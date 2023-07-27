韓戰停戰70週年：從「人民志願軍」到「反共義士」，中國戰俘來台後的故事

1945年二戰結束後，朝鮮半島被美國和前蘇聯劃分為北韓和韓國。

1950年至1953年間，半島爆發生韓戰。1953年7月27日，各方達成了停戰協議，在北緯38度線附近設立非軍事區（DMZ），將北韓和韓國分隔開來。同年10月1日，美國與韓國簽訂的了共同防禦條約。然而，敵對的南北韓至今仍未簽署正式的和平協議，也就是說，70年後的今天，兩個國家是處於「停戰狀態」。

兩韓停火70週年前夕， 兩位定居台北的前中國戰俘接受了《BBC中文》的訪問，講述了當年的戰俘生活， 如何淪落為國際戰俘政治中的棋子，又是如何被塑造為當時國民黨當局反共宣傳「義士」，以及70年來人生足跡發生的種種改變。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 1950年蔣介石拜會訪問台北的麥克阿瑟（左）。分析稱，韓戰中蔣介石政權不花一兵一卒得到優渥的政治紅利。

從「中國人民志願軍」到「反共義士」

葉樹華1931年出生在山東廣饒。 20歲的時候，他被中共解放軍徵招到北韓鮮參戰。 1950年冬天的一場戰役中被美韓聯軍俘虜，被關在巨濟島一戰俘營。1953年，葉先生來到台灣，成了蔣介石政權宣揚的「反共義士」。

不過，70年後，葉先生對自己的境遇仍然耿耿於懷。

他告訴記者說，為了將他們塑造成「反共義士」，很多戰俘身上被潛入戰俘營的國民黨特務強迫留下反共刺青， 致他們不敢選擇回中國，怕回去會有麻煩，「而且也沒有面子」。後來不得已， 他跟著一眾來到了台灣，從一名年輕的共產黨解放軍人變成中華民國國軍。

中氣十足的葉先生向記者敘述說：「他們派特務滲透在內部鼓動，折磨我們，折磨你受不了，然後給你刺青。他為什麼給你刺字？你是聰明人你想得到，就是不准你回去中國，你回去沒有面子，不好意思，丟人！別回去了。」

「不刺青，你肯定就回去了。勞改也好，幹什麼也好，我都要回去。」

葉先生的陳述，與近年史學研究中其他一些「韓戰義士」的口述結果大致相符。

而當時台灣國民黨政府讚譽這1.4萬來台中國戰俘，稱他們自願來台成為「義士」。

當然，也並非所有「義士」都認為自己當年來台的選擇是「身不由己」。

出生東北安東（今丹東）的那鳳武先生說， 他對當年選擇來到台灣之舉沒有後悔之意。

97歲他身上還留有反共刺青。他大方地向讓記者展示這些紋案。那先生不願置評兩岸的現狀，但他表示，在赴朝鮮半島參戰前，在中國的從軍伙食很差。「半碗飯沒有菜，來台灣伙食充足吃得比較好，有牛肉，有飯能吃飽，那邊就不行，住的也不行、吃的也不好。」

香港科技大學副教授常成對《BBC》稱，三年韓戰慘烈的戰鬥中，其中後二年是雙方「邊打邊談」，而戰俘的問題是核心。他解釋說，戰爭打了一年後，陷入僵局，雙方死傷慘重，因此開始停戰談判。但停戰談判的核心爭議是美國提出，有關中國戰俘遣返問題，雙方有極大的分歧，開了575場會議，才達成停戰協議。「可以說，韓戰上半場是為領土而戰，下半場是為戰俘而戰。」

1952年1月初，美國主導的聯合國軍代表在停戰談判中提出「志願遣返」原則，意即允許戰俘可以選擇去台灣，不用返回中國大陸， 但遭到北京及當時國際共產老大哥蘇聯的堅決反對。因此，戰爭又延續了約一年半。有分析稱，當時美國總統杜魯門推出志願遣返戰俘的原因很多，包含「人道」，「反共意識型態」以及杜魯門維繫自己的執政地位等種種因素。即便白宮高層反對之下，他仍執意推動中國戰俘「志願」遣返之政策。

常成教授告訴記者，當時的蘇共領導人史達林（Joseph Stalin）亦反對中國北韓就戰俘問題妥協，堅持要中國北韓繼續作戰。常成說，根據史料，在1952年8月史達林甚至冷血地告訴周恩來，「北韓人除了在戰爭中傷亡慘重以外，並沒有輸掉任何東西。」

北韓領袖金日成眼看統一無望，之前已多次表示希望盡早停戰。

常教授認同一些學者，包括沈志華的觀點，他們認為，歷史的意外轉折發生在史達林在1953年3月過世後。新接任的蘇聯新領導班子改變韓戰政策，催促中共停戰，毛澤東在各種壓力下，終於接受部分遣返戰俘。

1953年7月27日，雙方簽署《停戰協定》。

最終，2.1萬餘名中國戰俘中有三分之一，即7110人被遣返回國；而三分之二，1.4萬餘人去了台灣。這即是「為戰俘而戰」的韓戰後半場的大結局。

根據常教授的分析，這個結局卻一直是中共高層心頭之痛，戰俘問題迅速在中國成為禁忌話題。他解釋說，根據他的統計，在1952至1953年幾乎天天佔據中國官方《人民日報》版面的戰俘問題，後來就幾乎消聲匿跡。

直到1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問北京，在正式會談中，周恩來突然對後者抱怨當年美國讓蔣介石介入戰俘遣返事宜，並說「我們對此事表現出極大的克制。」

韓戰時期，對台灣來說，面對毛澤東凖備武力攻台的威脅，搖搖欲墜蔣介石政權，在美國的中國戰俘計劃中看到了機遇，國民黨以沒有出到一兵一卒，拿到最大的政治紅利；根據史家研究，彼時美國同意與台北合作，推動戰俘移台計劃，許多國民黨人士被派遣到韓國釜山及巨濟島兩大戰俘營，軟硬兼施進行策反、游說或威脅利誘戰俘來台的行動。最終多半中國戰俘到了台灣，成為蔣介石內外宣中的「反共義士」，鼓舞了國民黨軍人士氣。