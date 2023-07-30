南迴搞軌案（下）：大批媒體聚集駐點，嫌犯住所成了「泰安休息站」
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因為這個案子實在離奇，大批記者在李雙全、李泰安的住所「駐點」，讓全台灣都能時時更新案件進度。現場之熱鬧使不少攤販聞風而來，連李泰安也在現場賣起了包子跟麵線，這個地方因此有了響亮的名號——「泰安休息站」。
文：傑克・普羅塔
為什麼偵辦南迴搞軌案的檢警，會開始調查李雙全的大哥李泰安呢？
原來提供這條線索的大功臣，就是本來的破壞鐵軌小幫手──黃福來。根據黃福來的說法，李雙全曾在他面前提到，他找了李泰安參與計畫，而且案發前一天李雙全還有來找他幫忙，要他先載李泰安到犯案地點，但遭他拒絕。
綜合黃福來的說法、解剖陳氏紅琛遺體獲得的資料，以及當天列車上乘客的證言等證據後，犯罪計畫越趨清楚，檢警認為那天的計畫如下：
李泰安先將鐵軌破壞，李雙全則讓陳氏紅琛服下意妥明藥物昏睡，之後再趁機注入毒藥，佯裝成車禍意外以詐領保險金。但計畫並不順利，當天意外發生後，有證人說看到李雙全拿出針筒準備注射，但是被發現後就作罷。
原本坐在第二車的陳氏紅琛，應該不會因為列車意外而受傷，但李雙全為製造意外假象，打算將陳氏紅琛扶至有出軌的車廂，讓人誤會陳氏紅琛也是受難者。只是無法從第六車廂進入第七車廂，只好由趁亂混入的李泰安幫忙，將陳氏紅琛從第六車廂帶出。
之後陳氏紅琛被送至枋寮醫院，身為家屬的李雙全當然也跟了過去，只是一直找不到繼續下手的機會。隔天凌晨12點40分左右，時任內政部長蘇嘉全前往慰問，李雙全就跟了進去。等到醫師跟官員都離開後，他趁著沒人注意陳氏紅琛時拿出暗藏針筒，從陳氏紅琛的點滴輸送液管線給藥口注入「可使人凝血功能發生障礙之不詳毒液」。
經過了漫長的偵查過程後，檢警總算是拼湊出了搞軌案的大致輪廓，但並不代表事情從此一帆風順。事實上，從偵查開始直到法院判決確定，這個案子就有許許多多的爭議。
首先是媒體的介入。因為這個案子實在離奇，大批記者在李雙全、李泰安的住所「駐點」，讓全台灣都能時時更新案件進度。現場之熱鬧使不少攤販聞風而來，連李泰安也在現場賣起了包子跟麵線，這個地方因此有了響亮的名號——「泰安休息站」。
從舊新聞畫面可以看到，休息站有根柱子，上面有長期駐守的記者簽名，休息站看板也有「專案小組六折」的字樣等，這都可以讓我們一窺當時檢警與記者一同辦案的「盛況」。
而這樣媒體這樣大幅報導案情，也導致了十分糟糕的結果。
2006年3月22日，也就是檢察官決定要解剖陳氏紅琛遺體的隔天，媒體不知道從何處得到消息，竟然公布出偵辦方向。寫出檢察官懷疑李雙全是為了領取保險金，才謀殺陳氏紅琛。
而隔天3月23日一早，檢察官便接獲李雙全自殺的消息，其遺書中有「解剖對我情感是壓垮駱駝的最後一根稻草，保險公司財大勢大，檢方是否會偏向保險公司我無能為力…鐵路怪客我恨你，你一定會被捉到的，希望別再有和我倆一樣不幸的人…」 等字。
警方也在現場撿到紙條上頭寫著「相信驗屍報告會還我清白」，並指責媒體，表示「滿腹的哀痛，新聞報得如此不堪。」 從其遺書中可以看到「得知檢方將解剖」及「新聞所描述出的偵辦方向」是導致他上吊的原因。不論事實為何，因為偵查被公開導致李雙全死亡的結果，都使得這場疑案更加難辦。
接著談下一個爭議，李泰安究竟有沒有參與犯案？
檢警當初會開始注意李泰安，是根據黃福來的說法：「李雙全說」他有找李泰安參與計畫，以及3月16日李雙全曾經要求他載李泰安到現場。而不是因為檢警找到李泰安有破壞鐵軌的證據，比如涉案工具上有李泰安的DNA、錄到李泰安破壞鐵軌的影像、存在看到李泰安破壞鐵軌的證人等。但檢方仍然以黃福來的證詞為證據，起訴了李泰安。
這份證詞的命運十分坎坷，一審法院認為黃福來轉述李雙全的話是「傳聞證據」，意思是被告以外之人在法院審判之外的陳述，而此陳述是要拿來證明事實是否真實。在本案中，李雙全是被告李泰安以外之人，他在法院審判外所說的話就屬於傳聞證據，而傳聞證據原則上是沒有證據能力，也就是無法用來證明被告有犯罪事實。
而到了二審，高等法院卻認為這雖然是傳聞證據，但是為了找到真正的事實，可以類推適用其他的例外規定，讓傳聞證據例外取得證據能力。到了三審，最高法院沒有正面處理這是不是傳聞證據，而是認為當初黃福來的測謊流程有問題，二審法院不應該無視這個問題，所以撤銷了二審原判決，要高等法院再判一次。
這個案子就這樣來來回回，高等法院判完、最高法院撤銷發回、高等法院再判、最高法院再撤銷發回，一共纏訟了十年，最後最高法院終於肯認了高等法院的說法，駁回了被告的上訴，這次高等法院是這樣說：
「李雙全說」他有找李泰安參與計畫這部分是傳聞證據，但是3月16日李雙全要求黃福來載李泰安到現場這部分，因黃福來有親自參與，所以不是傳聞證據，可以有證據能力。雖然在案子中李泰安確實有許多不合理的行為，但在缺乏直接證據的情況下，或許仍無法讓人能夠一錘定音的說：「李泰安確實有參與犯罪計畫。」
最後，談談檢方版本中，李雙全最後注射的「可使人凝血功能發生障礙之不詳毒液」吧。一開始，或許是因黃福來的說法，陳氏紅琛死於「蛇毒」的說法十分盛行，但之後解剖，檢察官確實沒有在陳氏紅琛體內驗出蛇毒，但也無法確定致死的「可使人凝血功能發生障礙」的毒液是什麼。
甚至還有法醫意見認為，陳氏紅琛是死於「多重性外傷」，這個意見輔以枋寮醫院開出的診斷證明書，「胸部挫傷併肺大量出血、腹部挫傷併腹內出血、顱內蜘蛛網膜下腔出血、火車發生意外導致重大創傷及休克」，讓陳氏紅琛的死因更加難解。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
我們想讓你知道的是
腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號