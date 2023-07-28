死刑的特色與困局：廢死之後，台灣治安會更加猖狂敗壞嗎？
我們想讓你知道的是
關於死刑的爭議可謂爭論不休、永無止境，小到成為辯論賽的議題，大則成為政治上用以互相角力的口水戰。以下筆者將分析死刑之特色、廢死意義以及不同面向對於死刑的看法，並結合現有的法理依據，深度論述死刑是否有其存在之價值，以及未來若成功廢除死刑後台灣將會何去何從。
文：鄭至恩
死刑做為我國刑法上最為嚴厲之刑，關於其爭議可謂爭論不休、永無止境，小到成為辯論賽的議題，大則成為政治上用以互相角力的口水戰。以下筆者將分析死刑之特色、廢死意義以及不同面向對於死刑的看法，並結合現有的法理依據，深度論述死刑是否有其存在之價值，以及未來若成功廢除死刑後台灣將會何去何從。
死刑之特色與其困局之所在
死刑的最大特色在於剝奪犯罪者的生命，此常見於惡性重大的刑事犯罪中，普通刑法如殺人罪（271條第一項）、擄人勒贖致死罪（347條第二項）、強制性交殺人罪（226-1條）等。特別刑法如毒品危害防制條例中的第4條第1項：製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科新台幣3000萬元以下罰金。
從上述條文可以觀察到，死刑的條文必然會伴隨無期徒刑，讓法官得以有更多裁量權限，至於為何這些重大犯罪不直接採取唯一死刑，理由在於死刑很大一部份存在的功能，是在於嚇阻社會大眾或是其他社會上的潛在犯罪者，藉此發揮殺雞儆猴的功能。換言之是要透過刑罰自身的嚇阻力來威嚇人民使其不敢犯罪，此便是來自於犯罪學上的一般犯罪理論。
然而若全部採取嚴刑峻罰思想，不但會使刑法無意間陷入重刑化的困局，另一方面過於嚴苛之刑還可能造成更極端的慘劇發生，試想：如果擄人勒贖者一律處死，那對於犯罪者而言，是不是一旦開始選擇了犯罪後，而在結果不盡其意時（如贖金未達其索求標準），被害人存活的機率就會更渺茫？
因為對犯罪者而言，其所要面臨的結果僅有死刑一條路，此即邊際效應遞減的概念，這將使原有的嚇阻功能，不增反減，因此才會在法律效果的設計上盡可能取得平衡。也因此，死刑目前存在的真正目的，主要還是展現其嚇阻價值為主。
廢死之意義
關於廢死立場的觀點主要可以分成以下三點。
1. 生命權保障的觀點
根據聯合國所制定的國際兩公約：「公民及政治權利公約」（ICCPR）與「經濟、社會與文化權利公約」（ICESCR），此兩公約中明文規定了生命權保障之相關規定，如公民與政治權利公約第六條第一項：人人皆有天賦之生存權。此種權利應受法律保障。任何人之生命不得無理剝奪。
而在憲法觀點上，縱其未有對於生命權的明文規定，學界亦有學者認為應將憲法第二十二條：「凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公共利益者，均受憲法之保障。」所論述之概括性權利納入最基本的生命權當中，顯見生命權保障的重要性。
2. 國際局勢的觀點
根據國際特赦組織表示，世界上近四分之三的國家，已透過法律明文規定，或在實務上廢除了死刑，至今仍存在死刑制度的國家則多位於中南半島與中東國家，而在這些威權政體的國家中，死刑多半只是它們用來對付反抗民眾的一種手段，更多時候是被用來對付異議者的最佳武器。
而台灣作為當今尚未廢死的50餘國中的其中一員，確實在國際佔比上為少數，就連民主國家的美國，多半的州也已明文廢除死刑或暫停死刑之執行。故廢死浪潮做為當今國際上的主流觀點，仍是不容小覷的一個重要人權議題。
3. 應報思想的侷限性
此處所稱之應報思想不等於應報理論：前者是指以牙還牙、以眼還眼的對待原則，其最早可追溯至公元前1750左右的漢摩拉比法典；而後者的應報理論則是指刑罰必須與罪責相等，換言之是一種罪責原則的實踐，所貫徹之思想為大罪大罰、小罪小罰、無罪不罰，並非古代中國亂世用重典的法家思想。因此應報思想這種殺人償命的古老觀點，自然難以存在於當今人權高漲的時代中。
又我國刑事政策目前主要採取的是刑罰與保安雙軌制度，其背後的理論依據是奠基於社會防衛思想的特別預防理論，此理論主要是站在犯罪人的立場，確保其日後能夠賦歸社會並預防再犯。如我國監獄行刑法第一條：為達監獄行刑矯治處遇之目的，促使受刑人悔改向上，培養其適應社會生活之能力，特制定本法。即為此理論的典型代表。
4. 各界對於死刑之看法
此看法又可以細分成個體、學說界、實務界三者，解釋如下：
（一）個體
所謂個體往往指事件當事人，應報思想之所以能在今日影響著許多人，最大的因素在於它不違反人性，若以殺人罪為例，站在死者家屬的立場，自然能希望以命償命。所以筆者曾聽聞朋友說過一句話：在被害人不是我所熟悉的親朋好友時，我支持廢死，但如果今天死的是我的親朋好友時，我支持死刑。
個體的想法一旦凝聚就容易迅速擴散，最後形成正反兩方的社會輿論，成為了影響死刑存廢的因素之一。因為法律會隨社會價值的變遷而有所改動，如同過去的同婚合法化、通姦除罪化等，現階段而言台灣人民普遍仍不支持廢死。這並非台灣人民對生命權的漠視與輕忽，更多主要還是來自於對社會氛圍的不信任。
雖說死刑治標不治本，但對於被害者家屬而言，加害人在世上每多活一日，家屬心中的恐懼與傷痛就永遠沒有消失的一天，也因此就現況而言，多數民眾仍支持死刑制度的施行。這也是為何死刑時至今日仍未有廢除的跡象，而僅有雨點般的聲浪。
（二）學說界
學說界主要是指刑法學界的學者對於死刑政策的看法，依目前情況觀之，廢死的聲浪仍大於反對廢死，理由則與刑法的一些基本原則有關，舉例而言：在罪刑法定原則中的從舊從輕（例外則從新）原則，即是規範著對行為人的相關保障，又如罪疑惟輕、無罪推定原則等，這些原理原則背後即是憲法價值的體現。又憲法的最終目的旨在落實人權，保障人民的基本權利，也就是對於人權普世價值的落實。
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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