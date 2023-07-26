泰國前總理將結束流亡8月返國，戴克辛稱願服刑和不求被特赦
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為泰黨總理候選人之一的貝東丹今天在社群媒體Instagram宣布，她父親戴克辛（泰國前總理）將在8月10日抵達曼谷，結束17年的流亡。今年3月戴克辛接受媒體訪問時表示，他只想和家人團聚，因此願意返國服刑，也不尋求為泰黨在國會請求特赦。
（中央社）泰國前總理戴克辛流亡海外數十年，今年多次表達返泰意願。泰國5月大選後，和戴克辛家族淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，戴克辛的么女今天表示，父親將在8月10日抵達曼谷廊曼機場。
戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。
泰國今年5月14日舉行國會眾議院選舉，前進黨（Move Forward）拿下151席成為第一大黨，和拿下141席的第二大黨為泰黨（Pheu Thai）以及6個小黨組成8黨聯盟準備執政，但前進黨因為改革理念不受保守勢力歡迎，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度尋求總理大位失利，組閣機會現在落到為泰黨手中。
總理候選人必須要參議員250席加上眾議員500席共750席的過半票數支持才能當選，許多參議員已表示只要前進黨在聯盟內，就不會支持為泰黨的候選人，而8黨聯盟的票數312票不足以確保為泰黨的總理候選人一定會當選，為泰黨正在尋求更多政黨的支持，而第三次總理選舉的時程未定。
為泰黨和戴克辛家族淵源深厚，就在戴克辛74歲生日的今天，戴克辛的么女同時也是為泰黨（Pheu Thai）總理候選人之一的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今天在社群媒體Instagram上發文指出：「 我不敢相信我正在打的，父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport）。」丹東貝表示，她的家族很高興但也很憂心，不過他們都尊重戴克辛的決定，她希望父親身體健康，而且可以完成送孫子去上學的心願。
戴克辛曾在今年3月24日在日本接受共同通信社專訪時表示，如果可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛形容自己已經在外面服刑很多年了，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的」。
戴克辛在專訪表示，即使選後是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。
貝東丹在5月1日產下兒子普塔信（Prutthasin Sooksawas），戴克辛當天也立即在社群媒體推特（Twitter）發文表示，今年7月他就要74歲了，他的7個孫子都是在他離開泰國之後出生，想要回到泰國照顧孫子。
接著戴克辛在5月9日泰國大選前夕再度在推特發文表示，他想要返回泰國，「再一次，我要請求各界同意，我已經決心要在7月生日之前回到泰國照顧孫子，我和家人分開已經17年了，我已經老了」。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
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時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
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以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
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