Netflix公布Q2財報：營收82億美元低於預期，將進一步打擊共享帳戶、推出低價廣告會員
我們想讓你知道的是
Netflix未來面臨的最大問題之一，是如何找到下個增長點，有效增加營收。目前，Netflix的主要收入來源是會員費用，但這已經達到了增長的瓶頸。Netflix需要尋找新的增收途徑，例如廣告收入和遊戲收入等。然而，這些新的收入來源有各自的挑戰和風險，且與Netflix的核心業務相比，其遊戲業務的貢獻微不足道。
文：SK白話財經
Netflix打擊「寄生帳號」有用嗎？今年以來，Netflix在美國大舉掃蕩「密碼共用」後，新增590萬訂戶，總訂戶數來到2億3840萬人。公司也表示接下來帳號共享（壓榨用戶）的政策會涵蓋全球其他市場。
Netflix2023第二季財報關鍵數據
- 第二季在美國「開搞」共用帳號後，當季成功擠出590萬的新付費訂戶。
- 本季營收82億美元低於預期，獲利則成長6%，EPS達3.29美元則是超標。
- Netflix宣布會進一步打擊共享帳戶和推出低價廣告會員，以提高收入。然而，這些措施對Netflix的收入增長貢獻有限，而且可能導致用戶流失。
- 雖然Netflix看好第三季營收成長7.5%，並調高獲利預期，但營收展望依舊低於華爾街預估，使得Netflix當日盤後大跌6%，三天內跌幅加大至10%
顯然，「靠壓榨用戶獲得營收增長」，華爾街並不買單。除了這招以外，Netflix需要更多突破性的商業模式來解決營收增長的問題。也就不難理解，儘管付費用戶數看似大增，但財報後Netflix股價大跌。
當年，Netflix的變現邏輯很簡單，一是用好內容拉新會員，二是以常態化漲價提升舊會員ARM（Average Revenue per Membership）。隨著Netflix累積夠多優質內容的輸出，用戶品牌黏性夠，即使在2019、2020年的競爭加劇期照樣大膽漲價、轉虧為盈。三年前，這是Netflix整個公司歷史上最好的時候。
但漲價是有極限的。2022年1月，Netflix再度漲價之後，美國基本、標準、高價套餐的價格，分別從8.99、13.99、17.99美元已經漲到了9.99、15.49和19.99美元，漲幅達到11%，已經到有感的程度。
從今年Netflix的營收來看，已經無法再依賴漲價來維持收入。相反地，Netflix需要在增加訂閱用戶數方面下更大的功夫，找到新的增長點才行，特別是在國際市場的拓展。
營收如何再成長？不只Netflix，是所有雲端概念股的共同問題
Netflix未來面臨的最大問題之一，是如何找到下個增長點，有效增加營收。目前，Netflix的主要收入來源是會員費用，但這已經達到了增長的瓶頸。Netflix需要尋找新的增收途徑，例如廣告收入和遊戲收入等。然而，這些新的收入來源有各自的挑戰和風險，且與Netflix的核心業務相比，其遊戲業務的貢獻微不足道。
Netflix之所以在法說中一再提到「付費共享」，是因為在其推出之前，Netflix已經遭遇了數年共享密碼用戶（可用於家庭成員間共享的高級用戶）帶來的損失。過去，這些高級帳戶常常會被租借給家庭之外的用戶，這導致了被一些（例如我本人）用戶佔了Netflix的便宜。
為解決「免費仔」的問題，2023年初，Netflix逐步在多國推出了打擊家庭外共享密碼的方法，於第二季度在美國施行後，用戶當然情感上有所反彈，但面對二選一（離開平台或開始付費）的窘境，確實轉化了部分免費仔成為付費訂戶，但這還不夠。
北美用戶的人均付費意願相較其他地區更高，比起離開平台，那裡的免費仔，可能更傾向於變成正式付費用戶。但在亞洲或新興國家，「從免費到付費」的進程不見得會如此順利。
串流產業的競爭與降溫
問題不只是Netflix，自2023 年，全球串流媒體都已經開始遭遇降溫期。
Disney+是最明顯的，根據今年5月的財報，平台已經連續兩個季度出現使用者流失，而且今年前三個月流失多達400 萬。其主要原因一方面是Disney+去（2022）年也採取了漲價措施，另一方面，像是「星戰 Starwars」、「漫威 」 等多個IP新作口碑不算好，也讓輕度使用者的出走。
當增長不及預期，迪士尼也選擇了果斷停損，全美串流媒體巨頭燒錢的 「盛況」 已經過去了，市場漸漸成熟，平台勝負已分。早在2021年12月，Kantar數據就顯示，美國85%的家庭已經訂閱至少一種串流媒體服務，使用者增長比例相比往年只提升了2個百分點。要知道，串流影音媒體是個無底黑洞，要靠自製內容滿足觀眾，代表每年要持續燒燒燒燒給更多的錢給內容預算，營收不成長不行（養不起內容預算），壓力挺大的。
就串流產業現況看來，光靠訂閱增長跑贏內容支出，Netflix做到過，Disney+差點做到，但隨著兩家分別開放廣告模式，並努力開創更多元豐富的biz model（商業模式），串流媒體的變現困境，極需要新的解方。
好萊塢大罷工的影響
自11月1日起，好萊塢工會正式罷工，導致多家製片公司暫停了電影和電視劇的製作，對Netflix當然也會有影響。因為Netflix的很多原創劇集和電影，都需要在好萊塢的片廠進行拍攝。如果罷工持續時間較長，Netflix將面臨原創內容的缺口和收入下降的風險。但相較於其他媒體，罷工問題對Netflix比較沒這麼傷，因為Netflix的製片、拍攝團隊早已全球分散，市場真正擔心的不是這個。
而是倘若，訂閱收入、廣告收入、游戲收入短時間內都拉不起來，之後還能靠什麼？ 營收成長要面對的結構型難題，實在不小。但沒辦法，誰叫你是Netflix，串流產業的龍頭，龍頭之所以為龍頭，就是要能前瞻地解決未來產業的問題。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原文標題：Netflix財報後大跌，2023Q2發生什麼事？一文讀懂網飛（NFLX）近況
延伸閱讀
- 我在好萊塢現場的罷工觀察：演員與資方對「串流」利潤產生分歧，新時代影視產業該何去何從？
- Netflix抓台灣「寄生帳號」QA：哪些情況會判定為非同住者？旅遊或出差怎麼辦？
- 串流時代日新月異，Netflix宣布將於今年9月終止租借DVD服務
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
Tags：
當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
Momo獨家新品上市：點此選購