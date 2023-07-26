塔利班代表團出訪印尼，盼獲得穆斯林國家支持與國際投資

綜合《日經亞洲》與《美國之音》報導，阿富汗外交部副發言人Hafiz Zia Ahmad於7月14日在推特上表示，政府的一名高級外交官率領「代表團」前往印尼。

他寫道：「代表團與印尼一些學者、政治家和商人舉行了有益的會議和討論，以加強雙邊政治和經濟關係。」但並沒有透露哪些印尼政界人士會見了阿富汗代表團。

一名消息人士稱這是一個訪問印尼和馬來西亞的中層代表團，目的是改善阿富汗與這兩個伊斯蘭國家之間的關係，並補充這次這次訪問大約發生在一個多禮拜以前。

印尼外交部發言人Teuku Faizasyah 證實塔利班訪問雅加達，但阿富汗和印尼官員之間沒有舉行正式會議；馬來西亞官方對此則沒有回應。

英國智庫伊斯蘭反恐神學副主任兼南亞恐怖主義部門負責人Faran Jeffery表示，塔利班認為可以說服印尼及馬來西亞等穆斯林國家的伊斯蘭組織聽聽塔利班的說法，並遊說各自政府支持塔利班。

他也補充：「塔利班此次參訪印尼不僅包括推動承認塔利班政權，還鼓勵投資阿富汗或向阿富汗人民提供援助。」

聯合國開發計劃署的數據顯示，塔利班於2021年8月15日重新掌權後，阿富汗經濟迅速萎縮超過20%。直到近期，該國的匯率逐漸穩定且通貨膨脹獲得控制，聯合國開發計劃署稱，國內生產總值也有所穩定，2022年僅下降3.6%，部分原因是聯合國和國際社會提供了大量援助。

哈佛大學肯尼迪學院研究員Nishank Motwani則指出，目前尚未有國家正式承認塔利班政權，儘管塔利班政權已向包括中國、俄羅斯、卡達和巴基斯坦等多個國家派出阿富汗駐外使團代表。

Nishank Motwani表示，塔利班領導層認為獲得國際合法性「很好，但不是必須」，並補充：「這種區別對於理解塔利班進行國際推廣的動機至關重要，他們的國際推廣是為了支撐陷入困境的經濟，以保護他們的經濟利益，而不是幫助阿富汗人。」

印尼駐喀布爾大使館曾在塔利班接管後關閉，直到去年重新開放。

印尼外交部發言人Teuku Faizasyah表示，塔利班此次的訪問並非正式的代表團訪問，因為這可能「承認了塔利班的某種形式」，且印尼目前無法完全承認塔利班的合法性，並補充塔利班仍需要滿足「某些期望」。

「我們期待阿富汗的內部和解過程，一個更加民主化的過程，以及婦女更好地接受教育的過程。」他說。

近幾個月來，塔利班當局關閉了婦女美容院，並實施了至少兩次公開處決，以全面落實其對伊斯蘭教法的解釋。

聯合國人權理事會的一份報告稱，塔利班的統治可能「要對性別種族隔離（gender apartheid）負責」，加劇了婦女和女童在其嚴厲法律下的困境。

此外，據《半島新聞台》報導，自塔利班重新掌權以來，許多受壓迫的婦女紛紛逃往至印尼，且在印尼，阿富汗婦女可以至難民學習中心，學習被塔利班所禁止的各種教育課程。

印尼目前約有12710名難民在聯合國難民署（UNHCR）登記，其中有一半以上來自阿富汗。

印尼雖不是1951年《難民公約》的簽署國，但於2016年12月通過了自己的難民法，為該國的難民提供准入和臨時保護，直到找到長期解決方案。

Photo Credit:GettyImages 2021年8月20日，阿富汗難民在印尼西爪哇省的一個難民營展開阿富汗國旗，以表明自己的身份。

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責任編輯：歐穎慈

核稿編輯：杜晉軒