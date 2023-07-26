2023/07/26,
交通

【總整理】杜蘇芮颱風交通異動：台鐵南迴線下午5點後停駛、蘭嶼綠島小琉球航班停航、中橫南橫陸續預警性封閉道路

【總整理】杜蘇芮颱風交通異動：台鐵南迴線下午5點後停駛、蘭嶼綠島小琉球航班停航、中橫南橫陸續預警性封閉道路
圖為南橫公路埡口至向陽路段｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2009年，莫拉克颱風重創南橫公路，經過12年的整修終在去年通車，如今將面對中颱杜蘇納，多數路段為防豪雨預警性封閉。中央氣象局指出今（26日）、明（27日）兩天暴風圈最接近台灣本島，東部、南部地區嚴防大雨強風，公路總局、台鐵、民航局等發布停駛公告。

中央氣象局今（26）日指出，過去3小時，杜蘇芮颱風的強度略為減弱、暴風圈縮小，預計未來颱風將持續朝北北西方向前進。中央氣象局表示，今明兩天是颱風最接近台灣的時候，預估暴風圈將於午後觸碰台灣本島。氣象局已針對台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、恆春半島地區發出陸上警報。受到豪大雨、強風和長浪影響，交通部公路總局、民航局、航港局、台鐵和各家船公司陸續宣布停駛、停航訊息。

台鐵：南迴線（高雄、台東往返路線）今日下午5點後停駛

（中央社）颱風杜蘇芮來襲，台鐵局今（26）日表示，南迴線下午5時後停駛，東部幹線及西部幹線則正常行駛。

台鐵局發布新聞稿表示，南迴線（高雄=台東間）下午5時以後對號列車停駛。

台鐵局指出，324次（台東=台南間）停駛；386次（台東=潮州間）停駛；428次（台東=新左營間）停駛；328次（台東=新左營）全區間停駛；434次（台東=新左營間）停駛。

165次（潮洲=台東間）停駛；317次（枋寮=台東間）停駛；323次（枋寮=台東間）停駛；385次（潮州=台東間）停駛；327次（新左營=台東）全區間停駛。

東部幹線及西部幹線則正常行駛；枋寮=台東間區間車下午5時以後視風雨狀況機動行駛。

各支線包含平溪線、深澳線、內灣線、集集線、沙崙線均正常行駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。使用信用卡購票旅客，未攜帶原購票信用卡可由車站主管於票面簽證退現金。

公路總局：南橫、中橫公路多路段實施預警性封閉

中颱杜蘇納逐漸逼近台灣本島，考量花東和南部地區山區易有豪大雨和強風發生，行車視線不佳，公路總局今（26）日公布多段道路預警封閉，也提醒用路人颱風豪雨期間，山區道路落石多且易坍方，非必要請勿進入山區道路。

南橫公路（台20線）沿線封閉路段：

  • 南橫公路利稻至初來（171K+500～198K+500）於今日下午6時封閉至明日上午7時。
  • 南橫公路梅山口至向陽路段（臨105線0K～44K）於今日上午7時實施預警性封閉，預計明天下午17時恢復正常管制機制。
  • 南橫公路向陽至利稻路段（149K～171K+500）自昨日下午6時起封閉，預計明天上午7時恢復通車。

中橫公路（台8線）沿線封閉路段：

  • 中橫公路大禹嶺至太魯閣閣口路段（120.6K～184.5K）將分段實施預警性封閉道路。
  • 中橫公路合歡派出所前至金馬隧道東口路段（114.6K～120.5k）將於今日中午12時至下午13時放行時段後封閉。

其他路段：台7線巴陵至西村路段（47.4K～60.8K），將於今晚6時過後實施預警性封路。

公路總局表示，民眾出門前可先透過公路總局智慧化省道即時資訊服務網，或是下載「幸福公路APP」，掌握最新路況。

7月25至27日蘭嶼、綠島往返航班停航

（中央社）受颱風杜蘇芮外圍環流影響，交通部航港局東部航務中心表示，7月25日至27日台東往返綠島、台東往返蘭嶼及後壁湖蘭嶼航線全部停航，請民眾多加留意。

航港局指出，業者已公告在營業群組，並通知旅客退換票及請旅客提前或延後搭乘，疏運旅客。

船公司則將視天候狀況決定開船與否，提醒民眾隨時注意各船公司網站船班資訊，或直接電話詢問，以順利搭乘。

小琉球往返航班最快29日恢復航行

（中央社）颱風杜蘇芮逼近，中央氣象局24日晚上發布海上颱風警報，往返小琉球的航線業者已陸續預告，26日至28日共3天停航。

依據中央氣象局東港小琉球各航段未來48小時預報資料顯示，26日上午7時浪高有1公尺、風力達6級，至27日最高浪高達6公尺、最大風力達13級。

營運往返東港、小琉球間的5家航班業者，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運，在24日已陸續宣布，25日正常行駛、26日至28日全天停航，至於復航時間將視實際天候而定；另外，琉興公司則因為例行性檢查暫停航行。

正值暑假期間，小琉球較多遊客，當地洪姓民宿業者告訴中央社記者，接到船公司預告停航訊息後，已陸續主動聯繫預訂的旅客是否取消或延期，由於是受天氣因素影響，若旅客選擇取消訂房，也會全額退款。

航空：國內線取消47架次、國際與兩岸線取消4架次

（中央社）受到颱風「杜蘇芮」影響，航空方面，今天截至上午10時，國內線取消47架次，國際暨兩岸線線取消4架次；海運部分，有17航線、127航次停航。

颱風「杜蘇芮」來襲，根據民航局統計，今日截至上午10時，航空方面，國內線取消47架次，國際暨兩岸線取消4架次。

海運方面，航港局表示，今天共有17航線、計127航次停航（國內109航次、兩岸18航次）。

停航海運航線，分別為基隆－馬祖全部停航；台北－馬祖全部停航；馬祖福澳－福州琅岐全部停航；北竿白沙－福州黃岐全部停航；南竿－莒光部分停航；南竿－北竿部分停航；南竿－東引全部停航；金門－五通全部停航；水頭－九宮下午停航；高雄－馬公全部停航。

布袋－馬公全部停航；將軍－東吉全部停航；東港－小琉球全部停航；鹽埔－小琉球全部停航；富岡－綠島全部停航；富岡－蘭嶼全部停航；後壁湖－蘭嶼全部停航。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。