2023/07/26,
教育

國教署性平教案甄選開跑，小玉Deepfake入教案、讓學生思考「卡」、「求上車」可能助長數位性暴力

國教署性平教案甄選開跑，小玉Deepfake入教案、讓學生思考「卡」、「求上車」可能助長數位性暴力
111年度的活動頒獎典禮暨課程研討觀摩發表會｜Photo Credit：教育部

我們想讓你知道的是

去年網紅小玉「Deepfake」換臉A片事件引發軒然大波，獲得優等的新竹縣義民高中教師所設計的性別平等教案，讓學生反思網路上每一句「卡」、「求上車」的留言，都助長事件發生，也呼籲學生選擇「下車」、「不上車」，不要成為數位性暴力的加害人。

教育部國教署已連續5年舉辦性別平等教案甄選活動，去（2022）年獲獎的教案融入網紅小玉「Deepfake」換臉A片事件，呼籲學生不要在網路社群「卡」、「求上車」；另一項教案則透過女性服裝的變化，帶學生認識女權的發展。活動即日起開始收件，國教署希望能藉此在校園中落實性平課程，歡迎教師踴躍參加。

國教署為了鼓勵教育人員研發性別平等教育課程，並讓議題融入各領域教材，委託國立和美實驗學校辦理「112年度全國高級中等學校性別平等教育議題融入教學教案設計甄選活動」，自即日起開始收件，9月15日截止，歡迎教師踴躍投稿參加。

國教署指出，本活動甄選對象為全國高中現職教師，每件投稿教案最多3名教師共同研發，不限同一所學校，也包含協同教學的教育人員、代理教師、兼代課教師或實習教師。

這項教案甄選活動已經連續舉辦5年，111年度得到特優的教案是由聖心女中3名教師所設計的「The Woven Women織女知女」，該教案結合英文、歷史、美術領域，讓學生訪談家中女性服裝，在課堂上用英文發表，並說明女性穿著及社會賦予的角色；在歷史課堂上，老師則會講述女性如何爭取「褲裝權」，以及女權運動的歷史；在美術課中，則透過認識4位來自美國與日本的女性藝術家，與國際接軌。

國教署指出，這項教案透過近現代女性時裝款式與織材的變化，帶領學生認識女權的發展，理解性別的多樣性，覺察性別不平等的存在事實與社會文化中的性別權力關係，進而建立性別平等的價值信念。

小玉「Deepfake」也入課堂

去年網紅小玉「Deepfake」換臉A片事件引發軒然大波，小玉團隊將立委高嘉瑜、議員黃捷及藝人、網紅的臉，合成在女優的臉部，共有超過百名女子受害。111年度獲得優等的新竹縣義民高中教師所設計的教案，結合小玉換臉、南韓「N號房」及臉書社團「霸社」外流影片等數位性暴力時事，讓學生在課堂上進行討論，思考自己能如何發揮影響力。

課程還透過「數位性別暴力車票檢索」的內容，讓學生反思網路上每一句「卡」、「求上車」的留言，都助長事件發生，也呼籲學生選擇「下車」、「不上車」，不要成為數位性暴力的加害人。

本次國教署所舉辦教案設計甄選獎項有特優、優等、甲等及佳作，獲獎教案將公開上網並給予獎勵。另外，國教署將舉行頒獎典禮暨課程研討觀摩發表會，邀請獲獎教師到場領獎，獲獎教案也會製成展板展出，並邀請獲獎教師分享得獎教案內容。相關資訊可至國教署高級中等學校性別平等教育資源中心網站首頁「教案甄選活動」專區查詢。

國教署表示，希望能夠透過教案甄選，啟發教師研發性別平等教育融入課程的可能性，進而在校園中落實性別平等教育課程。

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核稿編輯：楊士範


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