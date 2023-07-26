泰國前總理將結束流亡8月返國，戴克辛稱願服刑和不求被特赦

（中央社）泰國前總理戴克辛流亡海外數十年，今年多次表達返泰意願。泰國5月大選後，和戴克辛家族淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，戴克辛的么女今天表示，父親將在8月10日抵達曼谷廊曼機場。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

泰國今年5月14日舉行國會眾議院選舉，前進黨（Move Forward）拿下151席成為第一大黨，和拿下141席的第二大黨為泰黨（Pheu Thai）以及6個小黨組成8黨聯盟準備執政，但前進黨因為改革理念不受保守勢力歡迎，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度尋求總理大位失利，組閣機會現在落到為泰黨手中。

總理候選人必須要參議員250席加上眾議員500席共750席的過半票數支持才能當選，許多參議員已表示只要前進黨在聯盟內，就不會支持為泰黨的候選人，而8黨聯盟的票數312票不足以確保為泰黨的總理候選人一定會當選，為泰黨正在尋求更多政黨的支持，而第三次總理選舉的時程未定。

為泰黨和戴克辛家族淵源深厚，就在戴克辛74歲生日的今天，戴克辛的么女同時也是為泰黨（Pheu Thai）總理候選人之一的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今天在社群媒體Instagram上發文指出：「 我不敢相信我正在打的，父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport）。」丹東貝表示，她的家族很高興但也很憂心，不過他們都尊重戴克辛的決定，她希望父親身體健康，而且可以完成送孫子去上學的心願。

Paetongtarn "Ung Ing" Shinawatra has posted on he Instagram account that her father Thaksin Shinawatra will return to Thailand on August 10. He is set to arrive at Don Mueang airport. @TNAMCOT pic.twitter.com/x5wcRLVzY4 — TNAMCOT English (@TNAMCOTEnglish) July 26, 2023

戴克辛曾在今年3月24日在日本接受共同通信社專訪時表示，如果可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛形容自己已經在外面服刑很多年了，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的」。

戴克辛在專訪表示，即使選後是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。

貝東丹在5月1日產下兒子普塔信（Prutthasin Sooksawas），戴克辛當天也立即在社群媒體推特（Twitter）發文表示，今年7月他就要74歲了，他的7個孫子都是在他離開泰國之後出生，想要回到泰國照顧孫子。

接著戴克辛在5月9日泰國大選前夕再度在推特發文表示，他想要返回泰國，「再一次，我要請求各界同意，我已經決心要在7月生日之前回到泰國照顧孫子，我和家人分開已經17年了，我已經老了」。

Photo Credit: GettyImages 在2001年1月泰國全國大選前夕，從電信大亨轉為政治家的戴克辛在清邁與家人共度時光。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範