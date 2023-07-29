外國人想來峇里島工作或當數位遊牧民族？其實，想在印尼合法工作不是你想得那麼容易

提及峇里島，來過的人，眷戀它的美；沒來過的人，嚮往它的魅。確實，峇里島聚合了所有人世間世俗之人所渴求的絕大部分：蔚藍海岸與金色沙灘在水天一色之間，匯成了一幅動態的畫作；傳統文化與現代化文明，和諧共存在生活的細枝末節中；臣服於信仰的島民，讓平靜和美好在禱告聲中，瀰漫島嶼… 峇里島的土壤，是多元地無限可能，既有不夜城的派對生活，也有打坐冥想的覺醒之旅；既可以選擇陽光美女的沙灘生活，也有選擇親近大自然的梯田火山作為日常；飲食文化上，也是可以讓味蕾的刺激遍地開花——身處峇里島，嘗遍全世界… 偶爾深呼吸一下，峇里島的動與靜，一顰一笑，都吸引著世界各國的人慕名而來，想要定居於此的人，更是比比皆是。但定居峇里島，真的這麼容易嗎？

「looking for work in Bali…」臉書上，涉及峇里島相關討論的群組，層出不窮的出現相似的發文：還未曾抵達印尼的外國年輕人，嘗試在峇里島尋求生存的可能性，而通常，他們提及的工作經驗或擅長的技能，都是歸屬於「勞務型」金字塔底端的領域，如：保姆、銷售員、收銀員、服務員、調酒師等…

而通常下面的留言，主要會有兩派回應，一派是印尼本地人為主，略帶不滿的口吻，揶揄外國人來峇里島就應該好好當一個到此一遊的「撒幣遊客」，而不是搶本地人的就業機會；另一派則是已經有峇里島久居經驗的外籍人士，會苦口婆心勸說，峇里島的工作機遇難尋，要獲取合法居留印尼的機會，需要有高額的投資資本，或被正式聘請並提供合法工作簽證才能正式工作，並非像歐洲境內移動尋覓當地低薪工作一樣簡單。

想在印尼合法久居與工作是「難於上青天」

事實上，想要在峇里島（或印尼其他地方）合法久居，沒有那麼難，與印尼人結婚、求學等方式，都是持有合法居留證的路徑之一。但要想在印尼久居，並且合法獲得經濟利益，則是「難於上青天」。

在印尼，要合法工作是需要申請工作簽證（working kitas）和工作許可證，申請簽證的時候，聘請公司除了簽證成本，還需要額外為外籍勞工每年付1200美金（約新台幣37436元）給印尼政府，才能獲得「工作許可」。

在印尼法律上，只有持「工作許可」的外籍人士和印尼籍人士，才能在印尼合法工作資格。其他外籍人士，即便擁有印尼居留權的人，在法律上，都是不被允許在印尼打工（non-working）討生活的。

恰恰因為印尼的「工作簽證」成本極高，願意提供相應的工作職缺，並為外籍務工者承擔相應經濟成本的公司，自然而然都是尋求「管理階層人才」或「技術性人才」。對應職缺也具有一定工作挑戰和難度，絕非本土勞工就能輕易勝任或取代的職務。

若久居印尼，自然而然會發現，本地就業市場金字塔底端的平均薪資約月薪150萬印尼盾至300萬印尼盾（約新台幣3000至6000）。如此一來，對照一下，從經濟效益來看，就不難理解，幾乎不會有公司願意花巨額成本請一個外籍人士做「藍領階級勞工」。

久居峇里島（或印尼）真的不可能嗎？