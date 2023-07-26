《奧本海默》與《芭比》的雙贏競爭，導演諾蘭、席尼墨菲怎麼看待「芭本海默」的熱潮？
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今年暑期檔《奧本海默》強碰《芭比》，兩部片子引發的「芭本海默」熱潮，雙雙在首週末票房相輔相成，賣出優異成績。而演員席尼墨菲也不諱言地說：「未來我可以來飾演肯尼啊，我迫不及待地想看到《芭比》。」導演諾蘭則表示：「對於關心電影的人來說，這真是太棒了！」
名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片，由環球影業發行的《奧本海默》已於全球盛大上映，這也是諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。而此片扛著諾蘭的金字票房招牌，一上映就收穫極佳票房。
特別的是，今（2023）年暑期檔《奧本海默》強碰《芭比》，兩部片子的狀況引發的「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮，也讓《芭比》與《奧本海默》首週末票房相輔相成，兩片都賣出優異成績，引起話題。
其中，主演《奧本海默》的演員席尼墨菲（Cillian Murphy）除了被問到關於「奧本海默」的話題，當然也面臨許多關於「芭比」的問題，而當媒體《omeleteve》問及，席尼墨菲在《芭比2》中是否願意飾演「肯尼」，席尼墨菲表示：「當然，是的！」
《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《奧本海默》（《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》），此書為一本傳記小說，透過理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。
諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲飾演奧本海默，而過往總是在諾蘭作品中飾演配角的席尼墨菲，也在這次的合作之中，首度在諾蘭宇宙中飾演了男主角。
而《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，高於原先預期，對於一部限制級，且片長3小時的歷史電影而言，這是難得的數字。
而《奧本海默》也成為諾蘭導演生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。
有此票房成績，事實上，也與《芭比》共同引發「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮的結果息息相關，而席尼墨菲也笑著回應了飾演「肯尼」的說法，「當然，是的。讓我們讀一下劇本，讓我們談談吧，我迫不及待地想看到《芭比》，我等不及要看這部電影了。我認為今年夏天，上映所有這些精彩的電影，對電影院而言是一件很棒的事情」。
關於「芭本海默」的票房，行業貿易組織全國電影院業主協會執行長麥可奧里利（Michael O'Leary）也說過：「對於熱愛大銀幕電影的人來說，這是一次非凡的體驗，電影公司為觀眾提供了兩個獨特的、聰明的、原創的故事，這些故事是為大銀幕準備的，這是一個歷史性的週末。人們認識到一些特別的事情正在發生，他們想成為其中的一部分。」
而諾蘭又是怎麼看待兩部大片同期競爭？根據媒體《IGN》指出，諾蘭表示：「兩部電影同時上映真是太棒了。」
諾蘭進一步說明：「在健康的市場中，夏天總是很擁擠，我們已經這樣做了很長時間，我認為，對於我們這些關心電影的人來說，我們一直在等待再次擁有一個擁擠的市場，現在它就在這裡，這真是太棒了。」
事實上，諾蘭的許多電影，皆是在暑期檔上映，包含《黑暗騎士》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》等片。
而席尼墨菲也同意了諾蘭的觀點， 席尼墨菲表示：「我認為這很棒。我是說，對於整個行業和觀眾來說，我們有兩部由出色的電影人製作的精彩電影，在同一天上映，這大家而言都是一件好事。能在電影院裡待上一整天，還有什麼比這更好的事呢？」
最後，同為《奧本海默》的演員麥特戴蒙（Matt Damon）也說道：「我喜歡人們談論一個週末去看兩部電影，班艾佛列克（Ben Affleck）和我過去每個週末，都會去看兩部電影，我認為人們應該這樣做。」
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核稿編輯：楊士範
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當永續成為一種風格哲學：找蔬食Traveggo引領的「環保系」生活潮流！
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環保生活不僅僅是一種潮流，它是一種可以融入日常生活的生活風格轉變。這次邀請環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」來與大家分享他們使用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的體驗心得，以及如何在生活選擇裡實踐「不要給地球添麻煩」的風格哲學！
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這次我們邀請到以「環保」概念活出嶄新生活品味的環保系Youtuber「找蔬食 Traveggo」，請Hao&Yang來與我們分享，他們究竟是如何將「不要給地球添麻煩」的永續哲學，如呼吸一般落實於日常，用心活出「為地球加分」的生活格局。
時尚永續生活的新風格選擇，抬頭挺胸和髒空氣說掰掰
兩年前，為了滿足影片拍攝東奔西走的需求，Hao&Yang搬到台中定居。但因氣候條件、空氣品質和台北落差甚大，迎接他們的不是快樂新生活，而是一段號稱「超級大過敏」的艱難時期。「因為長時間在家工作，那段時間真的很難受。」Hao苦笑道，「除了症狀帶來的不適，工作也會一直被擤鼻涕、咳嗽等小動作打斷，生活狀態受到很大影響。」
Hao&Yang藉此重新審視空氣與生活的關聯性，也萌生購買空氣清淨機的念頭。不過，市面上多數產品鮮少講究永續，與兩人極簡環保的生活哲學相互牴觸，讓他們難以找到打從心底滿意的產品。而這次試用Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機後，徹底打破了他們對空氣清淨機笨重、耗能的既定印象。
以「環保」為主要產品訴求的Vero環保空氣清淨機，不只重量輕，而且相當小巧，鵝卵石白紋路的外觀材質，也完美契合其環保材質的特性，給人獨一無二的感覺。「光是打開的那瞬間，看到Vero外包裝的可愛插畫和內部包裝材質，就讓我們覺得它很不一樣，有種溫度。」Hao說。
百分百再生材料搭配HEPA高規濾網，環保、節能、功效全都要
對Hao&Yang而言，避免製造不必要的垃圾是生活最基本的原則。Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的產品包裝全以紙箱及再生紙模包裝加固，沒有任何保麗龍、塑膠袋等無法回收的製品；除此之外，Vero環保空氣清淨機還使用100%的環保材質製作主機外殼，使用35%的PCR回收材質（Post-Consumer Recycled Plastic，消費後回收再生材料），能夠降低塑膠使用量及減少20%的二氧化碳排放量，徹底落實「循環使用」的生態保護意識。
除了環保的材質與包裝，「節能」與「效能」也是消費者最重視的部分。首先，Vero環保空氣清淨機搭載直流變頻馬達，符合經濟部能源局之一級能效認證，以最低能源實現高性能的空氣淨化；第二，採用「3 in 1+ HEPA高規濾網」，由前置濾網、HEPA濾網與添加抗甲醛塗層的活性碳棉組成，過濾最小粒徑0.3微米（μm）的微粒、去除空氣中99%以上的甲醛、病毒、PM2.5等有害物質，清淨效能完全不馬虎；第三，Vero環保空氣清淨機內置「智慧綠能模式」，自動偵測家中空氣品質，以綠、黃、紅三段燈號即時反饋空氣品質變化，隨之切換運作模式。如此一來，不用到感覺空氣變差，才要手動調整強度；也不會因為一時沒注意而開到過強的模式，造成能源的浪費。
清淨力大考驗：智慧偵測、模式自動切換，去除廚房油煙異味只要不到十分鐘
淨化能力口說無憑，為考驗Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機的淨化能力，Hao&Yang特別安排了一個油煙考驗，讓大家直接了解它的空氣過濾能力究竟多頂級。「那天我把廚房和陽台的門關起來，然後故意把香菇炒到焦掉，整個廚房的油煙肉眼可見，甚至我在裡面感覺有點不舒服。」Hao笑著說，「然後我再把Vero空氣清淨機搬進去，打開智慧綠能模式，大概不到一秒鐘，燈號直接由綠轉紅，那一瞬間覺得滿爽的（笑），而且我馬上感受到超大風量在運作，卻沒有什麼聲音。」
大約十分鐘過後，他再次回到廚房。「我完全不用做任何設定及操作，燈號竟然就變成綠色的。」Hao一臉震驚，「而且才一下子，本來廚房霧濛濛的感覺就不見了，雖然還是有一些殘留的味道，但完全不會感覺到不舒服，可以直接接著做晚餐。」
清淨空氣也為地球減塑，和Acerpure Pro Vero一起為地球加分
「生活不外乎就是吃喝拉撒、食衣住行，各方面我們都可以去想如何對地球更友善一些，不一定要加分，但至少可以減少扣分的行為吧！」這是Hao&Yang身體力行的永續理念，也是他們貫徹生活意識的初衷。也因此，當他們碰上淨化力強、風格簡約又100%環保的Acerpure Pro Vero環保空氣清淨機時，感到格外開心。對他們來說，環保是一種實用又融入生活的風格，而Vero環保空氣清淨機則是一個讓關注永續、環保議題的人們，可以在享受乾淨空氣的同時，幫地球減塑、節能的加分選擇。
現在做出永續的選擇，你也可以和Acerpure Pro Vero一起淨化空氣、減塑，愛地球！
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