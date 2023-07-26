2023/07/26,
國際

《Politico》：中國提供俄羅斯大量軍民兩用裝備，足以影響俄烏戰事

《Politico》：中國提供俄羅斯大量軍民兩用裝備，足以影響俄烏戰事
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種種資料顯示，北京雖然呼籲和平，但卻利用提供足以為俄羅斯帶來實質影響的軍民兩用裝備，不斷逼近不提供俄國武器以免遭受制裁的紅線。柏林智庫墨卡托中國研究中心專於中國國防與外交政策的首席分析家李愛玲（Helena Legarda）表示：「這非常清楚顯示，中國雖然宣稱在俄烏戰爭中扮演中立角色，實際上卻正在支援俄羅斯。」

（中央社）《Politico》報導，有證據顯示，中國正向俄羅斯運送非致命但具軍事用途的裝備，足以對俄烏戰爭造成實質衝擊。且中國的這些軍民兩用科技出售，顯示西方打擊俄國戰力存在巨大漏洞。

政治新聞媒體《Politico》引述報關資料指出，俄羅斯買家已申報向中國的上海竑贏新材料科技公司（Shanghai H Win）訂購了數十萬件防彈衣和頭盔，這家公司專門生產軍事級防護裝備，官網目錄上的產品也與俄方報關品項相符。

竑贏今（2023）年3月也在官網發布標題為「國際友人親臨竑贏批量訂購防彈衣」的新聞稿，搭配一名理平頭白人男子參觀工廠和產品展示間的照片，並稱「收獲了來自國外友人的大批量防護裝備訂購」，包括防彈衣、防彈板和防彈頭盔，均採用竑贏的「高性能材料」。

報關資料可證實，中國利用軍民兩用產品出口，對俄羅斯提供全面侵略烏克蘭的作戰武力。其中護身裝備可供開戰以來莫斯科徵召的許多俄羅斯男性使用，無人機可用來指示火砲發射方向或投擲手榴彈，熱成像光學瞄具（thermal optical sight）則可用來在夜間鎖定敵人。

而烏克蘭雖然也是中國這類裝備出口的客戶，但資料顯示，烏克蘭自中國的相關產品進口量大多已銳減。

根據中國和烏克蘭的海關資料，俄羅斯今年來已從中國進口價值逾1億美元的無人機，是烏克蘭進口中國無人機規模的30餘倍；而中國對俄出口的防護裝備材料陶瓷也大增69％至2億2500多萬美元，對烏克蘭的同類出口則銳減61％至僅500萬美元。

《Politico》根據報關資料發現，一家名叫瑞卡（Rika）的俄羅斯公司不僅今年1月和3月進貨購自上海竑贏及其關係企業荻鯤實業（上海）（Deekon Shanghai）的防彈衣和頭盔，自開戰以來也已從中國進口220多批、價值1100萬美元的熱成像光學裝備和防護裝備，其官方網站最上方宣傳販售中國製的夜視鏡。

此外，根據ImportGenius提供的海關資料，另一家名叫Pozitron的俄羅斯公司，去（2022）年11和12月從中國公司Beijing KRNatural進口了價值6000多萬美元的「軟氣槍頭盔」、「雜款陶瓷」和其他品項。經按地址調查，Beijing KRNatural應為北京自然韓樺國際貿易公司，去年4月才成立。

Pozitron還申報，去年12月向中國跨國企業大疆（DJI）採購了多款無人機；儘管數量不明，但包括用於烏克蘭的Mavic 2進階企業版及輕型的Mini 2。

除Pozitron之外，還有其他幾家俄羅斯公司向大疆及其分公司採購無人機，包括Gigantshina 、Vozdukh及俄烏戰爭之前大疆在俄國的官方代理商Nebesnaya Mekhanika。

種種資料顯示，北京雖然呼籲和平，但卻利用提供足以為俄羅斯帶來實質影響的軍民兩用裝備，不斷逼近不提供俄國武器以免遭受制裁的紅線。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（Mercator Institute for China Studies）專於中國國防與外交政策的首席分析家李愛玲（Helena Legarda）表示：「這非常清楚顯示，中國雖然宣稱在俄烏戰爭中扮演中立角色，實際上卻正在支援俄羅斯。」

至於中國是否會跨越紅線、直接出售武器或軍事裝備給俄羅斯？李愛玲表示，儘管她預期歐洲聯盟（EU）會針對協助俄羅斯侵略的對象實施次級制裁，但像防彈衣、熱成像甚至商用無人機這類裝備，雖然可用於前線作戰，但不太可能促使對中國實施制裁。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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