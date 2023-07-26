秦剛出任中國外長半年去職，分析：損習近平威信，可能影響美中關係

出任外長半年去職，專家：秦剛下台損習近平威信

（中央社）擔任外交部長僅半年餘的中國國務委員兼外長秦剛「消失」一個月後，25日被免去外長職務。專家鄧聿文說，外界視秦剛為國家主席習近平重用之人，他的匆忙去職雖有損習近平威信，但影響僅止於此。

《新華社》報導，14屆全國人大常委會第4次會議經表決，決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命王毅為外長。王毅現任中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任，現再兼任外交部長一職。

57歲的秦剛被免職前為中共第20屆中央委員，國務委員、國務院黨組成員，外交部長。被免去外長職務後仍為國務委員。

對此，現居美國的中國問題專家鄧聿文25日晚間接受《中央社》電話採訪時表示，國務委員屬國家領導人，任免應由全國人大，而不是人大常委會職責中之事。

至於外界預測前任外長、年屆70的王毅「回鍋」擔任舊職可能只是短暫過渡一事，鄧聿文認為，外長職務不會頻繁更動，而秦剛上任半年餘就被免職，因此王毅這次兼任外長持續的時間應該會至少一年以上。

秦剛任職中國外交系統30餘年，曾於2005及2011年二度擔任發言人，並曾三度派駐倫敦，擔任參贊、公使等職務；2015至2017年出任禮賓司長；2017至2018年任部長助理，並繼續兼任禮賓司長；2018年升任外交部副部長。

2021年7月，秦剛出任中共建政後第11任駐美大使；2022年10月在中共20大當選中央委員；同年12月經13屆中國全國人大常委會第38次會議任命為外長，今年1月初奉調回國，成為中共建政後第12任中國外長；今年3月晉升副國級的國務委員，成為當前最年輕的黨和國家領導人。

王毅之前擔任外長5年才晉升國務委員，秦剛卻在接任外長不久，在3個月內連升兩級，晉升速度在中共政壇罕見，外界認為這與習近平對他特殊的信任和賞識有關。

鄧聿文說，正因為如此，秦剛目前在原因未明下去職，必定有損習近平的領導威信。但習近平當前大權在握，秦剛去職的影響也僅如此而已。

這位專家並表示，預計中國當局近日內將公布秦剛去職原因，若未公布，只會引起更多猜測。

秦剛自6月25日之後就未公開露面，中國外交部先前一直以健康因素來面對外界有關秦剛「消失」的疑惑，隨後又稱「沒有可提供的信息」；中國駐美大使謝鋒日前出席活動被問及此事則回應「讓我們等等看看」（Let’s wait and see）。

官方的語焉不詳引起外界議論紛紛，包括內部權力鬥爭、外交路線看法歧異，再到婚外情傳聞等。

秦剛擔任外交部發言人時以風格尖銳受到國際媒體的注意，外電曾報導，「竄訪」一詞正是秦剛2005年回應媒體時所提出，用來形容達賴喇嘛訪問歐洲。

分析：秦剛遭免職，可能影響習近平評價、美中關係

中國外交部長秦剛「消失」一個月後，25日正式被免職，有分析指出，這項任免消息可能連帶影響人們對於中國國家主席習近平的評價，以及美中關係暫時融冰的情況。

中國14屆全國人大常委會第四次會議25日決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。

此前數週中國當局一直三緘其口，外交部拒絕說明秦剛的下落，各界瘋狂臆測他是否在政治或個人生活鑄下大錯，抑或是生了重病。

秦剛6月25日會見俄羅斯、越南、斯里蘭卡官員後，就不曾出現在公開場合，會面行程不是被取消，就是由王毅代為出席。

美國智庫「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示：「漫長的沉默已嚴重傷害中國的外交。……（共產）黨對於內部運作保密成癮，現正削弱國家與外在世界的合作能力。」

《華盛頓郵報》（Washington Post）指出，秦剛被免職也讓美中之間暫時融冰的情況變得複雜。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）上月在北京與秦剛會面時，兩人同意秦剛將回訪華府，一週後秦剛就此「消失」。

牛犇另提到，秦剛原本被欽點在外交領域執行習近平的意志，秦剛免職可能讓人對習近平的判斷力產生不好的評價。

中國旅美評論員鄧聿文本月稍早也對美國《有線電視新聞網》（CNN）說：「秦剛由習近平一手提拔，他出任何問題，也會對習近平的評價造成負面影響，這意味著習近平沒選擇對的人來擔任這個職位。」

「如果高官發生任何不尋常的事，人們會想知道，是他們跟最高領導人的關係惡化了嗎？或者這是不是政治不穩定的跡象？」

英國《金融時報》（Financial Times）同樣指出，秦剛突然去職也凸顯出習近平的風險。在此之前，習近平才打破前例，獲得第3個5年領導人任期。現在中國最高領導階層多半是習近平的親密盟友，這代表若政策或個人決策出錯，卸責的空間就變得更少。

研究中國菁英政治的諮詢公司Cercius Group執行長帕耶特（Alex Payette）表示：「你得把這些情況看成是其他人施壓習近平的機會。……所以這是（習近平的）雙重損失，你挑了人，然後你要承受壓力，這是錯事。」

不過也有分析家25日呼籲別妄下結論。

牛犇推文表示，秦剛「仍保有更高階的國務委員職位」，「所以不能百分之百確定這是肅清」。