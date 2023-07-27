比季辛吉出面更有效，為什麼「秦剛失蹤」或許有助於緩和中美關係？
我們想讓你知道的是
值得注意的是，李玉超被帶走與秦剛失蹤幾乎是同時發生，但是這一個月來，中國的網路不斷大量傳出秦剛的身世與風花雪月的故事，但是火箭軍李玉超等將領的消息卻毫無所悉，滴水不漏。不能排除這是習近平用秦剛來掩飾中共解放軍出大事了。
文：董立文（台灣智庫諮詢委員）
秦剛失蹤，全球關心
中國外交的第一號代表人物，外交部長秦剛失蹤已經一個月了，這是世界大事，也是國際社會高度關注的事項（編按：7月25日中共宣佈秦剛已經被免職，由王毅再度接任外長，但並未交代秦剛下落）。這一個月來，北京取消了歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾原定的訪中行程，而沒給原因。英國外交大臣柯維立決定延後北京的訪問行程，因為中國外交部長秦剛「消失」了。
只具有黨職的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，不得已暫代出席東協外長會議，原本中國外交部宣布，王毅將出席南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家安全事務高級代表會議，其後又因不明原因，改由外交部副部長馬朝旭在北京出席金磚國家外長線上特別會議。王毅提議中、日、韓三國的「高層峰會」，但是之前的名稱是「外長會議」。
無論怎麼看中國外交都受到重大衝擊，無法正常運作。更嚴重的問題是，未來沒有辦法來的，就暫時拖著，但是過去談好的事情怎麼辦？美國國務卿布林肯6月18日訪問北京，當時與秦剛會談七小時，與王毅會談三小時，與習近平見面30分鐘，秦剛「消失」了，那麼布、秦會談七小時的內容還有效嗎？
不僅於此，6月24日瓦格納集團兵變剛落幕，6月24日下午中國外交部官網公布，中國國務委員兼外交部長秦剛，在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，這個時間點就是秦剛失蹤之日。秦剛失蹤立即衝擊到中美與中俄外交。
中美關係稍緩，是在秦剛失蹤後
中美外交正逢最敏感與最脆弱的時刻，布林肯訪問北京期間及之後他與王毅在印尼的會談，看起來中共對布林肯都非常強硬，使得美方只能不斷強調「試圖恢復對中國的溝通管道，以避免兩大強權發生衝突」。但是，在7月23日布林肯接受《CNN》專訪中，透露了一句美、中「在將關係導回正軌方面已經取得進展」。
回頭看，中方對美外交轉趨緩和的跡象，正是出現在秦剛失蹤後。首先，7月20日針對秦剛逾3週未公開露面，相關揣測甚囂塵上，《華爾街日報》報導，中國最高外交事務官王毅向美方表示，秦剛是因為「健康原因」缺席，並保證中美高層接觸將持續解凍。
其次，同樣是7月20日國家主席習近平在北京釣魚台國賓館舉辦高規格款待季辛吉。習不僅在會中稱呼季辛吉為「老朋友」，還表示對方剛過百歲生日，訪問中國也已經逾百次。這兩個「一百」加在一起，讓季辛吉這次訪中具有特殊意義。
習近平藉盛宴季辛吉，想緩和中美關係
習近平高調的演出這場豪華午宴戲，當然不是為了季辛吉，而是藉季辛吉傳達給拜登政府重新解凍中美關係的重大訊息。季辛吉第一次秘密訪華是1971年，被當時的美國總統尼克森稱之為「波羅行動」，時隔50年，現在換習近平對美國發起「波羅行動」，試圖拯救中美關係。
中國對美外交發生這樣的轉折，可以說是受到秦剛事件的影響，習近平不得不轉移陣線先鞏固中美關係，以全力應處中共內部的重大政治衝擊。這個衝擊來自於解放軍兩大敏感部隊都出大問題，中共火箭軍和戰略支援部隊多名將領傳出落馬或失蹤，其中，6月26日火箭軍現任司令李玉超從辦公室被帶走。據悉李玉超兒子在美國留學，恐涉及出賣中共軍方情報。
火箭軍洩密的猜測是有根據的，去年中共20大結束後兩天，美國空軍大學公布一份報告，把中共火箭軍的整個情況，描述得非常詳細。包括火箭軍內部的人事結構、組織結構、指揮系統、後勤基地以及一些負責人的姓名一應俱全。火箭軍是中共保密強度最高的單位，因此這個消息透露出來，絕對不是衛星拍到的，疑似李玉超司令的兒子在美國留學期間涉及出賣中共軍方情報。
李玉超司令的兒子在美國洩密，原本跟中國駐美大使秦剛是無關的，除非秦剛是中國在美國間諜網的最大情報頭子。這個猜測也是有根據的，早期在周恩來的籌畫下，中共的情報人員、外交人員與駐外記者都系出間諜同源，外國語大學是他們的共同搖籃。
秦剛畢業於北京「國際關係學院」，這個學校以與共產黨中央情報機關的關係密切而聞名。秦剛在畢業後被分發到國安部管轄的「北京外交人員服務局」（DSB）任職，並被派往合眾國際社（United Press International）北京分社工作。這兩個單位都是情報間諜組織，如此推論秦剛身兼中國在美國間諜網的總指揮，而需為李玉超司令的兒子在美國洩密負責。
大肆報導秦剛，似為掩飾解放軍出大問題
值得注意的是，李玉超被帶走與秦剛失蹤幾乎是同時發生，但是這一個月來，中國的網路不斷大量傳出秦剛的身世與風花雪月的故事，但是火箭軍李玉超等將領的消息卻毫無所悉，滴水不漏。不能排除這是習近平圍魏救趙，用秦剛來掩飾中共解放軍出大事了。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：秦剛失蹤或有助於緩和中美關係
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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