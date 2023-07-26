金溥聰稱不知何為「執政大聯盟」，提醒郭台銘隔行如隔山，「是要當king還是king maker」
我們想讓你知道的是
談到持續布局的鴻海創辦人郭台銘，金溥聰指出，侯友宜於議會間接表態有意參選總統後，郭台銘曾對他說，自己處在人生十字路口，「是要當king還是king maker」，他告訴郭台銘，侯友宜已間接表態，國民黨要逆勢操作將郭台銘找回來，困難度非常高。
金溥聰稱不知何為執政大聯盟，提醒郭台銘隔行如隔山
（中央社）國民黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日說，他上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道，但朱立倫表示會講清楚。
國民黨23日召開全代會，黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰25日在接受網路專訪時則說，上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。
金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說朱立倫是上台前，才講說要說執政大聯盟這件事。至於具體想法是什麼，朱立倫說會講清楚，找時間和侯友宜一起坐下來談，他認為大家默契沒有問題。
此外，金溥聰也說，有人跟他反映包括國民黨立委參選人徐巧芯跑到鴻海創辦人郭台銘的場子主持，他有問徐巧芯狀況，徐巧芯回說只要黨中央訂出遊戲規則，一定會遵守，所以他也向朱立倫表示，趕快訂出遊戲規則。他擔任過國民黨秘書長，什麼事做得好、什麼事做不好他很清楚，看怎麼做而已。
談到持續布局的鴻海創辦人郭台銘，金溥聰指出，侯友宜於議會間接表態有意參選總統後，郭台銘曾對他說，自己處在人生十字路口，「是要當king還是king maker」，他告訴郭台銘，侯友宜已間接表態，國民黨要逆勢操作將郭台銘找回來，困難度非常高。
金溥聰表示，後來國民黨徵召侯友宜時，郭台銘曾發文說會信守承諾，他看了非常感動，寫了信給郭台銘，大意是非常敬佩郭台銘，並認為此刻最適合出來擔任king maker，會在歷史留下美名，他也願意以個人立場幫助郭台銘，扮演好king maker角色。
金溥聰說，他確定郭台銘有收到，但沒有回應，就不再打擾；他也要再次呼籲郭台銘，隔行如隔山，郭台銘對台灣地方政治真的不太了解，所以應該要想清楚，真的希望郭台銘要三思；黨中央也應處理對郭台銘的態度，因為這整件事，是黨中央把郭台銘請來的，朱立倫有步驟，大家靜觀一下。
針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出政黨輪替大聯盟的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的。任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的，理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，若是在艱困選區，他的同理心會比較高一點。
談到羅智強，金溥聰說：「people change」，就不用談了。
國民黨：結合理念相同力量
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱不知道黨主席朱立倫所指的執政大聯盟是什麼。國民黨25日回應，概念是必須要團結所有泛藍、非綠、在野的力量，也就是結合所有理念相同的力量。
國民黨23日召開全代會，朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰25日接受網路專訪時說，他上午跟朱立倫通電話，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。
對此，國民黨發言人楊智伃回應，朱立倫於全代會提及執政大聯盟的概念，必須要團結所有泛藍、非綠、在野的力量，也就是結合所有理念相同的力量，完成下架民進黨、政黨輪替的目標。
楊智伃說，謝謝金溥聰的提醒，所有藍軍一定都要記得，存在才是力量，母雞和小雞都要加油，2024是一場關係中華民國生死存亡的選戰，大家一起努力，完成政黨輪替的歷史使命。
新聞來源
延伸閱讀
- 侯友宜31日訪日拜會僑界與國會議員，被問及「非綠大聯盟領袖」僅表示做好本分
- 超越藍綠建制派的政治風潮，柯文哲「第三條道路」的終點會將是總統府？
- 解讀國民黨全代會：侯探長沒有值得稱道的政績，只能靠「警察故事」反轉選情？
- 國民黨全代會通過徵召侯友宜，侯為4年前做不夠向韓國瑜致歉；郭台銘：一定要政黨輪替，我不會讓大家失望
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-07-26 金溥聰稱不知何為「執政大聯盟」，提醒郭台銘隔行如隔山，「是要當king還是king maker」
- 2023-07-25 侯友宜31日訪日拜會僑界與國會議員，被問及「非綠大聯盟領袖」僅表示做好本分
- 2023-07-25 解讀國民黨全代會：侯探長沒有值得稱道的政績，只能靠「警察故事」反轉選情？
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j