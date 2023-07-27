為什麼泰勒絲要重錄舊專輯推出「Taylor's Version」？背後牽涉的母帶爭議與法律戰一次說清楚

文：VK科技閱讀時間

Hi我是VK～（眼尖的你有發現改名了嗎？詳請可以在下面的近況更新找到解答）

最近很常看到泰勒絲（Taylor Swift）《The Eras Tour》巡迴演出的片段。有人在泰勒絲唱〈Love Story〉時求婚、有一群粉絲沒買到票在場館外一起大合唱。

這陣子又回去重聽了她的歌，點開好幾支MV後面都有（Taylor’s Version），只有注意到，但沒特別深入研究。直到看到Axios的電子報有期在討論泰勒絲音樂版權相關議題，也讓我蠻好奇研究這背後的來龍去脈。這期來聊聊，泰勒絲的音樂事業起點、為什麼要推出「Taylor’s Version」，以及橫跨CD 、串流時代的泰勒絲音樂商業版圖。

喜歡這期的內容，也歡迎分享給朋友一起訂閱《VK科技閱讀時間》，祝你今天一切順利！

Photo Credit: GettyImages 泰勒絲

近況更新

這好像什麼停更消息的標題，但不是。

開啟這份電子報的初衷，是想試著讓自己好好堅持一件事。每週寫一篇跟科技、新創相關的內容，也希望了解更多關於這產業內的知識。

去（2022）年9月，趁著生日回顧了一下從小到大有沒有好好堅持做一件事。說很喜歡寫作嗎？好像也有一搭沒一搭，在部落格更新一段時間。

有人說要「以終為始」，於是我想要不然來開個電子報，假設我每週都要發電子報，那我理想上每週都會有紀律地產出一篇。目前到現在還沒斷更（拍拍自己的肩）。

這份從去年9月開始的電子報，也快要一歲了。沒有想過開始寫電子報會有2000多人願意訂閱一個從沒見過、只出現在社群，頭貼還很不正經的人。真的由衷地感謝！

因為工作和個人興趣的關係，從去年中開始看更多關於新創、科技的相關內容，越看發現很多自己本來不懂的事，透過輸出也慢慢看懂，就這樣一路寫到了現在。

寫了不少新創的早期成立故事，也很喜歡這些故事帶給我的啟發。現在，好像也是時候踏上我的新旅程。

接下來，我會以全職的身份投入到電子報中。

於是，得幫它取個比《Vicky's newsletter》有記憶點的名字。後來，決定把電子報名取作《VK 科技閱讀時間》。比起中文名，我更喜歡Vicky這名字，但還是有點常見，所以決定把它縮寫成VK，再加上科技、閱讀的元素。

有了更多時間後，也會有新的嘗試。在沒多久後，會推出我的Podcast ，還正在習慣聽自己的聲音，還有想要講些什麼。如果大家不嫌棄，還請敬請期待。

除了以上這些比較明確的下一步外，對電子報未來的初步想像是，希望在半年內，推出付費訂閱的電子報。當然，也還會保留部分的免費內容。這還沒這麼快會發生（先別急著退訂，誤），有任何想法也歡迎直接跟我說。

總之，蠻期待接下來的旅程，很謝謝許多朋友和讀者一直以來的支持，未來還請多多關照。

泰勒絲的音樂商業版圖：「Taylor's Version」開啟新頁

談到現今美國流行音樂樂壇，無疑泰勒絲是個極有影響力的歌手。除此之外，她和其他歌手最不同的地方，在於她大部分的收入來源都是來自歌曲創作和音樂事業。其他歌手的商業版圖，可能會跨足音樂之外的事業，像是創辦品牌、時裝設計等。

而且，她的音樂生涯幾乎橫跨了CD沒落、串流音樂興起的兩個時代，但泰勒絲幾乎可以說是把音樂貨幣化（monetize）的最佳代表。隨著串流音樂的出現，衝擊了音樂產業，但不變的是她強大的印鈔能力。

於是，這期來聊聊泰勒絲的音樂事業發展：

泰勒絲的音樂事業起點＆第一個十年

為什麼要推出「Taylor’s Version」？

橫跨CD 、串流時代的泰勒絲音樂商業版圖

泰勒絲的音樂事業起點＆第一個十年

開始細談泰勒絲的早期歷程前，先來看看她光是在北美52場演唱會，研究公司QuestionPro估計，這幾乎能締造50億美元的商機。目前在泰勒絲開過演唱會的城市住房、餐飲和交通等需求都大幅成長，這和舉辦奧運的經濟效益不相上下。憑一己之力，掀起如同奧運的經濟規模，可能也只有泰勒絲能辦得到。

音樂事業起點：Sony音樂旗下最年輕藝人

倒回1989年，泰勒絲在美國賓州出生。九歲時，她對音樂劇產生了興趣，開始定期到紐約參加聲樂和表演課程。但她後來開始將整個音樂重心放在鄉村音樂上。

在看了美國歌手Faith Hill的紀錄片後，她深受啟發、決心要搬到田納西州，一圓她的鄉村音樂夢。於是，在她14歲時，他們舉家搬遷。

這時的她，也開始進行各種專業性的音樂創作，後來也被Sony音樂簽下，成為最年輕的藝人。不過不到一年，泰勒絲就因為Sony會刪減他人作品的理由而離開了。

音樂事業的第一個十年：與大機器唱片簽約

2005年，在田納西州納許維爾青鳥咖啡館的產業展覽會上，泰勒絲吸引了夢工廠唱片高層Scott Borchetta的目光。當時Borchetta正準備成立一家獨立唱片公司「大機器唱片」（Big Machine Records）。

這是泰勒絲早期音樂生涯的重要轉折。同時，也是「母帶爭議」的伏筆。

後來，泰勒絲成為大機器唱片旗下的第一位藝人，合約規定唱片公司擁有她專輯的所有權。直到2018年離開大機器唱片，她簽了長達13年的合約。

之中，她發行了六張錄音室專輯。其中，有同名專輯 《泰勒絲》（Taylor Swift，2006）、《無懼的愛》（Fearless，2008）、《愛的告白》（Speak Now，2010）、《紅色》（Red，2012）、《1989》（2014），以及《舉世盛名》（Reputation，2017）。