布朗與塞爾提克簽下5年95.2億頂薪延長合約，創NBA史上最高薪紀錄

（中央社）體育專業頻道《ESPN》今（25）日率先報導，美國職籃NBA波士頓塞爾提克球星布朗（Jaylen Brown）與球團達成協議，布朗獲得一紙5年3.04億美元（約95.2億新台幣）的超級延長合約，寫下NBA史上最高薪紀錄。

布朗上個球季繳出場均攻下生涯新高的26.6分、6.9籃板、3.5助攻成績，是綠衫軍闖進東區冠軍賽的推手，上季他也入選全明星賽，並首度入選年度第二隊，因此有資格與綠衫軍簽下5年頂薪延長續約。

《路透社》引述媒體報導，布朗在2016年NBA選秀首輪第三順位被塞爾提克選中，兩度入選全明星賽，下個球季的薪水是2850萬美元，2024年開始5年延長合約，薪水逐年調高，平均一年賺6080萬美元，身價翻倍。

布朗的超級延長合約金額甚至高過丹佛金塊明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）的2.76億美元，成為NBA史上最優渥的合約。

約基奇兩度贏得例行賽MVP獎項，2022-23賽季，他帶領金塊隊取得隊史第一次NBA總冠軍，以總決賽系列平均30.2分、14籃板、7.2助攻、1.4抄截獲得了首座NBA總決賽MVP。

不過塞爾提克二哥布朗的NBA最高薪寶座也許不會坐得太久，一哥塔特姆（Jayson Tatum）明年也有資格簽超級頂薪延長合約（supermax contract）時，寶座恐將易人。

塞爾提克為何願意不惜重本續約？ESPN Stats & Information research分析，上個球季布朗和塔特姆組成超強雙人組，合計場均轟下56.7分，其中有10場比賽兩人都轟破30分，過去30年中，也只有「歐布連線」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）達成過。

另外，根據Second Spectrum，布朗上個球季有54％的得分來自無助攻的出手，且每次切入平均能得到1.15分，寫下生涯新高。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航