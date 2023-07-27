韓戰停戰70週年：從「人民志願軍」到「反共義士」，中國戰俘來台後的故事
我們想讓你知道的是
根據史家研究，彼時美國同意與台北合作，推動戰俘移台計劃，許多國民黨人士被派遣到韓國釜山及巨濟島兩大戰俘營，軟硬兼施進行策反、游說或威脅利誘戰俘來台的行動。最終多半中國戰俘到了台灣，成為蔣介石內外宣中的「反共義士」，鼓舞了國民黨軍人士氣。
1945年二戰結束後，朝鮮半島被美國和前蘇聯劃分為北韓和韓國。
1950年至1953年間，半島爆發生韓戰。1953年7月27日，各方達成了停戰協議，在北緯38度線附近設立非軍事區（DMZ），將北韓和韓國分隔開來。同年10月1日，美國與韓國簽訂的了共同防禦條約。然而，敵對的南北韓至今仍未簽署正式的和平協議，也就是說，70年後的今天，兩個國家是處於「停戰狀態」。
兩韓停火70週年前夕， 兩位定居台北的前中國戰俘接受了《BBC中文》的訪問，講述了當年的戰俘生活， 如何淪落為國際戰俘政治中的棋子，又是如何被塑造為當時國民黨當局反共宣傳「義士」，以及70年來人生足跡發生的種種改變。
從「中國人民志願軍」到「反共義士」
葉樹華1931年出生在山東廣饒。 20歲的時候，他被中共解放軍徵招到北韓鮮參戰。 1950年冬天的一場戰役中被美韓聯軍俘虜，被關在巨濟島一戰俘營。1953年，葉先生來到台灣，成了蔣介石政權宣揚的「反共義士」。
不過，70年後，葉先生對自己的境遇仍然耿耿於懷。
他告訴記者說，為了將他們塑造成「反共義士」，很多戰俘身上被潛入戰俘營的國民黨特務強迫留下反共刺青， 致他們不敢選擇回中國，怕回去會有麻煩，「而且也沒有面子」。後來不得已， 他跟著一眾來到了台灣，從一名年輕的共產黨解放軍人變成中華民國國軍。
中氣十足的葉先生向記者敘述說：「他們派特務滲透在內部鼓動，折磨我們，折磨你受不了，然後給你刺青。他為什麼給你刺字？你是聰明人你想得到，就是不准你回去中國，你回去沒有面子，不好意思，丟人！別回去了。」
「不刺青，你肯定就回去了。勞改也好，幹什麼也好，我都要回去。」
葉先生的陳述，與近年史學研究中其他一些「韓戰義士」的口述結果大致相符。
而當時台灣國民黨政府讚譽這1.4萬來台中國戰俘，稱他們自願來台成為「義士」。
當然，也並非所有「義士」都認為自己當年來台的選擇是「身不由己」。
出生東北安東（今丹東）的那鳳武先生說， 他對當年選擇來到台灣之舉沒有後悔之意。
97歲他身上還留有反共刺青。他大方地向讓記者展示這些紋案。那先生不願置評兩岸的現狀，但他表示，在赴朝鮮半島參戰前，在中國的從軍伙食很差。「半碗飯沒有菜，來台灣伙食充足吃得比較好，有牛肉，有飯能吃飽，那邊就不行，住的也不行、吃的也不好。」
香港科技大學副教授常成對《BBC》稱，三年韓戰慘烈的戰鬥中，其中後二年是雙方「邊打邊談」，而戰俘的問題是核心。他解釋說，戰爭打了一年後，陷入僵局，雙方死傷慘重，因此開始停戰談判。但停戰談判的核心爭議是美國提出，有關中國戰俘遣返問題，雙方有極大的分歧，開了575場會議，才達成停戰協議。「可以說，韓戰上半場是為領土而戰，下半場是為戰俘而戰。」
1952年1月初，美國主導的聯合國軍代表在停戰談判中提出「志願遣返」原則，意即允許戰俘可以選擇去台灣，不用返回中國大陸， 但遭到北京及當時國際共產老大哥蘇聯的堅決反對。因此，戰爭又延續了約一年半。有分析稱，當時美國總統杜魯門推出志願遣返戰俘的原因很多，包含「人道」，「反共意識型態」以及杜魯門維繫自己的執政地位等種種因素。即便白宮高層反對之下，他仍執意推動中國戰俘「志願」遣返之政策。
常成教授告訴記者，當時的蘇共領導人史達林（Joseph Stalin）亦反對中國北韓就戰俘問題妥協，堅持要中國北韓繼續作戰。常成說，根據史料，在1952年8月史達林甚至冷血地告訴周恩來，「北韓人除了在戰爭中傷亡慘重以外，並沒有輸掉任何東西。」
北韓領袖金日成眼看統一無望，之前已多次表示希望盡早停戰。
常教授認同一些學者，包括沈志華的觀點，他們認為，歷史的意外轉折發生在史達林在1953年3月過世後。新接任的蘇聯新領導班子改變韓戰政策，催促中共停戰，毛澤東在各種壓力下，終於接受部分遣返戰俘。
1953年7月27日，雙方簽署《停戰協定》。
最終，2.1萬餘名中國戰俘中有三分之一，即7110人被遣返回國；而三分之二，1.4萬餘人去了台灣。這即是「為戰俘而戰」的韓戰後半場的大結局。
根據常教授的分析，這個結局卻一直是中共高層心頭之痛，戰俘問題迅速在中國成為禁忌話題。他解釋說，根據他的統計，在1952至1953年幾乎天天佔據中國官方《人民日報》版面的戰俘問題，後來就幾乎消聲匿跡。
直到1972年美國總統尼克森（Richard Nixon）訪問北京，在正式會談中，周恩來突然對後者抱怨當年美國讓蔣介石介入戰俘遣返事宜，並說「我們對此事表現出極大的克制。」
韓戰時期，對台灣來說，面對毛澤東凖備武力攻台的威脅，搖搖欲墜蔣介石政權，在美國的中國戰俘計劃中看到了機遇，國民黨以沒有出到一兵一卒，拿到最大的政治紅利；根據史家研究，彼時美國同意與台北合作，推動戰俘移台計劃，許多國民黨人士被派遣到韓國釜山及巨濟島兩大戰俘營，軟硬兼施進行策反、游說或威脅利誘戰俘來台的行動。最終多半中國戰俘到了台灣，成為蔣介石內外宣中的「反共義士」，鼓舞了國民黨軍人士氣。
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j