈禱團」（Jemaah Islamiyah）與阿布沙耶夫等等，建立伊斯蘭國在東南亞的「正式」分支。他們的目標是在東南亞建立一個「哈里發國」。
文：洪清源
編按：本文摘自《東南亞的當代新秩序》，主題為討論東南亞的恐怖主義威脅與緬甸「羅興亞人」危機。
在本書結束以前，還需要討論另兩個議題：
（a）東南亞的恐怖份子威脅，以及
（b）可能影響東協凝聚力的緬甸「羅興亞」（Rohingya）危機。
本書第三章討論恐怖主義議題的根源，以及東協就算不能解決、至少還能應付這個議題。當時這項威脅來自基地組織。達吉．辛哈（Daljit Singh）指出，東南亞在「對抗恐怖主義之戰中取得重要勝利」，雖說「這項威脅絕對談不上已經去除，但與2001到2002年高峰期相比，它已經減弱」。從2014年起，這項來自基地組織的威脅，已經由來自伊拉克與敘利亞的「伊斯蘭國」（Islamic State，ISIS）的威脅取代。「伊斯蘭國」由基地組織衍生，並在2014年年初脫離基地組織，「在控制它奪取的土地時手段更野蠻，更有效」，而且「比基地組織更冷血」。根據傳統觀點，「伊斯蘭國的邪惡招來它最後難逃毀滅的命運」，但史蒂芬．華特（Stephen Walt）這類修正主義學者認為伊斯蘭國是「一種革命性的國家構築組織」。
2014年9月，東協外長發表第一篇聯合聲明，對伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞崛起的情勢表示關切（不過個別東南亞國家之前已經譴責伊斯蘭國與其行動）。菲律賓境內的「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）組織早已宣誓向伊斯蘭國效忠，一些馬來西亞人據說也正起身前往敘利亞，準備與伊斯蘭國並肩作戰。據說若干印尼青年也走上激進之路，為伊斯蘭國招募。之後幾年，更多來自東南亞國家的穆斯林因支持伊斯蘭國而被捕。2015年三月，東協國防部長簽署一項聯合聲明以加強區域安全，特別是對抗伊斯蘭國造成的威脅。
2015年11月，根據報導，藏身在南菲律賓的馬來西亞叛亂份子計劃結合馬來西亞、菲律賓與印尼境內恐怖組織，包括「回教祈禱團」（Jemaah Islamiyah）與阿布沙耶夫等等，建立伊斯蘭國在東南亞的「正式」分支。他們的目標是在東南亞建立一個「哈里發國」（caliphate，譯注：即伊斯蘭最高教主統治之地）。2016年1月14日，雅加達一連發生幾起伊斯蘭國宣稱負責的自殺炸彈攻擊事件，伊斯蘭國的威脅似乎迫在眉睫。這些事件是否預示伊斯蘭國已經發動在東南亞的大規模攻勢，分析家們看法不一，但他們在兩個問題上觀點一致。
首先，東南亞由於擁有龐大的穆斯林人口，可以輕鬆徵召許多不滿現狀的穆斯林加盟，是伊斯蘭國運作的「沃土」。多年來一直為伊斯蘭叛軍盤據的「民達那峨島」（Mindanao，又譯「棉蘭老島」，位於南菲律賓）尤其是伊斯蘭國領導層覬覦的軟肋。泰國南部自2004年起也出現叛軍活動，不過直到目前為止，泰境穆斯林分離份子還沒有展現與伊斯蘭國聯手的意願。但這不表示這事不會發生。事實上分析家已經提出警告，認為伊斯蘭國可能利用泰南這些叛軍擴張勢力。
在2016到2017年的雅加達炸彈恐攻期間，吉隆坡郊外發生手榴彈攻擊事件，巴淡（Batam）的一群伊斯蘭國恐怖份子曾企圖對新加坡「濱海灣」（Marina Bay）發動火箭攻擊，但沒有成功—這些事件都讓恐怖主義再次成為新聞頭條。隨著伊斯蘭國在伊拉克與敘利亞戰場上失利，東南亞的恐怖主義威脅更加甚囂塵上。到2016年年底，伊斯蘭國在伊拉克境內只剩下最後一處據點，也就是摩蘇爾（Mosul）。2017年一月，據報導，因為試圖加入伊斯蘭國而被捕的馬來西亞人越來越多。2017年9月，伊斯蘭國發表一個以一名新加坡戰士為主角的徵兵影片。恐怖主義專家認為，這個影片顯示伊斯蘭國已經聚焦於東南亞。同時分析家指出，曾在2000年代初期搶盡風頭、主導2002年巴里炸彈恐攻事件的回教祈禱團正在印尼「重振旗鼓」，它儘管未必能構成立即威脅，但它「可以養成新一代極端份子」。
2017年五月，在菲律賓保安軍突襲一處公寓、逮捕伊斯尼隆．哈皮隆（Isnilon Hapilon，分析家認為，他是伊斯蘭國派在東南亞的首席代表）之後，南菲律賓穆斯林聚居的城市馬拉維（Marawi）爆發戰鬥。菲律賓總統杜特蒂因此宣布在民達那峨島實施戒嚴。阿布沙耶夫與一個叫做「毛蒂」（Maute）的新團體—都是伊斯蘭國的盟友—在馬拉維並肩作戰。根據那一年6月的報導，印尼好戰份子也與毛蒂戰士一起作戰。有人擔心，如果不能遏阻這股伊斯蘭好戰份子的氣焰，恐攻威脅可能擴散到新加坡、馬來西亞與印尼。同時，這些伊斯蘭好戰份子如果被擊敗，可能竄逃到鄰近國家。
最後，值得關注的還有緬甸的羅興亞危機。像南泰國與南菲律賓的叛亂事件一樣，緬甸的羅興亞危機也是一個由來已久的國內議題，即使不能對國際、至少對區域有一定影響。限於篇幅，我們無法詳述羅興亞危機的源起與歷史，只能指出，緬甸政府不承認羅興亞是它的135個族裔團體中的一個，佛教徒與羅興亞穆斯林之間的仇怨歷史悠久。
為本書行文之便，我們從2011年緬甸開始轉型走向相對民主說起。這項轉型造成佛教極端派崛起的始料未及的後果。佛教極端派的崛起隨於2012年6月導致佛教徒與「若開邦」（Rakhine State）羅興亞穆斯林之間的暴力衝突再起。三名穆斯林—其中兩人據說是羅興亞人—強暴了一名若開邦女子，引發報復性攻擊事件。緬甸政府站在族裔阿拉干佛教徒（Arakan Buddhists）這一邊，將衝突暫時壓制。2016年10月9日，幾百名男子從孟加拉越界進入若開邦，攻擊三個邊界哨站，殺了九名警衛，偷走幾千發子彈，衝突隨即再次引爆。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
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Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL