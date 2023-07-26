疫情以來首次：中國、俄羅斯派團參加北韓「勝利日」閱兵，北韓是否終於要鬆綁邊境？
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北韓在2020年起因為防疫與外界切斷了所有貿易和外交關係，甚至是經濟和政治上的盟友俄羅斯和中國也不例外。一些分析人士認為，中國和俄羅斯代表團參加今年「勝利日」活動，暗示北韓可能將鬆綁疫情限制；就在幾週前，北韓官媒發布了北韓民眾不戴口罩四處走動的照片。
北韓27日即將舉辦「祖國解放戰爭勝利日」（Victory Day），韓國消息人士26日透露，北韓最快會於27日0時開始閱兵，並在凌晨期間結束，報導稱俄羅斯、中國皆派高階官員前往北韓參與，這是北韓自2020年COVID-19疫情關閉邊境以來，首次有外國高階代表團訪問。
每年的7月27日是北韓的國定假日，為慶祝《朝鮮停戰協定》的簽署，該協定是維持朝鮮半島處於停火狀態的唯一法律根源，北韓與韓國、美國未簽訂和平條約。雖然外界認為這場戰爭為平局收尾，但北韓仍視其為勝利日。
根據《韓聯社》，北韓至2018年9月「勝利日」慶祝閱兵儀式多半都在上午舉行，但從2020年10月北韓勞動黨建黨75週年以來，北韓已經連續4次都選在夜間閱兵或深夜閱兵。韓國與美國情報部門已發現北韓連日在平壤金日成廣場進行戰機夜間飛行表演等深夜閱兵演練。
這次北韓「勝利日」亦邀請中俄官員參加，俄羅斯國防部長蕭伊古（Sergei Shoigu）率領的代表團已於25日抵達平壤；中共中央政治局委員、全國人大常委會副委員長李鴻忠也應北韓邀請率團前往。
中國和俄羅斯是北韓長期的盟友，北京和莫斯科一直阻撓聯合國安理會針對北韓一系列導彈測試進行制裁。美國國務院副發言人巴特爾（Vedant Patel）特別呼籲北京和莫斯科利用其對北韓的影響力，鼓勵北韓不要採取威脅性的非法行為，稱該行為將引發整個地區的緊張局勢。
中俄到北韓有哪些重要意義？
學者認為中俄代表團這次訪問北韓意義重大，除表明了北京當局對北韓的支持，以及北韓願意放寬邊境限制。
這是北韓自2020年因疫情封鎖邊境以後首次邀請外賓團體來訪，在此之前，中國駐北韓大使王亞軍今年3月底赴北韓履新幾乎是近年外國人士進入北韓的唯一一例。疫情流行期間，北韓不從平壤派員出席各種國際活動，僅由駐外外交人員代為參加，同時堅持以線上形式同友邦國家舉行會議。此次中、俄代表團訪北韓，可視為北韓結束3年零6個月的被孤立狀態，正式開展對外活動的跡象。
《BBC》報導，北韓在2020年起因為防疫與外界切斷了所有貿易和外交關係，甚至是經濟和政治上的盟友俄羅斯和中國也不例外。一些分析人士認為，中國和俄羅斯代表團參加今年「勝利日」活動，暗示北韓可能將鬆綁疫情限制；就在幾週前，北韓官媒發布了北韓民眾不戴口罩四處走動的照片。
《韓聯社》報導指出，北韓和中國預計於今年下半年將重啟面對面交流，北韓是否會派運動員和高級官員代表團出席9月杭州亞運會備受關注。
不過北韓允許外國使節團入境是否就意味著「全面開放國境」，或僅止於與中俄等友好國家展開高層交流，還有待進一步觀察。
導彈、核潛艦、叛逃美軍，美國與北韓緊張關係升溫
《韓聯社》指出，北韓預期會在這次閱兵式上大舉向中國、俄羅斯展現核武能力，包含洲際彈道飛彈（ICBM）、小型核彈頭，以及各式能夠搭載核彈頭的武器等，以展現中國、北韓、俄羅斯三國的團結抗美力量。
不過北韓最高領導人金正恩已於今年2月慶祝建軍75周年活動中，展示了11枚「火星-17」洲際彈道飛彈（是目前北韓最大的洲際彈道飛彈），而北韓於今年5月嘗試發射號稱軍事偵察衛星「萬里鏡1號」，但發射失敗，外界懷疑這次還能展示哪些新武器。
《美聯社》報導，自2022年初以來，北韓已試射了約100枚導彈，北韓領導人金正恩利用俄羅斯對烏克蘭戰爭造成的干擾加速發展核武器。一些專家認為，北韓可能會在27日「勝利日」前後加強測試武器，自上週以來，北韓已分別發射了3輪導彈，顯然是為了抗議美國派遣核潛艦到韓國。
美國和韓國本月啟動「核諮商小組」會議，以協調與北韓爆發核戰時的應對措施，同時美國可攜帶核彈頭彈道飛彈的美軍潛艦「肯塔基號」18日抵達韓國，這是美國自1980年代以來，首次派遣具核武能力的潛艦訪問韓國。而在肯塔基號訪韓後數小時，北韓於19日發射兩枚彈道飛彈，之後於22日再度發射多枚巡弋飛彈。
北韓在24日深夜再向東海發射不明彈道飛彈，可能是為抗議美國另一艘核動力潛艦「安納波利斯號」24日抵達韓國。
另一方面，一名駐韓國美軍士兵本月18日越過兩韓邊界進入北韓，進入分隔兩國的非軍事區，這使得美國和北韓關係進一步複雜化。聯合國盟軍指揮部副指揮官哈里森（Andrew Harrison）表示與北韓已經展開對話，但平壤當局似乎並沒有直接回應美國政府的請求，美國國務院和軍方皆表示尚未收到北韓回應。
而和時任中國全國人大常委會委員長的栗戰書2018年赴北韓出席建國70周年閱兵相比，這次訪問北韓的李鴻忠級別較低。分析認為，在北韓近期頻頻發起導彈挑釁的情況下，中方可能考慮了韓美等國際社會的立場。
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核稿編輯：楊士範
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航