2023/07/26,
影劇

《奧本海默》與《芭比》的雙贏競爭，導演諾蘭、席尼墨菲怎麼看待「芭本海默」的熱潮？

《奧本海默》與《芭比》的雙贏競爭，導演諾蘭、席尼墨菲怎麼看待「芭本海默」的熱潮？
導演諾蘭（圖前左）、演員席尼墨菲（圖前右）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

今年暑期檔《奧本海默》強碰《芭比》，兩部片子引發的「芭本海默」熱潮，雙雙在首週末票房相輔相成，賣出優異成績。而演員席尼墨菲也不諱言地說：「未來我可以來飾演肯尼啊，我迫不及待地想看到《芭比》。」導演諾蘭則表示：「對於關心電影的人來說，這真是太棒了！」

名導克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）執導的第12部劇情長片，由環球影業發行的《奧本海默》已於全球盛大上映，這也是諾蘭與長期合作的片廠華納兄弟分道揚鑣後的首部導演作品。而此片扛著諾蘭的金字票房招牌，一上映就收穫極佳票房。

特別的是，今（2023）年暑期檔《奧本海默》強碰《芭比》，兩部片子的狀況引發的「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮，也讓《芭比》與《奧本海默》首週末票房相輔相成，兩片都賣出優異成績，引起話題。

其中，主演《奧本海默》的演員席尼墨菲（Cillian Murphy）除了被問到關於「奧本海默」的話題，當然也面臨許多關於「芭比」的問題，而當媒體《omeleteve》問及，席尼墨菲在《芭比2》中是否願意飾演「肯尼」，席尼墨菲表示：「當然，是的！」

《奧本海默》改編自凱柏德（Kai Bird）、馬丁薛文（Martin J. Sherwin）於2005年出版的著作《奧本海默》（《American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer》），此書為一本傳記小說，透過理論物理學家兼曼哈頓計劃負責人，「原子彈之父」羅伯特奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的視角，深入二戰期間原子彈的製造過程，並挖掘他在冷戰中的位置角色。本書也於2006年於普立茲獎傳記類得獎——美國國家書評獎最佳傳記。

諾蘭將其改編搬上大銀幕，並找來第6度合作的席尼墨菲飾演奧本海默，而過往總是在諾蘭作品中飾演配角的席尼墨菲，也在這次的合作之中，首度在諾蘭宇宙中飾演了男主角。

而《奧本海默》在北美首週末收下8245萬美元的票房、北美之外的國際市場獲得9365萬美元，全球總計1.74億美元，高於原先預期，對於一部限制級，且片長3小時的歷史電影而言，這是難得的數字。

而《奧本海默》也成為諾蘭導演生涯中，北美首週末票房第3名的作品，僅次於《黑暗騎士：黎明昇起》的1.60億美元和《黑暗騎士》的1.58億美元。而且，《奧本海默》並非「蝙蝠俠」這類型的知名IP，有此成績更可貴。

有此票房成績，事實上，也與《芭比》共同引發「芭本海默」（Barbenheimer）熱潮的結果息息相關，而席尼墨菲也笑著回應了飾演「肯尼」的說法，「當然，是的。讓我們讀一下劇本，讓我們談談吧，我迫不及待地想看到《芭比》，我等不及要看這部電影了。我認為今年夏天，上映所有這些精彩的電影，對電影院而言是一件很棒的事情」。

關於「芭本海默」的票房，行業貿易組織全國電影院業主協會執行長麥可奧里利（Michael O'Leary）也說過：「對於熱愛大銀幕電影的人來說，這是一次非凡的體驗，電影公司為觀眾提供了兩個獨特的、聰明的、原創的故事，這些故事是為大銀幕準備的，這是一個歷史性的週末。人們認識到一些特別的事情正在發生，他們想成為其中的一部分。」

而諾蘭又是怎麼看待兩部大片同期競爭？根據媒體《IGN》指出，諾蘭表示：「兩部電影同時上映真是太棒了。」

諾蘭進一步說明：「在健康的市場中，夏天總是很擁擠，我們已經這樣做了很長時間，我認為，對於我們這些關心電影的人來說，我們一直在等待再次擁有一個擁擠的市場，現在它就在這裡，這真是太棒了。」

事實上，諾蘭的許多電影，皆是在暑期檔上映，包含《黑暗騎士》、《黑暗騎士：黎明昇起》、《全面啟動》、《敦克爾克大行動》等片。

而席尼墨菲也同意了諾蘭的觀點， 席尼墨菲表示：「我認為這很棒。我是說，對於整個行業和觀眾來說，我們有兩部由出色的電影人製作的精彩電影，在同一天上映，這大家而言都是一件好事。能在電影院裡待上一整天，還有什麼比這更好的事呢？」

最後，同為《奧本海默》的演員麥特戴蒙（Matt Damon）也說道：「我喜歡人們談論一個週末去看兩部電影，班艾佛列克（Ben Affleck）和我過去每個週末，都會去看兩部電影，我認為人們應該這樣做。」

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Photo Credit: GettyImages
導演諾蘭（圖前左）、演員席尼墨菲（圖前右）出席《奧本海默》倫敦首映

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核稿編輯：楊士範


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