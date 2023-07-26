2023/07/26,
印太

泰國前總理將結束流亡8月返國，戴克辛稱願服刑和不求被特赦

泰國前總理將結束流亡8月返國，戴克辛稱願服刑和不求被特赦
泰國前總理戴克辛。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

為泰黨總理候選人之一的貝東丹今天在社群媒體Instagram宣布，她父親戴克辛（泰國前總理）將在8月10日抵達曼谷，結束17年的流亡。今年3月戴克辛接受媒體訪問時表示，他只想和家人團聚，因此願意返國服刑，也不尋求為泰黨在國會請求特赦。

（中央社）泰國前總理戴克辛流亡海外數十年，今年多次表達返泰意願。泰國5月大選後，和戴克辛家族淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，戴克辛的么女今天表示，父親將在8月10日抵達曼谷廊曼機場。

戴克辛（Thaksin Shinawatra）在2001年2月出任總理，2006年9月19日，泰國軍方發動政變，當時在紐約參與聯合國大會的總理戴克辛被解職，軍方接管行政部門，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫回到泰國，之後又再度流亡海外。戴克辛隨後因為多起貪污案被泰國法院判處超過10年有期徒刑。

泰國今年5月14日舉行國會眾議院選舉，前進黨（Move Forward）拿下151席成為第一大黨，和拿下141席的第二大黨為泰黨（Pheu Thai）以及6個小黨組成8黨聯盟準備執政，但前進黨因為改革理念不受保守勢力歡迎，黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）兩度尋求總理大位失利，組閣機會現在落到為泰黨手中。

總理候選人必須要參議員250席加上眾議員500席共750席的過半票數支持才能當選，許多參議員已表示只要前進黨在聯盟內，就不會支持為泰黨的候選人，而8黨聯盟的票數312票不足以確保為泰黨的總理候選人一定會當選，為泰黨正在尋求更多政黨的支持，而第三次總理選舉的時程未定。

為泰黨和戴克辛家族淵源深厚，就在戴克辛74歲生日的今天，戴克辛的么女同時也是為泰黨（Pheu Thai）總理候選人之一的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）今天在社群媒體Instagram上發文指出：「 我不敢相信我正在打的，父親將在8月10日抵達曼谷的廊曼機場（Don Mueang Airport）。」丹東貝表示，她的家族很高興但也很憂心，不過他們都尊重戴克辛的決定，她希望父親身體健康，而且可以完成送孫子去上學的心願。

戴克辛曾在今年3月24日在日本接受共同通信社專訪時表示，如果可以返回泰國的話，他已經準備好在監獄服刑。戴克辛形容自己已經在外面服刑很多年了，因為他無法和自己的家人相聚，「我已經受苦夠久了，如果要在一個小監獄服刑，我是ok的」。

戴克辛在專訪表示，即使選後是由為泰黨組成聯合政府，他也不會要求為泰黨尋求國會特赦他，因為這樣反對他的人會感到不高興。

貝東丹在5月1日產下兒子普塔信（Prutthasin Sooksawas），戴克辛當天也立即在社群媒體推特（Twitter）發文表示，今年7月他就要74歲了，他的7個孫子都是在他離開泰國之後出生，想要回到泰國照顧孫子。

接著戴克辛在5月9日泰國大選前夕再度在推特發文表示，他想要返回泰國，「再一次，我要請求各界同意，我已經決心要在7月生日之前回到泰國照顧孫子，我和家人分開已經17年了，我已經老了」。

GettyImages-175100924
Photo Credit: GettyImages
在2001年1月泰國全國大選前夕，從電信大亨轉為政治家的戴克辛在清邁與家人共度時光。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。