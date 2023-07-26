國際反貪腐組織揭露：中國曾藉投資帛琉新媒體滲透輿論

（中央社）知名國際反貪腐組織近日揭露，中國情資單位曾在台灣友邦帛琉，試圖以「投資設立新媒體」方式製造親中輿論，儘管投資案最後未成功，但過程暴露中國積極滲透太平洋島國的手段。

曾踢爆多起國際弊案的「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）21日在網站公布調查指出，帛琉最老報紙《帛琉報》（Tia Belau）創辦人烏祿東（Moses Uludong），2018年受到帛琉當地中國商人邀約合作，擬創立一個「提升中國在帛琉聲量」的新媒體集團，不料背後真正中資來源竟與中國軍方與警察有關。

調查指出，該名暱稱杭特（Hunter）的田姓中國商人是帛琉酒店老闆，他以要吸引中企投資帛琉為號召，鼓吹烏祿東創立為中國宣傳的新媒體「帛琉媒體集團」（Palau Media Group），該新媒體在香港註冊後，因疫情未真正開始運作，但田姓商人曾利用烏祿東原有的《帛琉報》，刊登有利中國消息。

OCCRP調查該新媒體的香港註冊資料發現，背後最大股東是海外華僑大數據公司（Overseas Chinese Big Data Group, OCBD），這是一家與中國軍方、公安研究機構合作的公司，總部位於深圳。

OCCRP引述澳洲國立大學的中國研究指出，海外華僑大數據公司的工作包括與中國軍事大學合作，協助培訓駭客與情報資訊人員，這讓中方在帛琉媒體的投資案增添「間諜色彩」。

OCCRP指出，烏祿東在田姓商人安排下訪問中國多次，團員涵蓋許多帛琉重要人士，例如帛琉前總統陶瑞賓（Johnson Toribiong）。

調查並舉例，田姓商人曾以電子郵件寄親中文章給烏祿東，文章主題是中國外交官拜訪帛琉，帛琉政界高層公開宣稱要與台灣斷交，田姓商人在郵件註明標題、照片，甚至建議以橫幅全版刊登，該文隨後還真的被「全文照登」在帛琉報頭版。

調查指出，帛琉親中新媒體設立一年後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，烏祿東聲稱疫情搞砸了新媒體業務，目前合作並未持續，不過OCCRP認為，此案例顯示中國在太平洋島國的滲透力，可能透過投資、掌握當地意見領袖來進行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航