TNL+ 2023/07/26,
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美國加州內陸鹽水湖蘊含大量鋰礦，可望形成「鋰谷」帶動電動車電池商機

美國加州內陸鹽水湖蘊含大量鋰礦，可望形成「鋰谷」帶動電動車電池商機
美國加州索爾頓湖一帶的地熱發電廠｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

索爾頓湖的鋰儲藏量相當驚人，該地區每年所提取的鋰礦可供750萬輛電動汽車使用，此為美國汽車及卡車銷量的二分之一，且提取鋰的成本雖為每噸4000美元，但對外銷售的金額卻能比每噸提取成本高出6倍。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國為實現綠色能源發展目標，近年來欲積極開採與提取更多的礦產資源「鋰」（lithium），該金屬元素為研發可充電鋰離子電池（lithium-ion batteries）不可或缺的原料，同時亦被視為製造電動車、削減全球交通工具碳排放的重要元素。

根據《美國公共電視網》（PBS）闡述，美國國會於2022年8月通過的《2022年降低通膨法》（Inflation Reduction Act of 2022）承諾增加對電動車的補貼，該法案成為美國境內對電動車需求增加的原因之一，但當前美國鋰元素供應陷入短缺窘境，恐阻礙該國電動汽車的發展與轉型。

不過這種情形有機會迎來轉變，美國《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）便表示，位於加州（State of California）的內陸鹽水湖「索爾頓湖」（Salton Sea）蘊含大量鋰礦，美國礦業公司「EnergySource Minerals」及美國跨國汽車公司「通用汽車」（General Motors）已計畫在索爾頓湖一帶開採鋰礦。

《CBS News》亦認為，加州索爾頓湖的鋰礦開採就如同1848年至1855年的加州淘金潮（California Gold Rush）一樣，將成為「鋰谷」（Lithium Valley）使該地區致富。加州州長紐森（Gavin Newsom）更預測，該州蘊藏的鋰資源能使其成為美國鋰離子電池生產的佼佼者，紐森甚至將加州稱作「鋰礦界的沙烏地阿拉伯」（Saudi Arabia of Lithium）。

EnergySource Minerals執行長史波默（Eric Spomer）在接受《CBS News》專訪時表示，該公司將於地熱鹽水層中提取鋰元素，在獲得鋰礦後會重新將鹽水注入回1英里（約1.61公里）深的地下。「EnergySource Minerals有信心每年能在索爾頓湖產出30萬噸鋰礦，該數值佔全球鋰供應量的50％以上，我們採用地熱提鋰的運作方式，將使EnergySource Minerals的鋰加工廠成為全球最符合綠能發展、最高效的鋰礦作業地。」史波默如此說道。

史波默另稱，索爾頓湖的鋰儲藏量相當驚人，該地區每年所提取的鋰礦可供750萬輛電動汽車使用，此為美國汽車及卡車銷量的二分之一，且提取鋰的成本雖為每噸4000美元，但對外銷售的金額卻能比每噸提取成本高出6倍。

所有人都支持能滿足美國鋰需求的索爾頓湖開採計畫嗎？

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