OpenAI創辦人推出世界幣（Worldcoin）：排隊掃描眼球，見證「反烏托邦」加密貨幣面世
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掃描過程引起了一些爭議，「虹膜掃描儀」運營商是以佣金形式收錢的，有報導批評了他們使用的一些手段，特別是針對那些在較貧窮國家註冊的人。隱私專家還擔心，通過掃描個人虹膜收集的敏感數據可能會落入壞人之手，即使Worldcoin方面堅稱不儲存任何數據。
人工智慧（AI）創業家山姆・奧特曼（Sam Altman）啟動的被形容為「反烏托邦」的加密貨幣項目正式推出。
「世界幣」（Worldcoin）向人們提供數位貨幣，代價是人們讓自己的眼球被掃描。
項目全面啟動的第一天，在世界各地的項目會場，人們排著隊去凝視被稱作「虹膜掃描儀」（Orbs）的銀色球體。
BBC探訪了倫敦的一個掃描站點，那裡的參與者經過相應流程後免費獲得了加密代幣。
奧特曼是人工智慧公司Open AI的執行長。該公司開發了聊天機器人ChatGPT。奧特曼表示，希望這一新措施會幫助確認這個人是人類還是機器人。
「世界幣可能會令經濟機遇顯著增加，為在線上區分人類和AI提供可靠的解決方案，與此同時保護隱私，」奧特曼在公司網站發表的項目發布信中這樣說道。
Worldcoin還聲稱，其系統可能為建立一個「以AI為基礎」的「全球基本收入」體系鋪平道路。但目前尚不清楚具體如何實現。
「全民基本收入」的概念是讓所有公民無論貧富都領取一份既定的薪酬。
不過，這個由Worldcoin籌劃的加密烏托邦，第一步卻要依賴數以百萬計甚或10億計的人掃描他們的虹膜，以證明他們是人類。
Worldcoin表示，自兩年前開始測試掃描儀器以來，已經在33個不同國家的加密數據庫中加入了超過兩百萬人。
據該公司稱，大多數註冊是在歐洲、印度和南非。
儘管該公司成立於美國，但由於監管問題，該加密貨幣不向美國公民提供。
現在該項目已經全面啟動，加密代幣可供認領和交易，預計將會更受歡迎。
Worldcoin在網上發布了一張人們在日本一個站點排隊的照片，並表示計劃在全球範圍內推出1500個「虹膜掃描儀」（The Orb）。
BBC前往倫敦東部的一個臨時站點進行嘗試，發現有不斷有人前來參與。
過程一開始是掃描你的臉和虹膜，以證明你是人類。凝視「虹膜掃描儀」的攝影鏡頭並等候嘟嘟聲響以確認它已完成工作，這大約需要10秒鐘。有趣的是，「虹膜掃描儀」的操作員說，這個銀球曾經還可以向用戶說話——但是用戶反饋說這很「詭異」，因此他們去除了語音。
下一步是為你的虹膜掃描分配一個獨一無二的編號，將之與大數據庫進行核對，以確保這是你第一次進行掃描。如果是，球體會再次發出嘟嘟聲響，此時你就被添加到了數據庫中——至本文定稿時已經達260萬人。
完成後，用戶會獲得25個免費的Worldcoin代幣，目前價值約為2美元（1.56英鎊）一枚。BBC在收到代幣後會立即將其出售，並將款項捐贈給兒童慈善機構「拯救兒童」（Children in Need）。
至BBC人員離開該臨時站點時，已經有13人接受了掃描。所有參與者均是20多歲至30多歲的男性。
「我是在看到山姆・奧特曼在推特（Twitter）上發文講到這次發布之後過來的，」37歲的摩西斯・謝魯馬加（Moses Serumaga）說。
「我看到可以從中獲得一些美元，於是就想為什麼不呢？它可能會像其他加密項目一樣失敗告終，也可能會大獲成功然後並增值。我不想錯過機會，」他說。
23歲的湯姆（Tom）也進行了眼球掃描，但他表示自己不是為了錢，因為他不認為代幣的價值會上漲。
「我不認為這個金額足夠刺激，除非你生活在不發達國家，而且我不認為它進一步上漲的可能性有多大，」他說。
掃描過程引起了一些爭議，「虹膜掃描儀」營運商是以佣金形式收錢的，有報導批評了他們使用的一些手段，特別是針對那些在較貧窮國家註冊的人。
隱私專家還擔心，通過掃描個人虹膜收集的敏感數據可能會落入壞人之手，即使Worldcoin方面堅稱不儲存任何數據。
加密貨幣網路「以太坊」（Ethereum）的聯合創辦人維塔利克・布特林（Vitalik Buterin）回應Worldcoin的發布時表示，對項目感到興奮，但是同時也對其面臨的潛在陷阱發出警告。
「總體上，儘管凝視著一個『虹膜掃描儀』並讓它深入掃描你的眼球，給人一種『反烏托邦的氛圍』，專項的硬體系統似乎也確實能夠不錯地保護隱私，」他說。
然而，他表示，過於依賴這些專門的「虹膜掃描儀」進行掃描，可能會給Worldcoin過多的權力，並使其很難讓世界參與進來。
推特創辦人和加密貨幣愛好者傑克・多西（Jack Dorsey）則似乎在推特上對該項目表示批評，形容它的使命是「可愛」的，同時還加上了反烏托邦的警告：「要麼你去找那個虹膜掃描儀，要麼那個虹膜掃描儀會找上你……」
奧特曼對批評表示歡迎，並在網上表示，「仇恨者」給了他的團隊活力。但是他承認，該項目頗具野心。
「也許它能成功，也許不能，但嘗試這樣的事情就才有可能讓進步發生，」他的推文說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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