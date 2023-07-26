台大訓練野放的白鼻心「冰箱」，最終逃離不了遊蕩犬的魔掌

文：莊博鈞

冰箱絕對不能這樣白白死去。

冰箱是一隻在台大生科館被抓到的白鼻心幼獸，剛送來實驗室時體重不滿一公斤，而且還沒斷奶。實驗室的夥伴們和我於是暫時接手開始照顧，天天輪班餵奶換尿布墊，也時常跑水果攤買水果，就在大夥兒這樣這樣把屎把尿了好一陣子。冰箱慢慢長大，於是我們把牠送往台中的救傷站，等到體重適宜後再接回台大訓練並野放。

再次見到冰箱時，牠已經是隻壯壯的大公，接回台大裝上追蹤項圈之後就開始了一連串接近軟野放的訓練。看著牠慢慢適應野果，看著牠熟練攀爬......最後終於看著牠以野生動物的新身分重返台大校園。

第一次看見牠自行爬上榕樹時，真的有一種為牠驕傲的感覺，你知道嗎，冰箱？

Photo Credit: 莊博鈞 冰箱

然而完全野放後的第七天凌晨四點多，我依照往常拿著天線定位冰箱的位置。騎車經過一個轉角時，訊號突然增強，然而這次不一樣的是草叢上站著三隻狗，也就是台大有名的地獄三頭犬。而其中一隻身邊赫然躺著冰箱的屍體。

用天線威嚇趕走三隻狗後，我摸著冰箱溫熱的屍體，真的很難想像這隻就是我們從小奶大的冰箱。至今我都很難把小時候最活潑又貪吃的小小白鼻心跟這具腸子脫出、死不瞑目的屍體連結在一起。

拍攝屍體時不小心切到牠幾個小時前在樹上偷偷看我的照片，再也忍不住，直接大潰堤。

還記得去年台灣動物行為研討會時，聽到特生中心報告好幾隻石虎野放後都被犬殺，心裡想著他們心臟真的好強，幸好我們追蹤的白鼻心們，許多住在遊蕩犬隻相對較少的校園裡。誰知道最終冰箱還是逃離不了遊蕩犬的魔掌。

調閱監視器時真的不忍直視那畫面，三隻狗圍著我們的冰箱輪番斯扯，冰箱從匆忙逃竄到最後終於無法繼續抵抗。冰箱倒下後25分鐘我才趕到現場，但一切都太遲了，冰箱呀冰箱，牠再也回不來了。

建中高三下特選上了之後，我的重心全部放在實驗室。那時我回去幫生奧校隊講解白鼻心的實驗時，還播著冰箱喝奶的影片，台下每個人看到可愛的幼獸時眼睛裡似乎都發光。那時的我真的怎麼也想不到在幾個月後，影片裡的冰箱會用這樣的方式離開我們。

事實上在冰箱死亡之前這些犬隻已經頻繁惹事了，但是學校外包的團體「相信動物」並沒有積極處理。最終只有咬傷人的一隻狗被帶走，剩下的遊蕩犬隻仍然在校園內猖狂的活動著，除了犬殺野生動物，牠們也經常對人吠叫甚至追逐，讓師生跟行人也受到潛在的威脅。

遊蕩犬貓在台灣是嚴重迫害生態的外來入侵種，不管是在侯硐、在陽明山還是在台大，只要沒有一個盡責的主人管理就是入侵種。冰箱牠是回不來了，但台大校園裡還有許多白鼻心，甚至還有更多面臨遊蕩犬貓威脅的野生動物。然而面對這樣嚴重的現象，由於長期面臨社會上不理性的壓力，所有想要解決問題的行政人員與行政體系在動輒得咎的情形下，始終無法根治犬貓的危害。身為一位即將升上台大的大一生，真的對漫天撒謊的動保團體失望透頂。

我不是很確定發這篇文到底能做甚麼，畢竟野生動物遭犬殺貓殺早就是家常便飯。政府仍然廢除安樂死放任收容所犬貓爆滿，同時任由毛保團體們的假慈悲繼續迫害野生動物。我也不確定到底有誰會看到文章的最後，但我希望如果你看到了，不要忘記冰箱的死代表著什麼。

本文經莊博鈞授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航