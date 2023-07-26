【總整理】杜蘇芮颱風交通異動：台鐵南迴線下午5點後停駛、蘭嶼綠島小琉球航班停航、中橫南橫陸續預警性封閉道路
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2009年，莫拉克颱風重創南橫公路，經過12年的整修終在去年通車，如今將面對中颱杜蘇納，多數路段為防豪雨預警性封閉。中央氣象局指出今（26日）、明（27日）兩天暴風圈最接近台灣本島，東部、南部地區嚴防大雨強風，公路總局、台鐵、民航局等發布停駛公告。
中央氣象局今（26）日指出，過去3小時，杜蘇芮颱風的強度略為減弱、暴風圈縮小，預計未來颱風將持續朝北北西方向前進。中央氣象局表示，今明兩天是颱風最接近台灣的時候，預估暴風圈將於午後觸碰台灣本島。氣象局已針對台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、恆春半島地區發出陸上警報。受到豪大雨、強風和長浪影響，交通部公路總局、民航局、航港局、台鐵和各家船公司陸續宣布停駛、停航訊息。
台鐵：南迴線（高雄、台東往返路線）今日下午5點後停駛
（中央社）颱風杜蘇芮來襲，台鐵局今（26）日表示，南迴線下午5時後停駛，東部幹線及西部幹線則正常行駛。
台鐵局發布新聞稿表示，南迴線（高雄=台東間）下午5時以後對號列車停駛。
台鐵局指出，324次（台東=台南間）停駛；386次（台東=潮州間）停駛；428次（台東=新左營間）停駛；328次（台東=新左營）全區間停駛；434次（台東=新左營間）停駛。
165次（潮洲=台東間）停駛；317次（枋寮=台東間）停駛；323次（枋寮=台東間）停駛；385次（潮州=台東間）停駛；327次（新左營=台東）全區間停駛。
東部幹線及西部幹線則正常行駛；枋寮=台東間區間車下午5時以後視風雨狀況機動行駛。
各支線包含平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線均正常行駛。
台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。
公路總局：南橫、中橫公路多路段實施預警性封閉
中颱杜蘇納逐漸逼近台灣本島，考量花東和南部地區山區易有豪大雨和強風發生，行車視線不佳，公路總局今（26）日公布多段道路預警封閉，也提醒用路人颱風豪雨期間，山區道路落石多且易坍方，非必要請勿進入山區道路。
南橫公路（台20線）沿線封閉路段：
- 南橫公路利稻至初來（171K+500～198K+500）於今日下午6時封閉至明日上午7時。
- 南橫公路梅山口至向陽路段（臨105線0K～44K）於今日上午7時實施預警性封閉，預計明天下午17時恢復正常管制機制。
- 南橫公路向陽至利稻路段（149K～171K+500）自昨日下午6時起封閉，預計明天上午7時恢復通車。
中橫公路（台8線）沿線封閉路段：
- 中橫公路大禹嶺至太魯閣閣口路段（120.6K～184.5K）將分段實施預警性封閉道路。
- 中橫公路合歡派出所前至金馬隧道東口路段（114.6K～120.5k）將於今日中午12時至下午13時放行時段後封閉。
其他路段：台7線巴陵至西村路段（47.4K～60.8K），將於今晚6時過後實施預警性封路。
公路總局表示，民眾出門前可先透過公路總局智慧化省道即時資訊服務網，或是下載「幸福公路APP」，掌握最新路況。
7月25至27日蘭嶼、綠島往返航班停航
（中央社）受颱風杜蘇芮外圍環流影響，交通部航港局東部航務中心表示，7月25日至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航，請民眾多加留意。
航港局指出，業者已公告在營業群組，並通知旅客退換票及請旅客提前或延後搭乘，疏運旅客。
船公司則將視天候狀況決定開船與否，提醒民眾隨時注意各船公司網站船班資訊，或直接電話詢問，以順利搭乘。
小琉球往返航班最快29日恢復航行
（中央社）颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局24日晚上發布海上颱風警報，往返小琉球的航線業者已陸續預告，26日至28日共3天停航。
依據中央氣象局東港小琉球各航段未來48小時預報資料顯示，26日上午7時浪高有1公尺、風力達6級，至27日最高浪高達6公尺、最大風力達13級。
營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，在24日已陸續宣布，25日正常行駛、26日至28日全天停航，至於復航時間將視實際天候而定；另外，琉興公司則因為例行性檢查暫停航行。
正值暑假期間，小琉球較多遊客，當地洪姓民宿業者告訴中央社記者，接到船公司預告停航訊息後，已陸續主動聯繫預訂的旅客是否取消或延期，由於是受天氣因素影響，若旅客選擇取消訂房，也會全額退款。
航空：國內線取消47架次、國際與兩岸線取消4架次
（中央社）受到颱風「杜蘇芮」影響，航空方面，今天截至上午10時，國內線取消47架次，國際暨兩岸線線取消4架次；海運部分，有17航線、127航次停航。
颱風「杜蘇芮」來襲，根據民航局統計，今日截至上午10時，航空方面，國內線取消47架次，國際暨兩岸線取消4架次。
海運方面，航港局表示，今天共有17航線、計127航次停航（國內109航次、兩岸18航次）。
停航海運航線，分別為基隆－馬祖全部停航；台北－馬祖全部停航；馬祖福澳－福州琅岐全部停航；北竿白沙－福州黃岐全部停航；南竿－莒光部分停航；南竿－北竿部分停航；南竿－東引全部停航；金門－五通全部停航；水頭－九宮下午停航；高雄－馬公全部停航。
布袋－馬公全部停航；將軍－東吉全部停航；東港－小琉球全部停航；鹽埔－小琉球全部停航；富岡－綠島全部停航；富岡－蘭嶼全部停航；後壁湖－蘭嶼全部停航。
新聞來源
- 颱風杜蘇芮來襲 台鐵南迴線下午5時後停駛（中央社）
- 颱風杜蘇芮影響 綠島、蘭嶼25至27日航班停航（中央社）
- 颱風影響小琉球航班 船公司預告26日起停航3天（中央社）
- 颱風杜蘇芮來襲 航空取消51架次、海運停127航次（中央社）
- 中華民國交通部公路總局省道即時訊息
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
我們想讓你知道的是
環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
在現代生活中，許多人正自發性地實踐永續，例如減少一次性垃圾、將降低碳足跡等永續概念融入日常，都是改變的一種方式。不過，這些單點式的「環保」舉動，真的足夠抵銷人類對地球造成的破壞嗎？答案顯而易見。或許從現在開始，我們應該再做些改變。將環保融入生活的根本，形塑永續的日常格調，讓所有的一舉一動化為對地球最好的幫助！
這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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