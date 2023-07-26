談網紅媽媽大亂鬥：「討好所有人」跟「做自己」本來就是背道而馳的
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如果妳創粉專的目的，是創造某種特殊人設吸眼球並且將流量變現（例如林叨媽），那只要成功將流量變現，也算是達到初衷，只是就要接受有人看這種特殊人設不順眼的事實，或是假人設有天翻車被唾棄的風險，既然是為了營利而創造的人設，自然網意跟民意一樣如流水，水能載舟亦能覆舟。
回台灣後才終於好好追了一下「網紅媽媽亂鬥」的懶人包（從美法到英國，牽涉者眾，一個撕一個），很多灑狗血的內容，包括各種為了討好跟融入群眾的「情非得已」，因被說各種壞話（文筆不好、很不會賣貨、相片很假、學歷不好）而差點想不開，各種道歉各種懺悔，讓我驚訝於這些「粉專以某人的媽媽而非自己本人為名」的網紅，是不是忘了自己當初成立粉專的初衷？
我相信在自媒體時代，任何一個人「成立粉絲專頁」而非個人臉書，一定是有一個重要的初衷。
以「醫療相關專業人士掛名的粉專」來說，初衷通常是希望自己的專業能夠被看到，對於專業的見解可以觸及到更多人，更為有效率的影響群眾的健康或是推廣重要觀念，哪怕只是多一兩個人因一篇衛教文而得到健康的收穫，成立粉專的目的都已達成。
所以我根本不在意黑粉說什麼，批評我的外表或人格或八卦，都沒有影響我推廣衛教的初衷，也沒有改變我幫助很多人健康減重的事實。
我唯一看不慣會想回應的，只有錯得離譜的醫學知識定義跟邏輯，因為那會誤導民眾，影響我推廣健康識能的初衷。
當然的確有些醫療相關粉專的目的，就是接代言開團購賣產品，那只要好好經營自己的專業度讓人信賴，挑選好貨腳踏實地的推薦，對自己代言的產品以專業之名負全責，也沒什麼不對，反正就是賣認同還有買帳的粉絲。
如果你創粉專的目的，是創造某種特殊人設吸眼球並且將流量變現（例如林叨媽），那只要成功將流量變現，也算是達到初衷，只是就要接受有人看這種特殊人設不順眼的事實，或是假人設有天翻車被唾棄的風險，既然是為了營利而創造的人設，自然網意跟民意一樣如流水，水能載舟亦能覆舟。
而「以某人的媽媽掛名的粉專」，我相信初衷應該是「對孩子有愛」，分享自己的育兒酸甜苦辣或是覺得小孩太可愛想要曬，亦或是將粉專作為一種文字的宣洩或抒發，尋求共鳴者，粉專經營的重心應該還是在增進親子感情，怎麼會變成「其他不相干的人怎麼看自己」呢？
這世界上本來就充斥著無中生有、三人成虎的中傷跟造謠，除非你是nobody，只要有公開的個人或粉專，有一定的能見度，就一定會有各種眼光和批判，甚至變成茶餘飯後的八卦話題，不過那又如何？有影響到開粉專的初衷嗎？
看到某網紅媽媽說因為群體霸凌文字而想要輕生，我覺得訝異，個人造口業個人擔，媽媽為了別人的眼光跟言語而輕生，那孩子怎麼辦？別人怎麼說並不會影響成立粉專的初衷不是嗎？（粉專初衷並不是利用完美高學歷貌美媽媽人設賣團購營利對吧？那別人怎麼說自己的學歷或外貌有很重要嗎？）
私底下八卦的文字並不會實質傷害到小孩（若實質傷害到當然可以提告），但是讓這些私底下的碎嘴影響到媽媽的情緒，影響到跟孩子的互動，才是對孩子還有粉專成立初衷，真正的傷害。
溫馨提醒粉專管理員們，若你成立粉專不是單純為了營利，那做自己就好，不管那個展現出來的自己是否討喜，因為也只有單純為了商業利益的粉專，才會往媚眾或討好群眾的方向經營，如果你不是，那就放心做自己。
「討好所有人」跟「做自己」本來就是背道而馳的。
媽媽們唯一需要討好的人，只有自己；唯一需要在意的，只有孩子對自己的觀感，而不是不相干的路人。
最後，根據研究指出，霸凌者的動機常常是「嫉妒和厭惡」，嫉妒的背後常常是自卑，厭惡的背後是怨天尤人的負能量人格，所以真的不用把私人群組的貶抑言語或集體霸凌行為放在心上。
在我看來就是一群羨慕嫉妒恨的魯蛇群聚，試圖取得群眾認同，以證明自己不是唯一被負能量折磨啃噬心靈的可憐人罷了。
看完覺得這些網紅媽媽們都偏離了初衷，最需要在意的只有孩子的言語跟想法，就像我只在意我學員的健康跟感受。
本文經王姿允醫師。我的無齡秘笈。授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
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安全可靠是頂規電競電源的第一考量
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