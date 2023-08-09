岳啟儒《一人份的勇氣》：當老闆這麼多年，我最受不了的離職原因是——因為我爸媽說
我們想讓你知道的是
「爸媽要我辭職」的人這些年時不時都會出現，我每次都很想說「你都幾歲了，辭職還要拿著爸媽的令箭，又不是小學生需要父母簽聯絡簿」，所以面對這些職場媽寶們，我絕對不會慰留，真的是慢走不送。
文：岳啟儒
職場媽寶們要一輩子幸福喔 ！
當老闆這麼多年，接過的辭呈也不少，
我最受不了的離職原因是——因為我爸媽說。
「老闆，我可以打擾妳十分鐘嗎？」小白推開我辦公室的門探進頭來，眨著大眼輕輕的詢問。
小白來公司一年了，做事勤勤懇懇，說不上特別聰明伶俐，但是認真負責，剛畢業就來公司上班，職場菜鳥憑著一股熱忱和阿信精神存活下來，也因為如此，才讓我記得了她的名字。
除非有特別傑出的表現，不然沒在公司待上個一年半載，我是不會花心思記下他是誰，也不會在我的手機聯絡人裡輸入他的名字，因為公司的新人來來去去，很多人熬不了公關傳媒工作的艱辛，不到三個月半年就自己宣告投降，我又何必對這些過客們走心呢？
「老闆，我有點不好意思跟妳說，我媽媽說要打電話給妳。」小白美麗的臉在開口的瞬間漲紅了。
「為什麼要打給我？ 妳家裡發生什麼事？」我的直覺事情不太妙。
「我媽媽要我辭掉工作回高雄去，她說我的工作太辛苦了，沒時間交男友，以後會嫁不出去。而且在台北還要租房子，薪水扣掉房租水電後，生活費都不夠了，根本沒辦法存錢。她說回去找工作可以住家裡，就可以存錢。她還說回去高雄她才好安排相親，要我早點結婚生小孩，有個好歸宿。」
我一口茶差點噴出來，小白才二十三歲，她媽媽居然已經幫她規定好下半輩子怎麼過了。
「所以妳是要跟我提辭呈嗎？」我心裡想著又來了，這套媽媽說的劇本不是第一次上演，「爸媽要我辭職」的人這些年時不時都會出現，我每次都很想說「你都幾歲了，辭職還要拿著爸媽的令箭，又不是小學生需要父母簽聯絡簿」，所以面對這些職場媽寶們，我絕對不會慰留，真的是慢走不送。
職場媽寶們辭職的理由各式各樣，大致上分為以下四類：
一、爸媽幫著決定人生路：我爸爸要我出國留學，我媽媽希望我去考公務員。什麼事都聽爸媽安排，沒有自己的主見。
二、爸媽情緒勒索：我爸要我每天和家人一起吃晚飯，不然就是不重視家人，我媽說我太忙都沒時間陪她，她好寂寞。這是台灣父母很常見的伎倆，不夠叛逆的人根本抵擋不了。
三、爸媽用經濟制裁：我爸說我不辭職就要剪掉我的副卡、不再給我零用錢，我媽不幫我付台北房租。這狀況還是歸因於自己沒有經濟獨立，生活上靠爸靠媽沒辦法養活自己。
四、爸媽溫情喊話：我爸媽說我工作太累身體會搞壞，要我辭職回家好好養身體，先不要工作沒關係。特別在心理和意志脆弱時，就容易投向爸媽的懷抱。
但是，你真的想出國留學嗎？公務員的工作你了解嗎？問過自己喜歡嗎？和男友女友約會就不用陪爸媽，但是花時間在工作上就不行？開始上班了還當伸手牌好意思嗎？ 是不是應該先學記帳節流脫離月光族？認真工作打拚會影響健康，通宵唱歌追劇身體都不會壞唷？
爸媽真的要養你一輩子嗎？ 歐美國家小孩十八歲成年就要搬出去自立了，我朋友嫁給美國人，女兒雖然有台灣一半的血統，但是上了大學看著美國同學都在打工養活自己，也會跟媽媽說不好意思跟家裡拿錢。
這樣的文化差異培養出來的新世代青年，孰強孰弱？我年輕的時候就知道沒有「錢多事少離家近」的工作，除非是家裡開公司，回自己家上班，爸媽當你的老闆。
我比較狐疑的是，這些爸媽要呵護自己的孩兒到何時？ 有時候也不是年輕人想當媽寶，實在是爸媽的攻勢很難對抗，我遇過許多有趣的招數，像是：逼著跟公司請快一個月長假和家人去旅行；只要加班爸爸一定開車在公司樓下等著接回家；每天用訊息攻擊，要求每小時打電話回家問安；還有媽媽在家等門到半夜……我只能說想把自己的孩兒變成職場媽寶的爸媽真的很閒。
「我想為自己闖一闖」的想法，常常輸給「百善孝為先」的價值觀。
我發現職場媽寶們有一個共通處，就是他們都很聽話，沒什麼想法，通常也沒什麼自信。比較有個性或是骨子裡有叛逆因子的人，因為不服輸，知道自己要什麼，即使爸媽反對，也不會輕言放棄自己的選擇。
我的朋友唐心慧就是堅定自己選擇的代表性人物，家境不錯的她踏入社會的第一個工作就是廣告公司的AE，和公關一樣也是辛苦爆肝卻充滿挑戰的工作，爸爸捨不得逼她離職，每天七點派黑頭車到公司硬是載她回家，她把工作帶回家，讓爸爸看到她的堅持，並且不間斷地誠摯溝通，最後才獲得爸爸的支持。
她從基層做起，一路做到奧美廣告董事總經理，現在是掌管十幾個公司的電通集團執行長。想當年如果她跟爸爸妥協了，今天就不會有唐心慧這一號女強人了。
很多人像她一樣有可以當千金小姐的背景，但心態上願意認真努力的很少，自己選擇辛苦的工作並且願意吃苦的不多，重點還要有毅力堅持下去，沒錢沒資源的人打拚是正常，人生勝利組還競競業業向上爬更不容易，所以我非常佩服她。
說到底工作是你選的，人生是你自己的，該怎麼做仍然是你個人的選擇。
「不是的老闆，我不想辭職，因為我很喜歡這份工作，從工作中我學到很多，也很有成就感，但是我媽媽很生氣我不聽話，所以她說要打電話跟妳說我要辭職，我沒辦法阻止她，我怕妳接到電話傻眼，所以想跟妳先報備一聲，希望妳不要介意。」
「別擔心，妳很棒，我會告訴妳媽媽的。」我也鼓勵小白在工作上繼續加油。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航