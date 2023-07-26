台大訓練野放的白鼻心「冰箱」，最終逃離不了遊蕩犬的魔掌
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用天線威嚇趕走三隻狗後，我摸著冰箱溫熱的屍體，真的很難想像這隻就是我們從小奶大的冰箱。至今我都很難把小時候最活潑又貪吃的小小白鼻心跟這具腸子脫出、死不瞑目的屍體連結在一起。拍攝屍體時不小心切到牠幾個小時前在樹上偷偷看我的照片，再也忍不住，直接大潰堤。
文：莊博鈞
冰箱絕對不能這樣白白死去。
冰箱是一隻在台大生科館被抓到的白鼻心幼獸，剛送來實驗室時體重不滿一公斤，而且還沒斷奶。實驗室的夥伴們和我於是暫時接手開始照顧，天天輪班餵奶換尿布墊，也時常跑水果攤買水果，就在大夥兒這樣這樣把屎把尿了好一陣子。冰箱慢慢長大，於是我們把牠送往台中的救傷站，等到體重適宜後再接回台大訓練並野放。
再次見到冰箱時，牠已經是隻壯壯的大公，接回台大裝上追蹤項圈之後就開始了一連串接近軟野放的訓練。看著牠慢慢適應野果，看著牠熟練攀爬......最後終於看著牠以野生動物的新身分重返台大校園。
第一次看見牠自行爬上榕樹時，真的有一種為牠驕傲的感覺，你知道嗎，冰箱？
然而完全野放後的第七天凌晨四點多，我依照往常拿著天線定位冰箱的位置。騎車經過一個轉角時，訊號突然增強，然而這次不一樣的是草叢上站著三隻狗，也就是台大有名的地獄三頭犬。而其中一隻身邊赫然躺著冰箱的屍體。
用天線威嚇趕走三隻狗後，我摸著冰箱溫熱的屍體，真的很難想像這隻就是我們從小奶大的冰箱。至今我都很難把小時候最活潑又貪吃的小小白鼻心跟這具腸子脫出、死不瞑目的屍體連結在一起。
拍攝屍體時不小心切到牠幾個小時前在樹上偷偷看我的照片，再也忍不住，直接大潰堤。
還記得去年台灣動物行為研討會時，聽到特生中心報告好幾隻石虎野放後都被犬殺，心裡想著他們心臟真的好強，幸好我們追蹤的白鼻心們，許多住在遊蕩犬隻相對較少的校園裡。誰知道最終冰箱還是逃離不了遊蕩犬的魔掌。
調閱監視器時真的不忍直視那畫面，三隻狗圍著我們的冰箱輪番斯扯，冰箱從匆忙逃竄到最後終於無法繼續抵抗。冰箱倒下後25分鐘我才趕到現場，但一切都太遲了，冰箱呀冰箱，牠再也回不來了。
建中高三下特選上了之後，我的重心全部放在實驗室。那時我回去幫生奧校隊講解白鼻心的實驗時，還播著冰箱喝奶的影片，台下每個人看到可愛的幼獸時眼睛裡似乎都發光。那時的我真的怎麼也想不到在幾個月後，影片裡的冰箱會用這樣的方式離開我們。
事實上在冰箱死亡之前這些犬隻已經頻繁惹事了，但是學校外包的團體「相信動物」並沒有積極處理。最終只有咬傷人的一隻狗被帶走，剩下的遊蕩犬隻仍然在校園內猖狂的活動著，除了犬殺野生動物，牠們也經常對人吠叫甚至追逐，讓師生跟行人也受到潛在的威脅。
遊蕩犬貓在台灣是嚴重迫害生態的外來入侵種，不管是在侯硐、在陽明山還是在台大，只要沒有一個盡責的主人管理就是入侵種。冰箱牠是回不來了，但台大校園裡還有許多白鼻心，甚至還有更多面臨遊蕩犬貓威脅的野生動物。然而面對這樣嚴重的現象，由於長期面臨社會上不理性的壓力，所有想要解決問題的行政人員與行政體系在動輒得咎的情形下，始終無法根治犬貓的危害。身為一位即將升上台大的大一生，真的對漫天撒謊的動保團體失望透頂。
我不是很確定發這篇文到底能做甚麼，畢竟野生動物遭犬殺貓殺早就是家常便飯。政府仍然廢除安樂死放任收容所犬貓爆滿，同時任由毛保團體們的假慈悲繼續迫害野生動物。我也不確定到底有誰會看到文章的最後，但我希望如果你看到了，不要忘記冰箱的死代表著什麼。
本文經莊博鈞授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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