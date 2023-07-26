以色列國會砍最高法院權力激化對立，美國表遺憾、德國高度關切，司改風暴一次看懂

以色列國會砍最高法院權力激化對立，司改風暴一次看懂

（中央社）以色列國會24日不顧示威者揚言癱瘓經濟，通過總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）右翼內閣爭議性司改案，以限制最高法院否決政府部會決策的權力。以色列恐陷建國75年來最嚴重國內危機。

年初爆反司改示威潮，朝野6月協商破裂

《紐約時報》指出，納坦雅胡想修法讓政府能進一步介入最高法院法官遴選及限縮最高法院權力凌駕國會。但自今年初一波龐大示威潮後，納坦雅胡3月時暫緩這項司改推動，開始與反對陣營對話尋求折衷。

反對派6月退出協商，納坦雅胡強硬右派內閣24日靠自家64名議員，在120席的國會裡以64比0通過這項爭議性司改，反對派國會議員選擇集體退席杯葛。

核心利害爭點在哪

紐時指出，司改爭端部分反映出以色列國內意識形態與文化僵局。納坦雅胡一方的陣營與選民想把國家打造得更宗教化與國族主義，反對陣營則希望國家更世俗與多元化。

執政聯盟認為最高法院介入政府決策的空間太大，非民選的法官有過多權力凌駕民選的國會議員，已損及以國民主。他們還覺得最高法院頻繁針對右翼利益找碴，例如阻止在以色列佔據的約旦河西岸屯墾區一些構工、擋下賦予極端正統派猶太人的特權像免服兵役。

反對者憂心司改恐過度弱化最高法院，日後無力擋住政府越權。他們認為一旦政府不受獨立司法的制約，就能更容易扼殺審理中的納坦雅胡貪污官司，甚至拔掉督導偵辦納坦雅胡貪汙的檢察總長。

批評者還擔心，司改後恐讓當前這個史上最右翼和宗教保守的政府進一步限制公民自由或破壞社會世俗面。

「合理性」裁量空間，右翼內閣不想給法官

為限制最高法院權力，納坦雅胡內閣尋求廢止法官在撤銷行政、立法者決策時，使用「合理性」這個概念。

合理性（reasonableness）這個法律概念見諸許多國家的司法體系。若某項決策未能考量到所有當事方、或沒給每個環節相應重視、或給不相關因素過多權重，都會成為法院以不具合理性為由駁回的心證。

但納坦雅胡政府及其選民認為「合理性」是過於模糊的概念，在以色列法律中從未經明文規定。最高法院一些法官今年使用這一概念阻止資深的極端宗教正統派政治人物戴瑞（Aryeh Deri）入閣，激怒納坦雅胡政府。法院當時以戴瑞近期稅務詐欺有罪定讞，認為延攬他入閣不具合理性。

以色列總統憂心走上內戰

以色列自今年1月以來已因這項司改爆發多次大規模示威，現在可能進一步打亂經濟、惡化以色列與美國拜登政府間的關係。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）警告，社會分裂加劇有走向內戰之虞。納坦雅胡則成夾心餅乾，一面是維持聯合內閣穩定，無法開罪內閣裡希望限制最高法院權力的極右翼與極端正統宗教的黨派，一面還得安撫反對政府控制司法的自由派以色列人憤怒。

以色列強推司改，美國表遺憾、德國高度關切

（中央社）儘管以色列司法改革在國內掀起6個月的抗議行動，國會24日仍通過爭議「合理性」法案，是削弱司法機構的首項重大立法，對此美國表達「遺憾」，德國則「高度關切」。

綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）與《法新社》報導，以色列國會以64票贊成0票反對通過這項法案：執政聯盟所有議員都投下贊成票，反對派議員則在唱名表決期間一一離席。

以色列這項所謂的「合理性」法案，限制了最高法院對政府決策行使合理性標準的權力，換句話說，就是剝奪了最高法院駁回政府「不合理」決策的權力。

以色列傳統上最堅強的後盾美國，之前即一再對以色列的政治動盪表達關切，24日並說以國國會表決結果「令人遺憾」。

白宮發布聲明說：「總統拜登無論是公開還是私下都已表達他的意見，亦即民主國家的重大變革若想長久維持下去，就必須盡可能獲得廣泛的共識。」

「今天的表決以最微薄的差距通過，令人遺憾。」

而在德國，外交部消息人士對24日表示，柏林當局對以色列司改引發的緊張局勢表達「高度關切」。

這名消息人士說：「出於對以色列及以國人民最深切的聲援，我們對以色列社會日益緊張的局勢表達高度關切。」消息人士補充說，柏林當局籲請以色列政府採取仍可能讓這個棘手議題取得「共識」的行動。

在以色列境內，抗議民眾鎮日聚集在國會外，鳴喇叭、敲大鼓並揮舞著以色列國旗。

一名52歲抗議民眾在國會表決出爐後告訴《法新社》，「我本希望出現轉圜或某些讓步，雖然內心深處知道會是這樣的結果，真的很令人難過」。他說，「我們會繼續抗議、繼續施壓，希望他們不會繼續端出更多」這類倡議。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）稱國會24日的舉動是「以色列民主的挫敗」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺