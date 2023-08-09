《進入四分之一人生，從後青春期開始的成長指南》：除了懷疑自己的男子氣概，他還有很多事情要解決

文：莎堤雅．道爾．碧阿克

我們到底在這世上做什麼—丹尼

「可以的話，我想我會一直睡下去。」丹尼把頭靠在椅背上，眼睛閉著。

「你今天吃了嗎？」我問。現在是下午一點，我懷疑他沒吃東西。

「嗯。」他停頓下來思考。「我醒來時喝了一點優酪乳吧？不過那是早上八點左右，之後我又回去睡了。」

丹尼的牛仔短褲在大腿處破了洞，好像被什麼東西鉤到似的，一片布料大大地敞開。他的白襯衫皺巴巴的，簡直像是一小時前才剛在地板上弄皺的。丹尼經常衣衫不整，但他的外表同時暗示了一種波希米亞的生活方式，彷彿他住在摩洛哥海岸邊的藝術家聚落似的，他淺棕色的皮膚是因為整天躺在地中海岸邊、咬著鉛筆苦思詩句而曬黑的。

丹尼時常迷失在腦海中，不斷地思索。他如哲學家般地思考、把事情理想化，花很多的時間獨處。我們已經合作好幾個月了。在第一次見面時，丹尼向我傾訴了許多事情，包括他患有躁鬱症，因為種種原因導致他一直很難和人約會；他有些令人困惑的身體症狀，還有他很疲倦，真正的疲累。丹尼試著向我解釋，他那一長串的疲憊和消化問題，以及尋找解決辦法的歷程。

「他們認為，可能是我住的老公寓裡盛行黴菌造成的，」他告訴我。「不過也可能是一種沒人可以確定的過敏，或者是自體免疫疾病。」就連談論這些事，他都看起來疲憊不堪。

有些人鼓勵丹尼去研究慢性疲勞症候群，但他也知道很多人並不認為真的有慢性疲勞這回事。

「有個醫師覺得，這一切很可能是我在旅行時染上的寄生蟲造成的。」

不過丹尼也知道，這些症狀是在生活發生重大變化後不久才出現的，因此他懷疑可能和情緒問題有關。

「有些醫師認為這都是我自己胡思亂想，有時我也同意，可是有時我真的好累，胃痛得很厲害，我無法想像他們說的怎麼可能是真的。我沒辦法叫大腦命令我的肌肉讓我起床。」

這一大堆症狀也可能和他的交感神經及副交感神經系統的運作有關，也許他的身體在一次外傷事件或長期的成長壓力後，調節了消化和休息的功能。我在療程中始終牢記這一點。

似乎可以確定的是，無論如何，這些症狀都和丹尼對自己身體的整體感覺息息相關。

「我討厭自己的身體。」我們剛開始治療的時候，有一天丹尼這樣告訴我。「又噁心又沒用。」

聽到他那麼尖銳的說法，我沒有試圖掩飾自己的退縮。他看見我的反應後，防衛地聳了聳肩，同時更深入地陷進椅子裡。

「我的身體就是很醜，而且沒有男子氣概。」

儘管丹尼質疑性別二元論以及強加在男性身上的不健全期望，他還是經常因為自己不如他想要的那麼有男子氣概而感到頹喪。

「老實說，我分辨不出我想要的東西裡有什麼是健康的。比方說，哪些是為了持續成長所需的，而哪些只是強加的性別期望。這真的快把我搞瘋了。」

對丹尼來說，沒有什麼是既定且明確的。在我們討論自我認同的話題時，通常會插入性別認同及種族認同的問題。種族是另一個讓丹尼覺得被困在不確定地帶的領域。丹尼膚色淺卻有非洲拉丁裔血統，當各種膚色的人問他「你是什麼人？」的時候，他時常咒罵人們想迅速進行種族分類的欲望。

可是丹尼厭惡自己的身體時，極少是因為種族，也不見得都出於衡量自己的男子氣概。這通常跟他感受到的疲倦程度有關，不過也和擁有身體的一般經驗有關係。丹尼討厭自己的身體，是因為身體要求他餵食、清洗，而丹尼還有其他「更重要」的哲學藝術方面的事情想做。丹尼想當作家，我知道他床邊有兩疊書，他想在年底前看完。而他身體所需要的一切，就像是煩人的干擾。

「我只希望它能照我想的去做，然後別來煩我。」有一天丹尼如此宣告。我向他靠近。

「你有注意到，你對待自己的身體就好像對待僕人一樣嗎？好像『你是』」—我在空中比了一對引號—「老闆，它應該在你說的時候照你的指示去做，不許問問題？」

丹尼對我揚起眉毛、皺起鼻子，一臉疑惑的樣子。

「可是，難道不是嗎？我是說，僕人？」

「我的意思不是要你去了解形而上學，不過我認為你需要問問自己，你的起點和終點在哪裡。你的身體和『你』是分開的、是你的『僕人』嗎？還是說它是你的另一面，可憐兮兮地被你用牽繩拖著走，你還大聲吼它、罵它？」

「該死的。嗯，聽妳這麼一說......」丹尼回視著我，「讓我想到了貝拉娜」—他心愛的貓—「想到她如果受到那樣的對待我就難過。」

他停下來望著窗外，我靜靜地等著他思考。然後他轉回來再度看著我。

「可是，每個人對自己的身體不是多少都有這種想法嗎？」

「我想有很多人這麼想，」我承認。「這是『思想比身體重要』這整個概念的一部分。但我可以告訴你，無論這想法多普遍，對誰都不好。」

很多青年對自己的身體以及他們和身體的關係非常存疑。像丹尼這樣的人，難以完全認同自己的生理性別與強加在他們身上的性別期望，他們身上這種想法可能更為明顯。只是有時候，可能是先憎惡身體才聯想到那些詞彙和觀念。無論問題是出於性別、對種族認同感到困惑、對性和親密關係感到恐懼不安，還是因為患有慢性病或殘疾、有創傷歷史，或有食物和飲食方面的問題，或者覺得自己受「困」在身體裡，四分之一人生經常都要跟生存和肉身妥協。

四分之一人生，該是人們有意識地與身體建立親愛關係的自然週期，會對身體的「缺陷」及其「未能」執行或保護表達寬恕。通常這代表不認同父權社會與白人至上主義的價值觀—這些是有毒的觀念，卻一點一滴地教導大多數青年，他們的身體在大小、形狀、膚色、能力或部位上有些問題。這些指涉出來的缺陷，都可能會造成無數的心理問題，而這一切都歸因於歷史上一小部分的人，創造出這種有毒的價值體系，並且屹立不搖。