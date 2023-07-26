《Politico》：中國提供俄羅斯大量軍民兩用裝備，足以影響俄烏戰事

（中央社）《Politico》報導，有證據顯示，中國正向俄羅斯運送非致命但具軍事用途的裝備，足以對俄烏戰爭造成實質衝擊。且中國的這些軍民兩用科技出售，顯示西方打擊俄國戰力存在巨大漏洞。

政治新聞媒體《Politico》引述報關資料指出，俄羅斯買家已申報向中國的上海竑贏新材料科技公司（Shanghai H Win）訂購了數十萬件防彈衣和頭盔，這家公司專門生產軍事級防護裝備，官網目錄上的產品也與俄方報關品項相符。

竑贏今（2023）年3月也在官網發布標題為「國際友人親臨竑贏批量訂購防彈衣」的新聞稿，搭配一名理平頭白人男子參觀工廠和產品展示間的照片，並稱「收獲了來自國外友人的大批量防護裝備訂購」，包括防彈衣、防彈板和防彈頭盔，均採用竑贏的「高性能材料」。

報關資料可證實，中國利用軍民兩用產品出口，對俄羅斯提供全面侵略烏克蘭的作戰武力。其中護身裝備可供開戰以來莫斯科徵召的許多俄羅斯男性使用，無人機可用來指示火砲發射方向或投擲手榴彈，熱成像光學瞄具（thermal optical sight）則可用來在夜間鎖定敵人。

而烏克蘭雖然也是中國這類裝備出口的客戶，但資料顯示，烏克蘭自中國的相關產品進口量大多已銳減。

根據中國和烏克蘭的海關資料，俄羅斯今年來已從中國進口價值逾1億美元的無人機，是烏克蘭進口中國無人機規模的30餘倍；而中國對俄出口的防護裝備材料陶瓷也大增69％至2億2500多萬美元，對烏克蘭的同類出口則銳減61％至僅500萬美元。

《Politico》根據報關資料發現，一家名叫瑞卡（Rika）的俄羅斯公司不僅今年1月和3月進貨購自上海竑贏及其關係企業荻鯤實業（上海）（Deekon Shanghai）的防彈衣和頭盔，自開戰以來也已從中國進口220多批、價值1100萬美元的熱成像光學裝備和防護裝備，其官方網站最上方宣傳販售中國製的夜視鏡。

此外，根據ImportGenius提供的海關資料，另一家名叫Pozitron的俄羅斯公司，去（2022）年11和12月從中國公司Beijing KRNatural進口了價值6000多萬美元的「軟氣槍頭盔」、「雜款陶瓷」和其他品項。經按地址調查，Beijing KRNatural應為北京自然韓樺國際貿易公司，去年4月才成立。

Pozitron還申報，去年12月向中國跨國企業大疆（DJI）採購了多款無人機；儘管數量不明，但包括用於烏克蘭的Mavic 2進階企業版及輕型的Mini 2。

除Pozitron之外，還有其他幾家俄羅斯公司向大疆及其分公司採購無人機，包括Gigantshina 、Vozdukh及俄烏戰爭之前大疆在俄國的官方代理商Nebesnaya Mekhanika。

種種資料顯示，北京雖然呼籲和平，但卻利用提供足以為俄羅斯帶來實質影響的軍民兩用裝備，不斷逼近不提供俄國武器以免遭受制裁的紅線。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）專於中國國防與外交政策的首席分析家李愛玲（Helena Legarda）表示：「這非常清楚顯示，中國雖然宣稱在俄烏戰爭中扮演中立角色，實際上卻正在支援俄羅斯。」

至於中國是否會跨越紅線、直接出售武器或軍事裝備給俄羅斯？李愛玲表示，儘管她預期歐洲聯盟（EU）會針對協助俄羅斯侵略的對象實施次級制裁，但像防彈衣、熱成像甚至商用無人機這類裝備，雖然可用於前線作戰，但不太可能促使對中國實施制裁。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航