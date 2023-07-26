MAZDA積極邁向淨零碳排（Net Zero） 提供市場更多元動力選擇 一同對抗地球暖化

「淨零碳排」即儘量降低溫室氣體排放為零，全球範圍交通運輸的二氧化碳排量約占整體排放的四分之一，其中七成來自陸上交通；世界各國都想落實2050淨零，但理論上所有在路上行駛的車輛無法在一夕之間達成碳中和的目標，事實上並不存在一次到位的解決方案。MAZDA傳承了廣島「挑戰者精神」，出自於對汽車的無比熱愛和堅定信念，在淨零的巨大挑戰中身先士卒，不斷在極其複雜的多元方案中尋求解決之道，為現存車輛研發更環保永續的運行之道，以達到MAZDA所期望的碳中和目標。MAZDA今年除了宣布加入「次世代生質燃料技術研究協會」，為促進生質技術研究和汽車生物乙醇燃料的高效生產共同努力，並宣布與「松下能源（Panasonic Energy）」著手研議締結鋰離子電池合作夥伴，為抑制全球暖化奮力向前。

自今年3月底歐盟同意德國可販售e-fuels生質燃料新車，並允許eFuels和加速普及的電動車並行後，「生質燃料」儼然成為新能源的重點關注話題，最新研發出的液態車用燃料，讓既有的引擎和設備在全電動車時代來臨之前即率先實現製程碳中和的可能性，讓生質燃料不僅成為最重要的石油代替品，達成碳中和目的之餘，也為內燃機引擎車輛的發展勾勒出另一種可能。MAZDA日本總部專責科技研究的首席工程師山下裕之(Hiroyuki Yamashita)對此也表示：「MAZDA未來將與其他企業夥伴共同改善車用生質乙醇燃油的製程，並同時推動其他友善環境永續發展的造車技術，以實現碳中和社會的終極承諾。」

透過「生質燃料」達成碳中和的手段則是確保生產時生成的二氧化碳總量不會超過車輛行駛時排放到空氣中二氧化碳的總量，由此可知，傳統燃油車改注入eFuels所產生的有害二氧化碳將大幅減少。雖然生質燃料尚處於開放階段，在現有技術的限制與市場需求有限的情況下，製造成本極高，目前仍是非常小眾的市場選項。然而MAZDA和協會其他企業成員努力不懈地研究，將扮演其他無法電氣化產業如航空業、海運以及其他重工業，實現巴黎氣候協定訂定2050年零排放的重要推手。

在電動車科技迅速發展的時代，MAZDA採用堆疊基石策略 (Building Block Strategy），通過技術積累建立深厚基礎，在轉變的過程中仍保留著造車的DNA和以人為本的核心價值，讓熱愛自駕生活方式的消費者找到符合自身需求的產品，持續享受駕馭樂趣。MAZDA也在「SKYACTIV TECHNOLOGY」動能科技基礎上，秉持日本職人執著的態度，不斷研發創新環保科技，提供高效性能和環保動力的車系編成，實現環保性能和駕駛樂趣的完美結合，善盡保護地球環境的責任。

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