緯創出清立訊持股認賠55億元，分散中國風險、強化AI業務兩大策略獲市場肯定
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緯創（Wistron）出清中國電子代工大廠立訊精密持股，總計虧損人民幣12.67億元（新台幣55億元），而外界認為緯創兩大策略明顯，而受惠於人工智慧（AI）產業帶動，獲得市場肯定股價上揚。
緯創資通（Wistron）自今（2023）年以來，股價由31.5元翻揚至156.5元，成為股市黑馬，而昨（25）日再宣布出售中國電子代工大廠立訊精密（ Luxshare）的股票，認賠新台幣55億元。市場認為跡象一再顯示，今年以來緯創將逐步分散中國風險，並強化人工智慧（AI）業務的發展獲得肯定。
緯創二大策略：分散中國風險、強化伺服器業務
緯創於7月25日宣布，透過中國子公司，分別是緯創資通（昆山）、緯創資通（中山）、緯創資通（成都）和緯創資通（重慶），出售立訊精密普通股股票，共達到5639萬股，總金額為17.33億人民幣，每股平均售價30.74元。
以上4家中國子公司出清立訊精密持股，總計虧損人民幣12.67億元（新台幣55億元），不過截至今年第2季底，累計已認列金融資產損失人民幣11.7億元後，預計第3季財報的影響數為損失人民幣9650萬元。
在此之前，4月26日緯創（泰州）廠宣布停工停產引起市場關注。
緯創說明，泰州廠房未達經濟規模連年虧損，因應整體經貿局勢的改變及客戶需求，近年來逐步調整全球產能布局，此後分別向Wistron InfoComm Mexico、Wistron InfoComm （Philippines） Corporation增資。
還有，日前傳出緯創有意退出印度iPhone製造，印度塔塔集團最快8月將收購代工廠緯創印度廠，成交金額超過新台幣188億元。緯創則不評論與單一客戶間之業務關係。不過，市場認為緯創減少在中國市場的依賴，以及分散手機業務的趨勢明顯，未來將心力放在AI等相關產業。
緯創成長事業：工業運算、網通運算、AI運算
受到ChatGPT影響，各大科技科技巨擘推出自家聊天機器人，帶動各類數據、雲端伺服器需求攀升，使今年成為生成式人工智慧（Generative AI）元年，而全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一的緯創受到市場矚目。
2021至2025年的複合成長率有4.9%。緯創指出，台灣在伺服器代工約1131.6萬台，佔有率達33%，而未來將加快擴大「高獲利率產品」如伺服器的成長，也專注於技術服務事業的成長與獲利。
半導體和AI族群成為股市主流
這股AI風潮外溢至台股，許多概念股也跟著攀升。籌碼K線擁有80萬活躍用戶軟體籌碼K線的數據顯示，隨著今年第2季結束，台股走勢是漲多後的回檔震盪整理，其中，以電子下游的筆記型電腦漲幅最多，達到了54.77%，其次為電子中游主機板46.35%和電子下游顯示器35.23%。
值得注意的是，台股成交金額方面，台積電、緯創、創意、世芯-KY、聯發科、長榮、欣興廣達、長榮航、鴻海，以上為成交金額前10名的股票，半導體和AI族群佔大部分，顯示出市場目前關注的產業。
籌碼K線據80萬人的用戶數據顯示，當前投資人最關注的10檔股票，以台灣股市的龍頭台積電位居於首位，投資人查詢的次數高達13萬次；其次則是長榮，有9萬多的查詢次數。接下來依序是鴻海、 欣興、中興電、飛宏、長榮航、華航、緯創、華城。從籌碼K線的數據中可以觀察到，緯創自今年爆發以來，成為台股中熱議的公司。
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核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
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格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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