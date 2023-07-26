塔利班代表團出訪印尼，盼獲得穆斯林國家支持與國際投資
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塔利班中層代表團在七月中的時候訪問印尼，以改善阿富汗與世界上人口最多的穆斯林國家之間的關係。分析人士稱，這次訪問是塔利班試圖獲得國際認可的支持，並吸引外國投資阿富汗，然而，印尼官方則表示此次訪問並非「正式訪問」。
綜合《日經亞洲》與《美國之音》報導，阿富汗外交部副發言人Hafiz Zia Ahmad於7月14日在推特上表示，政府的一名高級外交官率領「代表團」前往印尼。
他寫道：「代表團與印尼一些學者、政治家和商人舉行了有益的會議和討論，以加強雙邊政治和經濟關係。」但並沒有透露哪些印尼政界人士會見了阿富汗代表團。
一名消息人士稱這是一個訪問印尼和馬來西亞的中層代表團，目的是改善阿富汗與這兩個伊斯蘭國家之間的關係，並補充這次這次訪問大約發生在一個多禮拜以前。
印尼外交部發言人Teuku Faizasyah 證實塔利班訪問雅加達，但阿富汗和印尼官員之間沒有舉行正式會議；馬來西亞官方對此則沒有回應。
英國智庫伊斯蘭反恐神學副主任兼南亞恐怖主義部門負責人Faran Jeffery表示，塔利班認為可以說服印尼及馬來西亞等穆斯林國家的伊斯蘭組織聽聽塔利班的說法，並遊說各自政府支持塔利班。
他也補充：「塔利班此次參訪印尼不僅包括推動承認塔利班政權，還鼓勵投資阿富汗或向阿富汗人民提供援助。」
聯合國開發計劃署的數據顯示，塔利班於2021年8月15日重新掌權後，阿富汗經濟迅速萎縮超過20%。直到近期，該國的匯率逐漸穩定且通貨膨脹獲得控制，聯合國開發計劃署稱，國內生產總值也有所穩定，2022年僅下降3.6%，部分原因是聯合國和國際社會提供了大量援助。
哈佛大學肯尼迪學院研究員Nishank Motwani則指出，目前尚未有國家正式承認塔利班政權，儘管塔利班政權已向包括中國、俄羅斯、卡達和巴基斯坦等多個國家派出阿富汗駐外使團代表。
Nishank Motwani表示，塔利班領導層認為獲得國際合法性「很好，但不是必須」，並補充：「這種區別對於理解塔利班進行國際推廣的動機至關重要，他們的國際推廣是為了支撐陷入困境的經濟，以保護他們的經濟利益，而不是幫助阿富汗人。」
印尼駐喀布爾大使館曾在塔利班接管後關閉，直到去年重新開放。
印尼外交部發言人Teuku Faizasyah表示，塔利班此次的訪問並非正式的代表團訪問，因為這可能「承認了塔利班的某種形式」，且印尼目前無法完全承認塔利班的合法性，並補充塔利班仍需要滿足「某些期望」。
「我們期待阿富汗的內部和解過程，一個更加民主化的過程，以及婦女更好地接受教育的過程。」他說。
近幾個月來，塔利班當局關閉了婦女美容院，並實施了至少兩次公開處決，以全面落實其對伊斯蘭教法的解釋。
聯合國人權理事會的一份報告稱，塔利班的統治可能「要對性別種族隔離（gender apartheid）負責」，加劇了婦女和女童在其嚴厲法律下的困境。
此外，據《半島新聞台》報導，自塔利班重新掌權以來，許多受壓迫的婦女紛紛逃往至印尼，且在印尼，阿富汗婦女可以至難民學習中心，學習被塔利班所禁止的各種教育課程。
印尼目前約有12710名難民在聯合國難民署（UNHCR）登記，其中有一半以上來自阿富汗。
印尼雖不是1951年《難民公約》的簽署國，但於2016年12月通過了自己的難民法，為該國的難民提供准入和臨時保護，直到找到長期解決方案。
新聞來源
- Taliban visits Indonesia in attempt to gain global recognition（日經亞洲）
- Indonesia Says Taliban Representatives Visited 'Informally'（美國之音）
- In limbo in Indonesia, Afghan women find they ‘can be a boss’（半島新聞）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航