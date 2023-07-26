疫情以來首次：中國、俄羅斯派團參加北韓「勝利日」閱兵，北韓是否終於要鬆綁邊境？

北韓27日即將舉辦「祖國解放戰爭勝利日」（Victory Day），韓國消息人士26日透露，北韓最快會於27日0時開始閱兵，並在凌晨期間結束，報導稱俄羅斯、中國皆派高階官員前往北韓參與，這是北韓自2020年COVID-19疫情關閉邊境以來，首次有外國高階代表團訪問。

每年的7月27日是北韓的國定假日，為慶祝《朝鮮停戰協定》的簽署，該協定是維持朝鮮半島處於停火狀態的唯一法律根源，北韓與韓國、美國未簽訂和平條約。雖然外界認為這場戰爭為平局收尾，但北韓仍視其為勝利日。

根據《韓聯社》，北韓至2018年9月「勝利日」慶祝閱兵儀式多半都在上午舉行，但從2020年10月北韓勞動黨建黨75週年以來，北韓已經連續4次都選在夜間閱兵或深夜閱兵。韓國與美國情報部門已發現北韓連日在平壤金日成廣場進行戰機夜間飛行表演等深夜閱兵演練。

這次北韓「勝利日」亦邀請中俄官員參加，俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）率領的代表團已於25日抵達平壤；中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠也應北韓邀請率團前往。

A Russian delegation led by Defence Minister Sergei Shoigu arrives in North Korea to participate in the 70th anniversary of North Korea's Victory Day - Russian MoD pic.twitter.com/381tJSz2Og — RT (@RT_com) July 25, 2023

中國和俄羅斯是北韓長期的盟友，北京和莫斯科一直阻撓聯合國安理會針對北韓一系列導彈測試進行制裁。 美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）特別呼籲北京和莫斯科利用其對北韓的影響力，鼓勵北韓不要 採取威脅性的非法行為，稱該行為將 引發整個地區的緊張局勢。

中俄到北韓有哪些重要意義？

學者認為中俄代表團這次訪問北韓意義重大，除表明了北京當局對北韓的支持，以及北韓願意放寬邊境限制。

這是北韓自2020年因疫情封鎖邊境以後首次邀請外賓團體來訪，在此之前，中國駐北韓大使王亞軍今年3月底赴北韓履新幾乎是近年外國人士進入北韓的唯一一例。疫情流行期間，北韓不從平壤派員出席各種國際活動，僅由駐外外交人員代為參加，同時堅持以線上形式同友邦國家舉行會議。此次中、俄代表團訪北韓，可視為北韓結束3年零6個月的被孤立狀態，正式開展對外活動的跡象。

《BBC》報導，北韓在2020年起因為防疫與外界切斷了所有貿易和外交關係，甚至是經濟和政治上的盟友俄羅斯和中國也不例外。 一些分析人士認為，中國和俄羅斯代表團參加今年「勝利日」活動，暗示北韓可能將鬆綁疫情限制；就在幾週前，北韓官媒發布了北韓民眾不戴口罩四處走動的照片。

North Korea appears to have lifted the strict mask mandates as temperatures rise.



State media shows citizens without masks, signaling a possible policy despite no official announcement.https://t.co/boscaltO4G — NK NEWS (@nknewsorg) July 4, 2023

《韓聯社》報導指出，北韓和中國預計於今年下半年將重啟面對面交流，北韓是否會派運動員和高級官員代表團出席9月杭州亞運會備受關注。

不過北韓允許外國使節團入境是否就意味著「全面開放國境」，或僅止於與中俄等友好國家展開高層交流，還有待進一步觀察。

導彈、核潛艦、叛逃美軍，美國與北韓緊張關係升溫

《韓聯社》指出，北韓預期會在這次閱兵式上大舉向中國、俄羅斯展現核武能力，包含洲際彈道飛彈（ICBM）、小型核彈頭，以及各式能夠搭載核彈頭的武器等，以展現中國、北韓、俄羅斯三國的團結抗美力量。

不過北韓最高領導人金正恩已於今年2月 慶祝建軍75周年活動中，展示了11枚「火星-17」洲際彈道飛彈（是目前北韓最大的洲際彈道飛彈），而北韓於今年5月嘗試發射號稱軍事偵察衛星「萬里鏡1號」，但發射失敗，外界懷疑這次還能展示哪些新武器。

Photo Credit: GettyImages 北韓2月慶祝建軍75週年展示洲際導彈。

《美聯社》報導，自2022年初以來，北韓已試射了約100枚導彈，北韓領導人金正恩利用俄羅斯對烏克蘭戰爭造成的干擾加速發展核武器。一些專家認為，北韓可能會在27日「勝利日」前後加強測試武器，自上週以來，北韓已分別發射了3輪導彈，顯然是為了抗議美國派遣核潛艦到韓國。

美國和韓國本月啟動「核諮商小組」會議，以協調與北韓爆發核戰時的應對措施，同時美國可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」18日抵達韓國，這是美國自1980年代以來，首次派遣具核武能力的潛艦訪問韓國。而在肯塔基號訪韓後數小時，北韓於19日發射兩枚彈道飛彈，之後於22日再度發射多枚巡弋飛彈。

北韓在24日深夜再向東海發射不明彈道飛彈，可能是為抗議美國另一艘核動力潛艦「安納波利斯號」24日抵達韓國。

另一方面，一名駐韓國美軍士兵本月18日越過兩韓邊界進入北韓， 進入分隔兩國的非軍事區，這使得美國和北韓關係進一步複雜化。聯合國盟軍指揮部副指揮官哈里森（Andrew Harrison）表示與北韓已經展開對話， 但平壤當局似乎並沒有直接回應美國政府的請求，美國國務院和軍方皆表示尚未收到北韓回應。

而和時任中國全國人大常委會委員長的栗戰書2018年赴北韓出席建國70周年閱兵相比，這次訪問北韓的李鴻忠級別較低。分析認為，在北韓近期頻頻發起導彈挑釁的情況下，中方可能考慮了韓美等國際社會的立場。

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核稿編輯：楊士範