學者分析秦剛落馬：中國外交系統派系鬥爭結果，葛來儀：凸顯習近平決策憑直覺和用人小圈圈

秦剛落馬，分析：中國外交系統派系鬥爭結果

（中央社）中國全國人大常委會召開會議免除秦剛外交部長職務。學者推估，整個事件與外交系統派系鬥爭有關，王毅回鍋外交部長則是當前可壓制內部雜音的做法。

中國14屆全國人大常委會昨召開第4次會議，免除國務委員秦剛兼任外交部長職務，由中共中央外事辦主任王毅回鍋擔任外交部長；這次會議沒有宣布如何處理秦剛國務委員職務，其仍留有該職。

成功大學政治學系教授王宏仁26日接受《中央社》採訪表示，外界對於秦剛究竟發生什麼事情資訊有限，替對方扣上私德問題，這往往是中共內部一貫的鬥爭方式，也許要等上2至3個月，情況才會更加明朗。

他認為，秦剛去職恐是外交系統不同派系鬥爭結果，牽涉內部利益分配等，中國領導人習近平和王毅本就是外交事務主導主體，外交部長算是較為官僚性質位子，「秦下王上」對於接下來中國對外關係路線影響不大。

他強調，秦剛忽然消失在公眾視野一事對於中國的國際形象影響極大，整個事件再次勾勒了中共掌權是個高度不透明的政體，嚴重傷害中國的國際形象。

兩岸政策協會研究員吳瑟致對《中央社》分析，「秦下王上」是中國外交系統派系鬥爭結果，推估秦剛升遷得太快，接任外交部長後，碰觸到內部派系利益，例如升遷紅利、政治競爭等，剛好其又有個人把柄被掌握，於是落入這個局面；王毅回鍋任職則是當前最能壓制雜音的做法。

他指出，習近平對於秦剛是失望的，花了1個月去考慮如何處理，王毅是個可信任人選，不過不是最優先選擇，只是這段時間先由他接任，推測後續會再有外交部長新人選；中國這段期間對外政策和戰略布局也會偏保留。

「留有秦剛國務委員身分是作為籌碼用的」，吳瑟致認為，拔掉秦剛外交部長職務是目前可先壓制外交系統騷動的做法，習近平沒有全然切割秦剛，仍留有其國務委員職務，倒也不是出於愛才、惜才，而是先看看王毅回鍋後能否止血事件，倘若內部疑慮仍在，再以秦剛國務委員職務作為祭旗籌碼；「相信王毅回鍋對於外交系統已是一個很大的警示動作，外交系統會安靜一段時間」。

秦剛丟官，凸顯習近平決策憑直覺和用人小圈圈

（中央社）《美國之音》（VOA）26日報導，華府智庫學者分析，秦剛丟官必定造成中共領導人習近平極負面影響，更凸顯他決策憑直覺且用人小圈圈，以及因應至關重要的國安議題，不見得能拍板正確決定。

報導說，華盛頓資深美中關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）接受VOA訪問分析，秦剛被免職的原因「我們只能推測。但當然，社交媒體上有相當多的證據表明秦剛有婚外情並有一個私生子」。

她說：「我想也許習近平覺得這個孩子出生在美國可能表明對中國的未來缺乏信心，從而不可接受甚至感到被冒犯。」

因秦剛是習近平不次拔擢的親信，葛來儀指出，如此勢必造成習近平極負面影響，並說：「我認為這（秦剛事件）表明習近平一直憑自己的直覺以及很小的顧問圈子（決策）。」

她表示：「他（習近平）曾對秦剛很有信心，很快將他提拔到了比其他可能更有資格的人之上。我認為這對中國的體制以及其他國家發出了一個信號，即習近平在至關重要的國家安全問題上不一定會做出正確決定。」

葛來儀表示，猶如清零政策的突然取消，秦剛被拔又是習近平治下，中國決策起伏的另一明證，並說：「我認為中國政策的許多領域都存在不一致……但這確實表明習近平在許多問題上對於採取什麼路線仍不太確定。」

美國國務院前亞太助卿羅素（Daniel Russel）則撰書面分析指出，此事凸顯北京高層識人不明，很難堪。

他說：「秦剛的失寵與他被提升到許多經驗豐富的外交官之上一樣出人意料和突然，由於這兩個舉動（秦剛失寵與被提升）都歸因於中國領導人，這一事件將被視為高層判斷的令人尷尬的失誤。」

秦剛丟官後，中共中央隨即發布由當前中共外交一把手、中央外事辦主任王毅回鍋接外長。

不過葛來儀研判，王毅只是過渡，因中國綜理外事的體制向來由外長和外事辦主任共兩人主責，何況王毅已經70歲，所以不久之後北京將任命新外長，至於最有可能人選她推測是中央委員劉建超。

至於秦剛被拔對於中美關係的影響，葛來儀指出，王毅重任外長有利於美中關係不至於受到太大衝擊，而且王毅與白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）關係佳。

中國前外長秦剛剪影｜Photo Credit: GettyImages

秦剛難相處華府人盡皆知，美媒：沒多少人會想他

（中央社）中國國務委員兼外交部長秦剛「消失」1個月後遭免去兼任的外長職務，由於他之前擔任駐美大使期間是出了名的「難相處」，美國媒體26日指出，華府政壇想念他的人恐怕不多。

秦剛自6月25日接連會見越南、斯里蘭卡外長及俄羅斯副外長後，迄今1個月未公開露面，導致流言四起，全球媒體也高度關注。

中國14屆全國人大常委會第四次會議7月25日決定免去秦剛兼任的外交部長職務，任命中共中央外事辦主任王毅為外交部長。任免消息簡短，未提及秦剛遭免職的原因。

政治新聞機構Politico報導指出，秦剛接任外長之前曾任駐美大使15個月，「易怒對話者」的性格在華府人盡皆知，且拜登政府每次都久久才點頭讓他與高階官員會面，讓他駐美任期頗為辛苦。

美國國家安全會議（NSC）負責打擊恐怖主義的副國家安全顧問前助理古柏（Zack Cooper）表示，華府的共識是，「秦剛特別難相處，並非是個很有效率的大使」，而秦剛走後「美中難題並沒有就缺了一個重要關鍵，反而可能是消除了一個障礙」。