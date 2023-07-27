俄羅斯轟炸烏克蘭世界遺產「主顯聖容大教堂」，聯合國：這些遺址的意義超越國家範疇

文：德國之聲中文網（德新社、聯合國教科文組織等）

世界遺產委員會今（2023）年1月不僅將烏克蘭的奧德薩的歷史中心列入世界遺產名錄，也將其列入瀕危世界遺產名錄，旨在俄烏戰爭中保護文化不受損壞。最近俄羅斯對這個港口城市的再次攻擊讓聯合國教科文組織憤怒並擔憂。聯合國教科文組織德國委員會副秘書長默勒（Lutz Möller）接受《德國之聲》採訪時強調，這些地點具有「普遍價值」。

原本應受到保護的老城區，多個博物館遭到攻擊並部分損壞，尤其是奧德薩的考古博物館、海事博物館和文學博物館受創最重。默勒說：「考古博物館和文學博物館相鄰，航海博物館位於港口附近。三幢建築都受到了損害。是否有館藏無法修復，我們目前還沒有全面的訊息，清點工作尚未完成。」

歷史悠久大教堂遭到嚴重損害

老城區外圍的其他文化遺址，比如1794年建立的主顯聖容大教堂也受到重創。網路上流傳的照片顯示，這座歷史悠久的教堂的圓頂塌陷，教堂的祭壇和聖像也被毀。默勒表示：「即便不是專家也能看到這座烏克蘭東正教大教堂的結構受到了嚴重破壞。」1936年史達林（Joseph Stalin）曾下令摧毀這座教堂，1999年開始重建，人們盡可能將其恢復原貌。

奧德薩並非是首個被俄羅斯攻擊的世界文化遺產城市。就在兩週前，利維夫市也遭到了俄方的火箭襲擊。利維夫的老城區擁有許多珍貴的建築，也被列為世界文化遺產。

默勒在接受《德國之聲》採訪時強調：「保護這些遺址不僅是烏克蘭的責任，也是全世界的責任。聯合國教科文組織之所以保護它們，不僅是因為它們對烏克蘭這個國家重要，也是因為，這些遺址的意義超越了國家的範疇。」

在烏克蘭，數千個被聯合國教科文組織和烏克蘭認為具有重要意義的古跡被標上了藍白相間的標籤，希望以此在戰爭中保護這些文化遺產。

自2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有270處烏克蘭文化遺址遭到破壞，3500所學校、圖書館等教育機構受損。聯合國教科文組織已經承諾提供支持，會在人力物力上幫忙重建，默勒說：「重建工作可能會在聯合國教科文組織的協調下進行，具體取決於損害程度。也許只需出資幫助烏克蘭重建。」

德國文化部長羅特（Claudia Roth）表示：「俄羅斯對奧德薩的博物館進行有針對性的攻擊再次表明，這場戰爭是針對烏克蘭社會和民主的全方位攻擊。」她認為，這是對烏克蘭文化獨立的「有目的性的打擊」。

此外，俄羅斯對奧德薩的世界文化遺產老城區進行轟炸，「直接攻擊了人類文化遺產的重要部分」，羅特呼籲，這種對烏克蘭人民及其文化財產的罪惡暴行必須終止，俄羅斯必須立即停止。她說：「德國政府將繼續堅定地站在烏克蘭人民和他們的文化一邊。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九