緯創出清立訊持股認賠55億元，分散中國風險、強化AI業務兩大策略獲市場肯定

緯創資通（Wistron）自今（2023）年以來，股價由31.5元翻揚至156.5元，成為股市黑馬，而昨（25）日再宣布出售中國電子代工大廠立訊精密（ Luxshare）的股票，認賠新台幣55億元。市場認為跡象一再顯示，今年以來緯創將逐步分散中國風險，並強化人工智慧（AI）業務的發展獲得肯定。

緯創二大策略：分散中國風險、強化伺服器業務

緯創於7月25日宣布，透過中國子公司，分別是緯創資通（昆山）、緯創資通（中山）、緯創資通（成都）和緯創資通（重慶），出售立訊精密普通股股票，共達到5639萬股，總金額為17.33億人民幣，每股平均售價30.74元。

以上4家中國子公司出清立訊精密持股，總計虧損人民幣12.67億元（新台幣55億元），不過截至今年第2季底，累計已認列金融資產損失人民幣11.7億元後，預計第3季財報的影響數為損失人民幣9650萬元。

在此之前，4月26日緯創（泰州）廠宣布停工停產引起市場關注。

緯創說明，泰州廠房未達經濟規模連年虧損，因應整體經貿局勢的改變及客戶需求，近年來逐步調整全球產能布局，此後分別向 Wistron InfoComm Mexico 、 Wistron InfoComm （Philippines） Corporation增資。

還有，日前傳出緯創有意退出印度iPhone製造，印度塔塔集團最快8月將收購代工廠緯創印度廠，成交金額超過新台幣188億元。緯創則不評論與單一客戶間之業務關係。不過，市場認為緯創減少在中國市場的依賴，以及分散手機業務的趨勢明顯，未來將心力放在AI等相關產業。

擷取自YouTube 2016年即前往印度布局的緯創，曾花許多心力融合印度當地文化與員工。

緯創成長事業：工業運算、網通運算、AI運算

受到ChatGPT影響，各大科技科技巨擘推出自家聊天機器人，帶動各類數據、雲端伺服器需求攀升，使今年成為生成式人工智慧（Generative AI）元年，而全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一的緯創受到市場矚目。

2021至2025年的複合成長率有4.9%。緯創指出，台灣在伺服器代工約1131.6萬台，佔有率達33%，而未來將加快擴大「高獲利率產品」如伺服器的成長，也專注於技術服務事業的成長與獲利。

緯創公開資訊

半導體和AI族群成為股市主流

這股AI風潮外溢至台股，許多概念股也跟著攀升。籌碼K線擁有80萬活躍用戶軟體籌碼K線的數據顯示，隨著今年第2季結束，台股走勢是漲多後的回檔震盪整理，其中，以電子下游的筆記型電腦漲幅最多，達到了54.77%，其次為電子中游主機板46.35%和電子下游顯示器35.23%。

值得注意的是，台股成交金額方面，台積電、緯創、創意、世芯-KY、聯發科、長榮、欣興廣達、長榮航、鴻海，以上為成交金額前10名的股票，半導體和AI族群佔大部分，顯示出市場目前關注的產業。

籌碼K線

籌碼K線據80萬人的用戶數據顯示，當前投資人最關注的10檔股票，以台灣股市的龍頭台積電位居於首位，投資人查詢的次數高達13萬次；其次則是長榮，有9萬多的查詢次數。接下來依序是鴻海、 欣興、中興電、飛宏、長榮航、華航、緯創、華城。從籌碼K線的數據中可以觀察到，緯創自今年爆發以來，成為台股中熱議的公司。

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核稿編輯：翁世航