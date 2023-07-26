北流1.9億爭議款蔣市府將提墊付案送市議會審議、監委申請自動調查，柯文哲：我蓋我負責

由文化部與台北市政府共同出資興建台北流行音樂中心（以下簡稱北流）已開幕，惟尚有工程款新台幣1.9億元未付清，致北市府每月額外支付80萬餘元利息一事，現任台北市長蔣萬安今（26）日表示，將提墊付案送市議會審議，預計最快10月開議並通過後，就可以先付款。

《中央社》報導，蔣萬安今日指出，與主計處討論後，將提墊付案送市議會審議，預計最快10月開議並通過後，就可以先付款，之後再編入追加預算或民國113年總預算案中來償付，同時持續跟文化部爭取經費。

蔣萬安表示，法務局昨（25）日已在市政會議上提出具體建議，未來訴訟、仲裁及調解案件，只要標的金額超過1000萬元，就必須知會法務局，確保市民權益。

《中央社》報導，台北市法務局長連堂凱昨晚告訴該社記者，依市府內部規定，一般訴訟金額超過3000萬元，應邀法務局、財務及府外專家或律師進行評估是否興訟。

針對採購爭議委員會調解部分，他說，調解委員建議與機關給付金額差距超過3000萬元時，僅需法務局表示意見，未達3000萬元者則不需法務局意見，可見把關過於寬鬆。

監察委員賴振昌前（24）日則發布新聞稿，表示已針對北流工程款爭議申請自動調查。

賴振昌指出，北流興建期間長達11年，原因為何？其履約過程及相關協議書為何？台北市政府有無確實掌控工程進度、妥適控管工程費用，並善盡管理人責任？為釐清主管機關文化部與台北市政府間之爭議與相關責任，有深入調查瞭解之必要。

柯文哲：監院要查我不怕，遺憾北流成政治追殺工具

對於監察委員的調查，前任台北市長柯文哲昨日在臉書發文表示北流「我蓋我負責，監院要查我不怕」。

柯文哲指出，北流從2004年中央拍板，到2013年連續壁等基礎工程動土，整整花了10年，但原先文化部編列的預算，早就因為原物料上漲等因素不敷使用。他上任後，局處盤點後發現錢不夠，建議原規劃的表演廳、文化館、產業區從3個縮減為2個，但他認為三館缺一不可，更不能在品質上打折。

柯文哲表示，北市是中央委託的工程代辦機構，他們必須向文化部爭取更多預算，其中有2.55億北市願分擔。但完工後廠商經過精算，再向他們提出一筆因延宕多年造成的監造費，經過公開的協調程序，雙方願意以1.9億和解，但要付這筆錢，北市必須先向文化部確認，由誰支出。

柯文哲說，他卸任前半年就發函給文化部，原本希望在其任內解決，若文化部拒付，北市可直接用二備金結清，不用留給下任收尾。誰知道這份公文旅行來來回回長達一年，到今年7月份文化部才正式回文確認不付錢。

對於北流延宕爭議，柯文哲表示監察院早在2019年就調查過，當時的結論是，北流期程數度展延、預算執行失控，顯見多位中央及地方政府首長，執行效率不彰，致使台灣喪失流行音樂產業升級契機，對行政院、文化部、台北市政府三個機關進行糾正。對於如今監察院的再度調查，柯文哲表示也只能尊重。

柯文哲說，當人們再次關注到北流，不是因為它成功引領台灣流行樂再創高峰，這麼美好的建築，如今成了政治追殺的工具，他感到很遺憾。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範