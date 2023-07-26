金溥聰稱不知何為「執政大聯盟」，提醒郭台銘隔行如隔山，「是要當king還是king maker」

金溥聰稱不知何為執政大聯盟，提醒郭台銘隔行如隔山

（中央社）國民黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰25日說，他上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道，但朱立倫表示會講清楚。

國民黨23日召開全代會，黨主席朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰25日在接受網路專訪時則說，上午在跟朱立倫通電話時，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。

金溥聰表示，他也問侯友宜，侯友宜回應朱立倫提過幾次，但沒想到會在全代會上說出；他聽說朱立倫是上台前，才講說要說執政大聯盟這件事。至於具體想法是什麼，朱立倫說會講清楚，找時間和侯友宜一起坐下來談，他認為大家默契沒有問題。

此外，金溥聰也說，有人跟他反映包括國民黨立委參選人徐巧芯跑到鴻海創辦人郭台銘的場子主持，他有問徐巧芯狀況，徐巧芯回說只要黨中央訂出遊戲規則，一定會遵守，所以他也向朱立倫表示，趕快訂出遊戲規則。他擔任過國民黨秘書長，什麼事做得好、什麼事做不好他很清楚，看怎麼做而已。

談到持續布局的鴻海創辦人郭台銘，金溥聰指出，侯友宜於議會間接表態有意參選總統後，郭台銘曾對他說，自己處在人生十字路口，「是要當king還是king maker」，他告訴郭台銘，侯友宜已間接表態，國民黨要逆勢操作將郭台銘找回來，困難度非常高。

金溥聰表示，後來國民黨徵召侯友宜時，郭台銘曾發文說會信守承諾，他看了非常感動，寫了信給郭台銘，大意是非常敬佩郭台銘，並認為此刻最適合出來擔任king maker，會在歷史留下美名，他也願意以個人立場幫助郭台銘，扮演好king maker角色。

金溥聰說，他確定郭台銘有收到，但沒有回應，就不再打擾；他也要再次呼籲郭台銘，隔行如隔山，郭台銘對台灣地方政治真的不太了解，所以應該要想清楚，真的希望郭台銘要三思；黨中央也應處理對郭台銘的態度，因為這整件事，是黨中央把郭台銘請來的，朱立倫有步驟，大家靜觀一下。

針對國民黨立委參選人羅智強曾喊出政黨輪替大聯盟的構想，金溥聰則說，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的。任何的談判，不能先將底牌打出去，哪有人這樣做的，理由就是自己怕輸，但好笑的事，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，若是在艱困選區，他的同理心會比較高一點。

談到羅智強，金溥聰說：「people change」，就不用談了。

國民黨：結合理念相同力量

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰稱不知道黨主席朱立倫所指的執政大聯盟是什麼。國民黨25日回應，概念是必須要團結所有泛藍、非綠、在野的力量，也就是結合所有理念相同的力量。

國民黨23日召開全代會，朱立倫喊出要力促非綠團結形成執政大聯盟，讓藍白合又成焦點。金溥聰25日接受網路專訪時說，他上午跟朱立倫通電話，詢問所說的執政大聯盟是什麼，他都不知道。

對此，國民黨發言人楊智伃回應，朱立倫於全代會提及執政大聯盟的概念，必須要團結所有泛藍、非綠、在野的力量，也就是結合所有理念相同的力量，完成下架民進黨、政黨輪替的目標。

楊智伃說，謝謝金溥聰的提醒，所有藍軍一定都要記得，存在才是力量，母雞和小雞都要加油，2024是一場關係中華民國生死存亡的選戰，大家一起努力，完成政黨輪替的歷史使命。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航