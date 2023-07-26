Lightsource bp 公布亞太地區重要新成員 鞏固全球太陽光電領導地位

全球太陽光電領導品牌 Lightsource bp（台灣註冊中文名稱：台灣天和能源開發股份有限公司）很榮幸地宣布，近期有兩位新成員加入亞太地區資深管理團隊，他們將對推動Lightsource bp 在亞太地區的發展，作出重大貢獻。

Lightsource bp 進駐亞太地區，一直是公司成為真正的再生能源開發全球領導品牌的重要一環。在短短五年多，Lightsource bp 已在亞太地區規劃、開發數以吉瓦（GW）計的太陽光電與儲能專案、僱用超過60名員工，並在新加坡成立區域總部。

剛加盟的傅檳為Lightsource bp 的台灣分公司總經理，領導太陽光電及儲能相關的發展工作。傅總經理在亞洲地區推動再生能源長達13年，對日本、中國、及台灣市場的經驗尤其豐富。在他卓越的職涯中，曾參與併購、創建、發展、建設、與營運等業務，擔當管理角色，並且在亞洲成功推動超過 500MW 容量的太陽光電計畫。在日本工作期間，他成功收購一工程總承包公司，也曾在收購一維護與運作（O&M）公司期間，擔任代理CEO。傅總經理的加入，象徵Lightsource bp 對台灣再生能源發展潛力的重視，他也會支持公司於2023年完成第一個在地太陽光電計畫的融資。

Jean-Philippe Baudrey 是Lightsource bp 南韓分公司的新任商業發展總經理，負責公司業務發展及開發太陽光電專案。此前，Baudrey 總經理是Ocean Winds 南韓分部的商業發展副總監，該公司是由星生能源（EDPR）與法商ENGIE 合資成立。身為法國與葡萄牙後裔，Baudrey 總經理20 年前來到韓國後，開始與韓國政府廣泛合作，針對智慧電網、核能、與風力發電的議題，提供再生能源配額制度、綠色成長、和策略性夥伴關係等方面的建言。在他成功的職涯裡，Baudrey 總經理曾在不同的再生能源專案中擔任關鍵職位，包括支援韓國Korea Floating Wind 併購案與East Blue Power 的多項專案，促成容量達3.2GW 的離岸風電建置。

Lightsource bp 亞太地區總經理 Adam Pegg 表示：「傅檳與Jean-Philippe Baudrey 的加入，讓我們的亞太地區資深管理團隊更加堅實。兩位的豐富經驗與歷來的優秀表現，讓我們掌握優勢、拓展營運，並善用成長機會，驅動亞太地區的乾淨能源轉型。大家都引頸以待，期盼能進一步為亞太地區的再生能源發展，達到更多成果！」

新上任的Lightsource bp 台灣分公司總經理傅檳指出：「很高興能加入Lightsource bp，成為這個充滿活力的團隊的一員。公司對再生能源的承諾與在亞太地區的優勢，使我非常很期待領導台灣的開發業務，攜手挖掘其成長潛力。我們也預計在2023年完成台灣第一個項目的融資，為永續未來做出貢獻。」

Lightsource bp 南韓分公司新任商業發展總經理Jean-Philippe Baudrey 表示：「很榮幸加入這個表現卓越、能力優秀、且價值堅定的團隊。我一直很想為促進韓國經濟繁榮出一分力，加入Lightsource bp，讓打造優質的太陽光電案場、落實RE100 成為可能。」