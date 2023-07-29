【國際新聞圖輯】希臘大火疏散2萬人史上最大規模、王毅出訪土耳其遇維族人抗議

炎熱的7月進入尾聲，全球每日氣溫仍持續攀升，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，地球已進入「全球沸騰的時代」。

希臘大火延燒至今已經兩個禮拜，希臘當局稱，受火災影響，從羅德島撤離的居民和遊客約1萬9000人，是史上最大規模的撤離行動。為了前往埃維亞島（Evia）救災，兩名救災直升機的機組人員，於救災途中不幸墜機，雙雙身亡。

鏡頭轉向美國，紐約在23日舉辦人體彩繪日，穿戴繽紛的繪畫作品，站上街頭成為藝術品；伊朗的人們也在身體上塗上不同顏色，一名男孩全身塗黑，象徵著惡魔歡慶阿舒拉節。此外，在土耳其，一群維吾爾族土耳其人，穿戴面具聚集在中國駐伊斯坦堡使館前示威，抗議王毅出訪土耳其。

過去一週，還有世界各國還有發生什麼事呢？用精彩的照片，一次掌握國際大小事。

Photo Credit: GettyImages

7月23日，美國民眾於紐約舉辦「人體彩繪日」（Bodypainting Day），超過50名民眾「穿上」畫家的繪畫，在被畫家彩繪之後裸體站到街上，成為街頭藝術品。活動組織者戈盧布（Andy Golub）表示：「無論是藝術家還是模特兒，都在這個活動裡感受到了自由。」

紐約警方在過去曾試圖阻止該活動，2011年，戈盧布和兩名模特遭到逮捕並被拘留了24小時。戈盧布表示，今（2023）年將會是最後一次人體彩繪日，並補充：「我希望找到另一種賦予人們權力，並將人們聚集在一起的方式，我會在明（2024）年春天舉辦新的活動。」

Photo Credit: GettyImages

7月24日，一艘載有塞內加爾民眾的獨木船，於塞國首都達卡（Dakar）的海岸附近沉沒，造成16名，尋求移民至歐洲的民眾死亡。

塞內加爾近期的移民船隻數量激增，民眾試圖透過大西洋移民路線（Atlantic migration route），前往西班牙的加那利群島。雖然這是世界上最危險的航線之一，但並沒有阻礙他們移民的決心。根據國際移民組織（IOM）的數據，地中海地區去（2022）年有近3800人在海路移民的過程中死亡。

Photo Credit: GettyImages

7月25日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪問新喀里多尼亞（New Caledonia），於首都努美亞（Noumea）會見當地領導人，討論其未來地位。

新喀里多尼亞為法國，在大洋洲西南部的一個特殊地區。當地有約40％的人口是原住民卡納克族（Kanak），多數卡納克人希望新喀里多尼亞獨立。該地區分別於2018、2020與2021年舉行三次獨立公投，但皆未通過。最接近通過的一次發生在2020年公投，當年支持獨立的得票率達到46.7％。

Photo Credit: GettyImages

上週希臘多地發生大火，至這週該國大火仍燒不停。7月24日與25日，希臘觀光景點羅德島（Rhodes）及第二大島埃維亞島（Evia）接連遭火災襲擊。

在埃維亞島的事故，一架救火專用飛機於撲滅山火的過程中，突然墜落山坡爆炸，機上的機師穆拉斯（Christos Moulas）與副機師史蒂芬尼迪斯（Pericles Stefanidis）當場死亡。羅德島的飯店、村莊也接連發生火災，希臘政府表示，羅德島已有近1萬9000人被疏散，這是希臘史上規模最大的疏散活動。

Photo Credit: GettyImages

中共中央外辦主任王毅，25日回任中國外交部長，並在7月26日出訪土耳其首都安卡拉（Ankara）。這是王毅回任外交部長後的第一個行程參，並與土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）會面。

訪問期間，一群居住在土耳其的維吾爾族土耳其人在中國駐伊斯坦堡的使館前，進行示威，抗議王毅訪問土耳其和東突厥斯坦事件。

Photo Credit: GettyImages

7月26日，一名伊朗男孩正在為一年一度的阿舒拉節（Ashura）表演做準備，他將身體塗成黑色，描繪出「惡魔」的形象。

今年的阿舒拉節在7月27日、28日舉行，「阿舒拉」在阿拉伯語中代表「第十」，指的是伊斯蘭回曆第一個月的第十天。阿舒拉節是在紀念先知默罕穆德的孫子伊瑪目・侯賽因（Imam Hussein），在卡爾巴拉戰役中被殺害。這個節日對於什葉派的伊斯蘭教徒來說，是十分重要的節慶。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：張博丞、王昱晴

核稿編輯：翁世航