南迴搞軌案（上）：陳氏紅琛並無外傷卻突然死亡，案情出現一連串驚人的轉折

文：傑克・普羅塔

2004年10月開始到2006年3月為止，台鐵南迴鐵路總共發生了七次鐵路破壞事件，不過都不嚴重，直到最後一次事件之前，只有一次事件有旅客因此受了輕傷。

然而，到了2006年3月17日晚上，也就是最後一次鐵路破壞事件，台鐵列車卻因此嚴重出軌，造成多人受傷。其中一位女性乘客在事發後，也立刻被送往醫院檢查，但這位當時被認定沒有外傷的女子，卻在一個多小時後突然死亡。

這起破壞鐵路導致死亡的命案，因為十分離奇，在當時引起媒體爭相報導。有經歷過那段歷史的讀者，光讀第一段的文字，或許就能猜到這在說哪個案件，沒錯，就是鼎鼎大名的「南迴搞軌案」。

在發生命案之前的幾次鐵路破壞案，檢警發現有人在被破壞的鐵軌旁以噴漆留字。2004年12年23日的案子是「恨恨，偷鐵軌的是勁達興工程」；2005年9月12日的案子則是「我們偷東西給健達興工程為什麼你們不抓他們官商勾結」。所以破壞鐵軌，甚至導致命案的凶手是這個「勁達興工程」或是「健達興工程」嗎？檢警在調查後發現沒有任何線索，而且其中嫁禍的意圖實在太明顯，所以檢警認為這只是嫌犯在故佈疑陣。

這個案子還有另一個方向，也就是若非熟悉鐵軌的台鐵員工，一般人難以破壞鐵軌。因此檢警便開始調查可能對鐵路局有不滿，且居住在案發現場附近的員工，甚至採集南迴線上各站員工的筆跡。但嫌犯在最後一次留字後，經過了大約半年檢警仍然找不到嫌犯。 就在檢警一籌莫展之時，2006年3月17日晚上再度發生列車出軌案件。

那天晚上9點40分左右，行經南迴鐵路的莒光號發生意外，列車的機車頭、第十、九、八等車廂等衝出軌道，翻覆在邊坡旁果園，第七車廂翻覆在海側駁坎，第六車廂雖有出軌但未翻覆，第五至第一車廂則未出軌而停留在鐵道上。這起意外比起前六次事件更加嚴重，最後造成一死兩傷的悲劇。

莒光號列車｜Photo Credit: 中央社

在這意外中喪生的女子是越南人，名字是「陳氏紅琛」，與案發當時也在火車上的「李雙全」是夫妻關係，兩人結婚不過一年多，她就在異鄉永遠駐足，再也無法活著回去故土。這看來是一起不幸的意外，但檢警調查之後，發現陳氏紅琛與李雙全，會搭上這班列車實在「很湊巧」。

為什麼說「很湊巧」呢？因為2004年10月21日，一輛自強號撞上脫軌器，而陳氏紅琛與李雙全便是這輛事故列車的乘客，事隔一年多，兩人竟又再度遇到火車事故。

與那次無人傷亡的事故不同，這次的事故較為嚴重。李雙全與正好也在列車上的哥哥李泰安，將陳氏紅琛從翻覆的車廂中帶下，並在救難人員發現陳氏紅琛似乎身體有狀況，主動詢問是否要幫忙後，將陳氏紅琛運至枋寮醫院救治。

送到枋寮醫院後，院方檢查陳氏紅琛並無外傷、骨折或出血等，只有心跳快、意識不清等情形，但醫師以為陳氏紅琛是因為車廂翻覆受傷，為求慎重便將他轉入加護病房。不料，隔天凌晨12點50分左右，陳氏紅琛突然發生昏迷、沒有呼吸、血壓、心跳，生命跡象消失等情形，並於同日凌晨12點52分左右心跳停止，雖然醫師施以急救措施，陳氏紅琛仍於同日凌晨2點45分宣告不治死亡。

陳氏紅琛的死是意外嗎？有可能，當時枋寮醫院開出的診斷證明書記載「胸部挫傷併肺大量出血、腹部挫傷併腹內出血、顱內蜘蛛網膜下腔出血、火車發生意外導致重大創傷及休克。」所以檢察官並沒有打算解剖屍體，因為就這些紀錄及檢察官經驗，陳氏紅琛還真有可能是因意外死亡。

但四天後，事情出現了一連串驚人的轉折，首先是有人向屏東縣警察局檢舉，陳氏紅琛有高額旅行平安保險。而且李雙全的前妻是因為毒蛇咬傷中毒死亡，李雙全因此獲得保險理賠。

這個消息後再與先前所得的線索來看，陳氏紅琛的死因便不單純了，因此檢察官便安排要在3月23日進行解剖。同時，也密切調查李雙全的嫌疑。但一波未平一波又起，就在預定解剖當日早上，檢察官接獲消息：李雙全在家上吊死亡。

本案重要嫌疑人竟然在偵查期間上吊，原因已不可考，但這勢必重大影響偵查及後續的審判。無論如何，案件仍然必須進行下去，之後檢警調查到李雙全為陳氏紅琛投保的金額十分龐大，若非檢警介入，李雙全總共可以領到7100萬元的保險金。而且李雙全曾在台鐵工務段、運務段工作過，確實較一般人有能力破壞鐵軌。

除此之外，檢警還從前面提到的「檢舉人」身上，獲得極為重要的證言。那位檢舉人也是台鐵員工，名為「黃福來」，是李雙全的好友，在檢警查到他身上前，就向他們自首他所知的一切。

原來當初鐵軌上有留字「恨恨，偷鐵軌的是勁達興工程」的事故，便是黃福來與李雙全造成。李雙全原本是找黃福來參與計畫，約定事成後從6000多萬保險金內分他1000萬，並多次帶著他實地勘查哪裡最適合犯案、應該如何操作等等。

2005年5月4日，他們打算真正下手實施謀殺計畫。計畫是由黃福來破壞鐵軌，李雙全則讓陳氏紅琛喝下FM2沉睡，再趁機注射蛇毒，讓保險公司以為陳氏紅琛是死於列車意外。但陳氏紅琛並沒有死於那次事故，原因是黃福來那天突然覺得害怕，臨陣脫逃。計畫失敗後，他便跟李雙全說明他要退出計畫，之後都沒有再配合李雙全犯案。