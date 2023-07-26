OpenAI創辦人推出世界幣（Worldcoin）：排隊掃描眼球，見證「反烏托邦」加密貨幣面世

人工智慧（AI）創業家山姆・奧特曼（Sam Altman）啟動的被形容為「反烏托邦」的加密貨幣項目正式推出。

「世界幣」（Worldcoin）向人們提供數位貨幣，代價是人們讓自己的眼球被掃描。

項目全面啟動的第一天，在世界各地的項目會場，人們排著隊去凝視被稱作「虹膜掃描儀」（Orbs）的銀色球體。

BBC探訪了倫敦的一個掃描站點，那裡的參與者經過相應流程後免費獲得了加密代幣。

奧特曼是人工智慧公司Open AI的執行長。該公司開發了聊天機器人ChatGPT。奧特曼表示，希望這一新措施會幫助確認這個人是人類還是機器人。

「世界幣可能會令經濟機遇顯著增加，為在線上區分人類和AI提供可靠的解決方案，與此同時保護隱私，」奧特曼在公司網站發表的項目發布信中這樣說道。

Worldcoin還聲稱，其系統可能為建立一個「以AI為基礎」的「全球基本收入」體系鋪平道路。但目前尚不清楚具體如何實現。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 山姆・奧特曼的公司創建了極受歡迎的人工智慧軟體ChatGPT。

「全民基本收入」的概念是讓所有公民無論貧富都領取一份既定的薪酬。

不過，這個由Worldcoin籌劃的加密烏托邦，第一步卻要依賴數以百萬計甚或10億計的人掃描他們的虹膜，以證明他們是人類。

Worldcoin表示，自兩年前開始測試掃描儀器以來，已經在33個不同國家的加密數據庫中加入了超過兩百萬人。

據該公司稱，大多數註冊是在歐洲、印度和南非。

儘管該公司成立於美國，但由於監管問題，該加密貨幣不向美國公民提供。

現在該項目已經全面啟動，加密代幣可供認領和交易，預計將會更受歡迎。

Worldcoin在網上發布了一張人們在日本一個站點排隊的照片，並表示計劃在全球範圍內推出1500個「虹膜掃描儀」（The Orb）。

BBC前往倫敦東部的一個臨時站點進行嘗試，發現有不斷有人前來參與。

Photo Credit: BBC News BBC網路事務記者喬・泰迪親測Worldcoin的「虹膜掃描儀」。

過程一開始是掃描你的臉和虹膜，以證明你是人類。凝視「虹膜掃描儀」的攝影鏡頭並等候嘟嘟聲響以確認它已完成工作，這大約需要10秒鐘。有趣的是，「虹膜掃描儀」的操作員說，這個銀球曾經還可以向用戶說話——但是用戶反饋說這很「詭異」，因此他們去除了語音。

下一步是為你的虹膜掃描分配一個獨一無二的編號，將之與大數據庫進行核對，以確保這是你第一次進行掃描。如果是，球體會再次發出嘟嘟聲響，此時你就被添加到了數據庫中——至本文定稿時已經達260萬人。

完成後，用戶會獲得25個免費的Worldcoin代幣，目前價值約為2美元（1.56英鎊）一枚。BBC在收到代幣後會立即將其出售，並將款項捐贈給兒童慈善機構「拯救兒童」（Children in Need）。

至BBC人員離開該臨時站點時，已經有13人接受了掃描。所有參與者均是20多歲至30多歲的男性。

「我是在看到山姆・奧特曼在推特（Twitter）上發文講到這次發布之後過來的，」37歲的摩西斯・謝魯馬加（Moses Serumaga）說。

Photo Credit: BBC News 謝魯馬加接受眼球掃描換取加密代幣，並為成為最早一批「世界幣」持有者感到高興。

「我看到可以從中獲得一些美元，於是就想為什麼不呢？它可能會像其他加密項目一樣失敗告終，也可能會大獲成功然後並增值。我不想錯過機會，」他說。

23歲的湯姆（Tom）也進行了眼球掃描，但他表示自己不是為了錢，因為他不認為代幣的價值會上漲。

「我不認為這個金額足夠刺激，除非你生活在不發達國家，而且我不認為它進一步上漲的可能性有多大，」他說。

掃描過程引起了一些爭議，「虹膜掃描儀」營運商是以佣金形式收錢的，有報導批評了他們使用的一些手段，特別是針對那些在較貧窮國家註冊的人。

隱私專家還擔心，通過掃描個人虹膜收集的敏感數據可能會落入壞人之手，即使Worldcoin方面堅稱不儲存任何數據。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 以太坊聯合創辦人布特林在個人主頁上發表長文，表達對「世界幣」的樂觀與擔憂。

加密貨幣網路「以太坊」（Ethereum）的聯合創辦人維塔利克・布特林（Vitalik Buterin）回應Worldcoin的發布時表示，對項目感到興奮，但是同時也對其面臨的潛在陷阱發出警告。

「總體上，儘管凝視著一個『虹膜掃描儀』並讓它深入掃描你的眼球，給人一種『反烏托邦的氛圍』，專項的硬體系統似乎也確實能夠不錯地保護隱私，」他說。

然而，他表示，過於依賴這些專門的「虹膜掃描儀」進行掃描，可能會給Worldcoin過多的權力，並使其很難讓世界參與進來。

推特創辦人和加密貨幣愛好者傑克・多西（Jack Dorsey）則似乎在推特上對該項目表示批評，形容它的使命是「可愛」的，同時還加上了反烏托邦的警告：「要麼你去找那個虹膜掃描儀，要麼那個虹膜掃描儀會找上你……」

奧特曼對批評表示歡迎，並在網上表示，「仇恨者」給了他的團隊活力。但是他承認，該項目頗具野心。

「也許它能成功，也許不能，但嘗試這樣的事情就才有可能讓進步發生，」他的推文說。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九