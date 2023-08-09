岳啟儒《一人份的勇氣》：當老闆這麼多年，我最受不了的離職原因是——因為我爸媽說

文：岳啟儒

職場媽寶們要一輩子幸福喔 ！

當老闆這麼多年，接過的辭呈也不少，

我最受不了的離職原因是——因為我爸媽說。

「老闆，我可以打擾妳十分鐘嗎？」小白推開我辦公室的門探進頭來，眨著大眼輕輕的詢問。

小白來公司一年了，做事勤勤懇懇，說不上特別聰明伶俐，但是認真負責，剛畢業就來公司上班，職場菜鳥憑著一股熱忱和阿信精神存活下來，也因為如此，才讓我記得了她的名字。

除非有特別傑出的表現，不然沒在公司待上個一年半載，我是不會花心思記下他是誰，也不會在我的手機聯絡人裡輸入他的名字，因為公司的新人來來去去，很多人熬不了公關傳媒工作的艱辛，不到三個月半年就自己宣告投降，我又何必對這些過客們走心呢？

「老闆，我有點不好意思跟妳說，我媽媽說要打電話給妳。」小白美麗的臉在開口的瞬間漲紅了。

「為什麼要打給我？ 妳家裡發生什麼事？」我的直覺事情不太妙。

「我媽媽要我辭掉工作回高雄去，她說我的工作太辛苦了，沒時間交男友，以後會嫁不出去。而且在台北還要租房子，薪水扣掉房租水電後，生活費都不夠了，根本沒辦法存錢。她說回去找工作可以住家裡，就可以存錢。她還說回去高雄她才好安排相親，要我早點結婚生小孩，有個好歸宿。」

我一口茶差點噴出來，小白才二十三歲，她媽媽居然已經幫她規定好下半輩子怎麼過了。

「所以妳是要跟我提辭呈嗎？」我心裡想著又來了，這套媽媽說的劇本不是第一次上演，「爸媽要我辭職」的人這些年時不時都會出現，我每次都很想說「你都幾歲了，辭職還要拿著爸媽的令箭，又不是小學生需要父母簽聯絡簿」，所以面對這些職場媽寶們，我絕對不會慰留，真的是慢走不送。

職場媽寶們辭職的理由各式各樣，大致上分為以下四類：

一、爸媽幫著決定人生路：我爸爸要我出國留學，我媽媽希望我去考公務員。什麼事都聽爸媽安排，沒有自己的主見。

二、爸媽情緒勒索：我爸要我每天和家人一起吃晚飯，不然就是不重視家人，我媽說我太忙都沒時間陪她，她好寂寞。這是台灣父母很常見的伎倆，不夠叛逆的人根本抵擋不了。

三、爸媽用經濟制裁：我爸說我不辭職就要剪掉我的副卡、不再給我零用錢，我媽不幫我付台北房租。這狀況還是歸因於自己沒有經濟獨立，生活上靠爸靠媽沒辦法養活自己。

四、爸媽溫情喊話：我爸媽說我工作太累身體會搞壞，要我辭職回家好好養身體，先不要工作沒關係。特別在心理和意志脆弱時，就容易投向爸媽的懷抱。

但是，你真的想出國留學嗎？公務員的工作你了解嗎？問過自己喜歡嗎？和男友女友約會就不用陪爸媽，但是花時間在工作上就不行？開始上班了還當伸手牌好意思嗎？ 是不是應該先學記帳節流脫離月光族？認真工作打拚會影響健康，通宵唱歌追劇身體都不會壞唷？

爸媽真的要養你一輩子嗎？ 歐美國家小孩十八歲成年就要搬出去自立了，我朋友嫁給美國人，女兒雖然有台灣一半的血統，但是上了大學看著美國同學都在打工養活自己，也會跟媽媽說不好意思跟家裡拿錢。

這樣的文化差異培養出來的新世代青年，孰強孰弱？我年輕的時候就知道沒有「錢多事少離家近」的工作，除非是家裡開公司，回自己家上班，爸媽當你的老闆。

我比較狐疑的是，這些爸媽要呵護自己的孩兒到何時？ 有時候也不是年輕人想當媽寶，實在是爸媽的攻勢很難對抗，我遇過許多有趣的招數，像是：逼著跟公司請快一個月長假和家人去旅行；只要加班爸爸一定開車在公司樓下等著接回家；每天用訊息攻擊，要求每小時打電話回家問安；還有媽媽在家等門到半夜……我只能說想把自己的孩兒變成職場媽寶的爸媽真的很閒。

「我想為自己闖一闖」的想法，常常輸給「百善孝為先」的價值觀。

我發現職場媽寶們有一個共通處，就是他們都很聽話，沒什麼想法，通常也沒什麼自信。比較有個性或是骨子裡有叛逆因子的人，因為不服輸，知道自己要什麼，即使爸媽反對，也不會輕言放棄自己的選擇。

我的朋友唐心慧就是堅定自己選擇的代表性人物，家境不錯的她踏入社會的第一個工作就是廣告公司的AE，和公關一樣也是辛苦爆肝卻充滿挑戰的工作，爸爸捨不得逼她離職，每天七點派黑頭車到公司硬是載她回家，她把工作帶回家，讓爸爸看到她的堅持，並且不間斷地誠摯溝通，最後才獲得爸爸的支持。

她從基層做起，一路做到奧美廣告董事總經理，現在是掌管十幾個公司的電通集團執行長。想當年如果她跟爸爸妥協了，今天就不會有唐心慧這一號女強人了。

很多人像她一樣有可以當千金小姐的背景，但心態上願意認真努力的很少，自己選擇辛苦的工作並且願意吃苦的不多，重點還要有毅力堅持下去，沒錢沒資源的人打拚是正常，人生勝利組還競競業業向上爬更不容易，所以我非常佩服她。

說到底工作是你選的，人生是你自己的，該怎麼做仍然是你個人的選擇。

「不是的老闆，我不想辭職，因為我很喜歡這份工作，從工作中我學到很多，也很有成就感，但是我媽媽很生氣我不聽話，所以她說要打電話跟妳說我要辭職，我沒辦法阻止她，我怕妳接到電話傻眼，所以想跟妳先報備一聲，希望妳不要介意。」

「別擔心，妳很棒，我會告訴妳媽媽的。」我也鼓勵小白在工作上繼續加油。