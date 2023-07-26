颱風杜蘇芮陸警發布逼近南台灣，花東嚴防大豪雨，士林天德宮「升空」避免神明淹水

颱風杜蘇芮陸警發布，強度達中颱上限恆春半島首當其衝

（中央社）氣象局昨（25）日下午2時30分發布杜蘇芮陸上颱風警報，暴風圈影響區域先以恆春半島為主，隨著颱風移動，台東、南部地區也要留意；目前杜蘇芮持續增強，有機會發展成強烈颱風。

根據中央氣象局最新颱風消息，昨天下午2時中颱杜蘇芮中心位置在北緯18.2度，東經123.8度，即在鵝鑾鼻的東南方約510公里海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，中心氣壓935百帕。

近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里（西北側320公里、東北側290公里、西南側290公里、東南側300公里）；十級風平均暴風半徑100公里（西北側110公里、東北側100公里、西南側100公里、東南側100公里）。

氣象局預報員羅雅尹昨天稍早在颱風警報記者會中表示，若此颱風行徑無特殊變化，下午2時30分發布海上陸上颱風警報；暴風圈影響區域以恆春半島為主，隨著颱風移動，台東、南部也會進入陸上警戒區。

羅雅尹指出，以目前預估，昨天白天颱風還有在增強，接下來的重點是有機會發展成強颱，今天白天進入巴士海峽，環境條件不利持續增強，因此通過巴士海峽會是中颱上限到強颱強度，但在台灣西南部時應該是中颱強度。

羅雅尹表示，目前杜蘇芮在鵝鑾鼻東南方海面，向西北西移動，暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽、台灣東南部、台灣海峽南部及東沙島海面構成威脅；基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海已有長浪。

羅雅尹說，昨天新竹以北、蘭嶼、綠島、東南部沿海容易有8至9級強陣風；南部27日風力也會增強。

颱風杜蘇芮逼近南台灣，花東嚴防大豪雨

（中央社）氣象局今日表示，受到颱風杜蘇芮外圍環流影響，東半部、恆春半島今天有明顯降雨，預估花蓮、台東可能達大豪雨等級；西半部桃園至台南一帶，中午前後則要留意高溫。

中央氣象局持續發布颱風杜蘇芮海上陸上颱風警報，今天清晨6時的中心位置在北緯18.8度，東經121.4度，即在鵝鑾鼻南方約350公里海面上，以每小時13公里速度，向西北轉北北西行進。

杜蘇芮中心氣壓935百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風；七級風平均暴風半徑300公里（西北側300公里、東北側300公里、西南側300公里、東南側300公里）；十級風平均暴風半徑100公里（西北側110公里、東北側110公里、西南側90公里、東南側90公里）。

氣象局預報員劉宇其今天在颱風記者會中表示，杜蘇芮中心目前在呂宋島北部近海，未來有打轉後往西北移動的趨勢，暴風圈已進入巴士海峽，對台南、高雄、台東、屏東、恆春半島將構成威脅。

劉宇其指出，過去一段時間杜蘇芮受到呂宋島地形影響，速度稍微減慢，但還是持續朝台灣接近，隨著暴風圈靠近，台東、恆春半島風力會愈來愈明顯，恆春半島已觀測到10級強陣風；預估今天蘭嶼、綠島有10至11級強陣風，新竹以北、台東、基隆北海岸、恆春半島及金門等地區將有9至10級強陣風。

劉宇其提到，颱風及其外圍環流影響，對東半部、恆春半島、西半部山區帶來強烈陣雨，今天花蓮、台東及宜蘭山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園、高雄山區及新北、宜蘭、屏東地區會有局部大雨發生；以目前的雨勢觀察，花蓮、台東可能會有大豪雨等級的降雨（指24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上）。

劉宇其表示，颱風外圍環流沉降影響，西半部在背風面要留意高溫，氣象局並針對桃園到台南、金門等地區發布高溫資訊，其中台中、彰化、雲林、金門可能達攝氏38度以上。

不讓神明苦於淹水，三腳渡天德宮「升空」避颱

（中央社）位於北市士林區三腳渡的「天德宮」是全台唯一一座可移動和升降的廟宇，為防颱風杜蘇芮，整座廟宇已升起，預計颱風過後才會放下。

台北市政府工務局水利工程處官網介紹，三腳渡位於基隆河畔、承德橋後港墘一帶，是台北最後一個渡口，因做為葫蘆堵、劍潭及大龍峒3地的對渡碼頭而得名，每年端午節大直橋下龍舟競渡的龍舟，都是在此建造；這裡還有座「天德宮」，專門收留落難神明，也是全台唯一一座可移動和升降的廟宇。

由於中颱杜蘇芮來襲，廟方將廟宇升起以免淹水，「三腳渡龍舟文化發展協會」也在臉書上PO出天德宮緩緩「升空」過程，並寫道「讓廟裡的神明們免於淹水之苦，神明們更安心地降福萬民」。

天德宮供奉70多座神像，起因於民國70年代民眾瘋賭大家樂，求明牌失準後毀損神像洩憤再丟棄，被於心不忍的當地漁民撿回，修復後再供奉，可謂是落難神明的避難所。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航