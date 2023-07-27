Netflix公布Q2財報：營收82億美元低於預期，將進一步打擊共享帳戶、推出低價廣告會員

文：SK白話財經

Netflix打擊「寄生帳號」有用嗎？今年以來，Netflix在美國大舉掃蕩「密碼共用」後，新增590萬訂戶，總訂戶數來到2億3840萬人。公司也表示接下來帳號共享（壓榨用戶）的政策會涵蓋全球其他市場。

Netflix2023第二季財報關鍵數據

第二季在美國「開搞」共用帳號後，當季成功擠出590萬的新付費訂戶。

本季營收82億美元低於預期，獲利則成長6%，EPS達3.29美元則是超標。

Netflix宣布會進一步打擊共享帳戶和推出低價廣告會員，以提高收入。然而，這些措施對Netflix的收入增長貢獻有限，而且可能導致用戶流失。

雖然Netflix看好第三季營收成長7.5%，並調高獲利預期，但營收展望依舊低於華爾街預估，使得Netflix當日盤後大跌6%，三天內跌幅加大至10%

Netflix擠牙膏式的付費增長策略，市場不太買單。

顯然，「靠壓榨用戶獲得營收增長」，華爾街並不買單。除了這招以外，Netflix需要更多突破性的商業模式來解決營收增長的問題。也就不難理解，儘管付費用戶數看似大增，但財報後Netflix股價大跌。

當年，Netflix的變現邏輯很簡單，一是用好內容拉新會員，二是以常態化漲價提升舊會員ARM（Average Revenue per Membership）。隨著Netflix累積夠多優質內容的輸出，用戶品牌黏性夠，即使在2019、2020年的競爭加劇期照樣大膽漲價、轉虧為盈。三年前，這是Netflix整個公司歷史上最好的時候。

但漲價是有極限的。2022年1月，Netflix再度漲價之後，美國基本、標準、高價套餐的價格，分別從8.99、13.99、17.99美元已經漲到了9.99、15.49和19.99美元，漲幅達到11%，已經到有感的程度。

從今年Netflix的營收來看，已經無法再依賴漲價來維持收入。相反地，Netflix需要在增加訂閱用戶數方面下更大的功夫，找到新的增長點才行，特別是在國際市場的拓展。

營收如何再成長？不只Netflix，是所有雲端概念股的共同問題

Netflix未來面臨的最大問題之一，是如何找到下個增長點，有效增加營收。目前，Netflix的主要收入來源是會員費用，但這已經達到了增長的瓶頸。Netflix需要尋找新的增收途徑，例如廣告收入和遊戲收入等。然而，這些新的收入來源有各自的挑戰和風險，且與Netflix的核心業務相比，其遊戲業務的貢獻微不足道。

Netflix之所以在法說中一再提到「付費共享」，是因為在其推出之前，Netflix已經遭遇了數年共享密碼用戶（可用於家庭成員間共享的高級用戶）帶來的損失。過去，這些高級帳戶常常會被租借給家庭之外的用戶，這導致了被一些（例如我本人）用戶佔了Netflix的便宜。

為解決「免費仔」的問題，2023年初，Netflix逐步在多國推出了打擊家庭外共享密碼的方法，於第二季度在美國施行後，用戶當然情感上有所反彈，但面對二選一（離開平台或開始付費）的窘境，確實轉化了部分免費仔成為付費訂戶，但這還不夠。

北美用戶的人均付費意願相較其他地區更高，比起離開平台，那裡的免費仔，可能更傾向於變成正式付費用戶。但在亞洲或新興國家，「從免費到付費」的進程不見得會如此順利。

串流產業的競爭與降溫

問題不只是Netflix，自2023 年，全球串流媒體都已經開始遭遇降溫期。

Disney+是最明顯的，根據今年5月的財報，平台已經連續兩個季度出現使用者流失，而且今年前三個月流失多達400 萬。其主要原因一方面是Disney+去（2022）年也採取了漲價措施，另一方面，像是「星戰 Starwars」、「漫威 」 等多個IP新作口碑不算好，也讓輕度使用者的出走。

當增長不及預期，迪士尼也選擇了果斷停損，全美串流媒體巨頭燒錢的 「盛況」 已經過去了，市場漸漸成熟，平台勝負已分。早在2021年12月，Kantar數據就顯示，美國85%的家庭已經訂閱至少一種串流媒體服務，使用者增長比例相比往年只提升了2個百分點。要知道，串流影音媒體是個無底黑洞，要靠自製內容滿足觀眾，代表每年要持續燒燒燒燒給更多的錢給內容預算，營收不成長不行（養不起內容預算），壓力挺大的。

就串流產業現況看來，光靠訂閱增長跑贏內容支出，Netflix做到過，Disney+差點做到，但隨著兩家分別開放廣告模式，並努力開創更多元豐富的biz model（商業模式），串流媒體的變現困境，極需要新的解方。

好萊塢大罷工的影響

自11月1日起，好萊塢工會正式罷工，導致多家製片公司暫停了電影和電視劇的製作，對Netflix當然也會有影響。因為Netflix的很多原創劇集和電影，都需要在好萊塢的片廠進行拍攝。如果罷工持續時間較長，Netflix將面臨原創內容的缺口和收入下降的風險。但相較於其他媒體，罷工問題對Netflix比較沒這麼傷，因為Netflix的製片、拍攝團隊早已全球分散，市場真正擔心的不是這個。

而是倘若，訂閱收入、廣告收入、游戲收入短時間內都拉不起來，之後還能靠什麼？ 營收成長要面對的結構型難題，實在不小。但沒辦法，誰叫你是Netflix，串流產業的龍頭，龍頭之所以為龍頭，就是要能前瞻地解決未來產業的問題。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原文標題：Netflix財報後大跌，2023Q2發生什麼事？一文讀懂網飛（NFLX）近況

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：朱家儀