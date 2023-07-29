南迴搞軌案（上）：陳氏紅琛並無外傷卻突然死亡，案情出現一連串驚人的轉折
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陳氏紅琛的死是意外嗎？有可能。但四天後，事情出現一連串驚人的轉折，有人向屏東縣警察局檢舉，陳氏紅琛有高額旅行平安保險。而且李雙全曾因為前妻中蛇毒死亡獲得保險理賠。這個消息後再與先前所得的線索來看，陳氏紅琛的死因便不單純了
文：傑克・普羅塔
2004年10月開始到2006年3月為止，台鐵南迴鐵路總共發生了七次鐵路破壞事件，不過都不嚴重，直到最後一次事件之前，只有一次事件有旅客因此受了輕傷。
然而，到了2006年3月17日晚上，也就是最後一次鐵路破壞事件，台鐵列車卻因此嚴重出軌，造成多人受傷。其中一位女性乘客在事發後，也立刻被送往醫院檢查，但這位當時被認定沒有外傷的女子，卻在一個多小時後突然死亡。
這起破壞鐵路導致死亡的命案，因為十分離奇，在當時引起媒體爭相報導。有經歷過那段歷史的讀者，光讀第一段的文字，或許就能猜到這在說哪個案件，沒錯，就是鼎鼎大名的「南迴搞軌案」。
在發生命案之前的幾次鐵路破壞案，檢警發現有人在被破壞的鐵軌旁以噴漆留字。2004年12年23日的案子是「恨恨，偷鐵軌的是勁達興工程」；2005年9月12日的案子則是「我們偷東西給健達興工程為什麼你們不抓他們官商勾結」。所以破壞鐵軌，甚至導致命案的凶手是這個「勁達興工程」或是「健達興工程」嗎？檢警在調查後發現沒有任何線索，而且其中嫁禍的意圖實在太明顯，所以檢警認為這只是嫌犯在故佈疑陣。
這個案子還有另一個方向，也就是若非熟悉鐵軌的台鐵員工，一般人難以破壞鐵軌。因此檢警便開始調查可能對鐵路局有不滿，且居住在案發現場附近的員工，甚至採集南迴線上各站員工的筆跡。但嫌犯在最後一次留字後，經過了大約半年檢警仍然找不到嫌犯。 就在檢警一籌莫展之時，2006年3月17日晚上再度發生列車出軌案件。
那天晚上9點40分左右，行經南迴鐵路的莒光號發生意外，列車的機車頭、第十、九、八等車廂等衝出軌道，翻覆在邊坡旁果園，第七車廂翻覆在海側駁坎，第六車廂雖有出軌但未翻覆，第五至第一車廂則未出軌而停留在鐵道上。這起意外比起前六次事件更加嚴重，最後造成一死兩傷的悲劇。
在這意外中喪生的女子是越南人，名字是「陳氏紅琛」，與案發當時也在火車上的「李雙全」是夫妻關係，兩人結婚不過一年多，她就在異鄉永遠駐足，再也無法活著回去故土。這看來是一起不幸的意外，但檢警調查之後，發現陳氏紅琛與李雙全，會搭上這班列車實在「很湊巧」。
為什麼說「很湊巧」呢？因為2004年10月21日，一輛自強號撞上脫軌器，而陳氏紅琛與李雙全便是這輛事故列車的乘客，事隔一年多，兩人竟又再度遇到火車事故。
與那次無人傷亡的事故不同，這次的事故較為嚴重。李雙全與正好也在列車上的哥哥李泰安，將陳氏紅琛從翻覆的車廂中帶下，並在救難人員發現陳氏紅琛似乎身體有狀況，主動詢問是否要幫忙後，將陳氏紅琛運至枋寮醫院救治。
送到枋寮醫院後，院方檢查陳氏紅琛並無外傷、骨折或出血等，只有心跳快、意識不清等情形，但醫師以為陳氏紅琛是因為車廂翻覆受傷，為求慎重便將他轉入加護病房。不料，隔天凌晨12點50分左右，陳氏紅琛突然發生昏迷、沒有呼吸、血壓、心跳，生命跡象消失等情形，並於同日凌晨12點52分左右心跳停止，雖然醫師施以急救措施，陳氏紅琛仍於同日凌晨2點45分宣告不治死亡。
陳氏紅琛的死是意外嗎？有可能，當時枋寮醫院開出的診斷證明書記載「胸部挫傷併肺大量出血、腹部挫傷併腹內出血、顱內蜘蛛網膜下腔出血、火車發生意外導致重大創傷及休克。」所以檢察官並沒有打算解剖屍體，因為就這些紀錄及檢察官經驗，陳氏紅琛還真有可能是因意外死亡。
但四天後，事情出現了一連串驚人的轉折，首先是有人向屏東縣警察局檢舉，陳氏紅琛有高額旅行平安保險。而且李雙全的前妻是因為毒蛇咬傷中毒死亡，李雙全因此獲得保險理賠。
這個消息後再與先前所得的線索來看，陳氏紅琛的死因便不單純了，因此檢察官便安排要在3月23日進行解剖。同時，也密切調查李雙全的嫌疑。但一波未平一波又起，就在預定解剖當日早上，檢察官接獲消息：李雙全在家上吊死亡。
本案重要嫌疑人竟然在偵查期間上吊，原因已不可考，但這勢必重大影響偵查及後續的審判。無論如何，案件仍然必須進行下去，之後檢警調查到李雙全為陳氏紅琛投保的金額十分龐大，若非檢警介入，李雙全總共可以領到7100萬元的保險金。而且李雙全曾在台鐵工務段、運務段工作過，確實較一般人有能力破壞鐵軌。
除此之外，檢警還從前面提到的「檢舉人」身上，獲得極為重要的證言。那位檢舉人也是台鐵員工，名為「黃福來」，是李雙全的好友，在檢警查到他身上前，就向他們自首他所知的一切。
原來當初鐵軌上有留字「恨恨，偷鐵軌的是勁達興工程」的事故，便是黃福來與李雙全造成。李雙全原本是找黃福來參與計畫，約定事成後從6000多萬保險金內分他1000萬，並多次帶著他實地勘查哪裡最適合犯案、應該如何操作等等。
2005年5月4日，他們打算真正下手實施謀殺計畫。計畫是由黃福來破壞鐵軌，李雙全則讓陳氏紅琛喝下FM2沉睡，再趁機注射蛇毒，讓保險公司以為陳氏紅琛是死於列車意外。但陳氏紅琛並沒有死於那次事故，原因是黃福來那天突然覺得害怕，臨陣脫逃。計畫失敗後，他便跟李雙全說明他要退出計畫，之後都沒有再配合李雙全犯案。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號