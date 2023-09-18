蝦皮創業很容易嗎？低投入門檻不代表保證賺錢，你必須具備這兩項關鍵優勢

文：簡浩芮（國際認證理財規劃師CFP測驗合格）

近幾年托疫情的福，消費者的購買行為逐漸由實體轉移至線上電商平台，全球電商在滲透率及成長率皆呈現驚人的增長趨勢。這波趨勢，吸引許多人加入電商戰局。在眾多的電商平台中「蝦皮購物」，因其低開店門檻，簡單易懂的介面，而成為不少創業新手的首選。

然而，自從各國陸續解封後，人們紛紛出國遊玩，又回到實體店面消費，使得電商過往光景不再。據研究資料指出，2022年電商成長率由18.33%大幅降至8.74％，對許多蝦皮賣家營收造成不少影響。2023年5月，蝦皮購物平台宣告再次調漲交易手續費，對中小型賣家來說無疑是一顆震撼彈。

面對經營環境變遷，相信無論是正準備投身電商的新手，或者已在經營蝦皮賣家的朋友們，都在思考著蝦皮是否仍有機會。

蝦皮創業成功，先具備兩項優勢

網站架設、使用者介面優化、金流系統串接、物流系統建置，相信如果曾經嘗試做過品牌官網的人不難理解，建立成功的購物平台並不簡單。蝦皮的出現確實讓創業新手少走很多冤枉路，不僅減少不確定性，還幫賣家省去挨家挨戶招攬客戶的辛苦。

然而，低投入門檻並不代表直接囤貨投入就保證賺錢。在全心投入前，必須先有足夠的心理準備，蝦皮為了維持流量，持續調升相關費用是必然趨勢。

因此無論是剛要踏入蝦皮電商，或是經營許久遇上瓶頸的賣家們，都需要回頭盤點自身是否具有兩項關鍵優勢，才得以保持利潤競爭力：

獨特性優勢

在電商尚未出現之前，假設我們買雙鞋想做價格比較，必須多走好幾步路。現在，動動手指就可以。

表面上賣家們雖然省去實體店面的固定成本，但反而讓消費者比價更加容易。所以，當產品本身或服務所具備的獨特性不足，消費者缺乏非買不可的理由時，平台上同質性高的產品則會激烈相互競價，變相導致賣家自行壓縮利潤空間只為獲取訂單的不健康商業生態。

因此，除非創業者們選擇於期初就投入大筆資金，以量制價壓低產品成本，並支付足額的廣告性支出，使開店初期就達到規模化賣場優勢，否則，產品、服務抑或賣場本身的獨特性，絕對是蝦皮經營者必須在期初投注心力考量的關鍵要素。

成本優勢

一般來說，產品的成本和費用結構，為利潤空間多寡的決定性因素。

因此除了進貨成本以外，賣家也須清楚計算購物平台所需收取相關費用。整體分析是否具備成本優勢，讓產品在即便與其他賣家價格相同情況下，都能夠轉換出足夠的利潤空間。

假設創業者預計在蝦皮開立家居用品賣場，所需考量的費用如圖略分為三大類：

Photo Credit: 定方財務顧問

期初基本費

開店庫存：商品數量Ｘ進價。

倉儲費用：依地區性不同，每月2-5萬不等。

自身薪資：則暫時以最低基本工資26,400元計算。

蝦皮營運費

手續費、金流服務費、活動費：則依成交總額X蝦皮規定%計算。若以參加活動來說，整體費用率將趨近13%左右。

發票：每筆代開費2元。

廣告費：通常必須投入增加銷量，根據賣家預算不同。

其他費用——簡略估計為「成交價Ｘ％」

包材運送等：類似管銷費概念。

公司營運費：營業額達20萬後須開立發票，所需支付的每月記帳費及營業相關稅費。

換匯及匯款費用 : 若非台灣進貨，所需考量之轉換幣別及銀行匯款費用。

根據上述費用可以發現，一項商品賣出時即內含著近20%的費用率。假設訂價時沒有將其考慮在內，誤單純將購買貨物的的金額視為所有成本，簡單計算後便感覺在賺錢就大量進貨投入，在不清楚費用結構下經營，就會對真實利潤狀況毫無所知。殊不知錢只要一進戶頭就因為要支付相應的費用而流出。

最後，賣家只感覺戶頭裡的現金來來去去，實際是否賺錢不得而知，辛苦半天感覺只是在幫蝦皮打工，卻沒有真正賺得足以回報自身辛勞的利潤。

知己知彼，百戰不殆

無論是在蝦皮平台開店還是其他創業途徑，了解自身是否具備相對應的資源和優勢，是每位新手踏入創業之路勢必要做的功課。這可以通過市場研究、競爭分析和自我評估來實現。

創業者應該花時間思考自己的價值主張、目標客群和獨特性，並確保在投入資源之前對市場和競爭環境有一個清晰的了解，才能在競爭激烈的商業環境中脫穎而出，實現成功。

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

原標題：蝦皮創業行不行? 先了解2重點才能成功

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航