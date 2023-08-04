台灣嬰兒死亡率曾令蘇貞昌大喊慚愧，從宏觀與微觀角度分析有哪些可能原因？

文：李政旺

在2022年，台灣的嬰兒死亡率為4.4‰，高於於其他OECD（經濟合作暨發展組織）國家的中位數（3.15‰），排名為38+1個OECD國家第31名，僅優於其他8個國家，且是同處東亞但排名首位的日本（1.7‰）的2.6倍、第10位的南韓（2.4‰）的1.8倍。台灣嬰兒死亡率是否始終居高不下？又，造成高嬰兒死亡率的可能原因為何？

定義

嬰兒死亡率是衡量一個國家嬰兒健康狀況的重要指標。我們依據行政院主計處了解嬰兒死亡率的計算方式：

嬰兒死亡率 ＝ 一年內未滿一歲即死亡之嬰兒數 / 一年內之活產總數 × 1000

也就是說，台灣每千個嬰兒中，超過4位活不到1歲生日，但在日本則是不到2位嬰兒。實際數字為610位嬰兒，等同於每天1至2位死亡。

現況

根據OECD最新的數據，嬰兒死亡率表現最佳的是同在東亞的日本，為1.7‰，其次分別為芬蘭及斯洛維尼亞（皆約1.8‰），另一個在東亞的南韓（2.4‰）居於第10位；而OECD共38國家的中位數為（3.15‰），顯示台灣的嬰兒死亡率（4.4‰）表現落後於多數OECD國家；實際上，若將台灣和38個OECD國家一起排名，則位居39個國家中的第31名，與紐西蘭和加拿大相去不遠（95%信賴區間內），等同於僅顯著優於6個國家。代表台灣嬰兒死亡率的表現並不理想且仍有進步空間，且早已，也無怪乎2022年時蘇前行政院長接受質詢時，大喊慚愧。

嬰兒死亡率比較，各國最新資料日期由2018至2022年。

台灣嬰兒死亡率的趨勢

統計數據指出，台灣嬰兒死亡率的趨勢圖先下後上，經過一段平穩下滑時期後，近十年來下降趨勢似乎不再。

根據學者呂宗學、江東亮在2020年的研究指出，台灣嬰兒死亡率的變化，有5個重要的里程碑，依序是

1980年代：台灣嬰兒死亡率低於瑞典

1990-92年：規劃出生通報系統

1992-94年：出生通報法源

1995年：全民健保對兒死亡率的影響

2015年：又出現嬰兒死亡率上升

整體來說，1980年代台灣嬰兒死亡率曾一度低於瑞典的主要原因，在於新生兒通報系統不健全所致。故90年代初期的努力在於建立通報數據系統和標準流程，於1992年「試辦出生通報數據電腦化」，以及1993年修正「兒童福利法」規定「兒童出生十日內」接生人員須通報戶政、衛生主管機關，因此軟體到位、相應的法規也就緒。

接著1995年實施全民健保，使得原本可能直接放棄治療的極低體重的新生兒，開始有更大的機會進入新生兒加護病房；這樣的氛圍下，醫療機構為申請健保需嬰兒的身分證字號，促使原本可能「漏報」的家長申報戶口，因此加大了嬰兒死亡率的分母，尤其是極低體重的嬰兒，仍有較大機會死亡，故同時也加大了分子，導致死亡率大幅增加。

後續醫療技術發展和資源的投入下，嬰兒死亡率逐漸下降；但自2015年起，出生體重小於500公克的極輕新生兒被判定為活產的比例，從2014年之前各年約莫6.1%，至2015年起皆超過10%，但這些極低體重的嬰兒同樣容易死亡，故又抬升死亡率。而由趨勢觀察，2015年起，嬰兒死亡率即無明顯的下降或上升趨勢，反而呈現波動狀態。

搭配呂宗學、江東亮的研究和嬰兒死亡率趨勢圖，我們大致可以將台灣1981年至2022年大致分為4個階段，依序是通報不全的「I 通報電子化前期」、建置中的「II 通報系統建立期」、全民健康保險上路後的「III 健保效果期」，以及自2015年起，「IV 波動期」。

台灣高嬰兒死亡率的原因

台灣嬰兒死亡率的高低有其歷史趨勢，但自2015年以來已無明顯下降趨勢，甚至在2020-22年連續2年上升，其原因值得探究。分別以微觀和宏觀的角度來觀察。

微觀角度

根據新聞報導，台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑以天數區分新生兒的死亡，新生兒於第 0 天死亡的比例最高，其次是1至6天與7至27天。以新北市兒童死亡回顧（Children Death Review）為例，新生兒死因多與以下幾種情況有關：

早產：包含極低出生體重、心肺衰竭、極度不成熟

周產期窒息：指胎兒在生產過程前後因故無法獲得足夠氧合或血液灌流，造成代謝性酸血症及缺氧性腦病變

先天畸形及染色體異常

顱內出血

子宮頸閉鎖不全影響

宏觀角度

前述相對屬於胎兒、生理、基因等的個體微觀角度因素。而在宏觀角度上，周弘傑也指出，導致台灣高嬰兒死亡率的宏觀原因：

晚婚和高齡產婦比例增加：台灣的晚婚和高齡產婦比例逐年升高，增加產婦生育難度和新生兒先天性問題的風險。如下圖觀察生母平均年齡、生第一胎平均年齡及高齡產婦比例，分別由1981年的25.5歲、23.7歲和1.9%，成長到2022年的32.4歲、31.4歲和32.4%，也就是說，幾乎每 3 個新生兒的母親，其中 1 位是高齡產婦。

生母平均年齡、生第一胎平均年齡、高齡產婦（35歲以上）比例趨勢。

人工生殖技術使用率增加：台灣的人工生殖技術使用率逐年升高，活產數中人工生殖所占比例，自2008年的1.6%，成長至2020年的5.1%；而透過人工生殖，可能導致多胎懷孕和早產等及低出生體重相關，故也有較高的嬰兒死亡率。

2008年至2020年本國籍活產嬰兒之出生體重百分比。｜Photo Credit: 國健署

其他社會經濟因素：醫療資源不足、分配不均、教育程度和社會經濟地位差異等因素，皆可能和嬰兒死亡率的高低有關。以台灣本島各縣市近10年（2013-2022年）的平均嬰兒死亡率來看，整體平均為4‰，以彰化縣的2.6‰表現最佳，而前三高者依序為花蓮縣（7.3‰）、屏東縣（6.3‰）、台東縣（5.8‰）；六都中以高雄市的（5.2‰）最高，台中市（3.1‰）最低。表示每1000位新生兒，出縣超過7位活不到1歲生日，在彰化縣則不到3位，同個國家不同縣市相差逾2倍。

進一步細看最高和最低的前3名縣市，可以發現表現優良的縣市，嬰兒死亡率相對穩定，而表現比較差的縣市，則波動相當大。許多人建議可以向國外取經，但實際上跨縣市可能就有學習的模範。

台灣本島2013-2022年平均嬰兒死亡率（每千人）。

前三和末三縣市的1998-2022年嬰兒死亡率趨勢。

綜合而言，導致台灣高嬰兒死亡率的因素相當多元，若以因果的順序性而言，邏輯上是晚婚影響了產婦的年齡，而高齡推升了人工生殖的比例，進而影響嬰兒早產等情況，外加醫療資源分配不均等其他社會經濟因素差異，以致嬰兒死亡率難以控制。不過，其根本原因也許還是造成人們不想早婚、不想早生的社會經濟因素。

造成高嬰兒死亡率的可能因果關係。

結論

我們透過資料比較台灣和其他OECD國家的嬰兒死亡率，也檢視台灣嬰兒死亡率變化趨勢，甚至呈現可能導致高嬰兒死亡率的因果關係。整理3個重要結論如下：

台灣相較於其他OECD國家的嬰兒死亡率較高，有相當大的進步空間。 台灣嬰兒死亡率的趨勢有其歷史因素，整體而言朝正向發展：但適逢晚婚、高齡產婦、人工生殖等因素，可能直接或間接影響胎兒體重和基因，使得死亡率的下降趨勢難以維持。 不同縣市嬰兒死亡率的差異相當大，除了隱含著社會經濟或醫療資源的不平等，甚至是不同縣市政府之間的作為或不作為；與其出國考察，不如徹底了解縣市死亡率差異的原因，對症下藥。

對資料分析的啟示

檢視了台灣嬰兒死亡率的趨勢變化後，其中對於資料分析及數位化有不同啟示。

資料分析：好的測量指標有利於追蹤和觀察趨勢變化，且最好在開始時就有明確定義，以利觀察趨勢變化。

數位化：將測量指標數位化，有助於定義和計算績效指標；有測量才能知道目前位置、相互比較，以及未來可以前進的方向。

最後

你了解嬰兒死亡率的意思，以及台灣在嬰兒死亡率的趨勢了嗎？有哪些可能的原因導致高嬰兒死亡率呢？對於本文如果有任何建議或疑問，都歡迎留言和我分享或討論，謝謝收看。

碎念

不只嬰兒死亡率高於韓國、日本，其他年齡的青少年死亡率也較高。

幾篇新聞中誤植嬰兒死亡率和新生兒死亡率，前者如同前述，是每1000個活產嬰兒，在365天內死亡的比例，但新生兒死亡率則是28天內死亡的比例。正常情況下，嬰兒死亡率會大於新生兒死亡率，因為365天包含28天的死亡案例。