2023/07/26,
商業

緯創出清立訊持股認賠55億元，分散中國風險、強化AI業務兩大策略獲市場肯定

緯創出清立訊持股認賠55億元，分散中國風險、強化AI業務兩大策略獲市場肯定
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

緯創（Wistron）出清中國電子代工大廠立訊精密持股，總計虧損人民幣12.67億元（新台幣55億元），而外界認為緯創兩大策略明顯，而受惠於人工智慧（AI）產業帶動，獲得市場肯定股價上揚。

緯創資通（Wistron）自今（2023）年以來，股價由31.5元翻揚至156.5元，成為股市黑馬，而昨（25）日再宣布出售中國電子代工大廠立訊精密（ Luxshare）的股票，認賠新台幣55億元。市場認為跡象一再顯示，今年以來緯創將逐步分散中國風險，並強化人工智慧（AI）業務的發展獲得肯定。

緯創二大策略：分散中國風險、強化伺服器業務

緯創於7月25日宣布，透過中國子公司，分別是緯創資通（昆山）、緯創資通（中山）、緯創資通（成都）和緯創資通（重慶），出售立訊精密普通股股票，共達到5639萬股，總金額為17.33億人民幣，每股平均售價30.74元。

以上4家中國子公司出清立訊精密持股，總計虧損人民幣12.67億元（新台幣55億元），不過截至今年第2季底，累計已認列金融資產損失人民幣11.7億元後，預計第3季財報的影響數為損失人民幣9650萬元。

在此之前，4月26日緯創（泰州）廠宣布停工停產引起市場關注。

緯創說明，泰州廠房未達經濟規模連年虧損，因應整體經貿局勢的改變及客戶需求，近年來逐步調整全球產能布局，此後分別向Wistron InfoComm MexicoWistron InfoComm （Philippines） Corporation增資。

還有，日前傳出緯創有意退出印度iPhone製造，印度塔塔集團最快8月將收購代工廠緯創印度廠，成交金額超過新台幣188億元。緯創則不評論與單一客戶間之業務關係。不過，市場認為緯創減少在中國市場的依賴，以及分散手機業務的趨勢明顯，未來將心力放在AI等相關產業。

c5e2e127951caa80c1491a9ecb2a89c656462a8d
擷取自YouTube

2016年即前往印度布局的緯創，曾花許多心力融合印度當地文化與員工。

緯創成長事業：工業運算、網通運算、AI運算

受到ChatGPT影響，各大科技科技巨擘推出自家聊天機器人，帶動各類數據、雲端伺服器需求攀升，使今年成為生成式人工智慧（Generative AI）元年，而全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一的緯創受到市場矚目。

2021至2025年的複合成長率有4.9%。緯創指出，台灣在伺服器代工約1131.6萬台，佔有率達33%，而未來將加快擴大「高獲利率產品」如伺服器的成長，也專注於技術服務事業的成長與獲利。

截圖_2023-07-26_下午5_11_15
緯創公開資訊

半導體和AI族群成為股市主流

這股AI風潮外溢至台股，許多概念股也跟著攀升。籌碼K線擁有80萬活躍用戶軟體籌碼K線的數據顯示，隨著今年第2季結束，台股走勢是漲多後的回檔震盪整理，其中，以電子下游的筆記型電腦漲幅最多，達到了54.77%，其次為電子中游主機板46.35%和電子下游顯示器35.23%。

值得注意的是，台股成交金額方面，台積電、緯創、創意、世芯-KY、聯發科、長榮、欣興廣達、長榮航、鴻海，以上為成交金額前10名的股票，半導體和AI族群佔大部分，顯示出市場目前關注的產業。

2023年台股Q2成交金額Top10清單
籌碼K線

籌碼K線據80萬人的用戶數據顯示，當前投資人最關注的10檔股票，以台灣股市的龍頭台積電位居於首位，投資人查詢的次數高達13萬次；其次則是長榮，有9萬多的查詢次數。接下來依序是鴻海、 欣興、中興電、飛宏、長榮航、華航、緯創、華城。從籌碼K線的數據中可以觀察到，緯創自今年爆發以來，成為台股中熱議的公司。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。