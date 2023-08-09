《進入四分之一人生，從後青春期開始的成長指南》：除了懷疑自己的男子氣概，他還有很多事情要解決
我們想讓你知道的是
很多青年對自己的身體以及他們和身體的關係非常存疑。像丹尼這樣的人，難以完全認同自己的生理性別與強加在他們身上的性別期望，他們身上這種想法可能更為明顯。只是有時候，可能是先憎惡身體才聯想到那些詞彙和觀念。
文：莎堤雅．道爾．碧阿克
我們到底在這世上做什麼—丹尼
「可以的話，我想我會一直睡下去。」丹尼把頭靠在椅背上，眼睛閉著。
「你今天吃了嗎？」我問。現在是下午一點，我懷疑他沒吃東西。
「嗯。」他停頓下來思考。「我醒來時喝了一點優酪乳吧？不過那是早上八點左右，之後我又回去睡了。」
丹尼的牛仔短褲在大腿處破了洞，好像被什麼東西鉤到似的，一片布料大大地敞開。他的白襯衫皺巴巴的，簡直像是一小時前才剛在地板上弄皺的。丹尼經常衣衫不整，但他的外表同時暗示了一種波希米亞的生活方式，彷彿他住在摩洛哥海岸邊的藝術家聚落似的，他淺棕色的皮膚是因為整天躺在地中海岸邊、咬著鉛筆苦思詩句而曬黑的。
丹尼時常迷失在腦海中，不斷地思索。他如哲學家般地思考、把事情理想化，花很多的時間獨處。我們已經合作好幾個月了。在第一次見面時，丹尼向我傾訴了許多事情，包括他患有躁鬱症，因為種種原因導致他一直很難和人約會；他有些令人困惑的身體症狀，還有他很疲倦，真正的疲累。丹尼試著向我解釋，他那一長串的疲憊和消化問題，以及尋找解決辦法的歷程。
「他們認為，可能是我住的老公寓裡盛行黴菌造成的，」他告訴我。「不過也可能是一種沒人可以確定的過敏，或者是自體免疫疾病。」就連談論這些事，他都看起來疲憊不堪。
有些人鼓勵丹尼去研究慢性疲勞症候群，但他也知道很多人並不認為真的有慢性疲勞這回事。
「有個醫師覺得，這一切很可能是我在旅行時染上的寄生蟲造成的。」
不過丹尼也知道，這些症狀是在生活發生重大變化後不久才出現的，因此他懷疑可能和情緒問題有關。
「有些醫師認為這都是我自己胡思亂想，有時我也同意，可是有時我真的好累，胃痛得很厲害，我無法想像他們說的怎麼可能是真的。我沒辦法叫大腦命令我的肌肉讓我起床。」
這一大堆症狀也可能和他的交感神經及副交感神經系統的運作有關，也許他的身體在一次外傷事件或長期的成長壓力後，調節了消化和休息的功能。我在療程中始終牢記這一點。
似乎可以確定的是，無論如何，這些症狀都和丹尼對自己身體的整體感覺息息相關。
「我討厭自己的身體。」我們剛開始治療的時候，有一天丹尼這樣告訴我。「又噁心又沒用。」
聽到他那麼尖銳的說法，我沒有試圖掩飾自己的退縮。他看見我的反應後，防衛地聳了聳肩，同時更深入地陷進椅子裡。
「我的身體就是很醜，而且沒有男子氣概。」
儘管丹尼質疑性別二元論以及強加在男性身上的不健全期望，他還是經常因為自己不如他想要的那麼有男子氣概而感到頹喪。
「老實說，我分辨不出我想要的東西裡有什麼是健康的。比方說，哪些是為了持續成長所需的，而哪些只是強加的性別期望。這真的快把我搞瘋了。」
對丹尼來說，沒有什麼是既定且明確的。在我們討論自我認同的話題時，通常會插入性別認同及種族認同的問題。種族是另一個讓丹尼覺得被困在不確定地帶的領域。丹尼膚色淺卻有非洲拉丁裔血統，當各種膚色的人問他「你是什麼人？」的時候，他時常咒罵人們想迅速進行種族分類的欲望。
可是丹尼厭惡自己的身體時，極少是因為種族，也不見得都出於衡量自己的男子氣概。這通常跟他感受到的疲倦程度有關，不過也和擁有身體的一般經驗有關係。丹尼討厭自己的身體，是因為身體要求他餵食、清洗，而丹尼還有其他「更重要」的哲學藝術方面的事情想做。丹尼想當作家，我知道他床邊有兩疊書，他想在年底前看完。而他身體所需要的一切，就像是煩人的干擾。
「我只希望它能照我想的去做，然後別來煩我。」有一天丹尼如此宣告。我向他靠近。
「你有注意到，你對待自己的身體就好像對待僕人一樣嗎？好像『你是』」—我在空中比了一對引號—「老闆，它應該在你說的時候照你的指示去做，不許問問題？」
丹尼對我揚起眉毛、皺起鼻子，一臉疑惑的樣子。
「可是，難道不是嗎？我是說，僕人？」
「我的意思不是要你去了解形而上學，不過我認為你需要問問自己，你的起點和終點在哪裡。你的身體和『你』是分開的、是你的『僕人』嗎？還是說它是你的另一面，可憐兮兮地被你用牽繩拖著走，你還大聲吼它、罵它？」
「該死的。嗯，聽妳這麼一說......」丹尼回視著我，「讓我想到了貝拉娜」—他心愛的貓—「想到她如果受到那樣的對待我就難過。」
他停下來望著窗外，我靜靜地等著他思考。然後他轉回來再度看著我。
「可是，每個人對自己的身體不是多少都有這種想法嗎？」
「我想有很多人這麼想，」我承認。「這是『思想比身體重要』這整個概念的一部分。但我可以告訴你，無論這想法多普遍，對誰都不好。」
很多青年對自己的身體以及他們和身體的關係非常存疑。像丹尼這樣的人，難以完全認同自己的生理性別與強加在他們身上的性別期望，他們身上這種想法可能更為明顯。只是有時候，可能是先憎惡身體才聯想到那些詞彙和觀念。無論問題是出於性別、對種族認同感到困惑、對性和親密關係感到恐懼不安，還是因為患有慢性病或殘疾、有創傷歷史，或有食物和飲食方面的問題，或者覺得自己受「困」在身體裡，四分之一人生經常都要跟生存和肉身妥協。
四分之一人生，該是人們有意識地與身體建立親愛關係的自然週期，會對身體的「缺陷」及其「未能」執行或保護表達寬恕。通常這代表不認同父權社會與白人至上主義的價值觀—這些是有毒的觀念，卻一點一滴地教導大多數青年，他們的身體在大小、形狀、膚色、能力或部位上有些問題。這些指涉出來的缺陷，都可能會造成無數的心理問題，而這一切都歸因於歷史上一小部分的人，創造出這種有毒的價值體系，並且屹立不搖。
Tags：
國民健康誰來保障？WHO公布加熱菸健康衝擊報告，呼籲各國政府謹慎審查
我們想讓你知道的是
WHO公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告，反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，以確保國民健康不受威脅。
今（2023）年7月26日，世界衛生組織（WHO）公布了最新的加熱菸健康衝擊證據報告（Heated tobacco products-Summary of research and evidence of health impacts），指出加熱菸可能的風險與危害，並揭露了目前相關研究的不足與空白。對此，台灣拒菸聯盟及國內醫學專家發出憂心的呼籲，期望台灣政府重新審視加熱菸的管理和防治政策。
WHO提出警示：小心菸商的謊言
此份WHO報告中指出，加熱菸商可能透過各種行銷、廣告宣傳手段，或者透過贊助菸草研究，建構出各種謊言。報告中列舉若干研究指出，加熱菸所含有的尼古丁以及其他化學成分並不亞於紙菸，且菸商有能力透過產品設計任意改變釋出頻率與濃度，並且存在成癮性、傳統紙菸和新興菸品併用等問題。
WHO在報告中特別指出加熱菸具有相當的潛在成癮風險，目前已有的 11 項有關加熱菸的尼古丁人體含量研究，就有 5 項是由菸商所贊助的，而在非菸商贊助的獨立研究中甚至發現，目前市占率最高的加熱菸產品，其釋放的尼古丁含量比紙菸高出 4.5 倍。臺大醫院家庭醫學部醫師郭斐然表示：「根據研究顯示，加熱菸中有22種物質的含量超過一般菸品200%，7種超過1000%，目前這些物質的危害及潛在危害成分列表不足，還需要更多的研究。」
除此之外，日本與韓國的菸害防制數據顯示出，加熱菸的使用者中，超過九成為紙菸與新興菸品併用的雙重使用者，在日本比例為94.4%，韓國更是高達96.2%，根本不存在所謂的戒菸效果。郭醫師強調，雙重使用者所帶來的問題相當嚴重，因為這些吸菸者在可吸菸的場所抽傳統紙菸，但在禁止吸菸的環境（例如公共場所室內），則改用加熱菸，「因為使用者誤以為吸加熱菸的行為沒甚麼危害, 加上不會產生顯著的菸臭味，就掉以輕心, 也無視法律。」對此，董氏基金會菸害防制中心主任林清麗也補充表示：「研究已發現, 加熱菸一樣有二手菸的問題，在室內吸菸一樣可能侵害所有的人，非常不公平。」
加熱菸品相關研究，存在六大空白
WHO報告中也提到，目前加熱菸的相關研究依然存在著六大空白領域，包括「產品吸引力」、「成癮性與吸菸者行為」、「實驗室內分析與調查」、「產品成分含量與排放分析」、「監理及監控機制」與「法規健全管理」。這表示當前對加熱菸的安全性和影響所知仍不足。倘若主管機關無法訂定有效的監管政策，不僅無法及時識別和回應健康問題，更有可能使加熱菸成為菸害防制的漏洞，導致消費者的健康受到損傷，並使青少年和其他脆弱群體處於風險之中。因此，WHO特別呼籲世界各國，對於加熱菸品的審查務必更加謹慎，WHO亦提供 TobLabNet 標準測量模式供各國政府主動審查參考。
郭斐然醫師指出，國健署為了要開放加熱菸，無論是菸害防制法中菸品定義的問題，或健康風險評估的設計，都只是加熱菸上市的掩護，讓民間團體或民眾接受的障眼法。假如政府的心態是在一定會通過的前提下，制定更高的審查標準，只是增加日後菸商宣傳的籌碼而已，因為指定菸品「已通過健康風險評估」。而WHO報告中提到，菸商會使用各式香味、時尚感、科技潮流等產品設計與廣告方式吸引年輕族群或是從未吸菸的族群，所以部分國家在規範加熱菸時，甚至會採取禁止加味菸的銷售限制，以降低吸引力。台灣拒菸聯盟亦曾公開呼籲禁止所有加味菸品是最有效的選擇。為此，郭醫師強調：「目前雖然廠商有繳交20歲以下青少年成癮的資料，但是並未列入駁核條件，也就是說，即使廠商所提的資料證明會吸引青少年使用，一樣可以通過健康風險評估。」為了保護青少年，不要讓我們下一代繼續尼古丁成癮，這是醫師和反菸團體最強烈的請求。
借鏡毒品行銷？大麻產業成為新興菸品新戰場
此外，這份WHO報告指出，部分新興菸品裝置開始採用霧化大麻以釋放化學物質的技術。事實上，今年七月就有國際大型菸商收購以色列大麻公司，交易總額可能達到6.5億美元。當然，這種收購和合作也引起了國際的注視和擔憂，林清麗主任特別指出：「菸商很有可能會利用他們擅長的行銷包裝策略，讓菸品和毒品之間的界線逐漸模糊，來吸引更多的消費者，特別是年輕人。」
對此，郭斐然醫師認為：「現在，加熱菸和大麻正採取類似的宣傳手法，例如加熱菸商聲稱尼古丁成癮是沒有危害的習慣、危害物質減少；大麻公司也散佈使用大麻不會成癮、危害低於酒精的訊息。菸商、大麻商用混淆視聽的宣傳，傳播假訊息，進行認知作戰，這是一樣的手法。」他更強調政府對於菸商與大麻商的結合，要有更大的管制力量，取締假訊息的宣傳，追查並處罰假訊息的源頭，並與菸商、大麻商的利益劃清界線。
目前台灣國健署現行的政策，是基於菸商提供的證明文件進行風險評估，考慮到上述的各種謊言、危害以及政策的缺漏，這樣的做法是否能確保國民健康？反菸團體以及各方專家，強烈呼籲政府應該採取嚴謹、公開、透明的三大原則，對新興菸品進行更為周全的監管，蒐集本土國人健康衝擊證據，確保國民健康不受威脅。