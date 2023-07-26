北流1.9億爭議款蔣市府將提墊付案送市議會審議、監委申請自動調查，柯文哲：我蓋我負責
我們想讓你知道的是
對於北流延宕爭議，柯文哲表示監察院早在2019年就調查過，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對行政院、文化部、台北市政府三個機關進行糾正。對於如今監察院的再度調查，柯文哲表示也只能尊重。
由文化部與台北市政府共同出資興建台北流行音樂中心（以下簡稱北流）已開幕，惟尚有工程款新台幣1.9億元未付清，致北市府每月額外支付80萬餘元利息一事，現任台北市長蔣萬安今（26）日表示，將提墊付案送市議會審議，預計最快10月開議並通過後，就可以先付款。
《中央社》報導，蔣萬安今日指出，與主計處討論後，將提墊付案送市議會審議，預計最快10月開議並通過後，就可以先付款，之後再編入追加預算或民國113年總預算案中來償付，同時持續跟文化部爭取經費。
蔣萬安表示，法務局昨（25）日已在市政會議上提出具體建議，未來訴訟、仲裁及調解案件，只要標的金額超過1000萬元，就必須知會法務局，確保市民權益。
《中央社》報導，台北市法務局長連堂凱昨晚告訴該社記者，依市府內部規定，一般訴訟金額超過3000萬元，應邀法務局、財務及府外專家或律師進行評估是否興訟。
針對採購爭議委員會調解部分，他說，調解委員建議與機關給付金額差距超過3000萬元時，僅需法務局表示意見，未達3000萬元者則不需法務局意見，可見把關過於寬鬆。
監察委員賴振昌前（24）日則發布新聞稿，表示已針對北流工程款爭議申請自動調查。
賴振昌指出，北流興建期間長達11年，原因為何？其履約過程及相關協議書為何？台北市政府有無確實掌控工程進度、妥適控管工程費用，並善盡管理人責任？為釐清主管機關文化部與台北市政府間之爭議與相關責任，有深入調查瞭解之必要。
柯文哲：監院要查我不怕，遺憾北流成政治追殺工具
對於監察委員的調查，前任台北市長柯文哲昨日在臉書發文表示北流「我蓋我負責，監院要查我不怕」。
柯文哲指出，北流從2004年中央拍板，到2013年連續壁等基礎工程動土，整整花了10年，但原先文化部編列的預算，早就因為原物料上漲等因素不敷使用。他上任後，局處盤點後發現錢不夠，建議原規劃的表演廳、文化館、產業區從3個縮減為2個，但他認為三館缺一不可，更不能在品質上打折。
柯文哲表示，北市是中央委託的工程代辦機構，他們必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商經過精算，再向他們提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。
柯文哲說，他卸任前半年就發函給文化部，原本希望在其任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾。誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。
對於北流延宕爭議，柯文哲表示監察院早在2019年就調查過，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對行政院、文化部、台北市政府三個機關進行糾正。對於如今監察院的再度調查，柯文哲表示也只能尊重。
柯文哲說，當人們再次關注到北流，不是因為它成功引領台灣流行樂再創高峰，這麼美好的建築，如今成了政治追殺的工具，他感到很遺憾。
新聞來源
- 北流1.9億元爭議款 蔣萬安：最快10月先墊付（中央社）
- 北流1.9億工程款未結清掀波 北市未來逾千萬爭議款須送法務局把關（中央社）
- 台北流行音樂中心工程款涉爭議 監察委員賴振昌申請自動調查（監察委員新聞稿）
延伸閱讀
- 北流1.9億元履約爭議款，北市府擬編預算墊付，藍營議員：柯文哲離開市府還在浪費人民的錢
- 用太監形容北流拒借場地，柯文哲惹怒音樂人，蔡詩萍：柯市府制定不借政治活動
- 【專訪】黃韻玲：承擔台灣流行音樂界17年的等待，期望透過北流扶植新一代音樂人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
Tags：
【一圖看懂】最強的生活管家！用LG ThinQ照顧全家人！
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術打破消費者對智慧家電的印象，讓你在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，在遠方也能照顧與關心所愛的人。
智慧家電領導品牌LG持續投入「智慧家電」與「物聯網科技」的領域，以ThinQ智慧家電物聯網技術打造美好智慧居家生活。如今，隨著技術的成熟多元，LG ThinQ早已不只是連動「智慧家電」那麼單純，而是一種藉由便利生活的體驗，拉近人與人之間距離、牽起情感聯繫的生活科技。
LG ThinQ智慧家電物聯網：家電化身獨特智慧分身，關愛家人零距離！
當今市面上智慧家電產品非常多元，雖然為人們帶來更便利的生活，但面對功能預設及AI演算的智慧功能，給人感覺總有些冷淡，缺乏生命力與互動感。而LG的「ThinQ智慧家電物聯網」技術透過整合「APP遠端遙控」及「智慧家電」，徹底顛覆傳統概念，讓冷冰冰的家電產品化身為使用者的代言人，就算不在家，只要遠端遙控就能操控家電照顧家人──「嗶」的一聲，彷彿就是句溫暖窩心的「I Think of You，我想你，我想照顧你」。
市面上許多標榜智慧科技的家電，或要另外購入接收器才能聯網，或網路品質不大穩定，但擁有多年智慧家電經驗的LG深知，「聯網」正是科技打破距離的關鍵。因此，LG不僅將「內建Wi-Fi」視為全系列*產品標配，還整合旗下所有家電，創造聯網便利、網路品質穩定，產品協調性也相當高的「LG ThinQ」。更重要的是，LG ThinQ APP的使用介面設計簡單、操作直覺，無論長輩、小孩都能無痛上手，更擁有市面上最完備的智慧功能。也因為上述種種優勢，LG ThinQ APP在雙平台（iOS、Android）取得超過三十萬則得高分滿意度評價，可說是消費者打造智慧居家環境的首選品牌。
*僅微波爐無Wi-Fi功能
智慧居家好幫手：LG ThinQ串連智慧家電，美好生活從此開始！
LG ThinQ不只提供遠端遙控、能源監控、智慧診斷、智慧推播通知、情境模式、行程下載……等多項功能，還能從不同裝置遠端遙控，例如手機APP、LG Smart TV的Home Dashboard（居家智慧中心）、透過智慧音箱或智慧滑鼠遙控器語音聲控等，可說是應用最全面的智慧家電物聯網技術。以下，我們簡單介紹幾個「LG ThinQ」使用情境與功能，看看LG是如何透過ThinQ打造舒適、溫馨的智慧居家生活。
LG Smart TV，隨裝隨享的居家智慧中心！
當客廳安裝LG Smart TV後，這裡就不只是與家人、朋友相聚的空間，也是LG ThinQ的居家智慧中心（Home Dashboard）。一家人不只可以盡情享受LG Smart TV令人驚艷的畫質，若將電視切換至居家智慧中心頁面，還能遠端控制家中各空間的智慧家電；此外，LG Smart TV還支援語音輸入功能，只要動動口就能下指令，為家人提供無微不至的照顧。
不在家也能照顧家人！遠端操控助你把關家中環境
夏日將至，台灣的潮濕氣候總讓人難以忍受，再加上近年來空氣品質每況愈下，三不五時就發生「紫爆」，父母上班難免擔心家人是否感到過敏或不適。好在，有了LG ThinQ後，只要使用APP就能隨時隨地監控家中空氣品質。如果發現髒空氣來襲，只要簡單操作就能開啟LG空氣清淨機，甚至調整風速大小、擺動模式，為家人把關室內的好空氣；若是突然下起午後雷陣雨，濕度急遽上升，也能即時打開除濕機進行室內除濕，或是設定目標濕度，讓居家環境恢復乾爽，照顧全家人的美麗心情。
免苦苦等待，放心做自己的事！超聰明推播通知，讓你享受愜意的居家時光
你是否曾為緊盯洗衣行程，或是為家電保養紀錄而煩惱的經驗？這些小細節LG ThinQ APP都幫你照顧到了！LG ThinQ APP具有智慧推播通知功能，無論是特定家電行程結束，還是家電需要清潔保養時，都會自動跳出推播通知，提醒你照顧記得家電，再讓它繼續替你照顧家人。例如LG蒸氣洗碗機使用30次後，手機就會出現保養清潔的提醒，甚至當家電遭遇無預警的異常，APP也會主動跳出提醒，讓你放心做自己的事！
雲端客製行程下載，把家電變成專業乾洗店！
精緻衣物、西裝套裝、特殊制服，這類平時少穿的衣服總是不知如何處理嗎？LG ThinQ還提供「雲端客製行程下載」服務，能讓家中的Styler蒸氣電子衣櫥，瞬間升級為居家專業乾洗店。使用者只要打開ThinQ APP，進入Styler蒸氣電子衣櫥選擇下載行程，就能從雲端下載許多原本機器沒有的客製化行程，為精緻衣物或特殊材質衣物，做簡單的清潔護理；除了衣物，甚至連家裡的玩偶、枕頭枕心，都可以放到Styler蒸氣電子衣櫥蒸氣殺菌除臭，呵護保養珍貴的衣物，彷彿把專業乾洗店搬到家裡。
拆電費帳單不再像是拆炸彈！「能源監控」讓你隨時查看居家用電瓦數
炎炎夏日襲來，夏季電價也同時上路，總是擔心一不注意電費爆增嗎？LG ThinQ不光能遠端遙控家電，甚至還能監控LG家電用電量，讓你一目了然。以LG WiFi雙迴轉變頻空調為例，除了能遠端控制風量／模式調整、預約行程，最近天氣愈來愈炎熱，若擔心空調開得時間太久，只要搭配「能源監控」功能，就能查看目前所使用的電瓦數，精打細算幫你省下每一塊錢。
晉升智慧家庭，就是這麼簡單！
「LG ThinQ」能在彈指之間，輕鬆串聯家中每一樣智慧家電，延伸出的應用當然不僅於此，還有更多新「玩法」等你去解鎖。透過「LG ThinQ」體驗愜意美好的智慧生活，就是這麼簡單！
了解更多LG ThinQ：https://reurl.cc/YemrX0
看大家如何運用LG ThinQ APP：https://reurl.cc/o7mo7j