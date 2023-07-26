馬斯克放飛Twitter藍鳥改名「X」，侵權挨告風險百分百，專家：企業更名猶如切腹自殺

馬斯克放飛Twitter藍鳥偏愛X，專家、原創者都搖頭

（中央社）億萬富翁馬斯克（Elon Musk）將社群媒體推特更名為X，徹底揮別藍鳥圖案時代，雖然新的X商標深得馬斯克的心，但卻得不到專家和藍鳥原創者認同，有人更直言，企業更名行為猶如切腹自殺。

馬斯克與X的淵源可追溯至24年前他創立X.com時，而他的太空公司名稱也有個X，叫SpaceX（太空探索科技公司）。

《法新社》報導，馬斯克形容這個X圖案是「極簡主義的裝飾藝術」風格，並將自己的推特（Twitter）帳號自我介紹更改為X.com，而這個網址如今會導向twitter.com。

不過這項變革招來批評，也引發人們對於藍鳥這個已然象徵社群媒體年代圖案的懷舊之情。

推特藍鳥圖案原始設計者之一的葛拉瑟（Martin Grasser）昨（25）日寫道，這個圖案原本的目的為了要「簡單、平衡，在極小的尺寸下也能清晰可見」。

2012年簽名認可這個圖案設計的推特創辦人杜錫（Jack Dorsey）隨即轉發了葛拉瑟的推文，並附帶一個山羊（goat）符號，意指「史上最棒的」（greatest of all time）。

根據《路透社》報導，在這隻具指標性的藍鳥象徵向全世界傳播想法17年後，馬斯克將推特重新命名為X，並公布品牌新商標，象徵將專注於打造一個「萬能應用程式」（everything app）。

一個風格化的白色X字樣搭配黑色背景昨天成了推特網站上的新商標，不過行動版應用程式仍能看見原始的藍色小鳥圖案。

Not sure what subtle clues gave it way, but I like the letter X pic.twitter.com/nwB2tEfLr8 — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

新的商標引來用戶正負兩面反應，並讓人對於如今該怎麼稱呼推特一事感到困惑，行銷和品牌專家則說，重新更名恐讓推特丟掉多年來累積的名稱認同感。

推特前產品經理克勞福（Esther Crawford）指出，這項改變相當於「企業切腹自殺」。

她補充表示，這樣的舉動「通常是新管理階層為了節省成本而做，因為他們缺乏對核心業務的瞭解或漠視客戶體驗」。

匹茲堡大學（University of Pittsburgh）行銷學教授史瓦米那尚（Vanitha Swaminathan）警告說，這家企業確實存在遭受進一步損害的風險。

史瓦米那尚還說：「每當更名，客戶通常不喜歡任何形式的變動。」

她說：「但在這個情況下，如果他們（推特）真的想要朝不同方向發展，或是想要甩掉一些負面公關，這是給自己一個全新開始的好方法。」

英國創意公司House 337策略主管羅茲（Matt Rhodes）說：「僅少數品牌能像推特一樣成為動詞，或常常被全球新聞媒體提及。」

羅茲說：「任何讓人能較難找到，或會想要在雜亂的手機螢幕上打開這個應用程式的事情，都有可能傷及使用行為。」

話題標籤「#再見推特」（#GoodbyeTwitter）昨天在這個平台上瘋傳，人們紛紛告別這隻舊藍鳥，部分網友則批評新商標。

We liked using a circles to construct our drawings, it felt like the bird should have an underlying neutrality and simplicity about it pic.twitter.com/ir1apIsVf5 — martin grasser (@martingrasser) July 24, 2023

X商標字樣超熱門，推特更名侵權挨告風險百分百

（中央社）億萬富豪馬斯克對X字母情有獨鍾，決定把推特更名為X，但與X相關的圖樣有不少已被Meta、微軟等公司搶先一步登記，因此推特更名註冊時恐遇上大麻煩。

《路透社》報導，由於X被廣泛使用在各種商標上，推特更名為X後，料將遭遇許多法律上的挑戰，未來也可能遇上必須捍衛自家品牌名稱的問題。

商標律師格本（Josh Gerben）說：「推特百分之百會碰上因此挨告的情況。」格本表示，就他粗略估算，美國各行各業中，有近900個活躍商標與X有關。

馬斯克（Elon Musk）昨天宣布將推特更名為X，並揭露這個社群媒體平台的新標誌，將由原本眾人熟悉的藍鳥圖案，變為在黑底上以白色線條勾勒出十分有個性的X字樣。

自2003年起，微軟（Microsoft）就擁有與其遊戲系統Xbox通訊有關的X註冊商標，而推特的新競爭對手Threads母公司Meta自2019年起，也擁有聯邦級別的商標註冊，是個藍白色彩的X字母，申請應用範為是社群媒體、軟體等。

法律事務所Loeb & Loeb的商標律師馬斯特斯（Douglas Masters）說：「單一字母本來就比較難保護，尤其是像X這個在商業上非常受歡迎的字母，推特新名稱能被保護的可能僅侷限於他們簡單的黑白X標誌。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航