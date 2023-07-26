2023/07/26,
政治

金溥聰稱不知何為「執政大聯盟」，提醒郭台銘隔行如隔山，「是要當king還是king maker」

金溥聰稱不知何為「執政大聯盟」，提醒郭台銘隔行如隔山，「是要當king還是king maker」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

談到持續布局的鴻海創辦人郭台銘，金溥聰指出，侯友宜於議會間接表態有意參選總統後，郭台銘曾對他說，自己處在人生十字路口，「是要當king還是king maker」，他告訴郭台銘，侯友宜已間接表態，國民黨要逆勢操作將郭台銘找回來，困難度非常高。

金溥聰稱不知何為執政大聯盟，提醒郭台銘隔行如隔山

（中央社）國民黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日說，他上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道，但朱立倫表示會講清楚。

國民黨23日召開全代會，黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰25日在接受網路專訪時則說，上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。

金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說朱立倫是上台前，才講說要說執政大聯盟這件事。至於具體想法是什麼，朱立倫說會講清楚，找時間和侯友宜一起坐下來談，他認為大家默契沒有問題。

此外，金溥聰也說，有人跟他反映包括國民黨立委參選人徐巧芯跑到鴻海創辦人郭台銘的場子主持，他有問徐巧芯狀況，徐巧芯回說只要黨中央訂出遊戲規則，一定會遵守，所以他也向朱立倫表示，趕快訂出遊戲規則。他擔任過國民黨秘書長，什麼事做得好、什麼事做不好他很清楚，看怎麼做而已。

談到持續布局的鴻海創辦人郭台銘，金溥聰指出，侯友宜於議會間接表態有意參選總統後，郭台銘曾對他說，自己處在人生十字路口，「是要當king還是king maker」，他告訴郭台銘，侯友宜已間接表態，國民黨要逆勢操作將郭台銘找回來，困難度非常高。

金溥聰表示，後來國民黨徵召侯友宜時，郭台銘曾發文說會信守承諾，他看了非常感動，寫了信給郭台銘，大意是非常敬佩郭台銘，並認為此刻最適合出來擔任king maker，會在歷史留下美名，他也願意以個人立場幫助郭台銘，扮演好king maker角色。

金溥聰說，他確定郭台銘有收到，但沒有回應，就不再打擾；他也要再次呼籲郭台銘，隔行如隔山，郭台銘對台灣地方政治真的不太了解，所以應該要想清楚，真的希望郭台銘要三思；黨中央也應處理對郭台銘的態度，因為這整件事，是黨中央把郭台銘請來的，朱立倫有步驟，大家靜觀一下。

針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出政黨輪替大聯盟的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的。任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的，理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，若是在艱困選區，他的同理心會比較高一點。

談到羅智強，金溥聰說：「people change」，就不用談了。

國民黨：結合理念相同力量

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱不知道黨主席朱立倫所指的執政大聯盟是什麼。國民黨25日回應，概念是必須要團結所有泛藍、非綠、在野的力量，也就是結合所有理念相同的力量。

國民黨23日召開全代會，朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰25日接受網路專訪時說，他上午跟朱立倫通電話，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。

對此，國民黨發言人楊智伃回應，朱立倫於全代會提及執政大聯盟的概念，必須要團結所有泛藍、非綠、在野的力量，也就是結合所有理念相同的力量，完成下架民進黨、政黨輪替的目標。

楊智伃說，謝謝金溥聰的提醒，所有藍軍一定都要記得，存在才是力量，母雞和小雞都要加油，2024是一場關係中華民國生死存亡的選戰，大家一起努力，完成政黨輪替的歷史使命。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。