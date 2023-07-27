比季辛吉出面更有效，為什麼「秦剛失蹤」或許有助於緩和中美關係？

文：董立文（台灣智庫諮詢委員）

秦剛失蹤，全球關心

中國外交的第一號代表人物，外交部長秦剛失蹤已經一個月了，這是世界大事，也是國際社會高度關注的事項（編按：7月25日中共宣佈秦剛已經被免職，由王毅再度接任外長，但並未交代秦剛下落）。這一個月來，北京取消了歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾原定的訪中行程，而沒給原因。英國外交大臣柯維立決定延後北京的訪問行程，因為中國外交部長秦剛「消失」了。

只具有黨職的中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，不得已暫代出席東協外長會議，原本中國外交部宣布，王毅將出席南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家安全事務高級代表會議，其後又因不明原因，改由外交部副部長馬朝旭在北京出席金磚國家外長線上特別會議。王毅提議中、日、韓三國的「高層峰會」，但是之前的名稱是「外長會議」。

無論怎麼看中國外交都受到重大衝擊，無法正常運作。更嚴重的問題是，未來沒有辦法來的，就暫時拖著，但是過去談好的事情怎麼辦？美國國務卿布林肯6月18日訪問北京，當時與秦剛會談七小時，與王毅會談三小時，與習近平見面30分鐘，秦剛「消失」了，那麼布、秦會談七小時的內容還有效嗎？

不僅於此，6月24日瓦格納集團兵變剛落幕，6月24日下午中國外交部官網公布，中國國務委員兼外交部長秦剛，在北京會見俄羅斯外交部副部長魯登科，就中俄關係及共同關心的國際和地區問題交換意見，這個時間點就是秦剛失蹤之日。秦剛失蹤立即衝擊到中美與中俄外交。

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中美關係稍緩，是在秦剛失蹤後

中美外交正逢最敏感與最脆弱的時刻，布林肯訪問北京期間及之後他與王毅在印尼的會談，看起來中共對布林肯都非常強硬，使得美方只能不斷強調「試圖恢復對中國的溝通管道，以避免兩大強權發生衝突」。但是，在7月23日布林肯接受《CNN》專訪中，透露了一句美、中「在將關係導回正軌方面已經取得進展」。

回頭看，中方對美外交轉趨緩和的跡象，正是出現在秦剛失蹤後。首先，7月20日針對秦剛逾3週未公開露面，相關揣測甚囂塵上，《華爾街日報》報導，中國最高外交事務官王毅向美方表示，秦剛是因為「健康原因」缺席，並保證中美高層接觸將持續解凍。

其次，同樣是7月20日國家主席習近平在北京釣魚台國賓館舉辦高規格款待季辛吉。習不僅在會中稱呼季辛吉為「老朋友」，還表示對方剛過百歲生日，訪問中國也已經逾百次。這兩個「一百」加在一起，讓季辛吉這次訪中具有特殊意義。

習近平藉盛宴季辛吉，想緩和中美關係

習近平高調的演出這場豪華午宴戲，當然不是為了季辛吉，而是藉季辛吉傳達給拜登政府重新解凍中美關係的重大訊息。季辛吉第一次秘密訪華是1971年，被當時的美國總統尼克森稱之為「波羅行動」，時隔50年，現在換習近平對美國發起「波羅行動」，試圖拯救中美關係。

中國對美外交發生這樣的轉折，可以說是受到秦剛事件的影響，習近平不得不轉移陣線先鞏固中美關係，以全力應處中共內部的重大政治衝擊。這個衝擊來自於解放軍兩大敏感部隊都出大問題，中共火箭軍和戰略支援部隊多名將領傳出落馬或失蹤，其中，6月26日火箭軍現任司令李玉超從辦公室被帶走。據悉李玉超兒子在美國留學，恐涉及出賣中共軍方情報。

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火箭軍洩密的猜測是有根據的，去年中共20大結束後兩天，美國空軍大學公布一份報告，把中共火箭軍的整個情況，描述得非常詳細。包括火箭軍內部的人事結構、組織結構、指揮系統、後勤基地以及一些負責人的姓名一應俱全。火箭軍是中共保密強度最高的單位，因此這個消息透露出來，絕對不是衛星拍到的，疑似李玉超司令的兒子在美國留學期間涉及出賣中共軍方情報。

李玉超司令的兒子在美國洩密，原本跟中國駐美大使秦剛是無關的，除非秦剛是中國在美國間諜網的最大情報頭子。這個猜測也是有根據的，早期在周恩來的籌畫下，中共的情報人員、外交人員與駐外記者都系出間諜同源，外國語大學是他們的共同搖籃。

秦剛畢業於北京「國際關係學院」，這個學校以與共產黨中央情報機關的關係密切而聞名。秦剛在畢業後被分發到國安部管轄的「北京外交人員服務局」（DSB）任職，並被派往合眾國際社（United Press International）北京分社工作。這兩個單位都是情報間諜組織，如此推論秦剛身兼中國在美國間諜網的總指揮，而需為李玉超司令的兒子在美國洩密負責。

大肆報導秦剛，似為掩飾解放軍出大問題

值得注意的是，李玉超被帶走與秦剛失蹤幾乎是同時發生，但是這一個月來，中國的網路不斷大量傳出秦剛的身世與風花雪月的故事，但是火箭軍李玉超等將領的消息卻毫無所悉，滴水不漏。不能排除這是習近平圍魏救趙，用秦剛來掩飾中共解放軍出大事了。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：秦剛失蹤或有助於緩和中美關係

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航