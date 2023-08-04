台灣嬰兒死亡率曾令蘇貞昌大喊慚愧，從宏觀與微觀角度分析有哪些可能原因？
我們想讓你知道的是
導致台灣高嬰兒死亡率的因素相當多元，若以因果的順序性而言，邏輯上是晚婚影響了產婦的年齡，而高齡推升了人工生殖的比例，進而影響嬰兒早產等情況，外加醫療資源分配不均等其他社會經濟因素差異，以致嬰兒死亡率難以控制。不過，其根本原因也許還是造成人們不想早婚、不想早生的社會經濟因素。
文：李政旺
在2022年，台灣的嬰兒死亡率為4.4‰，高於於其他OECD（經濟合作暨發展組織）國家的中位數（3.15‰），排名為38+1個OECD國家第31名，僅優於其他8個國家，且是同處東亞但排名首位的日本（1.7‰）的2.6倍、第10位的南韓（2.4‰）的1.8倍。台灣嬰兒死亡率是否始終居高不下？又，造成高嬰兒死亡率的可能原因為何？
定義
嬰兒死亡率是衡量一個國家嬰兒健康狀況的重要指標。我們依據行政院主計處了解嬰兒死亡率的計算方式：
嬰兒死亡率 ＝ 一年內未滿一歲即死亡之嬰兒數 / 一年內之活產總數 × 1000
也就是說，台灣每千個嬰兒中，超過4位活不到1歲生日，但在日本則是不到2位嬰兒。實際數字為610位嬰兒，等同於每天1至2位死亡。
現況
根據OECD最新的數據，嬰兒死亡率表現最佳的是同在東亞的日本，為1.7‰，其次分別為芬蘭及斯洛維尼亞（皆約1.8‰），另一個在東亞的南韓（2.4‰）居於第10位；而OECD共38國家的中位數為（3.15‰），顯示台灣的嬰兒死亡率（4.4‰）表現落後於多數OECD國家；實際上，若將台灣和38個OECD國家一起排名，則位居39個國家中的第31名，與紐西蘭和加拿大相去不遠（95%信賴區間內），等同於僅顯著優於6個國家。代表台灣嬰兒死亡率的表現並不理想且仍有進步空間，且早已，也無怪乎2022年時蘇前行政院長接受質詢時，大喊慚愧。
台灣嬰兒死亡率的趨勢
統計數據指出，台灣嬰兒死亡率的趨勢圖先下後上，經過一段平穩下滑時期後，近十年來下降趨勢似乎不再。
根據學者呂宗學、江東亮在2020年的研究指出，台灣嬰兒死亡率的變化，有5個重要的里程碑，依序是
- 1980年代：台灣嬰兒死亡率低於瑞典
- 1990-92年：規劃出生通報系統
- 1992-94年：出生通報法源
- 1995年：全民健保對兒死亡率的影響
- 2015年：又出現嬰兒死亡率上升
整體來說，1980年代台灣嬰兒死亡率曾一度低於瑞典的主要原因，在於新生兒通報系統不健全所致。故90年代初期的努力在於建立通報數據系統和標準流程，於1992年「試辦出生通報數據電腦化」，以及1993年修正「兒童福利法」規定「兒童出生十日內」接生人員須通報戶政、衛生主管機關，因此軟體到位、相應的法規也就緒。
接著1995年實施全民健保，使得原本可能直接放棄治療的極低體重的新生兒，開始有更大的機會進入新生兒加護病房；這樣的氛圍下，醫療機構為申請健保需嬰兒的身分證字號，促使原本可能「漏報」的家長申報戶口，因此加大了嬰兒死亡率的分母，尤其是極低體重的嬰兒，仍有較大機會死亡，故同時也加大了分子，導致死亡率大幅增加。
後續醫療技術發展和資源的投入下，嬰兒死亡率逐漸下降；但自2015年起，出生體重小於500公克的極輕新生兒被判定為活產的比例，從2014年之前各年約莫6.1%，至2015年起皆超過10%，但這些極低體重的嬰兒同樣容易死亡，故又抬升死亡率。而由趨勢觀察，2015年起，嬰兒死亡率即無明顯的下降或上升趨勢，反而呈現波動狀態。
搭配呂宗學、江東亮的研究和嬰兒死亡率趨勢圖，我們大致可以將台灣1981年至2022年大致分為4個階段，依序是通報不全的「I 通報電子化前期」、建置中的「II 通報系統建立期」、全民健康保險上路後的「III 健保效果期」，以及自2015年起，「IV 波動期」。
台灣高嬰兒死亡率的原因
台灣嬰兒死亡率的高低有其歷史趨勢，但自2015年以來已無明顯下降趨勢，甚至在2020-22年連續2年上升，其原因值得探究。分別以微觀和宏觀的角度來觀察。
微觀角度
根據新聞報導，台大醫院雲林分院小兒部主任周弘傑以天數區分新生兒的死亡，新生兒於第 0 天死亡的比例最高，其次是1至6天與7至27天。以新北市兒童死亡回顧（Children Death Review）為例，新生兒死因多與以下幾種情況有關：
- 早產：包含極低出生體重、心肺衰竭、極度不成熟
- 周產期窒息：指胎兒在生產過程前後因故無法獲得足夠氧合或血液灌流，造成代謝性酸血症及缺氧性腦病變
- 先天畸形及染色體異常
- 顱內出血
- 子宮頸閉鎖不全影響
宏觀角度
前述相對屬於胎兒、生理、基因等的個體微觀角度因素。而在宏觀角度上，周弘傑也指出，導致台灣高嬰兒死亡率的宏觀原因：
- 晚婚和高齡產婦比例增加：台灣的晚婚和高齡產婦比例逐年升高，增加產婦生育難度和新生兒先天性問題的風險。如下圖觀察生母平均年齡、生第一胎平均年齡及高齡產婦比例，分別由1981年的25.5歲、23.7歲和1.9%，成長到2022年的32.4歲、31.4歲和32.4%，也就是說，幾乎每 3 個新生兒的母親，其中 1 位是高齡產婦。
- 人工生殖技術使用率增加：台灣的人工生殖技術使用率逐年升高，活產數中人工生殖所占比例，自2008年的1.6%，成長至2020年的5.1%；而透過人工生殖，可能導致多胎懷孕和早產等及低出生體重相關，故也有較高的嬰兒死亡率。
- 其他社會經濟因素：醫療資源不足、分配不均、教育程度和社會經濟地位差異等因素，皆可能和嬰兒死亡率的高低有關。以台灣本島各縣市近10年（2013-2022年）的平均嬰兒死亡率來看，整體平均為4‰，以彰化縣的2.6‰表現最佳，而前三高者依序為花蓮縣（7.3‰）、屏東縣（6.3‰）、台東縣（5.8‰）；六都中以高雄市的（5.2‰）最高，台中市（3.1‰）最低。表示每1000位新生兒，出縣超過7位活不到1歲生日，在彰化縣則不到3位，同個國家不同縣市相差逾2倍。
進一步細看最高和最低的前3名縣市，可以發現表現優良的縣市，嬰兒死亡率相對穩定，而表現比較差的縣市，則波動相當大。許多人建議可以向國外取經，但實際上跨縣市可能就有學習的模範。
綜合而言，導致台灣高嬰兒死亡率的因素相當多元，若以因果的順序性而言，邏輯上是晚婚影響了產婦的年齡，而高齡推升了人工生殖的比例，進而影響嬰兒早產等情況，外加醫療資源分配不均等其他社會經濟因素差異，以致嬰兒死亡率難以控制。不過，其根本原因也許還是造成人們不想早婚、不想早生的社會經濟因素。
結論
我們透過資料比較台灣和其他OECD國家的嬰兒死亡率，也檢視台灣嬰兒死亡率變化趨勢，甚至呈現可能導致高嬰兒死亡率的因果關係。整理3個重要結論如下：
- 台灣相較於其他OECD國家的嬰兒死亡率較高，有相當大的進步空間。
- 台灣嬰兒死亡率的趨勢有其歷史因素，整體而言朝正向發展：但適逢晚婚、高齡產婦、人工生殖等因素，可能直接或間接影響胎兒體重和基因，使得死亡率的下降趨勢難以維持。
- 不同縣市嬰兒死亡率的差異相當大，除了隱含著社會經濟或醫療資源的不平等，甚至是不同縣市政府之間的作為或不作為；與其出國考察，不如徹底了解縣市死亡率差異的原因，對症下藥。
對資料分析的啟示
檢視了台灣嬰兒死亡率的趨勢變化後，其中對於資料分析及數位化有不同啟示。
- 資料分析：好的測量指標有利於追蹤和觀察趨勢變化，且最好在開始時就有明確定義，以利觀察趨勢變化。
- 數位化：將測量指標數位化，有助於定義和計算績效指標；有測量才能知道目前位置、相互比較，以及未來可以前進的方向。
最後
你了解嬰兒死亡率的意思，以及台灣在嬰兒死亡率的趨勢了嗎？有哪些可能的原因導致高嬰兒死亡率呢？對於本文如果有任何建議或疑問，都歡迎留言和我分享或討論，謝謝收看。
碎念
不只嬰兒死亡率高於韓國、日本，其他年齡的青少年死亡率也較高。
幾篇新聞中誤植嬰兒死亡率和新生兒死亡率，前者如同前述，是每1000個活產嬰兒，在365天內死亡的比例，但新生兒死亡率則是28天內死亡的比例。正常情況下，嬰兒死亡率會大於新生兒死亡率，因為365天包含28天的死亡案例。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL